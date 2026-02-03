Premium

Vejmelka slavil proti Vancouveru, Nečas podruhé chyběl v sestavě

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:13aktualizováno  7:49
V pondělních zápasech hokejové NHL se představili tři čeští gólmani. Karel Vejmelka s Utahem potvrdil roli favorita 6:2 proti Vancouveru a s 26. výhrou sezony opět kraluje celé soutěži. Jakub Dobeš pomohl Montrealu k bodu, po prodloužení se ale nakonec radovala 4:3 domácí Minnesota. David Rittich nezabránil prohře Islanders 1:4 s Washingtonem. Ve druhém zápase za sebou chyběl v sestavě Colorada zraněný Martin Nečas.
Po dvou porážkách 4:5 s Carolinou a 2:3 s Dallasem se hokejisté Utahu vrátili na vítěznou vlnu, když na domácím ledě nedali šanci poslednímu Vancouveru. Ligového otloukánka porazili 6:2, když se svým třetím hattrickem kariéry blýskl útočník Nick Schmaltz. Navrch přidal navíc i jednu asistenci.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 51z. - 70b.(22+48)

2. Nečas (COL), 52z. - 62b.(22+40)

3. Hertl (VGK), 55z. - 48b.(22+26)

4. Zacha (BOS), 54z. - 37b.(15+22)

5. Hronek (VAN), 56z. - 32b.(5+27)

U tří gólů přihrával obránce John Marino, po dvou bodech brali Lawson Crouse (1+1) a Clayton Keller (0+2). Gólman Karel Vejmelka pochytal 21 z 23 střel Canucks a s 26. výhrou sezony se opět osamostatnil na čele dané ligové statistiky od Andreje Vasilevského z týmu Tampa Bay.

České trio, obránce Filip Hronek (20:49, -2, 2 střely) a útočníci David Kämpf (15:17, -2, 1 střela) a Filip Chytil (7:36, -3, 1 střela), v sestavě Vancouveru zůstalo bez bodu. Chytil, jenž se nedávno vrátil z dlouhodobé marodky s otřesem mozku, z blíže nespecifikovaných důvodů nenastoupil do třetí třetiny.

Už do čtvrtého zápasu Montrealu za sebou nasadili trenéři kanadského celku do brány českého mladíka Jakuba Dobeše. Po třech výhrách v pondělí 24letý rodák z Ostravy pomohl svým barvám k zisku bodu za remízu 3:3 z ledu Minnesoty, která nakonec urvala vítězství gólem z prodloužení.

V 64. minutě se z přesilovky podruhé v zápase radoval produktivní forvard Kirill Kaprizov, svou třetí asistenci v zápase si připsal obránce Quinn Hughes.

Statistici napočítali Dobešovi 20 zákroků proti 24 střelám Wild, kteří jej poprvé pokořili už po 38 vteřinách od zahajovacího buly. Hned v prvním střídání se radoval centr Joel Eriksson Ek. Za Canadiens se však v dalším průběhu prosadili Brendan Gallagher, Ivan Děmidov a Kirby Dach.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
3. 2. 2026 2:30
Dallas Stars Dallas Stars : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:3P (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)
Góly:
20:48 J. Robertson (Rantanen, Hintz)
35:11 Lundkvist (Duchene, Benn)
52:17 Rantanen (Hryckowian, Heiskanen)
62:05 Harley (Duchene, Heiskanen)
Góly:
22:26 Vilardi (Perfetti, Lowry)
23:58 Perfetti (Vilardi, Scheifele)
58:17 Stanley (Scheifele, Connor)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Capobianco, Petrovic – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Steel, Duchene, Benn – Bäck, Faksa, Erne.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Salomonsson, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Lowry, Vilardi – Niederreiter, J. Toews, Naměstnikov – Koepke, M. Barron, Nyquist.

Rozhodčí: Michael Markovic, Francois St. Laurent – Jonathan Deschamps, Ben O’Quinn

NHL
3. 2. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Góly:
07:00 Bedard (Teräväinen, Bertuzzi)
22:14 Murphy (Grzelcyk, Donato)
29:35 Donato (Michejev, J. Dickinson)
30:36 Rinzel (Michejev)
32:41 Michejev (J. Dickinson, Donato)
54:41 Donato (Michejev, Murphy)
Góly:
32:05 W. Smith (Celebrini, Graf)
35:11 Celebrini (Toffoli)
42:13 Muchamadullin (Kurashev, Desharnais)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Murphy (A) – Nazar, Bedard, Bertuzzi – Teräväinen, Greene, Burakovsky – Donato, J. Dickinson (A), Michejev – C. Dach, O. Moore, Slaggert.
Sestavy:
Askarov (31. Nedeljkovic) – Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Muchamadullin, S. Dickinson, Desharnais – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Eklund, Wennberg (A), Graf – Regenda, Misa, Kurashev – Goodrow, Gaudette, Reaves.

