Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vejmelka ovládl souboj českých gólmanů, Rittich po pátém gólu střídal

Martin Korbáš
Aktualizujeme   23:47aktualizováno  2. ledna 8:02
Konfrontace dvou českých gólmanů ve čtvrtečním programu hokejové NHL vyzněla jednoznačně pro Karla Vejmelku. Jednička Utahu pochytala 20 střel a pomohla k triumfu 7:2 na ledě NY Islanders, za které naopak po pátém inkasovaném gólu předčasně zamířil na střídačku David Rittich. Divoký zápas odchytal rovněž Jakub Dobeš, jehož Montreal uspěl 7:5 na ledě Caroliny.
Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY...

Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY Islanders. | foto: Adam HungerAP

Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s NY Islanders.
Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth.
Jakub Dobeš z Montreal Canadians zastavuje Williama Carriera z Carolina...
Kapitán Auston Matthews, Easton Cowan (53) a Jake McCabe (22) z Toronto Maple...
6 fotografií

Po dvou zápasech, kdy jej zastal krajan Vítek Vaněček (prohry 0:1 s Coloradem a 3:4 s Nashvillem), se do brány Utahu vrátil uzdravený Karel Vejmelka a 20 zákroky proti 22 střelám Islanders pomohl k jednoznačnému triumfu.

Výhry českých gólmanů v NHL:

3. Vejmelka (UTA) - 17

12. Vladař (PHI) - 14

17. Dostál (ANA) - 13

18. Dobeš (MTL) - 13

32. Rittich (NYI) - 10

Tým Mammoth uspěl 7:2 poté, co se v ofenzivě blýskli Dylan Guenther (3+1), Nick Schmaltz (2+1) a Clayton Keller s obráncem Michailem Sergačovem (oba 1+2). Řádění Utahu odnesl český gólman David Rittich, jenž při zdravotních potížích Ilji Sorokina naskočil do šestého duelu za sebou. V bráně Islanders vydržel do 46. minuty, kdy po páté inkasované brance ze 14 střel střídal. Ani Marcus Hogberg soupeře nezastavil, rozjetí hokejisté Utahu jej v závěru duelu ještě dvakrát stihli překonat.

Vejmelka se tak v sezoně radoval ze sedmnácté vychytané výhry a na čele dané statistiky soutěže vyrovnal Sergeje Bobrovského z Floridy a Scotta Wedgewooda z Colorada.

Stejně jako Rittich inkasoval ve čtvrtek pět gólů také Jakub Dobeš. V přestřelce na ledě Caroliny však i tak odcházel do kabin jako vítěz poté, co jeho spoluhráči zatížili konto Hurricanes hned sedmi zásahy.

Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY Islanders.
Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s NY Islanders.
Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth.
Jakub Dobeš z Montreal Canadians zastavuje Williama Carriera z Carolina Hurricanes.
6 fotografií

Domácí po využité přesilovce z úvodu druhé třetiny drželi nadějný stav 4:2, Canadiens ale ještě v daném dějství vývoj otočili. Pomohly jim k tomu i slepené trefy v rozmezí 23 vteřin od Colea Caufielda a Joshe Andersona.

Shodnou bilancí 1+1 se za hosty prezentovali slovenský reprezentant Juraj Slafkovský, Sammy Blais a taky obránce Lane Hutson. Za Carolinu zářil elitní centr Sebastian Aho, jenž se dvěma góly a třemi přihrávkami figuroval u všech branek v síti Dobeše. Český gólman zápas dochytal s 20 zákroky proti 25 střelám Hurricanes.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
1. 1. 2026 21:00
New York Islanders New York Islanders : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)
Góly:
22:35 Ritchie (Šabanov, Warren)
51:48 M. Schaefer (Drouin, Šabanov)
Góly:
20:36 Guenther (Hayton, Sergačov)
30:20 Guenther (Crouse, Hayton)
36:19 Schmaltz
42:52 Sergačov (Keller, Guenther)
45:41 Keller (Schmaltz, Sergačov)
53:54 Guenther (Crouse, Durzi)
56:55 Schmaltz (Peterka, Keller)
Sestavy:
Rittich (46. Högberg) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Warren, Mayfield – Drouin, Horvat, Heineman – Lee (C), Barzal, Pageau – MacLean, Cizikas, Cyplakov – Šabanov, Ritchie, Holmström.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Suchánek, Baker

