Po dvou zápasech, kdy jej zastal krajan Vítek Vaněček (prohry 0:1 s Coloradem a 3:4 s Nashvillem), se do brány Utahu vrátil uzdravený Karel Vejmelka a 20 zákroky proti 22 střelám Islanders pomohl k jednoznačnému triumfu.
Výhry českých gólmanů v NHL:
3. Vejmelka (UTA) - 17
12. Vladař (PHI) - 14
17. Dostál (ANA) - 13
18. Dobeš (MTL) - 13
32. Rittich (NYI) - 10
Tým Mammoth uspěl 7:2 poté, co se v ofenzivě blýskli Dylan Guenther (3+1), Nick Schmaltz (2+1) a Clayton Keller s obráncem Michailem Sergačovem (oba 1+2). Řádění Utahu odnesl český gólman David Rittich, jenž při zdravotních potížích Ilji Sorokina naskočil do šestého duelu za sebou. V bráně Islanders vydržel do 46. minuty, kdy po páté inkasované brance ze 14 střel střídal. Ani Marcus Hogberg soupeře nezastavil, rozjetí hokejisté Utahu jej v závěru duelu ještě dvakrát stihli překonat.
Vejmelka se tak v sezoně radoval ze sedmnácté vychytané výhry a na čele dané statistiky soutěže vyrovnal Sergeje Bobrovského z Floridy a Scotta Wedgewooda z Colorada.
Stejně jako Rittich inkasoval ve čtvrtek pět gólů také Jakub Dobeš. V přestřelce na ledě Caroliny však i tak odcházel do kabin jako vítěz poté, co jeho spoluhráči zatížili konto Hurricanes hned sedmi zásahy.
Domácí po využité přesilovce z úvodu druhé třetiny drželi nadějný stav 4:2, Canadiens ale ještě v daném dějství vývoj otočili. Pomohly jim k tomu i slepené trefy v rozmezí 23 vteřin od Colea Caufielda a Joshe Andersona.
Shodnou bilancí 1+1 se za hosty prezentovali slovenský reprezentant Juraj Slafkovský, Sammy Blais a taky obránce Lane Hutson. Za Carolinu zářil elitní centr Sebastian Aho, jenž se dvěma góly a třemi přihrávkami figuroval u všech branek v síti Dobeše. Český gólman zápas dochytal s 20 zákroky proti 25 střelám Hurricanes.
Výsledky
22:35 Ritchie (Šabanov, Warren)
51:48 M. Schaefer (Drouin, Šabanov)
20:36 Guenther (Hayton, Sergačov)
30:20 Guenther (Crouse, Hayton)
36:19 Schmaltz
42:52 Sergačov (Keller, Guenther)
45:41 Keller (Schmaltz, Sergačov)
53:54 Guenther (Crouse, Durzi)
56:55 Schmaltz (Peterka, Keller)
Rittich (46. Högberg) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Warren, Mayfield – Drouin, Horvat, Heineman – Lee (C), Barzal, Pageau – MacLean, Cizikas, Cyplakov – Šabanov, Ritchie, Holmström.
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.
Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Suchánek, Baker
Počet diváků: 17255
27:42 Jensen (Sanderson, Pinto)
39:31 Greig (Pinto, Amadio)
42:47 Perron (Halliday, Cousins)
57:38 Zetterlund (Chabot, Stützle)
08:13 Wilson (Sourdif)
18:59 D. Strome (R. Leonard, Chychrun)
55:53 Protas (Sourdif, Wilson)
Meriläinen (Shepard) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Greig, Halliday.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Ovečkin (C) – D. Strome, Protas, Wilson (A) – Sourdif, McMichael, R. Leonard – Dowd, Beauvillier, Frank – Lapierre, Duhaime.
Rozhodčí: Lambert, Brace – Faucher, Tobias
Počet diváků: 18433
04:42 Malott (Perry)
06:14 Kuzmenko (Perry, Fiala)
41:37 Fiala (Perry, Kuzmenko)
03:34 Point (Guentzel, Kučerov)
38:07 Point (D. Raddysh, Moser)
56:41 Cirelli (Hagel, Kučerov)
58:19 Goncalves (Guentzel, Cirelli)
59:15 Kučerov (D. Raddysh, Hagel)
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar, Kempe – Foegele, Byfield, Armia – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Malott, Helenius, Perry.
