Vladař slavil výhru nad Vancouverem, Gudas byl mezi hvězdami duelu

Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
35:40 Granlund (Trouba, LaCombe)
24:48 Gaudreau (S. Wright, Kakko)
50:03 Eberle (Beniers, Kakko)
59:25 Eberle (Tolvanen)
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Trouba, Minťukov, Gudas (C), Zellweger, I. Moore – Kreider, Granlund, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Harkins, R. Strome (A) – R. Johnston, Poehling, Killorn.
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans, Mahura – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Nyman, S. Wright, Winterton – Kartye, Meyers, Melanson.
Rozhodčí: Hanson, Lepkowski – Gibbons, Gawryletz
Počet diváků: 16214
38:41 Kuzmenko (M. Anderson, Doughty)
04:07 Marchment (Severson, Voronkov)
19:36 Marchment (Severson, Jenner)
54:16 Marčenko (Mateychuk, Fantilli)
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – T. Moore, Kopitar (C), Kempe (A) – Fiala, Byfield, Laferriere – Foegele, Turcotte, Kuzmenko – Armia, Helenius, Perry.
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Fabbro, Mateychuk, Severson, B. Smith, Christiansen – Marchment, Fantilli, Marčenko – Voronkov, Monahan (A), Miles Wood – Jenner (C), Coyle (A), K. Johnson – C. Sillinger, Del Bel Belluz, Lundeström.
Rozhodčí: Skilliter, Brace – Knorr, Murchison
Počet diváků: 18145
33:13 Grebjonkin (Andrae, Abols)
45:58 Grundström (Grebjonkin, Abols)
47:49 Dvorak (Zegras, Konecny)
55:33 Tippett (York)
58:49 Mičkov (Cates)
53:05 Sasson (Garland, T. Myers)
59:43 O'Connor (Buium, Elias Pettersson)
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grebjonkin, Abols, Grundström.
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Rossi, Boeser (A) – DeBrusk, Kämpf, Garland – O'Connor, Räty, Sherwood – Öhgren, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: South, Maaskant – Alphonso, Tobias
Počet diváků: 19994
00:21 Holmberg (D. Raddysh, Girgensons)
09:12 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
28:01 Cirelli (D. Raddysh)
45:36 Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov)
26:43 Faulk (Tucker, Stenberg)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, D'Astous, McDonagh (A), Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Point – Bjorkstrand, Paul, Guentzel (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – James, Finley, Goncalves.
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, C. Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Berggren – Stenberg, B. Schenn (C), Neighbours – Fabbri, Dvorský, Suter – M. Joseph, Sundqvist, Toropčenko.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Michael Markovic – Tommy Hughes, Michel Cormier
Počet diváků: 19092