Nejvytíženější gólman NHL Karel Vejmelka nechyběl ani v posledním zápase Utahu v základní části. Zasáhl tak do 64. duelu sezony. Pro srovnání druhý gólman v daném ohledu Juuse Saros naskočil za Nashville do 59 z celkových 82 utkání.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 78 z. - 100 b.(38+62)
2. Pastrňák (BOS), 77 z. - 100 b.(29+71)
3. Zacha (BOS), 78 z. - 65 b.(30+35)
4. Hertl (VGK), 82 z. - 58 b.(24+34)
5. Hronek (VAN), 82 z. - 49 b.(8+41)
Další výhru, kterou by vyrovnal na čele ligové statistiky Andreje Vasilevského z Tampy (39 výher), však český reprezentant nepřidal. Před blížícím se soubojem s Vegas v prvním kole play off odchytal Vejmelka proti St. Louis úvodní dvě třetiny a z 18 střel třikrát inkasoval.
Za stavu 3:3 jej na startu třetí třetiny nahradil krajan Vítek Vaněček, jenž ze zbylých deseti pokusů soupeře nedosáhl na jeden puk. Právě ten ale rozhodl o výhře St. Louis. Šťastným střelcem byl v 58. minutě obránce Logan Mailloux, na něhož ještě při závěrečné hře Utahu bez brankáře navázal Robert Thomas. Elitní centr Blues tak zkompletoval svůj hattrick.
Na rozdíl od Utahu trenéři Anaheimu v posledním startu dlouhodobé části sezony svou brankářskou jedničku šetřili. Lukáš Dostál tak na ledě Nashvillu sledoval výkon svého parťáka Villeho Hussa, jenž u vítězné přestřelky 5:4 pochytal 17 z 21 střel Predators.
Až finální hrací den základní části NHL určil poslední dvojice pro play off. Boje o Stanley Cup tak můžou začít.
U tří gólů Ducks, za které nenastoupil kapitán Radko Gudas, asistoval finský centr Mikael Granlund. Nechyběl ani u rozdílové akce z 58. minuty, kdy v přesilovce zápas rozhodl Troy Terry. O branky domácích se podělili Filip Forsberg (2+0) a Steven Stamkos (2+1). Prvně jmenovaný se tak v sezoně zlepšil na 40 zásahů, veterán Stamkos zatížil konta soupeřů dokonce v 42 případech.
Forsberg tak skončil mezi ligovými střelci 13. a Stamkos na 9. místě. Maurice „Rocket“ Richard Trophy si s 53 zásahy vysloužil Nathan MacKinnon z Colorada. Jeho spoluhráč Martin Nečas jako nejlepší Čech skončil s 38 góly na 19. příčce ligy.
Edmonton se rozehrál na play off, kde v prvním kole narazí na Anaheim, jasným triumfem 6:1 nad posledním Vancouverem. U čtyř gólů Oilers asistoval hvězdný útočník Connor McDavid, jenž tak podtrhl se ziskem 138 bodů (48+90) svůj šestý zisk Art Ross Trophy v kariéře.
Vyrovnal Maria Lemieuxe a Gorideho Howea, ve více případech se z výhry v kanadském bodování NHL radoval jen Wayne Gretzky – celkově desetkrát.
McDavid do sezony vstupoval jako 71. nejproduktivnější hráč historie a základní část s 1 220 body zakončil na 47. pozici. Hattrick proti Canucks nasázel nováček Oilers Matt Savoie, třikrát asistoval obránce Evan Bouchard.
Český reprezentant v sestavě Vancouveru Filip Hronek (27:44, +1, 1 střela) se tentokrát neprosadil a svou bodově nejúspěšnější sezonu zámořské kariéry tak zakončil těsně pod padesátkou na 49 bodech (8+41).
