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Vejmelka má čisté konto, Hronek asistoval v přestřelce. Garden viděla gól brankáře

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:36aktualizováno  7:23

Karel Vejmelka a Dylan Guenther řeší nebezpečnou situaci před brankou. | foto: Reuters

V osmi čtvrtečních zápasech hokejové NHL se z Čechů prosadil jen obránce Filip Hronek, jenž bodoval i ve druhém startu sezony. Dvěma asistencemi však pouze mírnil prohru Vancouveru u přestřelky 7:9 s Edmontonem. Stejně jako v posledním startu přípravy i v prvním ostrém duelu dokázal gólman Karel Vejmelka uhájit nulu, když 15 zákroky podpořil triumf Utahu 6:0 nad Chicagem. V duelu Rangers se do prázdné klece Tampy zapsal mezi střelce gólman Igor Šesťorkin.

V posledním zápase přípravy Utah porazil 2:0 Colorado a 25 zákroky se pod to podepsal bezchybný Karel Vejmelka. Česká jednička týmu Mammoth následně ve stejném stylu vstoupila i do nové sezony NHL, když pro změnu 15 zákroky dala základ k triumfu 6:0 nad Chicagem.

Nejčastěji nasazovaný gólman minulé sezony byl zvolen třetí hvězdou duelu, přednost v hlasování zámořských novinářů dostali jen jeho spoluhráči Clayton Keller (0+2) a Dylan Guenther (2+0).

Po prohře 0:3 s Bostonem si hokejisté Rangers spravili náladu výsledkem 5:1 nad celkem Tampa Bay. Jasnou první hvězdou duelu byl gólman New Yorku Igor Šesťorkin.

Ruská jednička týmu pochytala 24 z 25 střel soupeře a hlavně se v závěru trefou do prázdné klece stala historicky prvním střelcem Rangers mezi gólmany. Celkově NHL poznala již 18 střelců mezi muži v maskách.

V ofenzivě Blueshirts táhli především útočníci Mika Zibanejad a letní posila z Vegas Pavel Dorofejev (oba 1+1). Do sestavy domácích se z pozice náhradníka tentokrát dostal český útočník Jaroslav Chmelař (6:18, +/-: 0, 1 střela).

Ve čtvrtém útoku Buffala nastoupil mladý centr Jiří Kulich (8:45, -2, 1 střela), jenž minulou sezonu dlouho laboroval se zdravotními potíži. Na ledě Columbusu však vládli domácí.

Vítězství Blue Jackets 6:3 režírovala hlavně čerstvá posila po výměně z Toronta Matthew Knies (2+1). Tři body zapsal i centr Charlie Coyle (0+3), hvězdný zadák Zach Werenski asistoval u dvou gólů.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
2. 10. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 7:9 (0:4, 3:4, 4:1)
Góly:
24:31 Cotter (Öhgren)
25:47 Boeser (Cotter, Oleksiak)
39:59 Bains (Elias Pettersson, Hronek)
41:53 Rossi (Lekkerimäki, Willander)
44:43 Rossi (Bains, L. Schenn)
47:37 Elias Pettersson (Rossi, Boeser)
58:31 Oleksiak (Hronek, Elias Pettersson)
Góly:
09:26 Podkolzin (K. Kapanen, McDavid)
14:26 Michaels (Joseph, Bouchard)
14:42 Bouchard (McDavid, Podkolzin)
19:32 Shea (McDavid, Draisaitl)
20:27 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
25:04 Frederic (Howard)
27:49 McDavid
28:23 K. Kapanen
49:26 Draisaitl (McDavid, Podkolzin)
Sestavy:
Lankinen (29. Meriläinen) – Hronek (A), Buium, Willander, Oleksiak, L. Schenn, Elias Pettersson – Lekkerimäki, Elias Pettersson, DeBrusk – Boeser, Rossi, Öhgren – L. Karlsson (A), Sasson, D. O'Connor (A) – Gallagher, Cotter, Bains.
Sestavy:
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Muchamadullin, Walman – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, C. Dach, M. Jones – Joseph, Michaels, Formenton – Frederic, Samanski, Howard.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Michael Markovic – Bevan Mills, Jeremy Faucher

Počet diváků: 18677

NHL
2. 10. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Florida Panthers Florida Panthers 4:3P (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)
Góly:
14:20 Marchment
25:52 W. Smith (Celebrini)
30:37 Celebrini
63:14 (W. Smith, Celebrini)
Góly:
37:10 Luostarinen (Eller, Ekblad)
44:58 Luostarinen (Kulikov, Lundell)
45:18 M. Tkachuk (Bennett)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, Orlov, W. Smith, Celebrini – Marchment, Toffoli, Misa – Graf, Wennberg, Stenberg – Sherwood, Ostapchuk, Goodrow.
Sestavy:
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – Reinhart, Barkov, B. Tkachuk – M. Tkachuk, Bennett, Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Imama, Eller, Hathaway.

