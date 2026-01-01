Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
22:35 Ritchie (Šabanov, Warren)
51:48 M. Schaefer (Drouin, Šabanov)
20:36 Guenther (Hayton, Sergačov)
30:20 Guenther (Crouse, Hayton)
36:19 Schmaltz
42:52 Sergačov (Keller, Guenther)
45:41 Keller (Schmaltz, Sergačov)
53:54 Guenther (Crouse, Durzi)
56:55 Schmaltz (Peterka, Keller)
Rittich (46. Högberg) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Warren, Mayfield – Drouin, Horvat, Heineman – Lee (C), Barzal, Pageau – MacLean, Cizikas, Cyplakov – Šabanov, Ritchie, Holmström.
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.
Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Suchánek, Baker
Počet diváků: 17255
27:42 Jensen (Sanderson, Pinto)
39:31 Greig (Pinto, Amadio)
42:47 Perron (Halliday, Cousins)
57:38 Zetterlund (Chabot, Stützle)
08:13 Wilson (Sourdif)
18:59 D. Strome (R. Leonard, Chychrun)
55:53 Protas (Sourdif, Wilson)
Meriläinen (Shepard) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Greig, Halliday.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Ovečkin (C) – D. Strome, Protas, Wilson (A) – Sourdif, McMichael, R. Leonard – Dowd, Beauvillier, Frank – Lapierre, Duhaime.
Rozhodčí: Lambert, Brace – Faucher, Tobias
Počet diváků: 18433
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang, Kulak, St. Ivany, Shea – Rust, Crosby, Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Činachov, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Talbot (Gibson) – Seider, Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond, Larkin, Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Appleton, Compher, Rasmussen – J. van Riemsdyk, Danielson, Kasper.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy, Grzelcyk – Burakovsky, Greene, Bertuzzi – Lardis, O. Moore, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson, Donato – Slaggert, C. Dach, N. Foligno.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Harley, Petrovic, Ljubuškin – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hintz, J. Robertson – Benn, Duchene, Hryckowian – Blackwell, Faksa, Bäck.