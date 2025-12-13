Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vejmelka byl v NHL hvězdou zápasu, v dresu Utahu pochytal 33 střel

Martin Korbáš
  7:10aktualizováno  7:42
V pátek hokejová NHL nabídla jen dva zápasy. Brankář Karel Vejmelka zazářil u výhry Utahu 5:3 nad Seattlem. V bráně domácích zastavil 33 z 36 střel a vysloužil si ocenění pro první hvězdu duelu. V další partii St. Louis uspělo těsně 3:2 nad Chicagem.
Fotogalerie3

Karel Vejmelka v brance Utahu zasahuje v utkání proti Seattlu. | foto: Reuters

Hokejisté Utahu po třech porážkách v NHL opět slavili výhru, když v pátek před svými fanoušky zdolali 5:3 Seattle. Díky 33 zákrokům si post první hvězdy vysloužil brankář Karel Vejmelka, jenž v hlasování zámořských novinářů předčil tříbodové spoluhráče Nicka Schmaltze (1+2) s Kevinem Stenlundem (0+3).

Vejmelka se tak zlepšil na třináct vychytaných výher, což jej řadí mezi gólmany soutěže na průběžné páté místo. Na třinácti triumfech jsou rovněž Jeremy Swayman z Bostonu, Scott Wedgewood z Colorada, Logan Thompson z Washingtonu a lídrem dané statistiky je Jake Oettinger z Dallasu s 14 vítězstvími.

Hned tři z celkových pěti branek tým Mammoth vstřelil ve třetí třetině. Z přesilové hry nejprve udeřil kanonýr Dylan Guenther a do prázdné klece v závěru skóre navyšovali JJ Peterka s Lawsonem Crousem. Poslední slovo utkání měl v čase 59:17 hostující Ben Meyers, jenž navázal na úvodní dva zásahy spoluhráče Masona Marchmenta.

Po nezdarech 2:5 s Bostonem a dokonce 2:7 s Nashvillem se hokejisté St. Louis v NHL mohli radovat. Stál za tím těsný páteční úspěch 3:2 nad Chicagem. Pod góly domácích Blues se podepsali prvními zásahy sezony Logan Mailloux s Mattem Luffem a letos již posedmé skórující obránce Justin Faulk.

Hokejisté St. Louis chválí brankáře Joela Hofera po výhře nad Chicagem.
Justin Faulk (72) ze St. Louis překonává Spencera Knighta v brance Chicaga.
Karel Vejmelka v brance Utahu zasahuje v utkání proti Seattlu.
3 fotografie

U obou gólových akcích Chicaga asistoval produktivní Connor Bedard. Výsledek korigovali Wyatt Kaiser a Andre Burakovsky.

Výsledky

NHL
13. 12. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Góly:
28:09 Schmaltz
33:24 Yamamoto (O'Brien, Stenlund)
52:55 Guenther (Schmaltz, Sergačjov)
57:49 Peterka (Stenlund)
58:58 Crouse (Schmaltz, Stenlund)
Góly:
23:35 Marchment (Gaudreau, Stephenson)
47:50 Marchment (R. Lindgren, Montour)
59:17 Meyers (Kartye, Winterton)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse (A), Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Yamamoto.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, Oleksiak, Mahura – Tolvanen, Beniers (A), Eberle (C) – Marchment, Stephenson, Gaudreau – Nyman, S. Wright, Kakko – Kartye, Meyers, Winterton.

Rozhodčí: Schlenker, McCauley – Apperson, Jackson

Počet diváků: 12478

NHL
13. 12. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Góly:
03:41 Mailloux (R. Thomas, Neighbours)
11:48 Luff (Fabbri, Parayko)
28:57 Faulk (Tucker, R. Thomas)
Góly:
15:50 Kaiser (Burakovsky, Bedard)
54:08 Burakovsky (Bedard)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko, C. Fowler, Faulk (A), Broberg, Mailloux, Tucker – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – M. Joseph, B. Schenn (C), Holloway – Fabbri, Dvorský, Suter – Luff, Sundqvist, McGing.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Kaiser – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Bertuzzi, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Teräväinen – Lafferty, Donato, C. Dach.

