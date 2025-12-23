Premium

Vladař slavil výhru nad Vancouverem, Gudas byl mezi hvězdami duelu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:26
Pondělí v zámoří nabídlo čtyři zápasy hokejové NHL. Gólman Dan Vladař pomohl Philadelphii k výhře 5:2 nad Vancouverem. Naopak Lukáš Dostál odcházel poražen po výsledku 1:3 se Seattlem. Kapitán Anaheimu obránce Radko Gudas byl za svůj výkon zvolen třetí hvězdou duelu.
Gólman Daniel Vladař a obránce Nick Seeler po vítězství Philadelphie nad Vancouverem.

Gólman Daniel Vladař a obránce Nick Seeler po vítězství Philadelphie nad Vancouverem. | foto: AP

Gritty, maskot Philadelphia Flyers, předvádí zběsilé kousky ve vánočním kostýmu.
Bobby Brink (Philadelphie) se snaží prchnout Zeevu Buiumovi (Vancouver).
Losangeleský gólman Anton Forsberg si kryje přední tyč.
Anaheimský útočník Mikael Granlund se raduje z branky.
9 fotografií

Výsledky

NHL
23. 12. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly:
35:40 Granlund (Trouba, LaCombe)
Góly:
24:48 Gaudreau (S. Wright, Kakko)
50:03 Eberle (Beniers, Kakko)
59:25 Eberle (Tolvanen)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Trouba, Minťukov, Gudas (C), Zellweger, I. Moore – Kreider, Granlund, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Harkins, R. Strome (A) – R. Johnston, Poehling, Killorn.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans, Mahura – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Nyman, S. Wright, Winterton – Kartye, Meyers, Melanson.

Rozhodčí: Hanson, Lepkowski – Gibbons, Gawryletz

Počet diváků: 16214

NHL
23. 12. 2025 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly:
38:41 Kuzmenko (M. Anderson, Doughty)
Góly:
04:07 Marchment (Severson, Voronkov)
19:36 Marchment (Severson, Jenner)
54:16 Marčenko (Mateychuk, Fantilli)
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – T. Moore, Kopitar (C), Kempe (A) – Fiala, Byfield, Laferriere – Foegele, Turcotte, Kuzmenko – Armia, Helenius, Perry.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Fabbro, Mateychuk, Severson, B. Smith, Christiansen – Marchment, Fantilli, Marčenko – Voronkov, Monahan (A), Miles Wood – Jenner (C), Coyle (A), K. Johnson – C. Sillinger, Del Bel Belluz, Lundeström.

Rozhodčí: Skilliter, Brace – Knorr, Murchison

Počet diváků: 18145

NHL
23. 12. 2025 1:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:2 (0:0, 1:0, 4:2)
Góly:
33:13 Grebjonkin (Andrae, Abols)
45:58 Grundström (Grebjonkin, Abols)
47:49 Dvorak (Zegras, Konecny)
55:33 Tippett (York)
58:49 Mičkov (Cates)
Góly:
53:05 Sasson (Garland, T. Myers)
59:43 O'Connor (Buium, Elias Pettersson)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grebjonkin, Abols, Grundström.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Rossi, Boeser (A) – DeBrusk, Kämpf, Garland – O'Connor, Räty, Sherwood – Öhgren, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: South, Maaskant – Alphonso, Tobias

Počet diváků: 19994

NHL
23. 12. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly:
00:21 Holmberg (D. Raddysh, Girgensons)
09:12 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
28:01 Cirelli (D. Raddysh)
45:36 Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov)
Góly:
26:43 Faulk (Tucker, Stenberg)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, D'Astous, McDonagh (A), Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Point – Bjorkstrand, Paul, Guentzel (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – James, Finley, Goncalves.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, C. Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Berggren – Stenberg, B. Schenn (C), Neighbours – Fabbri, Dvorský, Suter – M. Joseph, Sundqvist, Toropčenko.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Michael Markovic – Tommy Hughes, Michel Cormier

Počet diváků: 19092

Výsledky

Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...

21. prosince 2025  20:34

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Když došlo k vyloučení, bylo se na co těšit. Po odehraných 23 minutách platilo skóre 3:3, přičemž hned pět ze šesti branek padlo v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Právě i díky trefám v...

21. prosince 2025  20:21