Rozhodčí: Furlatt, Hiff – Tobias, Baker

NHL
3. 2. 2026 1:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 4:3P (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly:
00:38 Eriksson Ek (M. Johansson, Boldy)
15:48 Kaprizov (Q. Hughes, Hartman)
47:05 Faber (M. Johansson, Q. Hughes)
63:38 Kaprizov (Q. Hughes, Boldy)
Góly:
19:10 Gallagher (Danault, Matheson)
39:43 Děmidov (L. Hutson, A. Carrier)
40:12 K. Dach (Suzuki, Dobson)
Sestavy:
Gustavsson (Petersen) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Hinostroza, Sturm, Pitlick.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – L. Hutson, Dobson, Matheson (A), Guhle, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), K. Dach – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, Danault, Gallagher (A) – Veleno, J. Evans, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Schlenker, Dwyer – Gawryletz, Toomey

Počet diváků: 18228

NHL
3. 2. 2026 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Góly:
33:15 Kadri (Farabee, Hanley)
35:46 Farabee (Kadri, Weegar)
Góly:
00:35 Nylander (Tavares)
27:17 Maccelli (Nylander)
29:10 Stecher (Nylander, Matthews)
59:35 McMann (Laughton, Carlo)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Parekh, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Pospíšil, Lomberg.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson, P. Myers, Benoit – Domi, Matthews (C), McMann – Nylander (A), Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Knies – Järnkrok, Laughton, Lorentz.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Carter Sandlak – Travis Gawryletz, Trent Knorr

Počet diváků: 19289

NHL
3. 2. 2026 3:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Góly:
03:34 Schmaltz (Marino, Hayton)
07:35 Schmaltz (Durzi)
28:45 Sergačov (Schmaltz, Guenther)
32:16 Crouse (Marino, Keller)
36:05 Peterka (Yamamoto, Marino)
52:22 Schmaltz (Keller, Crouse)
Góly:
07:04 Öhgren (Garland, Blueger)
38:49 Blueger (Garland, M. Pettersson)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, Yamamoto – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), P. Joseph, T. Myers (A), M. Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Chytil, Kämpf, L. Karlsson – Öhgren, Blueger, Garland – O'Connor, Sasson, Lekkerimäki.

Rozhodčí: Syvret, MacDougall – Mahon, Kelly

Počet diváků: 12478

NHL
3. 2. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly:
Góly:
00:33 Kasper (Raymond, Larkin)
59:29 Raymond (Larkin)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Girard – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Olofsson, Nelson, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, T. Makar.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, Chiarot, Hamonic, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Kasper – P. Kane, Copp, DeBrincat – Appleton, Compher, Finnie – J. van Riemsdyk, Rasmussen, E. Söderblom.

Rozhodčí: Skilliter, MacPhee – Mills, Gibbons

Počet diváků: 18145

NHL
3. 2. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : St. Louis Blues St. Louis Blues 6:5 (1:2, 2:3, 3:0)
Góly:
09:16 O'Reilly (F. Forsberg, Josi)
31:35 McCarron (Bunting, Josi)
33:49 F. Forsberg (Josi, Haula)
42:02 O'Reilly (J. Barron, Evangelista)
47:14 Stamkos (Evangelista, Josi)
50:23 Stamkos (Skjei, Evangelista)
Góly:
04:53 Neighbours (Faulk, Tucker)
14:24 Bučněvič (Neighbours, Kyrou)
20:45 Bučněvič (Kyrou)
23:25 Broberg (Kyrou, Bučněvič)
23:55 Parayko (Snuggerud, Broberg)
Sestavy:
Saros (24. Annunen) – Josi (C), Skjei, Wilsby, Perbix, Englund, J. Barron, Blankenburg – F. Forsberg, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Bunting, Haula, Evangelista – C. Smith, McCarron, Marchessault – Matthew Wood, Jost, Wiesblatt.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko (A), Tucker, Faulk (A), C. Fowler, Mailloux – B. Schenn (C), Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Berggren, Suter, Bjugstad – Toropčenko, Sundqvist, M. Joseph.

Rozhodčí: Blandina, Luxmore – Grillo, Marquis

Počet diváků: 17159

NHL
3. 2. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : New York Islanders New York Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly:
25:29 Fehérváry (Wilson, Dowd)
26:00 Beauvillier (M. Roy, Ovečkin)
48:46 Dowd (Sandin, Frank)
57:35 Carlson (Protas)
Góly:
16:38 Barzal
Sestavy:
Stevenson (Bjorklund) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Frank, Dowd, R. Leonard – Milano, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Palát – Holmström, Drouin, Heineman – Duclair, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Brian Pochmara, Jake Brenk – Matt MacPherson, David Brisebois

Počet diváků: 17545

NHL
3. 2. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Góly:
07:57 Činachov (Malkin, Wotherspoon)
48:48 Novak (Shea, Činachov)
Góly:
21:35 Amadio (Kleven, Pinto)
46:46 Stützle (Batherson, Spence)
54:52 Giroux (Stützle, Batherson)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Shea, Kulak, Clifton, Solovjov – Brazeau, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Mantha, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Halliday.

Rozhodčí: F. Charron, A. Lepkowski – B. Kovachik, CJ Murray

Počet diváků: 17967

NHL
3. 2. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Góly:
00:37 Vilmanis (Greer, Mikkola)
05:54 Rodrigues (Reinhart, Björnfot)
38:59 Balinskis (Reinhart, Verhaeghe)
Góly:
15:03 T. Thompson (Krebs, Dahlin)
18:26 Krebs (Dahlin, Tuch)
25:44 Benson (McLeod, Power)
45:31 Zucker (Doan, Quinn)
57:51 Doan (Krebs, McLeod)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Rodrigues, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Schwindt, Vilmanis – J. Boqvist, Kunin, Samoskevich.
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch (A), T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Krebs, Östlund, Doan – Malenstyn, Kozak, I. Rosén.

Rozhodčí: Rooney, Schrade – Cherrey, Murray

Počet diváků: 19474