Výsledky
10:09 Stamkos (O'Hara)
15:55 F. Forsberg (Ufko, Stamkos)
34:37 F. Forsberg (Evangelista, Ufko)
35:23 Stamkos (O'Reilly, Evangelista)
01:36 C. Gauthier (Poehling, Carlson)
19:39 LaCombe (Trouba, McTavish)
24:33 Killorn (Carlson, Granlund)
44:17 Luneau (Granlund, Viel)
57:06 Terry (Granlund, Leo Carlsson)
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, J. Barron, Wilsby, Ufko, Gravel – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – O'Hara, Matthew Wood, F. Forsberg (A) – Kemell, Wiesblatt, L'Heureux – Jost, Svečkov, R. Schaefer.
Husso (Dostál) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Luneau, Hinds – Terry, Leo Carlsson, Viel – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, McTavish (A) – I. Moore, Kreider, Washe.
Rozhodčí: Lambert, Dwyer – Alphonso, Brisebois
Počet diváků: 17332
03:28 Koepke
06:26 Černyšov (W. Eklund, Celebrini)
16:54 W. Smith (Celebrini, Klingberg)
25:51 Graf
38:01 Misa (W. Eklund, Klingberg)
39:55 W. Eklund (Ferraro, Sherwood)
41:14 Celebrini (Klingberg, W. Smith)
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), C. Miller, Samberg, Heinola, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Niederreiter, Lowry (C), Perfetti – Lambert, J. Toews, I. Rosén – Čibrikov, Yager, Koepke.
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg (A), Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Cagnoni, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Sherwood (A), Kurashev, W. Eklund – Dellandrea, Misa, Graf – Regenda, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Cody Beach – Andrew Smith, Caleb Apperson
Počet diváků: 15225
01:58 Frederic (Samanski, C. Dach)
06:48 Savoie (Bouchard, McDavid)
14:35 Savoie (McDavid)
19:02 Savoie (McDavid, Bouchard)
36:46 Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid)
48:20 C. Dach (Murphy, Nurse)
12:10 Mueller (Douglas, Lankinen)
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Emberson – Savoie, McDavid, Hyman – Podkolzin, Nugent-Hopkins, Roslovic – C. Dach, Samanski, Frederic – Lazar, Henrique, K. Kapanen.
Lankinen (Demko) – Buium, Hronek, Willander, Elias Pettersson, M. Pettersson, Kudrjavcev – D. O'Connor, L. Karlsson, Rossi – Öhgren, Blueger, Boeser – DeBrusk, Elias Pettersson, Höglander – Douglas, Mueller, Räty.
37:38 Blankenburg (Burns, Ničuškin)
52:19 Kelly (C. Makar, Ničuškin)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews (A), Burns, Blankenburg – Ničuškin, Nelson (A), Lehkonen – Colton, N. Roy, Bardakov – Kiviranta, Drury, Kelly – L. O'Connor, Barré-Boulet, Polin.
Östman (Kokko) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Nyman, S. Wright, Kakko – Tolvanen, Stephenson, Catton – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Jordan Samuels-Thomas – Brandon Gawryletz, Travis Gawryletz
Počet diváků: 18155
25:21 Frost (Gridin, Coronato)
46:08 Parekh (Whitecloud, R. Strome)
59:20 Farabee (R. Strome)
26:43 Byfield (T. Moore, Laferriere)
Wolf – Parekh, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Wiebe, Pachal – Coleman, Backlund, Farabee – Gridin, Frost, Coronato – Olofsson, R. Strome, Sunijev – Šarangovič, Kerins, Klapka.
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar, Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, S. Helenius, Ward.
16:55 Carcone (Peterka, Marino)
20:45 Crouse (Weegar, Keller)
38:53 Yamamoto (Weegar, Keller)
03:45 Bučněvič (Kyrou, Suter)
28:13 R. Thomas (Holloway)
31:07 R. Thomas (C. Fowler, Holloway)
57:03 Mailloux
59:23 R. Thomas (Snuggerud, Broberg)
Vejmelka (41. Vaněček) – Weegar, Sergačov, Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse, Schmaltz, Keller – DeSimone, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko, C. Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas, Holloway – Kyrou, Suter, Bučněvič – Berggren, Dvorský, Neighbours – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Brian Pochmara – Joe Mahon, Ryan Gibbons