Počet diváků: 17255

NHL
1. 1. 2026 19:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Washington Capitals Washington Capitals 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Góly:
27:42 Jensen (Sanderson, Pinto)
39:31 Greig (Pinto, Amadio)
42:47 Perron (Halliday, Cousins)
57:38 Zetterlund (Chabot, Stützle)
Góly:
08:13 Wilson (Sourdif)
18:59 D. Strome (R. Leonard, Chychrun)
55:53 Protas (Sourdif, Wilson)
Sestavy:
Meriläinen (Shepard) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Greig, Halliday.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Ovečkin (C) – D. Strome, Protas, Wilson (A) – Sourdif, McMichael, R. Leonard – Dowd, Beauvillier, Frank – Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: Lambert, Brace – Faucher, Tobias

Počet diváků: 18433

NHL
2. 1. 2026 1:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Góly:
04:42 Malott (Perry)
06:14 Kuzmenko (Perry, Fiala)
41:37 Fiala (Perry, Kuzmenko)
Góly:
03:34 Point (Guentzel, Kučerov)
38:07 Point (D. Raddysh, Moser)
56:41 Cirelli (Hagel, Kučerov)
58:19 Goncalves (Guentzel, Cirelli)
59:15 Kučerov (D. Raddysh, Hagel)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar, Kempe – Foegele, Byfield, Armia – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Malott, Helenius, Perry.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Černák, Carlile, Crozier – Goncalves, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Paul, James, Bjorkstrand.

Rozhodčí: Charron, Schrader – McNamara, Fournier

Počet diváků: 18001

NHL
2. 1. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
Góly:
21:34 Matthews (Domi, Ekman-Larsson)
31:04 Ekman-Larsson (Laughton)
39:57 Matthews (Rielly, Maccelli)
46:30 Maccelli (Knies, Tavares)
53:13 Stecher (McMann, Matthews)
55:38 Matthews
Góly:
14:09 Vilardi (Scheifele, Connor)
17:38 DeMelo (Lowry, M. Barron)
22:11 Iafallo (J. Toews, Perfetti)
25:24 Scheifele (Vilardi, Pionk)
48:50 Scheifele (Morrissey, Nyquist)
Sestavy:
Woll (26. Hildeby) – P. Myers, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – McMann, Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – Pionk, Morrissey (A), DeMelo, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, J. Toews, Perfetti – Pearson, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, Naměstnikov, Koepke.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, K. Sutherland – D. Brisebois, B. Grillo

Počet diváků: 18860

NHL
2. 1. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:3P (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly:
04:08 Crosby (Mantha, E. Karlsson)
05:46 Crosby
55:51 Lizotte (E. Karlsson, Wotherspoon)
60:58 Letang (Crosby, Rust)
Góly:
17:46 J. van Riemsdyk (Kasper, Edvinsson)
21:01 Copp (Chiarot, P. Kane)
57:02 DeBrincat (Raymond, Larkin)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Činachov, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Appleton, Compher, Rasmussen – J. van Riemsdyk, Danielson, Kasper.

Rozhodčí: Cody Beach, Jake Brenk – Dylan Blujus, Ryan Daisy

Počet diváků: 15540

NHL
2. 1. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)
Góly:
10:47 Ehlers (Nikišin, Sebastian Aho)
12:19 Sebastian Aho (Nyström, Svečnikov)
14:51 Svečnikov (Sebastian Aho, Ehlers)
20:54 Nikišin (Sebastian Aho, Svečnikov)
56:58 Sebastian Aho (Ehlers, K. Miller)
Góly:
03:12 Suzuki (Texier, Blais)
04:06 O. Kapanen (Děmidov, Slafkovský)
25:07 Blais (L. Hutson, Gallagher)
36:23 Caufield (Texier)
36:46 Josh Anderson
51:20 Slafkovský (Struble, Děmidov)
58:00 L. Hutson
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Nikišin, S. Walker, K. Miller, Chatfield, Reilly, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Ehlers – Hall, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Kotkaniemi, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Struble, A. Carrier, L. Hutson, Engström, A. Xhekaj – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson (A), Danault, Z. Bolduc – Gallagher (A), Veleno, Blais.

