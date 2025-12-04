Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vejmelka vynuloval Anaheim, Dobeš slavil výhru nad Winnipegem

Martin Korbáš
  7:10aktualizováno  8:10
Ve středu se v NHL zrodily dva sedmigólové výprasky. Anaheim propadl 0:7 s Utahem, za který uhájil čisté konto český gólman Karel Vejmelka. San Jose pak před svými fanoušky zklamalo pro změnu po výsledku 1:7 s Washingtonem. Brankář Jakub Dobeš slavil s Montrealem výhru 3:2 po nájezdech proti Winnipegu.
Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.

Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets. | foto: Christopher KatsarovAP

Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks v zápase s Utah Mammoth.
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens zasahuje v zápase s Winnipeg Jets proti...
Karel Vejmelka leží v bráně Utah Mammoth v zápase s Anaheim Ducks, atakuje ho...
Jake Oettinger (29) a Radek Faksa (12) oslavují výhru Dallas Stars.
11 fotografií

Po čtyřech porážkách hokejisté Utahu zabrali a rozdrtili nečekaně vysoko 7:0 domácí Anaheim. Při předchozí konfrontaci obou celků došlo na v historii NHL první zápas, do kterého byli připraveni všichni čtyři gólmani z Česka.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 26z. - 33b. (13+20)

2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)

3. Hertl (VGK), 26z. - 20b. (11+9)

4. Zacha (BOS), 27z. - 18b. (5+13)

5. Hronek (VAN), 27z. - 16b. (2+14)

Při zranění Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem však aktuálně za Ducks nastoupil od úvodní minuty z farmy povolaný Ville Husso.

Radovat se mohl naopak jiný český gólman, hostující Karel Vejmelka. 29letý rodák z Třebíče na svou první nulu sezony a celkově sedmou kariéry v NHL potřeboval 27 zákroků.

Ofenzivu týmu Mammoth táhli hlavně čtyřbodový německý forvard JJ Peterka (2+2) s kapitánem Claytonem Kellerem (1+2). Jedním z mála hráčů Anaheimu, který neskončil v hodnocení +/- v záporu byl kapitán Radko Gudas (14:56, +/-: 0, 2 střely).

Výhru ve středečním programu NHL vychytal také mladík Jakub Dobeš z Montrealu. Po víkendové kanonádě 2:7 od Colorada si talentovaný Čech spravil náladu výsledkem 3:2 po nájezdech proti Winnipegu. Během 65 minut hry k remíze 2:2 přispěl 29 zákroky a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu si na něj nepřišel Kyle Connor, Mark Scheifele ani Gabriel Vilardi.

Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks v zápase s Utah Mammoth.
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens zasahuje v zápase s Winnipeg Jets proti Gabrielu Vilardimu (13).
Karel Vejmelka leží v bráně Utah Mammoth v zápase s Anaheim Ducks, atakuje ho Mason McTavish.
Jake Oettinger (29) a Radek Faksa (12) oslavují výhru Dallas Stars.
11 fotografií

Jediným úspěšným exekutorem byl už v první sérii kanonýr Canadiens Cole Caufield, jenž si ze hry navíc odnesl i asistenci u úvodní trefy domácích z přesilovky v podání slovenského reprezentanta Juraje Slafkovského.

Podobně jako Anaheim nezabránil sedmigólovému přídělu před vlastními fanoušky ani tým San Jose. Debakl 1:7 s Washingtonem za hosty režírovali hlavně čtyřbodový útočník Ryan Leonard (2+2) a dvakrát se trefil také veterán Alex Ovečkin.

Nejlepší střelec historie NHL navýšil svůj rekord na 911 branek a v letošní sezoně je s 14 zásahy již na průběžném 16. místě tabulky střelců. Lídrem je Nathan MacKinnon z Colorada s 22 góly, stejný hráč kraluje i produktivitě s 46 zápisy.

Čestnou branku Sharks vstřelil až v 53. minutě za rozhodnutého stavu 0:7 slovenský forvard Pavol Regenda. Dokázal se tak gólově prosadit ve druhém startu za sebou poté, co skóroval i při sezonním debutu v NHL proti Utahu krátce po povolání z farmy v nižší AHL.

