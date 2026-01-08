Premium

Vejmelka byl hvězdou zápasu NHL, Faksa nastartoval Dallas za výhrou

Martin Korbáš
  7:21aktualizováno  8:40
Hokejový brankář Karel Vejmelka se ve středečních zápasech NHL blýskl 32 zákroky u výhry Utahu 3:1 nad Ottawou. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a s 19 vychytanými výhrami se osamostatnil na čele dané statistiky soutěže. Centr Radek Faksa gólem ze 4. minuty nastartoval Dallas k výhře 4:1 z domácího prostředí Washingtonu.
Karel Vejmelka slaví s publikem vítězství nad Ottawou. | foto: Reuters

Fanoušci Utahu prožili skvělý den. Ve středu NHL oznámila, že v příští sezoně bude tým Mammoth hostit speciální duel pod širým nebem Winter Classic a krátce na to jejich oblíbenci porazili 3:1 Ottawu.

32 zákroky k tomu přispěla brankářská jednička Utahu Karel Vejmelka, jenž byl zámořskými novináři zvolen první hvězdou. Český reprezentant se tak 19. triumfem v sezoně osamostatnil na čele ligové statistiky vychytaných výher. Dosud sdílel prvenství se Scottem Wedgewoodem z Colorada (18 výher).

Domácí nasměřovaly za ziskem dvou bodů rychlé góly ze 4. a 8. minuty v podání Lawsona Crouseho a Johna Marinoa. Senators korigovali v 18. minutě akcí Ridlyho Greiga, více toho ovšem Vejmelka soupeři nedovolil. Stav 2:1 pak vydržel až do třetí třetiny, v níž Utahu pojistil úspěch Daniil But.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 42z. - 53b. (19+34)

2. Pastrňák (BOS), 38z. - 48b. (19+29)

3. Hertl (VGK), 41z. - 32b. (16+16)

4. Zacha (BOS), 42z. - 27b. (10+17)

5. Hronek (VAN), 42z. - 26b. (3+23)

6. Faksa (DAL), 43z. - 16b. (2+14)

Hokejisté Dallasu se dlouhodobě drželi na druhé příčce Západní konference i celé NHL za suverénním Coloradem. V poslední době se jim však přestalo dařit a po šesti prohrách v řadě se na Stars dotáhli konkurenti z Minnesoty. Zlom přišel až ve středu, kdy černou sérii Dallas uťal výhrou 4:1 z ledu Washingtonu.

Prvním gólem se na výsledku přičinil také český centr Radek Faksa (10:47, 1+0, +1, 3 střely). Ve 4. minutě byl na ledě při hře v oslabení a individuální akcí otevřel skóre. Své druhé trefy sezony docílil poté, co před brankářem Loganem Thompsonem dorazil svou předchozí střelu z pravého kruhu.

V dalším průběhu se za Stars prosadili ještě Sam Steel, Wyatt Johnston a svým v pořadí 12. střeleckým pokusem v zápase i Roope Hintz. Gólman vítězů Casey DeSmith přišel o nulu až v samém závěru, když jej v 58. minutě pokořil nejlepší střelec historie NHL Alex Ovečkin. Dosáhl tak 18. branky sezony a 915. kariéry.

Stále teprve 19letá vycházející superstar kanadského hokeje Macklin Celebrini režíroval „last minute“ vítězný obrat San Jose na ledě Los Angeles. Po Connoru McDavidovi z Edmontonu (75 bodů, 28+47) a Nathanu MacKinnonovi z Colorada (74 bodů, 35+39) třetí nejproduktivnější hráč dosavadního průběhu sezony si ve středu vylepšil statistiky bilancí 1+2 na součet 67 bodů (24+43).

Bodovat dokázal už ve dvanácti zápasech v řadě, čímž v zápisech teenagerů do historie NHL vyrovnal na třetí příčce shodné bodové série Joea Sakica (z ročníku 1988/89), Jimmyho Carsona (1987/88) a Waynea Gretzkého (1979/80).

Kings díky gólovým akcím Kevina Fialy z 47. minuty a Alexe Laferriereho z 58. minuty vedli 3:2. V čase 58:53 však Celebrini parádní individuální akcí zařídil vyrovnání a v následném nastavení z přečíslení 2 na 1 asistoval u obratu v podání Williama Eklunda - 3:4 pro Sharks.

