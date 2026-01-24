Premium

Vejmelka slaví osmou výhru v řadě, Rittich nezastavil ofenzivu Buffala

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:59aktualizováno  22:42
Sobotní program hokejové NHL tradičně otevřely předehrávané duely. Buffalo rozstřílelo 5:0 domácí Islanders s Davidem Rittichem v bráně. V akci byl i další český gólman a vedl si o poznání lépe. Ve velké formě chytající Karel Vejmelka dosáhl s Utahem už na osmou výhru v řadě poté, co výsledkem 5:2 dobyli led Nashvillu.
Karel Vejmelka doplňuje tekutiny. | foto: Reuters

Hokejisté Utahu pokračují ve vítězné jízdě. Triumf 5:2 z ledu Nashvillu je pro tým Mammoth už pátým dvoubodovým ziskem v řadě. S českým reprezentačním gólmanem Karlem Vejmelkou v bráně pak Utah uspěl už dokonce osmkrát za sebou.

29letý rodák z Třebíče ve městě country pochytal 27 z 29 střel Predators a svou 25. výhrou sezony si upevnil prvenství mezi gólmany nejlepší hokejové ligy světa.

Překonat jej dokázal pouze kanonýr Steven Stamkos, jenž v sezoně nasázel už 25 branek, a Jonathan Marchessault. V dresu Utahu se třemi asistencemi blýskl zadák Michail Sergačov. Útočníci Barrett Hayton a Kailer Yamamoto si odnesli bilanci 1+1.

Buffalo vstoupilo do sezony 11 výhrami z úvodních 29 startů. V polovině prosince 2025 ale přišel zlom. Sabres nabrali obrovskou formu a z dalších 22 zápasů urvali 18 výher. Ta poslední po výsledku 5:0 nad domácími Islanders otevřela sobotní program NHL.

V bráně New Yorku nastoupil David Rittich a z 20 střel čtyřikrát inkasoval. Naopak hostující Alex Lyon na čisté konto potřeboval 26 zákroků. V ofenzivě Buffalo táhl dvougólový forvard Jason Zucker a po dvou asistencích brali Ryan McLeod a Mattias Samuelsson.

Výsledky

NHL
24. 1. 2026 19:00
New York Islanders New York Islanders : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Góly:
Góly:
20:33 Zucker (Quinn, McLeod)
39:47 T. Thompson (Benson, Samuelsson)
40:25 Zucker (McLeod)
54:02 Dahlin (Krebs)
54:38 Tuch (Samuelsson, Kesselring)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Mayfield, Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, George – Drouin, Horvat (A), Heineman – Anders Lee (C), Barzal, Duclair – Šabanov, Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Ritchie.
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Samuelsson, Dahlin (C), Byram, Power, Metsa, Kesselring – Doan, T. Thompson (A), Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Östlund, K. Helenius – Kozak, Krebs, Malenstyn.

Rozhodčí: Charron, Maaskant – Flemington, Kovachik

Počet diváků: 17255

NHL
24. 1. 2026 19:30
Nashville Predators Nashville Predators : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Góly:
03:43 Stamkos (Josi)
36:39 Marchessault (Skjei)
Góly:
23:00 Keller (Sergačov, Durzi)
25:13 Carcone (Yamamoto)
28:10 Yamamoto (Sergačov, Schmaltz)
51:02 Hayton (Guenther, Sergačov)
58:28 Peterka (Guenther)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Wilsby, J. Barron, Blankenburg – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Stamkos, Haula, Bunting – Marchessault, McCarron, C. Smith – Matthew Wood, Jost, Wiesblatt.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Yamamoto, Schmaltz, Keller (C) – But, Hayton, Peterka – Guenther, McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.

Rozhodčí: StLaurent, Syvret – Marquis, Baker

Počet diváků: 17159

NHL
25. 1. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 1. 2026 3:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon, J. Middleton, Jiříček, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, M. Foligno – Hinostroza, Sturm, Trenin.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad, Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – M. Tkachuk, Rodrigues, Samoskevich – Kunin, Schwindt, Vilmanis.
NHL
25. 1. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 1. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Reimer (Shepard) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot, Matinpalo, Kleven – Giroux, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk – Zetterlund, Pinto, Amadio – Cousins, Eller, Halliday.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – Kotkaniemi, Jankowski, W. Carrier.
NHL
25. 1. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Lohrei – Chusnutdinov, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Steeves, Minten, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, K. Dach – Josh Anderson, Danault, Gallagher.

Rozhodčí: Brenk, Pochmara – Grillo, Cherrey

NHL
25. 1. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 1. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Výsledky

