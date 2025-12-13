Hokejisté Utahu po třech porážkách v NHL opět slavili výhru, když v pátek před svými fanoušky zdolali 5:3 Seattle. Díky 33 zákrokům si post první hvězdy vysloužil brankář Karel Vejmelka, jenž v hlasování zámořských novinářů předčil tříbodové spoluhráče Nicka Schmaltze (1+2) s Kevinem Stenlundem (0+3).
Vejmelka se tak zlepšil na třináct vychytaných výher, což jej řadí mezi gólmany soutěže na průběžné páté místo. Na třinácti triumfech jsou rovněž Jeremy Swayman z Bostonu, Scott Wedgewood z Colorada, Logan Thompson z Washingtonu a lídrem dané statistiky je Jake Oettinger z Dallasu s 14 vítězstvími.
Hned tři z celkových pěti branek tým Mammoth vstřelil ve třetí třetině. Z přesilové hry nejprve udeřil kanonýr Dylan Guenther a do prázdné klece v závěru skóre navyšovali JJ Peterka s Lawsonem Crousem. Poslední slovo utkání měl v čase 59:17 hostující Ben Meyers, jenž navázal na úvodní dva zásahy spoluhráče Masona Marchmenta.
Po nezdarech 2:5 s Bostonem a dokonce 2:7 s Nashvillem se hokejisté St. Louis v NHL mohli radovat. Stál za tím těsný páteční úspěch 3:2 nad Chicagem. Pod góly domácích Blues se podepsali prvními zásahy sezony Logan Mailloux s Mattem Luffem a letos již posedmé skórující obránce Justin Faulk.
U obou gólových akcích Chicaga asistoval produktivní Connor Bedard. Výsledek korigovali Wyatt Kaiser a Andre Burakovsky.
Výsledky
28:09 Schmaltz
33:24 Yamamoto (O'Brien, Stenlund)
52:55 Guenther (Schmaltz, Sergačjov)
57:49 Peterka (Stenlund)
58:58 Crouse (Schmaltz, Stenlund)
23:35 Marchment (Gaudreau, Stephenson)
47:50 Marchment (R. Lindgren, Montour)
59:17 Meyers (Kartye, Winterton)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse (A), Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Yamamoto.
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, Oleksiak, Mahura – Tolvanen, Beniers (A), Eberle (C) – Marchment, Stephenson, Gaudreau – Nyman, S. Wright, Kakko – Kartye, Meyers, Winterton.
Rozhodčí: Schlenker, McCauley – Apperson, Jackson
Počet diváků: 12478
03:41 Mailloux (R. Thomas, Neighbours)
11:48 Luff (Fabbri, Parayko)
28:57 Faulk (Tucker, R. Thomas)
15:50 Kaiser (Burakovsky, Bedard)
54:08 Burakovsky (Bedard)
Hofer (Binnington) – Parayko, C. Fowler, Faulk (A), Broberg, Mailloux, Tucker – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – M. Joseph, B. Schenn (C), Holloway – Fabbri, Dvorský, Suter – Luff, Sundqvist, McGing.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Kaiser – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Bertuzzi, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Teräväinen – Lafferty, Donato, C. Dach.
Rozhodčí: Kea, Lambert – Mills, Fournier
Počet diváků: 18096