Výsledky:

NHL
4. 12. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Washington Capitals Washington Capitals 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)
Góly:
52:58 Regenda (Orlov, Gaudette)
Góly:
08:25 Ovečkin (M. Roy)
10:05 Milano (Chisholm, Duhaime)
13:35 Leonard (T. van Riemsdyk, Duhaime)
17:07 Duhaime (Protas)
22:41 Ovečkin (Leonard, Chychrun)
39:34 D. Strome (M. Roy, Leonard)
41:03 Leonard (M. Roy, C. Lindgren)
Sestavy:
Askarov (18. Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Iorio, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Toffoli (A) – Gaudette, Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Kurashev – Reaves, Goodrow (A), Regenda.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Chisholm, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Dowd (A), Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Brandon Schrader – Trent Knorr, Brandon Grillo

Počet diváků: 15466

NHL
4. 12. 2025 1:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Góly:
08:26 Konecny (Mičkov, Sanheim)
09:04 Zegras (Sanheim, Konecny)
09:25 Brink (Cates, Grebjonkin)
21:45 Cates (Brink, Drysdale)
32:43 Tippett (Mičkov, Couturier)
Góly:
04:08 Zucker (Doan, Norris)
31:48 Byram (Tuch, Quinn)
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Seeler, Zamula – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Mičkov – Brink, Cates, Grebjonkin – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Sestavy:
Ellis (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – T. Thompson, Norris, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Tuch (A), Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Dunne.

Rozhodčí: Schlenker, St-Laurent – Fournier, Blujus

Počet diváků: 17116

NHL
4. 12. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Góly:
Góly:
05:58 Crouse (Carcone, McBain)
10:30 Guenther (Cole)
25:40 Cole (Lamoureux, Peterka)
34:34 Peterka (Schmaltz, Keller)
41:41 O'Brien (McBain, Durzi)
50:06 Peterka (Guenther, Keller)
52:50 Keller (Peterka, Schmaltz)
Sestavy:
Husso (41. Butejec) – Helleson, LaCombe, Zellweger, Trouba, Minťukov, Gudas – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, Poehling, Killorn – R. Johnston, Harkins, I. Moore.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Marino, Sergačjov, Durzi, Schmidt, Cole, Lamoureux – Keller, Schmaltz, Peterka – L. Cooley, But, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, Yamamoto.

Rozhodčí: Kea, Brenk – Flemington, Tobias

Počet diváků: 15000

NHL
4. 12. 2025 1:45
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:2N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
29:58 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
34:03 O. Kapanen (Děmidov, Texier)
Caufield
Góly:
18:34 Scheifele (Connor, DeMelo)
31:53 Connor (Vilardi, Scheifele)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Texier, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Davidson, Veleno, Z. Bolduc.
Sestavy:
Comrie (Milic) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, Salomonsson – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, J. Toews, Perfetti – Niederreiter, Lowry (C), Iafallo – Koepke, M. Barron, Pearson.

Rozhodčí: Hebert, Sullivan – Gibbons, Marquis

Počet diváků: 20962

NHL
4. 12. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Dallas Stars Dallas Stars 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
31:34 Heiskanen (Hintz, Benn)
37:26 J. Robertson (Lindell, Benn)
47:05 Rantanen (Lindell, Heiskanen)
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, Dillon, L. Hughes, Cholowski, Nemec – Meier, Hischier (C), Bratt (A) – Palát (A), Mercer, Gricjuk – Cotter, Glass, C. Brown – Lammikko, Glendening, Noesen.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Koljačonok, Petrovic, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Steel – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Bastian, Faksa, Blackwell.