J. Johansson (Vasilevskij) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Černák, Carlile, Crozier – Goncalves, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Paul, James, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Charron, Schrader – McNamara, Fournier
Počet diváků: 18001
21:34 Matthews (Domi, Ekman-Larsson)
31:04 Ekman-Larsson (Laughton)
39:57 Matthews (Rielly, Maccelli)
46:30 Maccelli (Knies, Tavares)
53:13 Stecher (McMann, Matthews)
55:38 Matthews
14:09 Vilardi (Scheifele, Connor)
17:38 DeMelo (Lowry, M. Barron)
22:11 Iafallo (J. Toews, Perfetti)
25:24 Scheifele (Vilardi, Pionk)
48:50 Scheifele (Morrissey, Nyquist)
Woll (26. Hildeby) – P. Myers, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – McMann, Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Comrie (Hellebuyck) – Pionk, Morrissey (A), DeMelo, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, J. Toews, Perfetti – Pearson, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, Naměstnikov, Koepke.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, K. Sutherland – D. Brisebois, B. Grillo
Počet diváků: 18860
04:08 Crosby (Mantha, E. Karlsson)
05:46 Crosby
55:51 Lizotte (E. Karlsson, Wotherspoon)
60:58 Letang (Crosby, Rust)
17:46 J. van Riemsdyk (Kasper, Edvinsson)
21:01 Copp (Chiarot, P. Kane)
57:02 DeBrincat (Raymond, Larkin)
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Činachov, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Talbot (Gibson) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Appleton, Compher, Rasmussen – J. van Riemsdyk, Danielson, Kasper.
Rozhodčí: Cody Beach, Jake Brenk – Dylan Blujus, Ryan Daisy
Počet diváků: 15540
10:47 Ehlers (Nikišin, Sebastian Aho)
12:19 Sebastian Aho (Nyström, Svečnikov)
14:51 Svečnikov (Sebastian Aho, Ehlers)
20:54 Nikišin (Sebastian Aho, Svečnikov)
56:58 Sebastian Aho (Ehlers, K. Miller)
03:12 Suzuki (Texier, Blais)
04:06 O. Kapanen (Děmidov, Slafkovský)
25:07 Blais (L. Hutson, Gallagher)
36:23 Caufield (Texier)
36:46 Josh Anderson
51:20 Slafkovský (Struble, Děmidov)
58:00 L. Hutson
Bussi (Andersen) – Nikišin, S. Walker, K. Miller, Chatfield, Reilly, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Ehlers – Hall, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Kotkaniemi, Jankowski, Robinson.
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Struble, A. Carrier, L. Hutson, Engström, A. Xhekaj – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson (A), Danault, Z. Bolduc – Gallagher (A), Veleno, Blais.
Rozhodčí: Syvret, Blandina – Murray, Marquis
Počet diváků: 18299
11:48 Levšunov (Burakovsky, Donato)
20:13 Teräväinen (Burakovsky, Bertuzzi)
29:14 Michejev (Grzelcyk)
43:58 Michejev (Donato, Murphy)
14:42 Rantanen (Steel)
56:03 J. Robertson (Rantanen, Duchene)
59:43 Duchene (W. Johnston, J. Robertson)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Greene, Bertuzzi – Lardis, O. Moore, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, C. Dach, N. Foligno (C).
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Ljubuškin – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hintz, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Hryckowian – Blackwell, Faksa, Bäck.
Rozhodčí: Chris Lee, Alex Lepkowski – Michel Cormier, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 18801
03:48 Beniers (R. Evans)
10:41 Oleksiak (Winterton, Melanson)
10:51 Beniers (Eberle, Kakko)
57:47 McCann (R. Lindgren)
37:34 Josi (O'Reilly, Evangelista)
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.
Saros (Annunen) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Stamkos – Bunting, Haula, Evangelista – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.
Rozhodčí: McIsaac, Pochmara – Smith, Toomey
Počet diváků: 17151