Lídr NHL Vejmelka slavil 20. výhru sezony, Winnipeg uťal černou sérii

Martin Korbáš
  7:24aktualizováno  8:10
Hokejový brankář Karel Vejmelka jako první gólman letošní sezony NHL pokořil metu dvaceti vychytaných výher. Stalo se tak po úspěchu Utahu 4:2 nad St. Louis. Ve stejný den se radovali i hráči Winnipegu, kteří díky výsledku 5:1 nad Los Angeles ukončili své jedenáctizápasové čekání na dvoubodový zisk.
Karel Vejmelka má puk pod kontrolou. | foto: Reuters

Utah dovedli za výhrou 4:2 nad St. Louis produktivní útočníci Nick Schmaltz (2+1) s Claytonem Kellerem (0+3) a tradičně spolehlivý brankář Karel Vejmelka. Lídr NHL v počtu vychytaných výher se ve svém 34. startu sezony radoval už po 20.

Post třetí hvězdy zápasu si český reprezentant vysloužil 26 zákroky proti 28 střelám Blues. Překonat jej dokázali jen Oskar Sundqvist a Pavel Bučněvič.

Po dlouhých jedenácti porážkách, které Winnipeg přikovaly ke dnu Západní konference i celé NHL, se kanadský celek konečně dočkal úspěchu. V pátečním domácím představení proti Los Angeles dokázali Jets zvítězit 5:1.

Dvakrát se trefil elitní centr mužstva Mark Scheifele a po dvou bodech brali také útočníci Cole Perfetti a Gabriel Vilardi (oba 0+2). Domácím na pětigólovou výhru stačilo jen 19 střeleckých pokusů, Kings nastoupili podruhé za sebou bez zraněného kapitána Anže Kopitara.

Po dvanáctizápasové absenci kvůli zranění trenéři přivítali zpátky v sestavě Chicaga hvězdného forvarda Connora Bedarda. Po předchozích čtyřech výhrách za sebou však Blackhawks vítěznou sérii prodloužit nedokázali, když na domácím ledě nestačili 1:5 Washingtonu.

Výhry českých gólmanů v NHL:

1. Vejmelka (UTA) - 20

7. Vladař (PHI) - 16

20. Dostál (ANA) - 13

22. Dobeš (MTL) - 13

31. Rittich (NYI) - 11

Capitals nakročili za dvoubodovým ziskem už v zahajovacím dějství, kdy skórovali Anthony Beauvillier, Connor McMichael a Ethen Frank. Když v 29. minutě z přesilovky snížil Oliver Moore, přispěchal s odpovědí Justin Sourdif. Poslední slovo si pak vzal ještě v 54. minutě Alex Ovečkin. Nejlepší střelec historie soutěže se zlepšil na 19. gólů v sezoně (30. místo v lize) a kariérních 916.

Nemoc vyřadila z akce oba gólmany Chicaga Spencera Knighta i Arvida Söderbloma. Svého druhého startu kariéry se tak dočkal Drew Commesso a rekordman Ovečkin jej překonal jako 187. brankáře NHL.

Výsledky

NHL
10. 1. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Góly:
01:31 Naměstnikov (Stanley, Niederreiter)
18:05 Koepke (Samberg, Pearson)
22:07 J. Toews (C. Miller, Perfetti)
32:35 Scheifele (Connor, Vilardi)
39:17 Scheifele (Perfetti, Vilardi)
Góly:
29:32 Byfield (Ward, Foegele)
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), C. Miller, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Niederreiter, Lowry (C), Naměstnikov – Pearson, Zhilkin, Koepke.
Sestavy:
Kuemper (41. A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin, Moverare – Kempe (A), Laferriere, Ward – Malott, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Andre Lee, Helenius.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Justin Kea – Ryan Daisy, Joe Mahon

Počet diváků: 14412

NHL
10. 1. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Washington Capitals Washington Capitals 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Góly:
28:47 O. Moore (Grzelcyk, Lardis)
Góly:
04:02 Beauvillier (Fehérváry, Carlson)
15:07 McMichael (R. Leonard)
18:54 Frank (Carlson, Dowd)
32:38 Sourdif (McMichael, R. Leonard)
53:32 Ovečkin (Fehérváry)
Sestavy:
Commesso (Nozzolillo) – Vlasic, Murphy (A), Kaiser, Levšunov, Korchinski, Grzelcyk – Bertuzzi, Greene, Burakovsky – Bedard, O. Moore, Lardis – Teräväinen, J. Dickinson (A), Donato – C. Dach, N. Foligno (C), Slaggert.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Beauvillier, Dowd (A), Duhaime – Leason, Lapierre, Frank.

Rozhodčí: Charron, Samuels-Thomas – Fournier, Gawryletz

Počet diváků: 19917

NHL
10. 1. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Góly:
15:10 Schmaltz (Keller, Sergačov)
27:45 Crouse (Keller, Marino)
31:43 Durzi (Schmaltz, Crouse)
46:57 Schmaltz (Peterka, Keller)
Góly:
27:55 Sundqvist (N. Walker)
36:27 Bučněvič (Snuggerud, R. Thomas)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller, Schmaltz, Crouse – Peterka, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – B. Tanev, Stenlund, Kerfoot.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas, Kyrou – Bučněvič, B. Schenn, Snuggerud – Stenberg, Dvorský, Berggren – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.

Rozhodčí: Syvret, Nicholson – Kovachik, Murchison

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
