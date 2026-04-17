Skončila základní část NHL. Vejmelka se prostřídal s Vaněčkem, Nečas odpočíval

Martin Korbáš
  7:13aktualizováno  8:14
Čtvrtečních šest zápasů uzavřelo základní část sezony hokejové NHL. Rozhodnuto je tak i o posledních dvojicích pro vyřazovací boje. Colorado bez odpočívajícího Martina Nečase porazilo 2:0 Seattle a v play off narazí na Los Angeles. Výhry slavily i týmy Anaheimu a Edmontonu, které čeká vzájemný souboj. Porážce Utahu se St. Louis 3:5 nezabránili čeští brankáři Karel Vejmelka a ve třetí třetině střídající Vítek Vaněček.
Brankář Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje.

Brankář Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje.

Nejvytíženější gólman NHL Karel Vejmelka nechyběl ani v posledním zápase Utahu v základní části. Zasáhl tak do 64. duelu sezony. Pro srovnání druhý gólman v daném ohledu Juuse Saros naskočil za Nashville do 59 z celkových 82 utkání.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 78 z. - 100 b.(38+62)

2. Pastrňák (BOS), 77 z. - 100 b.(29+71)

3. Zacha (BOS), 78 z. - 65 b.(30+35)

4. Hertl (VGK), 82 z. - 58 b.(24+34)

5. Hronek (VAN), 82 z. - 49 b.(8+41)

Další výhru, kterou by vyrovnal na čele ligové statistiky Andreje Vasilevského z Tampy (39 výher), však český reprezentant nepřidal. Před blížícím se soubojem s Vegas v prvním kole play off odchytal Vejmelka proti St. Louis úvodní dvě třetiny a z 18 střel třikrát inkasoval.

Za stavu 3:3 jej na startu třetí třetiny nahradil krajan Vítek Vaněček, jenž ze zbylých deseti pokusů soupeře nedosáhl na jeden puk. Právě ten ale rozhodl o výhře St. Louis. Šťastným střelcem byl v 58. minutě obránce Logan Mailloux, na něhož ještě při závěrečné hře Utahu bez brankáře navázal Robert Thomas. Elitní centr Blues tak zkompletoval svůj hattrick.

Na rozdíl od Utahu trenéři Anaheimu v posledním startu dlouhodobé části sezony svou brankářskou jedničku šetřili. Lukáš Dostál tak na ledě Nashvillu sledoval výkon svého parťáka Villeho Hussa, jenž u vítězné přestřelky 5:4 pochytal 17 z 21 střel Predators.

U tří gólů Ducks, za které nenastoupil kapitán Radko Gudas, asistoval finský centr Mikael Granlund. Nechyběl ani u rozdílové akce z 58. minuty, kdy v přesilovce zápas rozhodl Troy Terry. O branky domácích se podělili Filip Forsberg (2+0) a Steven Stamkos (2+1). Prvně jmenovaný se tak v sezoně zlepšil na 40 zásahů, veterán Stamkos zatížil konta soupeřů dokonce v 42 případech.

Forsberg tak skončil mezi ligovými střelci 13. a Stamkos na 9. místě. Maurice „Rocket“ Richard Trophy si s 53 zásahy vysloužil Nathan MacKinnon z Colorada. Jeho spoluhráč Martin Nečas jako nejlepší Čech skončil s 38 góly na 19. příčce ligy.

Edmonton se rozehrál na play off, kde v prvním kole narazí na Anaheim, jasným triumfem 6:1 nad posledním Vancouverem. U čtyř gólů Oilers asistoval hvězdný útočník Connor McDavid, jenž tak podtrhl se ziskem 138 bodů (48+90) svůj šestý zisk Art Ross Trophy v kariéře.

Vyrovnal Maria Lemieuxe a Gorideho Howea, ve více případech se z výhry v kanadském bodování NHL radoval jen Wayne Gretzky – celkově desetkrát.

McDavid do sezony vstupoval jako 71. nejproduktivnější hráč historie a základní část s 1 220 body zakončil na 47. pozici. Hattrick proti Canucks nasázel nováček Oilers Matt Savoie, třikrát asistoval obránce Evan Bouchard.

Český reprezentant v sestavě Vancouveru Filip Hronek (27:44, +1, 1 střela) se tentokrát neprosadil a svou bodově nejúspěšnější sezonu zámořské kariéry tak zakončil těsně pod padesátkou na 49 bodech (8+41).