Montreal v kanadském souboji potvrdil roli favorita a porazil 4:1 Calgary. O všem podstatném rozhodovala prostřední dvacetiminutovka, kdy Canadiens poslali do trháku Alexandre Texier, Lane Hutson a za asistence slovenského reprezentanta Juraje Slafkovského nováček Oliver Kapanen.

V sestavě Flames povýšil do druhé formace vedle Huberdeaua a Frosta český dlouhán Adam Klapka (13:38, -1), rozdal pět hitů bodově se ale neprosadil.

Výsledky

NHL
8. 1. 2026 1:30
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Calgary Flames Calgary Flames 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Góly:
23:10 Texier (A. Carrier, Caufield)
27:05 L. Hutson (Danault, Texier)
28:11 O. Kapanen (Slafkovský)
43:56 Caufield (Texier, Suzuki)
Góly:
37:39 Farabee (Šarangovič, Brzustewicz)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj, Struble – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, Beck – Blais, Veleno, Gallagher (A).
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Brzustewicz – Šarangovič, Kadri, Farabee – Huberdeau (A), Frost, Klapka – Coleman, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Zary, Strömgren.

Rozhodčí: Rank, Dwyer – Oliver, Daisy

Počet diváků: 20962

NHL
8. 1. 2026 3:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Góly:
03:59 Crouse (Keller, Sergačov)
07:20 Marino (Keller, Schmidt)
45:42 But (McBain, B. Tanev)
Góly:
17:41 Greig (Zub, Sanderson)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – B. Tanev, Kerfoot, Yamamoto.
Sestavy:
Meriläinen (Sögaard) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Cozens – B. Tkachuk (C), Pinto, Zetterlund – Amadio, Greig, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Perron.

Rozhodčí: Hanson, Sandlak – Gibbons, Murchison

Počet diváků: 12478

NHL
8. 1. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:4P (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)
Góly:
31:34 Turcotte (Fiala)
46:40 Fiala (Turcotte, Edmundson)
57:50 Laferriere (Edmundson, Ceci)
Góly:
24:10 Toffoli (Wennberg, Celebrini)
45:38 Gaudette (Liljegren, J. Skinner)
58:53 Celebrini
63:08 Eklund (Celebrini)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin, Moverare – Kempe (A), Laferriere, Ward – Malott, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Helenius, Lee.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Iorio, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – Černyšov, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Graf, Gaudette, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Corey Syvret, Kendrick Nicholson – Caleb Apperson, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 17473

NHL
8. 1. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Dallas Stars Dallas Stars 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly:
57:41 Ovečkin (Carlson, Chychrun)
Góly:
03:06 Faksa (Lindell)
22:37 Steel (Harley, Duchene)
53:29 W. Johnston (Steel)
59:41 Hintz
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, McIlrath – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – McMichael, Sourdif, R. Leonard – Duhaime, Dowd (A), Frank – Milano, Lapierre, Leason.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Capobianco, Ljubuškin, Lundkvist – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz (A), Bourque – Hryckowian, Steel, Bastian – Bäck, Faksa, Blackwell.

Rozhodčí: L ́Ecuyer, Maaskant – Alphonso, Murray

Počet diváků: 18347

NHL
8. 1. 2026 3:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : St. Louis Blues St. Louis Blues 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Góly:
09:26 Lardis (O. Moore, Grzelcyk)
27:41 O. Moore (Grzelcyk, N. Foligno)
28:56 Murphy
32:27 Slaggert (C. Dach, Murphy)
37:23 J. Dickinson (Crevier)
45:11 Burakovsky (Greene, Teräväinen)
52:56 Crevier (Slaggert, Vlasic)
Góly:
00:27 Tucker (B. Schenn)
28:22 Stenberg
53:19 N. Walker (Toropčenko, Broberg)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy – Bertuzzi, Greene, Burakovsky – Donato, J. Dickinson, Michejev – Teräväinen, O. Moore, Lardis – C. Dach, N. Foligno, Slaggert.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas, Kyrou – Bučněvič, B. Schenn, Snuggerud – Stenberg, Dvorský, Berggren – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.

Rozhodčí: Charron, Schrader – Gawrylerz, Fournier

Vstoupit do diskuse
Výsledky

