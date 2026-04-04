Hvězdou zápasu mezi Islanders a Philadelphií byl hostující útočník Matvej Mičkov, jenž se na výsledku 1:4 podílel gólem a dvěma asistencemi. Flyers, hrající podruhé ve dvou dnech, tak dokázali odčinit den starý neúspěch 2:4 proti Detroitu.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 71z. - 96b.(29+66)
2. Nečas (COL), 71z. - 92b.(35+57)
3. Zacha (BOS), 73z. - 60b.(28+32)
4. Hertl (VGK), 76z. - 55b.(24+31)
5. Hronek (VAN), 75z. - 44b.(8+36)
V tabulce Východní konference se s ziskem 88 bodů vyrovnali svým konkurentům pod čarou postupu do play off, Columbusu a právě Detroitu (oba celky mají také 88 bodů). Na stejném součtu přitom je i průběžný držitel posledního postupového místa Ottawa a třetí tým Metropolitní divize Islanders mají bodů jen 89.
Závěr základní části tak bude ještě hodně zajímavý, ovšem zpátky k pátečnímu souboji Ostrovanů s Letci. Kromě zmiňovaného Mičkova ofenzivu hostů táhli také Alex Bump a obránce Travis Sanheim (oba 1+1).
Brankář Dan Vladař pochytal 21 z 22 střel New Yorku a odčinil tak svůj nedávný nevydařený výkon proti Washingtonu (prohra 4:6).
Aktuální čtyřzápasová série porážek již Anaheim stála prvenství v Pacifické divizi, které od nich převzal Edmonton. Naposledy trápící se Ducks doma nestačili jasně 2:6 na St. Louis, které sezonu dohrává jen s malou šancí na posun do play off.
Ducks, hrající opakovaně bez zraněného kapitána Radko Gudase a rovněž bez střelce Cuttera Gauthiera, trápili hlavně útočníci Blues Robert Thomas (1+2) a Dylan Holloway (2+0). Dva zápisy do statistik si odnesli rovněž Pius Suter (1+1), Jake Neighbours (0+2) a obránci Philip Broberg (0+2) s Coltonem Paraykem (1+1).
Supertalent v obraně Islanders Matthew Schaefer tentokrát nezářil v ofenzivě, ale pro změnu ukázal bojovnost i dozadu. Takto svůj tým zachraňoval od gólů do prázdné klece... pic.twitter.com/CYXmaUfAiV— Martin Korbas (@MKidnesNHL) April 4, 2026
Všech šest branek za domácí tým inkasoval Lukáš Dostál, jenž zápas zakončil s bilancí 23 zákroků proti 29 střelám. Nedařilo se zejména obranné dvojici John Carlson - Ian Moore, kteří skončili s bilancí -3.
Výsledky
01:51 Poehling (McTavish, Zellweger)
16:01 Viel (Poehling, Helleson)
05:24 R. Thomas (Broberg, Parayko)
11:18 Holloway (Neighbours, R. Thomas)
18:44 Berggren (Suter)
23:08 Suter (Tucker, Neighbours)
36:50 Parayko (Dvorský, Kyrou)
41:22 Holloway (R. Thomas, Broberg)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, I. Moore, Helleson, Zellweger – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Granlund, Washe, Killorn (A) – Sennecke, Poehling, Viel – Vatrano, N. Gaucher, McTavish.
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Drouin, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Stenberg – Suter, Sundqvist, N. Walker.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Jordan Samuels-Thomas – Julien Fournier, Ryan Daisy
Počet diváků: 14000
35:37 Pageau (Barzal, Holmström)
13:54 Tippett (Sanheim)
15:01 Bump (Mičkov, Cates)
22:52 Mičkov
49:16 Sanheim (Mičkov, Bump)
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, A. Boqvist, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Bump – Hathaway, Glendening, Couturier (C).
Rozhodčí: Ch. Schlenker, F. South – R. Gibbons, J. Marquis
Počet diváků: 17255