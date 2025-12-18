V úterý Utah nastoupil v Bostonu s Vítkem Vaněčkem v bráně a byla z toho prohra 1:4, o den později se tým Mammoth představil v Detroitu a bilanci si napravil pro změnu výhrou 4:1. Do brány se vrátila jednička Karel Vejmelka, jenž si 27 zákroky vysloužil post třetí hvězdy.
Výhry českých gólmanů v NHL:
1. Vejmelka (UTA) - 15
11. Vladař (PHI) - 12
12. Dostál (ANA) - 12
19. Dobeš (MTL) - 11
37. Rittich (NYI) - 7
Rodák z Třebíče, jenž je společně s Igorem Šesťorkinem z Rangers se shodným počtem 27 startů nejčastěji nasazovaný gólman ligy, vede před čtyřmi konkurenty se 14 vychytanými výhrami. Na sdíleném druhém místě jsou Sergej Bobrovskij z Floridy, Scott Wedgewood z Colorada, Jake Oettinger z Dallasu a Jeremy Swayman z Bostonu.
Na první změnu skóre v zápase se čekalo do 22. minuty, kdy hosty poslal do vedení Clayton Keller. V 35. minutě se radoval i Jack McBain. Vejmelku připravil o nulu až v 50. minutě nováček Detroitu Emmitt Finnie, který využil přesilovou hru. Utah však v 56. minutě uklidnil Dylan Guenther. Když krátce na to skóroval i Kevin Stenlund, bylo hotovo.
Fotbalovým výsledkem 1:0 skončil souboj St. Louis s Winnipegem. Jedinou branku domácích Blues obstaral v 34. minutě obránce Justin Faulk za asistence Roberta Thomase. Hrdina duelu gólman Joel Hofer pochytal všech 24 střel Jets.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 33z. - 45b. (14+31)
2. Pastrňák (BOS), 29z. - 38b. (13+25)
3. Hertl (VGK), 32z. - 23b. (13+10)
4. Zacha (BOS), 33z. - 23b. (8+15)
5. Hronek (VAN), 33z. - 17b. (2+15)
Defenzivně laděný byl i duel mezi Vegas a New Jersey. Hosté vedli od 25. minuty zásluhou Connora Browna. Na ledě svému spoluhráči k brance gratuloval i Ondřej Palát (16:05, +1, 2 střely). Pozorný gólman Devils Jake Allen vydržel s čistým štítem až do 56. minuty, kdy z přesilovky za asistence Tomáše Hertla (20:26, 0+1, -1, 4 střely) srovnal Pavel Dorofejev.
Početní výhody se střelecky aktivnější Golden Knights dočkali i v prodloužení. Z šancí ale trefovali jen tyčky. Dvakrát konstrukci brány rozezvonil Mitch Marner a jednou kapitán Mark Stone. Rozhodnout tak musely až nájezdy, ve kterých se jako jediný prosadil útočník New Jersey Jesper Bratt.
Už šestou výhru z posledních sedmi startů vybojovali zvedající se obhájci Stanley Cupu z Floridy. Naposledy si poradili těsně 3:2 s Los Angeles po gólech Antona Lundella, Cartera Verhaegheho a Sama Bennetta. Posledně jmenovaný skóroval už po deseti vteřinách hry ve třetí části, což vyrovnalo třetí nejrychlejší gól letošní sezony ze startu třetin.
Po deseti vteřinách se radoval i Connor McDavid z Edmontonu 9. prosince proti Buffalu. Rychlejší byli jen obránce Anaheimu Jackson Lacombe (skóroval po devíti vteřinách v listopadovém duelu proti Vancouveru) a Kirill Marčenko, jenž se v říjnu prosadil za Columbus už po sedmi vteřinách zápasu s Minnesotou.
Výsledky
48:06 F. Forsberg (O'Reilly, Stamkos)
13:00 Blake (Stankoven, Nikišin)
42:43 Sebastian Aho (Blake, Svečnikov)
44:33 Jarvis (Sebastian Aho, Ehlers)
59:15 Sebastian Aho (Svečnikov)
Saros (Annunen) – Perbix, Josi (C), Wilsby, Skjei, Blankenburg, Hague – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Matthew Wood, Svečkov, Stamkos (A) – Marchessault, Haula, Bunting – C. Smith, McCarron, R. Schaefer.
Kočetkov (Andersen) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Slavin (A), Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: Furlatt, Dwyer – Grillo, Suchánek
Počet diváků: 17159
22:14 Lundell (Ekblad, Samoskevich)
27:04 Verhaeghe (Petry, Marchand)
40:10 Bennett (Marchand)
13:39 Armia (B. Clarke, Laferriere)
44:48 Fiala
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – J. Boqvist, Gregor, Kunin.
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, T. Moore – Armia, Helenius, Perry.
Rozhodčí: McIsaac, Rank – Smith, Hughes
Počet diváků: 19612
55:49 Dorofejev (Stone, Hertl)
24:50 C. Brown
Bratt
Hart (Schmid) – Hanifin, Whitecloud, McNabb (A), Korczak, Hutton, Lauzon – Barbašev, Hertl (A), Dorofejev – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, R. Smith, Bowman – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Pesce, Dillon, White – C. Brown, Hischier, Mercer (C) – Palát (A), Glass, Bratt (A) – Cotter, Lammikko, Noesen – Parent, Glendening, Crookshank.
Rozhodčí: Beach, Lee – Jackson, Gawryletz
Počet diváků: 17862
33:17 Faulk (R. Thomas)
Hofer (Binnington) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Kessel, Mailloux, C. Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Fabbri – Neighbours, Dvorský, Stenberg – Berggren, Suter, B. Schenn (C) – M. Joseph, Sundqvist, Toropčenko.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Niederreiter – Iafallo, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, J. Toews, Koepke.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Jordan Samuels-Thomas – Kyle Flemington, Dylan Blujus
Počet diváků: 16953
49:55 Finnie (J. Leonard, Copp)
21:44 Keller (Schmaltz, Peterka)
34:17 McBain (Carcone, Durzi)
55:52 Guenther
56:23 Stenlund (Keller, Sergačjov)
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Kasper, Danielson.
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Crouse (A) – But, McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Charron, Sullivan – Alphonso, Kelly
Počet diváků: 19515