Vejmelka kraluje NHL v počtu výher, na ledě Detroitu byl třetí hvězdou

Martin Korbáš
6:12aktualizováno  7:32
Ve skvělých výkonech v hokejové NHL pokračuje gólman Karel Vejmelka. Naposledy ve středu 27 zákroky podpořil vítězství Utahu 4:1 na ledě Detroitu, za což byl zvolen mezi hvězdy duelu. Svou 15. vychytanou výhrou sezony se navíc osamostatnil na čele dané statistiky soutěže. Centr Tomáš Hertl asistoval u vyrovnávací trefy Vegas proti New Jersey.
Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings.

Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings. | foto: Rick Osentoski/Imagn ImagesReuters

Karel Vejmelka z Utah Mammoth během utkání s Detroit Red Wings.
Brankář Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings.
Obránce Sean Durzi z Utah Mammoth padá v souboji s Moritzem Seiderem z Detroit...
Jack McBain z Utah Mammoth slaví trefu proti Detroit Red Wings .
V úterý Utah nastoupil v Bostonu s Vítkem Vaněčkem v bráně a byla z toho prohra 1:4, o den později se tým Mammoth představil v Detroitu a bilanci si napravil pro změnu výhrou 4:1. Do brány se vrátila jednička Karel Vejmelka, jenž si 27 zákroky vysloužil post třetí hvězdy.

Výhry českých gólmanů v NHL:

1. Vejmelka (UTA) - 15

11. Vladař (PHI) - 12

12. Dostál (ANA) - 12

19. Dobeš (MTL) - 11

37. Rittich (NYI) - 7

Rodák z Třebíče, jenž je společně s Igorem Šesťorkinem z Rangers se shodným počtem 27 startů nejčastěji nasazovaný gólman ligy, vede před čtyřmi konkurenty se 14 vychytanými výhrami. Na sdíleném druhém místě jsou Sergej Bobrovskij z Floridy, Scott Wedgewood z Colorada, Jake Oettinger z Dallasu a Jeremy Swayman z Bostonu.

Na první změnu skóre v zápase se čekalo do 22. minuty, kdy hosty poslal do vedení Clayton Keller. V 35. minutě se radoval i Jack McBain. Vejmelku připravil o nulu až v 50. minutě nováček Detroitu Emmitt Finnie, který využil přesilovou hru. Utah však v 56. minutě uklidnil Dylan Guenther. Když krátce na to skóroval i Kevin Stenlund, bylo hotovo.

Fotbalovým výsledkem 1:0 skončil souboj St. Louis s Winnipegem. Jedinou branku domácích Blues obstaral v 34. minutě obránce Justin Faulk za asistence Roberta Thomase. Hrdina duelu gólman Joel Hofer pochytal všech 24 střel Jets.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 33z. - 45b. (14+31)

2. Pastrňák (BOS), 29z. - 38b. (13+25)

3. Hertl (VGK), 32z. - 23b. (13+10)

4. Zacha (BOS), 33z. - 23b. (8+15)

5. Hronek (VAN), 33z. - 17b. (2+15)

Defenzivně laděný byl i duel mezi Vegas a New Jersey. Hosté vedli od 25. minuty zásluhou Connora Browna. Na ledě svému spoluhráči k brance gratuloval i Ondřej Palát (16:05, +1, 2 střely). Pozorný gólman Devils Jake Allen vydržel s čistým štítem až do 56. minuty, kdy z přesilovky za asistence Tomáše Hertla (20:26, 0+1, -1, 4 střely) srovnal Pavel Dorofejev.

Početní výhody se střelecky aktivnější Golden Knights dočkali i v prodloužení. Z šancí ale trefovali jen tyčky. Dvakrát konstrukci brány rozezvonil Mitch Marner a jednou kapitán Mark Stone. Rozhodnout tak musely až nájezdy, ve kterých se jako jediný prosadil útočník New Jersey Jesper Bratt.

Už šestou výhru z posledních sedmi startů vybojovali zvedající se obhájci Stanley Cupu z Floridy. Naposledy si poradili těsně 3:2 s Los Angeles po gólech Antona Lundella, Cartera Verhaegheho a Sama Bennetta. Posledně jmenovaný skóroval už po deseti vteřinách hry ve třetí části, což vyrovnalo třetí nejrychlejší gól letošní sezony ze startu třetin.

Po deseti vteřinách se radoval i Connor McDavid z Edmontonu 9. prosince proti Buffalu. Rychlejší byli jen obránce Anaheimu Jackson Lacombe (skóroval po devíti vteřinách v listopadovém duelu proti Vancouveru) a Kirill Marčenko, jenž se v říjnu prosadil za Columbus už po sedmi vteřinách zápasu s Minnesotou.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
18. 12. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Góly:
48:06 F. Forsberg (O'Reilly, Stamkos)
Góly:
13:00 Blake (Stankoven, Nikišin)
42:43 Sebastian Aho (Blake, Svečnikov)
44:33 Jarvis (Sebastian Aho, Ehlers)
59:15 Sebastian Aho (Svečnikov)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Josi (C), Wilsby, Skjei, Blankenburg, Hague – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Matthew Wood, Svečkov, Stamkos (A) – Marchessault, Haula, Bunting – C. Smith, McCarron, R. Schaefer.
Sestavy:
Kočetkov (Andersen) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Slavin (A), Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: Furlatt, Dwyer – Grillo, Suchánek

Počet diváků: 17159

NHL
18. 12. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Góly:
22:14 Lundell (Ekblad, Samoskevich)
27:04 Verhaeghe (Petry, Marchand)
40:10 Bennett (Marchand)
Góly:
13:39 Armia (B. Clarke, Laferriere)
44:48 Fiala
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – J. Boqvist, Gregor, Kunin.
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, T. Moore – Armia, Helenius, Perry.

Rozhodčí: McIsaac, Rank – Smith, Hughes

Počet diváků: 19612

NHL
18. 12. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:2N (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
55:49 Dorofejev (Stone, Hertl)
Góly:
24:50 C. Brown
Bratt
Sestavy:
Hart (Schmid) – Hanifin, Whitecloud, McNabb (A), Korczak, Hutton, Lauzon – Barbašev, Hertl (A), Dorofejev – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, R. Smith, Bowman – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Pesce, Dillon, White – C. Brown, Hischier, Mercer (C) – Palát (A), Glass, Bratt (A) – Cotter, Lammikko, Noesen – Parent, Glendening, Crookshank.

Rozhodčí: Beach, Lee – Jackson, Gawryletz

Počet diváků: 17862

NHL
18. 12. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly:
33:17 Faulk (R. Thomas)
Góly:
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Kessel, Mailloux, C. Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Fabbri – Neighbours, Dvorský, Stenberg – Berggren, Suter, B. Schenn (C) – M. Joseph, Sundqvist, Toropčenko.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Niederreiter – Iafallo, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, J. Toews, Koepke.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Jordan Samuels-Thomas – Kyle Flemington, Dylan Blujus

Počet diváků: 16953

NHL
18. 12. 2025 1:30
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Utah Mammoth Utah Mammoth 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Góly:
49:55 Finnie (J. Leonard, Copp)
Góly:
21:44 Keller (Schmaltz, Peterka)
34:17 McBain (Carcone, Durzi)
55:52 Guenther
56:23 Stenlund (Keller, Sergačjov)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Kasper, Danielson.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Crouse (A) – But, McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: Charron, Sullivan – Alphonso, Kelly

Počet diváků: 19515

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