Rozhodčí: Rehman, Skilliter – Smith, Kelly

Počet diváků: 17435

NHL
2. 10. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2P (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
37:58 Hamilton
49:44 L. Hughes (Evangelista)
63:23 J. Hughes (Bratt)
Góly:
11:12 Ristolainen (Sanheim, Konecny)
45:33 Sanheim (Couturier)
Sestavy:
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Chisholm, Dillon – Evangelista, Hischier (C), Meier – Mantha, J. Hughes (A), Bratt (A) – Mercer, Rodrigues, Gricjuk – Noesen, Glass, Lombardi.
Sestavy:
Woll (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Benoit, Seeler – Martone, Zegras, Tippett – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Mičkov, Cates, Bump – Acciari, Couturier (C), Grundström.

Rozhodčí: McCauley, South – Flemington, Deschamps

Počet diváků: 16539

NHL
2. 10. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)
Góly:
12:51 Sillinger (Coyle, Mateychuk)
17:58 Knies (Coyle, Werenski)
18:44 Fantilli (Werenski, Knies)
27:45 Knies (Andrae, Johnson)
54:21 Monahan (Ničuškin, Voronkov)
57:53 Olivier (Coyle)
Góly:
07:21 Samuelsson (Östlund, Power)
21:25 Quinn (Benson, Östlund)
33:14 K. Helenius (McLeod, Power)
Sestavy:
Greaves (Talbot) – Werenski (A), Mateychuk, Christiansen, Gudbranson, Andrae, Soucy – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Monahan, Garland – Sillinger, Coyle (A), Olivier (A) – Lomberg, Heinen, Voronkov.
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Crevier, Grzelcyk, Metsa – Norris, T. Thompson (A), Doan – Benson, Östlund, Quinn – Krebs, McLeod, K. Helenius – Malenstyn, Kulich, Carrick.

Rozhodčí: McIsaac, Charron – Suchánek, Marquis

Počet diváků: 18207

NHL
2. 10. 2026 3:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Góly:
16:40 Guenther (L. Cooley, Keller)
17:20 Carcone (Stenlund)
29:47 Schmaltz (Trocheck, Sergačov)
33:06 Anders Lee (Peeke, Simašev)
35:28 Guenther (Keller, Crouse)
52:50 But (Carcone, Schmidt)
Góly:
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Peeke, Simašev – Keller (C), Schmaltz, Trocheck – Anders Lee, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Crouse (A) – Carcone, Stenlund, But.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Byram, Kaiser, Levšunov, Cole, Rinzel – Bertuzzi (A), Frondell, Kane (A) – Teräväinen, Kantserov, Lardis – Donato, Nazar, O. Moore – C. Smith, Greene, Greenway.

Rozhodčí: St. Laurent, Sandlak – Hughes, Toomey

Počet diváků: 14111

NHL
2. 10. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly:
05:34 Zibanejad (Dorofejev, Fox)
10:51 Dorofejev (Bjorkstrand)
21:40 Tolvanen (Laba)
36:01 Perreault (Fox, Zibanejad)
57:26 Šesťorkin
Góly:
27:59 Kučerov (Michejev, Point)
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Veleno, Kartye.
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, D'Astous, Hedman (C), Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Michejev – Guentzel, Cirelli, Hagel – Holmberg, Girgensons, Viel – C. Geekie, Harkins, Goncalves.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, M. MacPhee – T. Gawryletz, R. Daisy

Počet diváků: 18006

NHL
2. 10. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:6 (0:3, 0:0, 1:3)
Góly:
56:35 R. Strome (Šarangovič, Zary)
Góly:
09:10 Eberle (McCann, Dunn)
09:42 Dunn (Winterton, Wright)
19:30 Gaudreau (Kakko, R. Evans)
43:13 Stephenson (Dunn, Daccord)
44:04 Beniers (McCann)
57:01 Kakko (McCann, Beniers)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Nemec, Kuzněcov, Whitecloud (A), Middleton, Parekh – Gridin, Frost, Coronato – Honzek, Backlund (C), Farabee – Zary, R. Strome (A), Šarangovič – Cyplakov, Pospíšil, Klapka.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Evans, Montour, R. Lindgren, Mahura – McCann, Beniers (A), Kakko – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Winterton, Catton, Wright – Douglas, Gaudreau, Melanson.

Rozhodčí: Furlatt, MacDougall – Shewchyk, Mahon

Počet diváků: 18494

NHL
2. 10. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly:
29:23 Josi (F. Forsberg, Stamkos)
Góly:
09:35 N. Foligno (McCarron, Määttä)
13:48 Coleman (Brink, Jurov)
44:42 Kaprizov (Q. Hughes, Spurgeon)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Ufko, Skjei, Perbix, Hague, Wilsby – Stamkos (A), O'Reilly, Kerfoot – F. Forsberg (A), Wood, Höglander – Colton, Bourque, Marchessault – Schaefer, Drury, Edström.
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Spurgeon (C), Määttä, Brodin, Hunt, Bogosian – Coleman, Eriksson Ek, Boldy – Kaprizov (A), Jurov, Šabanov – Trenin, Hartman, Brink – M. Foligno (A), McCarron, N. Foligno.

Rozhodčí: Rooney, Brenk – Gibbons, O'Quinn

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Program a výsledky
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