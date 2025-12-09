Premium

Vejmelka s Utahem podlehl Los Angeles, Calgary překvapilo sedmi góly

Martin Korbáš
  7:18aktualizováno  8:23
Hokejisté Utahu s českým reprezentantem Karlem Vejmelkou v bráně na domácím ledě nestačili 2:4 na Los Angeles. Gólově bohatá partie byla mezi Calgary a Buffalem. Domácí Flames s Adamem Klapkou uspěli 7:4. Naopak zklamaní byli Filip Hronek s Davidem Kämpfem, jejichž Vancouver propadl 0:4 s Detroitem.
Karel Vejmelka se snaží přikrýt kotouč. | foto: Reuters

Po šestizápasovém tripu, ze kterého dovezli jen dvě vítězství, se hokejisté Utahu vrátili na domácí led. Fanoušky po výsledku 2:4 s Los Angeles ale potěšit nedokázali.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 29z. - 39b. (14+25)

2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)

3. Hertl (VGK), 28z. - 22b. (13+9)

4. Zacha (BOS), 29z. - 21b. (7+14)

5. Hronek (VAN), 30z. - 16b. (2+14)

Nic na tom nezměnil ani Karel Vejmelka, jenž zastavil 23 z 26 střel Kings a zůstal tak na průběžném pátém místě mezi maskovanými muži NHL s dvanácti vychytanými výhrami.

Hosté ovládli už zahajovací dějství, v němž českého gólmana překonali Adrian Kempe a Joel Armia. Ve druhé dvacetiminutovce z přesilovky snížil Dylan Guenther, veterán Anže Kopitar však v 44. minutě vrátil Los Angeles dvougólový odstup.

Mezi střelce se následně zapsal i kapitán týmu Mammoth Clayton Keller. Vyrovnání se však nekonalo a poslední slovo patřilo opět Kings. Do prázdné klece v 59. minutě svou druhou trefou večera zamířil Armia.

Po téměř třech letech čekání se dočkal čistého konta v NHL gólman John Gibson, jenž vysokým počtem 39 zákroků podpořil triumf Detroitu 4:0 na ledě Vancouveru. Góly Red Wings zařídili James van Riemsdyk, Andrew Copp, Nate Danielson a kapitán Dylan Larkin.

Karel Vejmelka se snaží přikrýt kotouč.
David Kämpf obchází Moritze Seidera.
Emmitt Finnie v souboji u mantinelu s Filipem Hronkem.
Češi v dresu Canucks, obránce Filip Hronek (22:32, -2, 2 střely) a centr David Kämpf (17:15, -1, 2 střely), sbírali jen záporné zápisy do tabulky +/-. Druhý jmenovaný bývalý útočník Toronta tak i po desátém startu v novém dresu stále čeká na první bod.

Calgary se v součtu řadí mezi týmy s nejslabší gólovou produktivitou v NHL. V pondělní partii s Buffalem tomu tak ovšem vůbec nebylo. Flames triumfovali 7:4, když se v ofenzivě blýskli hlavně tříbodoví forvardi Bělorus Jegor Šarangovič (2+1) a zkušený Nazem Kadri (1+2).

Ve čtvrté formaci domácích nechyběl urostlý Adam Klapka (6:58, +/-: 0, 2 střely), jenž rozdal soupeři čtyři hity a v dané statistice platí za šestého nejlepšího hráče celé NHL.

Podobně jako Anaheim, kterému chybí české duo Lukáš Dostál - Petr Mrázek, je na tom aktuálně i Toronto. Kanadský celek rovněž kvůli zdravotním patáliím postrádá své elitní brankáře Anthonyho Stolarze a Josepha Wolla.

Šanci tak dostal z farmy povolaný Dennis Hildeby a v pondělním souboji s Tampou se za důvěru odvděčil premiérovou nulou v NHL, když zastavil všech 29 střel soupeře. Maple Leafs poslal do vedení v 17. minutě bek Morgan Rielly a hubený stav 1:0 vydržel až do samotného závěru, kdy do prázdné klece výhru pojišťoval centr Auston Matthews.

Výsledky

NHL
9. 12. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)
Góly:
09:54 Šarangovič (Weegar, Kadri)
13:20 Andersson (Coronato, Kadri)
27:05 Huberdeau (Coronato, Frost)
34:14 Kadri (Farabee, Šarangovič)
37:27 Kuzněcov (Coleman)
58:14 Backlund
59:51 Šarangovič (Kuzněcov)
Góly:
24:24 T. Thompson (Zucker, Norris)
33:43 Power (Krebs, Bryson)
36:32 Dahlin (Doan, Norris)
57:29 Tuch (Dahlin, Zucker)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Pachal – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Sestavy:
Luukkonen (41. Lyon) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Bryson – Greenway, T. Thompson (A), Tuch – Benson, Norris, Doan – Zucker, McLeod, Quinn – Kozak, Krebs, Malenstyn.

Rozhodčí: Brenk, Rank – Smith, Baker

Počet diváků: 16278

NHL
9. 12. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
14:14 J. van Riemsdyk (Compher, Rasmussen)
35:15 Copp (Sandin-Pellikka, DeBrincat)
35:52 Danielson (Sandin-Pellikka, Kasper)
55:29 Larkin (Raymond)
Sestavy:
Lankinen (41. Tolopilo) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Garland, Kämpf, Boeser (A) – L. Karlsson, Sasson, DeBrusk – Sherwood, Räty, E. Kane – Bains, O'Connor, Höglander.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Kasper, Danielson.

Rozhodčí: Schlenker, Furlatt – Mills, Deschamps

Počet diváků: 18707

NHL
9. 12. 2025 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly:
16:26 Rielly (Cowan, Tavares)
59:59 Matthews
Góly:
Sestavy:
Hildeby (Achťamov) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, Mermis, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Cowan – McMann, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Sestavy:
J. Johansson (Halverson) – Crozier, Hedman (C), D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous – Paul, Point, Guentzel – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – Bjorkstrand, Finley, Goncalves.

Rozhodčí: Skilliter, StLaurent – MacPherson, Flemington

Počet diváků: 18520

NHL
9. 12. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Góly:
20:34 Guenther (Keller, Sergačjov)
52:15 Keller (Schmaltz, Peterka)
Góly:
07:50 Kempe (Fiala)
10:08 Armia (Fiala)
43:27 Kopitar (Kempe, Edmundson)
58:22 Armia
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Marino, Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Lamoureux, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, But – Crouse (A), McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Laferriere – Armia, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Kuzmenko.

Rozhodčí: Wes McCauley, Frederick L'Ecuyer – Kiel Murchison, Kilian McNamara

Počet diváků: 12478

NHL
9. 12. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly:
26:48 Eberle (Stephenson, McCann)
Góly:
21:18 Eriksson Ek (Boldy, J. Middleton)
48:12 M. Johansson (Eriksson Ek)
58:45 Kaprizov (Sturm, Spurgeon)
59:00 Tarasenko (Eriksson Ek)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Mahura, R. Evans – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Kakko, Stephenson, Tolvanen – Marchment, S. Wright, Nyman – Kartye, Gaudreau, Winterton.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – J. Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Faber, Buium, Bogosian, Daemon Hunt – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Sturm, Tarasenko – Öhgren, Hartman.

Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Apperson, Toomey

Počet diváků: 17151