Rozhodčí: Kea, Lambert – Mills, Fournier

Počet diváků: 18096

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. ŠvédskoHokej - - 13. 12. 2025:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 12. 14:00
  • 2.62
  • 3.99
  • 2.34
Zlín vs. KolínHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
13. 12. 16:00
  • 2.00
  • 4.30
  • 2.91
Sokolov vs. LitoměřiceHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Sokolov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
13. 12. 17:00
  • 3.21
  • 4.19
  • 1.90
Třebíč vs. Pardubice BHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Třebíč vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
13. 12. 17:00
  • 1.88
  • 4.29
  • 3.21
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - - 13. 12. 2025:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 12. 18:00
  • 2.47
  • 4.07
  • 2.45
New Jersey vs. AnaheimHokej - - 13. 12. 2025:New Jersey vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
13. 12. 18:30
  • 2.30
  • 4.11
  • 2.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Vejmelka byl v NHL hvězdou zápasu, v dresu Utahu pochytal 33 střel

Aktualizujeme
Karel Vejmelka v brance Utahu zasahuje v utkání proti Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen dva zápasy. Brankář Karel Vejmelka zazářil u výhry Utahu 5:3 nad Seattlem. V bráně domácích zastavil 33 z 36 střel a vysloužil si ocenění pro první hvězdu duelu. V...

13. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  7:32

Hokejistky zakončily turnaj v Lahti jasnou výhrou nad domácím Finskem

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky uzavřely vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti vítězstvím 5:0 nad domácími Finkami. S bilancí dvou výher a jedné porážky skončily druhé za Švédkami se stejným bodovým...

12. prosince 2025  19:47

Maska bez politických symbolů? Správně, míní Vejmelka. OH i konkurenty teď neřeší

Vytížený Karel Vejmelka se osvěžuje v brance Utahu.

Co nemůžu ovlivnit, neřeším. I to je krédo, z něhož vychází klid brankáře Karla Vejmelky. Obzvlášť se mu hodí v olympijské sezoně, kdy ti nejlepší hráči po dlouhé době vzhlíží k vrcholné...

12. prosince 2025  17:16

Hlavně jim to nezkaž, říkal si Pastrňák. Po zranění válí, trenér ho chválí: Je výjimečný!

Bostonští útočníci David Pastrňák (vlevo) a Elias Lindholm se radují z gólu.

Je zpátky. A možná s ještě větší chutí než dřív. „Něco se změnilo, byl jsem trochu jinak nastavený v hlavě,“ pravil po pětizápasové absenci David Pastrňák. Se zhojeným zraněním a také viditelně...

12. prosince 2025  13:33

První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Zdravotní problémy postihly vedle hokejistů Jihlavy a Vsetína také kádr Přerova, proto klub odložil sobotní zápas první ligy s Frýdkem-Místkem. Duel měl být přitom slavnostní v retro dresech ze...

12. prosince 2025  10:28

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

12. prosince 2025  10:05

Další čtyřicátník mezi střelci. Červenka pálí dál, po gólu hlásil: Dejte mi s tím pokoj!

Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim...

K této společnosti se připojil teprve jako třetí muž v historii. Roman Červenka se ve čtvrtek stal dalším čtyřicátníkem, který dokázal v dresu hokejové reprezentace vstřelit branku. „Ale radost z...

12. prosince 2025  8:39

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  7:11

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

11. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  23:39

Švédové v nájezdech udolali Švýcarsko, vyhráli i čtvrtý zápas na Euro Hockey Tour

Andre Petersson při nájezdu na Leonarda Genoniho.

Švédští hokejisté zvítězili při vstupu do Švýcarských her v Curychu nad domácí reprezentací 3:2 po nájezdech a uspěli i ve čtvrtém duelu v Euro Hockey Tour v sezoně. Po suverénním vystoupení na...

11. prosince 2025  23:10

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Odveta z prvního turnaje sezony se povedla, čeští hokejisté zdolali Finsko 3:1. Kouč Radim Rulík ocenil své svěřence za solidní výkon, vyzdvihl především dobrý pohyb. Jenže musí řešit také starosti....

11. prosince 2025  22:08

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

11. prosince 2025  21:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.