Po čtyřech porážkách hokejisté Utahu zabrali a rozdrtili nečekaně vysoko 7:0 domácí Anaheim. Při předchozí konfrontaci obou celků došlo na v historii NHL první zápas, do kterého byli připraveni všichni čtyři gólmani z Česka.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 26z. - 33b. (13+20)
2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)
3. Hertl (VGK), 26z. - 20b. (11+9)
4. Zacha (BOS), 27z. - 18b. (5+13)
5. Hronek (VAN), 27z. - 16b. (2+14)
Při zranění Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem však aktuálně za Ducks nastoupil od úvodní minuty z farmy povolaný Ville Husso.
Radovat se mohl naopak jiný český gólman, hostující Karel Vejmelka. 29letý rodák z Třebíče na svou první nulu sezony a celkově sedmou kariéry v NHL potřeboval 27 zákroků.
Ofenzivu týmu Mammoth táhli hlavně čtyřbodový německý forvard JJ Peterka (2+2) s kapitánem Claytonem Kellerem (1+2). Jedním z mála hráčů Anaheimu, který neskončil v hodnocení +/- v záporu byl kapitán Radko Gudas (14:56, +/-: 0, 2 střely).
Výhru ve středečním programu NHL vychytal také mladík Jakub Dobeš z Montrealu. Po víkendové kanonádě 2:7 od Colorada si talentovaný Čech spravil náladu výsledkem 3:2 po nájezdech proti Winnipegu. Během 65 minut hry k remíze 2:2 přispěl 29 zákroky a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu si na něj nepřišel Kyle Connor, Mark Scheifele ani Gabriel Vilardi.
Jediným úspěšným exekutorem byl už v první sérii kanonýr Canadiens Cole Caufield, jenž si ze hry navíc odnesl i asistenci u úvodní trefy domácích z přesilovky v podání slovenského reprezentanta Juraje Slafkovského.
Podobně jako Anaheim nezabránil sedmigólovému přídělu před vlastními fanoušky ani tým San Jose. Debakl 1:7 s Washingtonem za hosty režírovali hlavně čtyřbodový útočník Ryan Leonard (2+2) a dvakrát se trefil také veterán Alex Ovečkin.
Nejlepší střelec historie NHL navýšil svůj rekord na 911 branek a v letošní sezoně je s 14 zásahy již na průběžném 16. místě tabulky střelců. Lídrem je Nathan MacKinnon z Colorada s 22 góly, stejný hráč kraluje i produktivitě s 46 zápisy.
Kapitán Buffala Rasmus Dahlin tvrdě dohrál Trevora Zegrase u mantinelu a v utkání proti Philadelphii šel předčasně do sprch... https://t.co/BMikofmXBg— Martin Korbas (@MKidnesNHL) December 4, 2025
Čestnou branku Sharks vstřelil až v 53. minutě za rozhodnutého stavu 0:7 slovenský forvard Pavol Regenda. Dokázal se tak gólově prosadit ve druhém startu za sebou poté, co skóroval i při sezonním debutu v NHL proti Utahu krátce po povolání z farmy v nižší AHL.
Výsledky:
52:58 Regenda (Orlov, Gaudette)
08:25 Ovečkin (M. Roy)
10:05 Milano (Chisholm, Duhaime)
13:35 Leonard (T. van Riemsdyk, Duhaime)
17:07 Duhaime (Protas)
22:41 Ovečkin (Leonard, Chychrun)
39:34 D. Strome (M. Roy, Leonard)
41:03 Leonard (M. Roy, C. Lindgren)
Askarov (18. Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Iorio, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Toffoli (A) – Gaudette, Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Kurashev – Reaves, Goodrow (A), Regenda.
C. Lindgren (L. Thompson) – Chisholm, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Dowd (A), Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Rozhodčí: Jon McIsaac, Brandon Schrader – Trent Knorr, Brandon Grillo
Počet diváků: 15466
08:26 Konecny (Mičkov, Sanheim)
09:04 Zegras (Sanheim, Konecny)
09:25 Brink (Cates, Grebjonkin)
21:45 Cates (Brink, Drysdale)
32:43 Tippett (Mičkov, Couturier)
04:08 Zucker (Doan, Norris)
31:48 Byram (Tuch, Quinn)
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Seeler, Zamula – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Mičkov – Brink, Cates, Grebjonkin – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Ellis (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – T. Thompson, Norris, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Tuch (A), Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Dunne.
Rozhodčí: Schlenker, St-Laurent – Fournier, Blujus
Počet diváků: 17116
05:58 Crouse (Carcone, McBain)
10:30 Guenther (Cole)
25:40 Cole (Lamoureux, Peterka)
34:34 Peterka (Schmaltz, Keller)
41:41 O'Brien (McBain, Durzi)
50:06 Peterka (Guenther, Keller)
52:50 Keller (Peterka, Schmaltz)
Husso (41. Butejec) – Helleson, LaCombe, Zellweger, Trouba, Minťukov, Gudas – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, Poehling, Killorn – R. Johnston, Harkins, I. Moore.
Vejmelka (Vaněček) – Marino, Sergačjov, Durzi, Schmidt, Cole, Lamoureux – Keller, Schmaltz, Peterka – L. Cooley, But, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, Yamamoto.
Rozhodčí: Kea, Brenk – Flemington, Tobias
Počet diváků: 15000
29:58 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
34:03 O. Kapanen (Děmidov, Texier)
Caufield
18:34 Scheifele (Connor, DeMelo)
31:53 Connor (Vilardi, Scheifele)
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Texier, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Davidson, Veleno, Z. Bolduc.
Comrie (Milic) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, Salomonsson – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, J. Toews, Perfetti – Niederreiter, Lowry (C), Iafallo – Koepke, M. Barron, Pearson.
Rozhodčí: Hebert, Sullivan – Gibbons, Marquis
Počet diváků: 20962
31:34 Heiskanen (Hintz, Benn)
37:26 J. Robertson (Lindell, Benn)
47:05 Rantanen (Lindell, Heiskanen)
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, Dillon, L. Hughes, Cholowski, Nemec – Meier, Hischier (C), Bratt (A) – Palát (A), Mercer, Gricjuk – Cotter, Glass, C. Brown – Lammikko, Glendening, Noesen.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Koljačonok, Petrovic, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Steel – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Bastian, Faksa, Blackwell.
Rozhodčí: Sutherland, South – MacPherson, Kelly
Počet diváků: 15805