Výsledky

NHL
17. 4. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
Góly:
10:09 Stamkos (O'Hara)
15:55 F. Forsberg (Ufko, Stamkos)
34:37 F. Forsberg (Evangelista, Ufko)
35:23 Stamkos (O'Reilly, Evangelista)
Góly:
01:36 C. Gauthier (Poehling, Carlson)
19:39 LaCombe (Trouba, McTavish)
24:33 Killorn (Carlson, Granlund)
44:17 Luneau (Granlund, Viel)
57:06 Terry (Granlund, Leo Carlsson)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, J. Barron, Wilsby, Ufko, Gravel – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – O'Hara, Matthew Wood, F. Forsberg (A) – Kemell, Wiesblatt, L'Heureux – Jost, Svečkov, R. Schaefer.
Sestavy:
Husso (Dostál) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Luneau, Hinds – Terry, Leo Carlsson, Viel – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, McTavish (A) – I. Moore, Kreider, Washe.

Rozhodčí: Lambert, Dwyer – Alphonso, Brisebois

Počet diváků: 17332

NHL
17. 4. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Góly:
03:28 Koepke
Góly:
06:26 Černyšov (W. Eklund, Celebrini)
16:54 W. Smith (Celebrini, Klingberg)
25:51 Graf
38:01 Misa (W. Eklund, Klingberg)
39:55 W. Eklund (Ferraro, Sherwood)
41:14 Celebrini (Klingberg, W. Smith)
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), C. Miller, Samberg, Heinola, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Niederreiter, Lowry (C), Perfetti – Lambert, J. Toews, I. Rosén – Čibrikov, Yager, Koepke.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg (A), Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Cagnoni, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Sherwood (A), Kurashev, W. Eklund – Dellandrea, Misa, Graf – Regenda, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Cody Beach – Andrew Smith, Caleb Apperson

Počet diváků: 15225

NHL
17. 4. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)
Góly:
01:58 Frederic (Samanski, C. Dach)
06:48 Savoie (Bouchard, McDavid)
14:35 Savoie (McDavid)
19:02 Savoie (McDavid, Bouchard)
36:46 Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid)
48:20 C. Dach (Murphy, Nurse)
Góly:
12:10 Mueller (Douglas, Lankinen)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Emberson – Savoie, McDavid, Hyman – Podkolzin, Nugent-Hopkins, Roslovic – C. Dach, Samanski, Frederic – Lazar, Henrique, K. Kapanen.
Sestavy:
Lankinen (Demko) – Buium, Hronek, Willander, Elias Pettersson, M. Pettersson, Kudrjavcev – D. O'Connor, L. Karlsson, Rossi – Öhgren, Blueger, Boeser – DeBrusk, Elias Pettersson, Höglander – Douglas, Mueller, Räty.
NHL
17. 4. 2026 4:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
37:38 Blankenburg (Burns, Ničuškin)
52:19 Kelly (C. Makar, Ničuškin)
Góly:
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews (A), Burns, Blankenburg – Ničuškin, Nelson (A), Lehkonen – Colton, N. Roy, Bardakov – Kiviranta, Drury, Kelly – L. O'Connor, Barré-Boulet, Polin.
Sestavy:
Östman (Kokko) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Nyman, S. Wright, Kakko – Tolvanen, Stephenson, Catton – Winterton, Gaudreau, Meyers.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Jordan Samuels-Thomas – Brandon Gawryletz, Travis Gawryletz

Počet diváků: 18155

NHL
17. 4. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly:
25:21 Frost (Gridin, Coronato)
46:08 Parekh (Whitecloud, R. Strome)
59:20 Farabee (R. Strome)
Góly:
26:43 Byfield (T. Moore, Laferriere)
Sestavy:
Wolf – Parekh, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Wiebe, Pachal – Coleman, Backlund, Farabee – Gridin, Frost, Coronato – Olofsson, R. Strome, Sunijev – Šarangovič, Kerins, Klapka.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar, Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, S. Helenius, Ward.
NHL
17. 4. 2026 1:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Góly:
16:55 Carcone (Peterka, Marino)
20:45 Crouse (Weegar, Keller)
38:53 Yamamoto (Weegar, Keller)
Góly:
03:45 Bučněvič (Kyrou, Suter)
28:13 R. Thomas (Holloway)
31:07 R. Thomas (C. Fowler, Holloway)
57:03 Mailloux
59:23 R. Thomas (Snuggerud, Broberg)
Sestavy:
Vejmelka (41. Vaněček) – Weegar, Sergačov, Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse, Schmaltz, Keller – DeSimone, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko, C. Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas, Holloway – Kyrou, Suter, Bučněvič – Berggren, Dvorský, Neighbours – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Brian Pochmara – Joe Mahon, Ryan Gibbons

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Skončila základní část NHL. Vejmelka se prostřídal s Vaněčkem, Nečas odpočíval

Brankář Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje.

