Vladař v NHL slavil důležitou výhru, Dostál naopak nezabránil debaklu

Martin Korbáš
  6:58aktualizováno  7:42
Hokejisté Philadelphie i díky 21 zákrokům brankáře Dana Vladaře v pátek dobyli led konkurenta v boji o play off Islanders výsledkem 4:1. Naopak už čtvrté prohře za sebou nezabránili hráči Anaheimu. Naposledy před svými fanoušky propadli 2:6 se St. Louis. Brankář Lukáš Dostál kryl 23 z 29 střel, zraněný Radko Gudas nenastoupil.
Dan Vladař zasahuje lapačkou v bráně Philiadelphie při utkání s New York Islanders | foto: Reuters

Hvězdou zápasu mezi Islanders a Philadelphií byl hostující útočník Matvej Mičkov, jenž se na výsledku 1:4 podílel gólem a dvěma asistencemi. Flyers, hrající podruhé ve dvou dnech, tak dokázali odčinit den starý neúspěch 2:4 proti Detroitu.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 71z. - 96b.(29+66)

2. Nečas (COL), 71z. - 92b.(35+57)

3. Zacha (BOS), 73z. - 60b.(28+32)

4. Hertl (VGK), 76z. - 55b.(24+31)

5. Hronek (VAN), 75z. - 44b.(8+36)

V tabulce Východní konference se s ziskem 88 bodů vyrovnali svým konkurentům pod čarou postupu do play off, Columbusu a právě Detroitu (oba celky mají také 88 bodů). Na stejném součtu přitom je i průběžný držitel posledního postupového místa Ottawa a třetí tým Metropolitní divize Islanders mají bodů jen 89.

Závěr základní části tak bude ještě hodně zajímavý, ovšem zpátky k pátečnímu souboji Ostrovanů s Letci. Kromě zmiňovaného Mičkova ofenzivu hostů táhli také Alex Bump a obránce Travis Sanheim (oba 1+1).

Brankář Dan Vladař pochytal 21 z 22 střel New Yorku a odčinil tak svůj nedávný nevydařený výkon proti Washingtonu (prohra 4:6).

Aktuální čtyřzápasová série porážek již Anaheim stála prvenství v Pacifické divizi, které od nich převzal Edmonton. Naposledy trápící se Ducks doma nestačili jasně 2:6 na St. Louis, které sezonu dohrává jen s malou šancí na posun do play off.

Lukáš Dostál v bráně Anaheimu zasahuje proti akci Philipa Broberga ze St. Louis.
Dan Vladař v bráně Philadelphie se chystá zablokovat akci Matthewa Barzala z New York Islanders.
Dan Vladař zasahuje lapačkou v bráně Philiadelphie při utkání s New York Islanders
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál v utkání se St. Louis.
Ducks, hrající opakovaně bez zraněného kapitána Radko Gudase a rovněž bez střelce Cuttera Gauthiera, trápili hlavně útočníci Blues Robert Thomas (1+2) a Dylan Holloway (2+0). Dva zápisy do statistik si odnesli rovněž Pius Suter (1+1), Jake Neighbours (0+2) a obránci Philip Broberg (0+2) s Coltonem Paraykem (1+1).

Všech šest branek za domácí tým inkasoval Lukáš Dostál, jenž zápas zakončil s bilancí 23 zákroků proti 29 střelám. Nedařilo se zejména obranné dvojici John Carlson - Ian Moore, kteří skončili s bilancí -3.

Výsledky

NHL
4. 4. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)
Góly:
01:51 Poehling (McTavish, Zellweger)
16:01 Viel (Poehling, Helleson)
Góly:
05:24 R. Thomas (Broberg, Parayko)
11:18 Holloway (Neighbours, R. Thomas)
18:44 Berggren (Suter)
23:08 Suter (Tucker, Neighbours)
36:50 Parayko (Dvorský, Kyrou)
41:22 Holloway (R. Thomas, Broberg)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, I. Moore, Helleson, Zellweger – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Granlund, Washe, Killorn (A) – Sennecke, Poehling, Viel – Vatrano, N. Gaucher, McTavish.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Drouin, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Stenberg – Suter, Sundqvist, N. Walker.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Jordan Samuels-Thomas – Julien Fournier, Ryan Daisy

Počet diváků: 14000

NHL
4. 4. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly:
35:37 Pageau (Barzal, Holmström)
Góly:
13:54 Tippett (Sanheim)
15:01 Bump (Mičkov, Cates)
22:52 Mičkov
49:16 Sanheim (Mičkov, Bump)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, A. Boqvist, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Bump – Hathaway, Glendening, Couturier (C).

Rozhodčí: Ch. Schlenker, F. South – R. Gibbons, J. Marquis

Počet diváků: 17255

