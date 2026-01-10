Utah dovedli za výhrou 4:2 nad St. Louis produktivní útočníci Nick Schmaltz (2+1) s Claytonem Kellerem (0+3) a tradičně spolehlivý brankář Karel Vejmelka. Lídr NHL v počtu vychytaných výher se ve svém 34. startu sezony radoval už po 20.
Post třetí hvězdy zápasu si český reprezentant vysloužil 26 zákroky proti 28 střelám Blues. Překonat jej dokázali jen Oskar Sundqvist a Pavel Bučněvič.
Po dlouhých jedenácti porážkách, které Winnipeg přikovaly ke dnu Západní konference i celé NHL, se kanadský celek konečně dočkal úspěchu. V pátečním domácím představení proti Los Angeles dokázali Jets zvítězit 5:1.
Dvakrát se trefil elitní centr mužstva Mark Scheifele a po dvou bodech brali také útočníci Cole Perfetti a Gabriel Vilardi (oba 0+2). Domácím na pětigólovou výhru stačilo jen 19 střeleckých pokusů, Kings nastoupili podruhé za sebou bez zraněného kapitána Anže Kopitara.
Po dvanáctizápasové absenci kvůli zranění trenéři přivítali zpátky v sestavě Chicaga hvězdného forvarda Connora Bedarda. Po předchozích čtyřech výhrách za sebou však Blackhawks vítěznou sérii prodloužit nedokázali, když na domácím ledě nestačili 1:5 Washingtonu.
Výhry českých gólmanů v NHL:
1. Vejmelka (UTA) - 20
7. Vladař (PHI) - 16
20. Dostál (ANA) - 13
22. Dobeš (MTL) - 13
31. Rittich (NYI) - 11
Capitals nakročili za dvoubodovým ziskem už v zahajovacím dějství, kdy skórovali Anthony Beauvillier, Connor McMichael a Ethen Frank. Když v 29. minutě z přesilovky snížil Oliver Moore, přispěchal s odpovědí Justin Sourdif. Poslední slovo si pak vzal ještě v 54. minutě Alex Ovečkin. Nejlepší střelec historie soutěže se zlepšil na 19. gólů v sezoně (30. místo v lize) a kariérních 916.
Nemoc vyřadila z akce oba gólmany Chicaga Spencera Knighta i Arvida Söderbloma. Svého druhého startu kariéry se tak dočkal Drew Commesso a rekordman Ovečkin jej překonal jako 187. brankáře NHL.
Výsledky
01:31 Naměstnikov (Stanley, Niederreiter)
18:05 Koepke (Samberg, Pearson)
22:07 J. Toews (C. Miller, Perfetti)
32:35 Scheifele (Connor, Vilardi)
39:17 Scheifele (Perfetti, Vilardi)
29:32 Byfield (Ward, Foegele)
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), C. Miller, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Niederreiter, Lowry (C), Naměstnikov – Pearson, Zhilkin, Koepke.
Kuemper (41. A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin, Moverare – Kempe (A), Laferriere, Ward – Malott, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Andre Lee, Helenius.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Justin Kea – Ryan Daisy, Joe Mahon
Počet diváků: 14412
28:47 O. Moore (Grzelcyk, Lardis)
04:02 Beauvillier (Fehérváry, Carlson)
15:07 McMichael (R. Leonard)
18:54 Frank (Carlson, Dowd)
32:38 Sourdif (McMichael, R. Leonard)
53:32 Ovečkin (Fehérváry)
Commesso (Nozzolillo) – Vlasic, Murphy (A), Kaiser, Levšunov, Korchinski, Grzelcyk – Bertuzzi, Greene, Burakovsky – Bedard, O. Moore, Lardis – Teräväinen, J. Dickinson (A), Donato – C. Dach, N. Foligno (C), Slaggert.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Beauvillier, Dowd (A), Duhaime – Leason, Lapierre, Frank.
Rozhodčí: Charron, Samuels-Thomas – Fournier, Gawryletz
Počet diváků: 19917
15:10 Schmaltz (Keller, Sergačov)
27:45 Crouse (Keller, Marino)
31:43 Durzi (Schmaltz, Crouse)
46:57 Schmaltz (Peterka, Keller)
27:55 Sundqvist (N. Walker)
36:27 Bučněvič (Snuggerud, R. Thomas)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller, Schmaltz, Crouse – Peterka, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – B. Tanev, Stenlund, Kerfoot.
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas, Kyrou – Bučněvič, B. Schenn, Snuggerud – Stenberg, Dvorský, Berggren – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.
Rozhodčí: Syvret, Nicholson – Kovachik, Murchison