Čtvrtečních šest zápasů uzavřelo základní část sezony hokejové NHL. Rozhodnuto je tak i o posledních dvojicích pro vyřazovací boje. Colorado bez odpočívajícího Martina Nečase porazilo 2:0 Seattle a v...

17. dubna 2026  7:13,  aktualizováno  8:14

Od Hlinky až po Rulíka. Připomeňte si, jak si vedli předešlí trenéři českých hokejistů

Trenér reprezentace Ivan Hlinka rozdává pokyny.

K přehlídce trenérských jmen přibylo další. Od roku 1993 už třinácté v pořadí. Novým trenérem národního mužstva se po čtvrtečním jednání výkonného výboru stal Zdeněk Moták. Připomeňte si angažmá...

17. dubna 2026  7:15

Gross kvůli reprezentaci měnil plány: Zase získám nový pohled, potřeboval jsem uzrát

Asistentem kouče Motáka u české reprezentace bude Pavel Gross.

Sám sebe rovnou pasoval do role „toho druhého“. Mírně do pozadí, na pozici asistenta a nejbližšího spolupracovníka Zdeňka Motáka, který bude mít od příští sezony na střídačce hokejové reprezentace...

16. dubna 2026  21:30

Česko - Německo 5:3. Vítězný start přípravy na MS, zazářili Flek a Tomášek

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Německem.

Čeští hokejisté zahájili přípravu na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. V Karlových Varech zdolali v prvním přátelském utkání Německo 5:3. Po dvou gólech dali Jakub Flek a David...

16. dubna 2026  20:23

Už nepotřebuju dělat kompromisy. Moták vybere asistenta, pobaví se i s Jandačem

Novým koučem českých hokejistů bude Zdeněk Moták.

Klidně, ochotně a s úsměvem začal Zdeněk Moták odpovídat na otázky novinářů jakožto nový hlavní trenér reprezentace. „Ale musím podepsat smlouvu!“ prohodil na dotaz, co ho čeká v nejbližších dnech....

16. dubna 2026  20:10

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

16. dubna 2026  20:06

Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.

Novým koučem hokejové reprezentace po Radimu Rulíkovi je Zdeněk Moták, který národní tým převezme po mistrovství světa ve Švýcarsku. Potvrdily se tak informace iDNES.cz. Výkonný výbor svazu...

16. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  18:36

Litvínovský Polášek: Baráž? Všichni v tom máme prsty. Jihlavě to nevyjde

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Domácí...

Hokejová sezona ještě neskončila, ale Litvínov, řečeno s trochou nadsázky, má už za sebou letní přípravu. Dvaačtyřicet dnů bez ostrého zápasu, tvrdé tréninkové dávky. Všechno kvůli jediné sérii....

16. dubna 2026  17:45

Nestrašil: V posteli jsem nad kluky z Pardubic nepřemýšlel. Spartě přála chůva

Andrej Nestrašil a Tory Dello před karlovarskou brankou.

Pátou sezonu válí Andrej Nestrašil za hokejové Oceláře, s nimiž má tři tituly. Loni Třinečtí vypadli ve čtvrtfinále, ale letos jsou zpátky. Ve finále extraligy. Bitva startuje v sobotu (17.30) a v...

16. dubna 2026  15:46

Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly

Když nový šéf jihlavského hokejového klubu Slavomír Pavlíček mluví o Dukle,...

Většinový majitel HC Dukla Jihlava Slavomír Pavlíček prožívá s týmem euforii po vítězství ve finále první ligy. Odpočinek ale neexistuje. Už v pátek naskočí Jihlava do baráže proti Litvínovu. „Je to...

16. dubna 2026  14:02

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Nedvěd, hrdina Sparty: Od začátku bylo dané, že skončím. Augusta si vybral jiné

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd se dohaduje s rozhodčím během šestého...

Jeho příběh se vyvinul nečekaným směrem. Z dočasné záplaty v nejoblíbenějšího trenéra hokejové Sparty, jehož jméno - Jááárda Nedvěd - hromově skandovala celá O2 arena. Přesto na lavičce extraligového...

16. dubna 2026  12:46

Smůla pro Noska. Po vleklém zranění si zlomil nohu. Aspoň že tu druhou, vtipkoval

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers krotí puk.

Teprve o víkendu vstřelil první gól v sezoně, moc se mu ulevilo, že to stihl ještě před koncem základní části. Teď musí zpracovávat jinou, mnohem pochmurnější novinu. Český útočník Tomáš Nosek si v...

16. dubna 2026  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.