Rozhodčí: Syvret, Blandina – Murray, Marquis

Počet diváků: 18299

NHL
2. 1. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Dallas Stars Dallas Stars 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Góly:
11:48 Levšunov (Burakovsky, Donato)
20:13 Teräväinen (Burakovsky, Bertuzzi)
29:14 Michejev (Grzelcyk)
43:58 Michejev (Donato, Murphy)
Góly:
14:42 Rantanen (Steel)
56:03 J. Robertson (Rantanen, Duchene)
59:43 Duchene (W. Johnston, J. Robertson)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Greene, Bertuzzi – Lardis, O. Moore, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, C. Dach, N. Foligno (C).
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Ljubuškin – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hintz, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Hryckowian – Blackwell, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: Chris Lee, Alex Lepkowski – Michel Cormier, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 18801

NHL
2. 1. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Nashville Predators Nashville Predators 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Góly:
03:48 Beniers (R. Evans)
10:41 Oleksiak (Winterton, Melanson)
10:51 Beniers (Eberle, Kakko)
57:47 McCann (R. Lindgren)
Góly:
37:34 Josi (O'Reilly, Evangelista)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Stamkos – Bunting, Haula, Evangelista – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.

Rozhodčí: McIsaac, Pochmara – Smith, Toomey

Počet diváků: 17151

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. TřinecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Vítkovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
Litvínov vs. PlzeňHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.41
  • 4.10
  • 2.49
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.15
  • 4.19
  • 2.80
Olomouc vs. LiberecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Olomouc vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
K. Vary vs. PardubiceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:K. Vary vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.87
  • 4.25
  • 2.10
Kometa vs. KladnoHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Kometa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 1.65
  • 4.60
  • 4.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Vejmelka ovládl souboj českých gólmanů, Rittich po pátém gólu střídal

Aktualizujeme
Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY...

Konfrontace dvou českých gólmanů ve čtvrtečním programu hokejové NHL vyzněla jednoznačně pro Karla Vejmelku. Jednička Utahu pochytala 20 střel a pomohla k triumfu 7:2 na ledě NY Islanders, za které...

1. ledna 2026  23:47,  aktualizováno  2. 1. 8:02

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

S ohledem na dlouhodobě mizerný stav českých obránců je pohled na juniorskou reprezentaci na šampionátu hokejistů do dvaceti let v Minnesotě příjemně svěží a radostný. Často máte pocit, že jejich...

1. ledna 2026  18:33

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  14:32

Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

Ondřej Najman na lavičce.

Hokejový útočník Ondřej Najman se vrací z Olomouce do Sparty. Sedmadvacetiletý hráč zamířil před sezonou na Hanou na hostování, které ale Pražané předčasně ukončili. Místo Najmana do Olomouce míří...

1. ledna 2026  12:31

Pastrňák se v historickém pořadí českých střelců v NHL dotáhl na druhého Eliáše

David Pastrňák z Boston Bruins před zápasem

Hokejový kanonýr David Pastrňák z Bostonu se v historické tabulce českých střelců v NHL dotáhl na druhého Patrika Eliáše. Devětadvacetiletý odchovanec Havířova si díky dvěma trefám na Silvestra v...

1. ledna 2026  10:49

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

1. ledna 2026  10:27

Nominace na ZOH 2026: Kanada představila hvězdy pro Milán, kdy tým oznámí Češi?

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

1. ledna 2026  10:01

A zase rozpaky. Kouč juniorů Augusta trnul: Někdy už je toho moc, tým má dvě tváře

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Česká dvacítka si na světovém šampionátu rozhodně nevede špatně. Základní skupinu zakončila s třemi výhrami. Avšak vedle nich také třemi vystoupeními, kterým k ideálu něco scházelo. Proti Lotyšsku i...

1. ledna 2026  9:02

Pastrňák třemi body řádil proti McDavidovi, další Češi asistovali

O puk se přetlačují David Pastrňák z Bostonu a Ryan Nugent-Hopkins (vlevo) z...

V silvestrovském programu hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Nejvíce vynikl tříbodový David Pastrňák (2+1), jenž režíroval triumf Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu. Jednu přihrávku měli v dalších...

1. ledna 2026,  aktualizováno  8:45

Švýcarští junioři udolali Slováky, z prvních míst postupují Švédsko a Kanada

Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze...

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v posledním čtvrtém utkání ve skupině A v St. Paulu třetí porážku, když podlehli Švýcarům 2:3. Slováci tedy půjdou do čtvrtfinále...

1. ledna 2026  8:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

31. prosince 2025,  aktualizováno  1. 1. 5:21

Nedovy historky brankářské. Zachránce psů, ukradené hole i náfuka Treťjak

Premium
Před padesáti lety emigroval Václav Nedomanský, idol hokejového...

Mnohokrát překazili Václavovi Nedomanskému radost, když mu lapili nebo vyrazili náramně povedenou střelu. Nicméně ani on brankáře nešetřil. Na nejvyšší úrovni jim legendární hokejový kanonýr nasázel...

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.