Rozhodčí: Sutherland, South – MacPherson, Kelly

Počet diváků: 15805

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Columbus vs. DetroitHokej - - 5. 12. 2025:Columbus vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 2.31
  • 4.05
  • 2.63
Carolina vs. TorontoHokej - - 5. 12. 2025:Carolina vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.80
  • 4.37
  • 3.62
NY Islanders vs. ColoradoHokej - - 5. 12. 2025:NY Islanders vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 3.57
  • 4.26
  • 1.83
Florida vs. NashvilleHokej - - 5. 12. 2025:Florida vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.81
  • 4.21
  • 3.71
Tampa vs. PittsburghHokej - - 5. 12. 2025:Tampa vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.78
  • 4.35
  • 3.72
Ottawa vs. NY RangersHokej - - 5. 12. 2025:Ottawa vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 2.08
  • 4.00
  • 3.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Vejmelka vynuloval Anaheim, Dobeš slavil výhru nad Winnipegem

Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.

Ve středu se v NHL zrodily dva sedmigólové výprasky. Anaheim propadl 0:7 s Utahem, za který uhájil čisté konto český gólman Karel Vejmelka. San Jose pak před svými fanoušky zklamalo pro změnu po...

4. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:10

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Jihlava využila zaváhání Slavie, po výhře nad Zlínem se přiblížila první příčce

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Hokejisté Jihlavy zvládli reprízu posledního finále první ligy, Zlín doma porazili 4:0 a na vedoucí Slavii po 28. kole ztrácejí už pouze pět bodů. Berani, kteří v pátek po deseti nezdarech za sebou...

3. prosince 2025  21:13

Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa

Třinecký útočník Matěj Kubiesa (v bílém) v utkání s Hradcem Králové sleduje puk.

Čas 37:47. Třinecký útočník Matěj Kubiesa si najel mezi kruhy a švihem střílel k pravé tyči. Poosmé nastoupil v extralize a vsítil svůj první gól, čímž zvýšil na 3:1. Svou trefou zlomil dohrávku...

3. prosince 2025  21:03

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Seguin má přetržený vaz v kolenu. Zřejmě zmešká zbytek sezony, sdělil kouč Dallasu

David Kämpf z Vancouver Canucks a Tyler Seguin z Dallas Stars bojují o puk.

Hokejisté Dallasu včetně Radka Faksy budou znovu dlouhou dobu bez zraněné ofenzivní hvězdy Tylera Seguina. Rok poté, co musel na operaci s kyčlí, přijde o další měsíce kvůli přetrženému zkříženému...

3. prosince 2025  18:51

Od soudu zpět až do NHL. Osvobozený Hart čekal 682 dní, vítězný návrat ho dojal

ZPĚT MEZI ELITOU. Hokejový brankář Carter Hart se po 682 dnech vrátil do NHL,...

Obránce Shea Thedore proměnil vítězný nájezd, spoluhráči z Vegas ale nejeli za ním. Skoro všichni se vydali netradičně na druhou stranu, kde se radoval Carter Hart. Zdaleka nejen kvůli výhře nad...

3. prosince 2025  18:05

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

3. prosince 2025  16:41

Věřme si, ale udržme pokoru! Augustu těší ofenzivní beci, Sikoru nechce brzdit

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Tři medaile v řadě, to už není pouhá náhoda. Přibude k nim čtvrtá? Patrik Augusta odvážná prohlášení tolik nemusí, zároveň nezastírá, že hokejová dvacítka odjíždí na mistrovství světa v silném...

3. prosince 2025  16:10

Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř...

3. prosince 2025  15:29

Takhle jsem nikdy nechytal! Brankářům v NHL vládne nováček, boří i letité rekordy

Brankář Jesper Wallstedt z Minnesoty zasahuje v utkání s Edmontonem.

V NHL předvádí nejlepší výkony za desítky let, momentálně byste nenašli lepšího gólmana. Jesper Wallstedt z Minnesoty zastavil v úterním utkání s hokejisty Edmontonu (1:0) všech 33 střel soupeře a v...

3. prosince 2025  15:23

Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Radim Rulík nominoval na další reprezentační turnaj v Evropě, ale témata už povětšinou mířila k únorovým olympijským hrám v Itálii. Ostatně Švýcarské hokejové hry jsou posledním testem před největším...

3. prosince 2025  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.