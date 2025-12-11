Premium

Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty

Martin Korbáš
  7:12aktualizováno  8:03
Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem 3:4 skončila i partie Calgary s Detroitem. Chicago díky produktivitě Connora Bedarda (1+1) porazilo 3:0 Rangers a Seattle udolal 3:2 po prodloužení Los Angeles.
Útočník Floridy Mackie Samoskevich zakončuje z úhlu, po puku se natahuje brankář Utahu Karel Vejmelka. | foto: Reuters

V souboji Utahu s Floridou se poměřily celky s rozdílnou aktuální formou. Zatímco domácí tým Mammoth padl po výsledku 3:4 potřetí za sebou, ze spodních příček tabulky Východní konference šplhající se Panthers naopak zvítězili potřetí v řadě.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 30z. - 41b. (14+27)

2. Pastrňák (BOS), 26z. - 32b. (11+21)

3. Hertl (VGK), 29z. - 22b. (13+9)

4. Zacha (BOS), 30z. - 22b. (8+14)

5. Hronek (VAN), 30z. - 16b. (2+14)

Rozhodla o tom akce obhájců Stanley Cupu až z času 59:08, kdy se na brankovišti prosadil centr Anton Lundell. Jednička Utahu Karel Vejmelka v zápase zastavil 32 z 36 střel.

Kromě Lundella jej dvakrát překonal Sam Bennett a v první třetině i Carter Verhaeghe. Také domácí měli ve svých řadách dvougólového střelce, statistiky si vylepšil Dylan Guenther.

Speciální nádech měl duel pro obránce Natea Schmidta a náhradního brankáře Vítka Vaněčka. Oba v létě přišli do Utahu po triumfu s Floridou a před středečním zápasem od svého bývalého zaměstnavatele dostali tradiční prsteny pro vítěze stříbrné trofeje.

Po venkovních debaklech 0:6 s Los Angeles a 1:7 s Anaheimem hokejisté Chicaga zabrali a před svými fanoušky porazili 3:0 Rangers. Blackhawks nasměroval za ziskem dvou bodů v 28. minutě při hře v oslabení skórující Louis Crevier. V 35. minutě se prosadil hvězdný Connor Bedard a stejný hráč ve třetí třetině ještě asistoval u pojistky od Tylera Bertuzziho.

Gólman domácích Spencer Knight na druhé čisté konto sezony a celkově sedmé kariéry potřeboval 21 zákroků. Po nedávném povolání z farmy odehrál svůj čtvrtý zápas v NHL český mladík ze čtvrté formace New Yorku Jaroslav Chmelař (9:55, +/-: 0).

Detroit si na ledě Calgary během úvodních čtyřiceti minut hry vypracoval čtyřgólový náskok. Podepsal se pod to hlavně produktivní forvard Alex DeBrincat (2+1). Dvakrát asistoval veterán Patrick Kane a bojovník Andrew Copp.

Ve třetím dějství se však Red Wings o výhru ještě museli pořádně strachovat. Flames totiž třemi góly snížili na nejtěsnější rozdíl. Trestné střílení proměnil Joel Farabee, v 50. minutě na něj navázal Matt Coronato a potřetí se domácí radovali v 55. minutě zásluhou beka MacKenzieho Weegara. Vyrovnat již ale nestihli, domácí forvard Adam Klapka (7:39, -1, 1 střela) tak odcházel do kabin v roli poraženého.

Výsledky

NHL
11. 12. 2025 1:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : New York Rangers New York Rangers 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly:
27:08 Crevier (Grzelcyk, J. Dickinson)
34:27 Bedard (Burakovsky)
43:50 Bertuzzi (Greene, Bedard)
Góly:
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Grzelcyk, Levšunov, Kaiser, Murphy (A) – Greene, Bedard (A), Burakovsky – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Teräväinen, J. Dickinson, Michejev – C. Dach, Donato, Lafferty.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Sheary, Trocheck (A), J. Miller (C) – Panarin, Zibanejad (A), Lafrenière – Berard, Laba, Cuylle – Brodzinski, Carrick, Chmelař.

Rozhodčí: Chmielewski, Dwyer – Daisy, Brisebois

Počet diváků: 19709

NHL
11. 12. 2025 2:30
Calgary Flames Calgary Flames : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:4 (0:2, 0:2, 3:0)
Góly:
48:02 Farabee
49:07 Coronato (Kadri)
54:40 Weegar (Andersson, Kadri)
Góly:
01:02 DeBrincat (P. Kane, Copp)
04:33 Sandin-Pellikka (DeBrincat, P. Kane)
27:41 DeBrincat (Copp)
29:09 Larkin (Raymond)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri (A), Šarangovič – Coleman, Backlund (C), Zary – Klapka, Beecher, Lomberg.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Kasper, Danielson.

Rozhodčí: Skilliter, Furlatt – Marquis, Faucher

Počet diváků: 17055

NHL
11. 12. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:2P (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)
Góly:
23:21 McCann (Dunn, Stephenson)
59:34 Beniers (Tolvanen, Dunn)
61:21 Dunn (Tolvanen, Eberle)
Góly:
28:16 Laferriere (Armia)
54:40 Fiala (Kopitar, Kempe)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Marchment – Nyman, S. Wright, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Laferriere – Armia, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.

Rozhodčí: Wes McCauley, Cody Beach – Travis Gawryletz, Kilian McNamara

Počet diváků: 17151

NHL
11. 12. 2025 4:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Florida Panthers Florida Panthers 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly:
11:23 Guenther (Marino)
23:37 Guenther (Crouse, Marino)
34:37 McBain (Durzi, Cole)
Góly:
19:17 Verhaeghe (Ekblad, Bennett)
21:40 Bennett (Rodrigues, Mikkola)
23:24 Bennett (Verhaeghe)
59:08 Lundell (Luostarinen, Reinhart)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole, Lamoureux – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse (A), Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – Gregor, Studnicka, J. Boqvist.

Rozhodčí: Lambert, Schlenker – Apperson, Murchison

Počet diváků: 12478

