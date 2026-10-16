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Vejmelka vychytal výhru na ledě Edmontonu, uzdravený Chytil asistoval

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:48aktualizováno  7:48
Vasily Podkolzin z Edmontonu se snaží prostrčit puk za Karla Vejmelku do brány...

Vasily Podkolzin z Edmontonu se snaží prostrčit puk za Karla Vejmelku do brány Utahu. | foto: Reuters

Brankář Vegas Carter Hart zasahuje proti střele Adama Klapky z Calgary.
Tomáš Hertl je za Vegas na buly s Jonathanem Castagnem z Calgary.
Brady Tkachuk slaví gól Floridy v prodloužení s Vancouverem.
Adam Jiříček v dresu St. Louis hledá, komu by přihrál puk.
5 fotografií
Ve čtvrtečním programu hokejové NHL se z Čechů jako jediný bodově prosadil centr Filip Chytil. Navrátilec z marodky Vancouveru jednou asistencí přispěl k zisku bodu z ledu Floridy. Favorit uspěl 3:2 až po prodloužení, ve kterém hattrick završil Brady Tkachuk. Cenný skalp vychytal Karel Vejmelka, jehož Utah zvítězil 4:2 na ledě Edmontonu.

Vancouveru vyšel náramně vstup do zápasu na ledě favorita. Proti Floridě kanadský celek poslali v první třetině do dvougólového trháku útočník Liam Ohgren a obránce Elias N. Pettersson, kterému asistoval i český navrátilec do sestavy Canucks Filip Chytil (18:30, 0+1, +/-: 0). 27letý centr vinou zranění ramene z přípravy přišel o úvodních osm startů sezony.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 7z. - 8b. (2+6)

2. Nečas (COL), 7z. - 7b. (4+3)

3. Hertl (VGK), 9z. - 7b. (4+3)

4. Hronek (VAN), 9z. - 6b. (0+6)

5. Zacha (BOS), 7z. - 3b. (2+1)

Stav 0:2 svítil na ukazateli skóre Amerant Bank Arény až do 52. minuty, kdy Panthers povzbudil kontaktní trefou Brady Tkachuk. Stejný hráč pak udeřil i při závěrečné snaze Floridy s odvolaným brankářem. Časomíra se zastavila na 59 minutách a 47 vteřinách, když z pravého kruhu propálil Leevi Meriläinena podruhé.

V prodloužení navíc Brady Tkachuk v 63. minutě uspěl ranou z mezikruží, díky čemuž zařídil vítězný obrat domácích a mohl slavit svůj druhý hattrick v řadě. V předchozí partii totiž bilancí 3+1 řídil triumf 7:3 nad Columbusem. Kvůli zranění vynechal druhý zápas za sebou obránce Floridy Radko Gudas, naopak v dresu Vancouveru Filip Hronek (28:38, -1, 1 střela) odehrál suverénně nejvyšší počet minut ze všech beků.

Hokejisté Edmontonu po pěti výhrách za sebou narazili na přemožitele, když na domácím ledě podlehli 2:4 Utahu. 22 zákroky proti 24 střelám Oilers k tomu přispěl český gólman hostů Karel Vejmelka, za což byl zvolen třetí hvězdou duelu.

Brankář Vegas Carter Hart zasahuje proti střele Adama Klapky z Calgary.
Tomáš Hertl je za Vegas na buly s Jonathanem Castagnem z Calgary.
Vasily Podkolzin z Edmontonu se snaží prostrčit puk za Karla Vejmelku do brány Utahu.
Brady Tkachuk slaví gól Floridy v prodloužení s Vancouverem.
5 fotografií

Góly týmu Mammoth obstarali z přesilovek Barrett Hayton a Clayton Keller. Rozdílovou akci zapsal v 35. minutě centr Logan Cooley a finální trefu do prázdné klece doručil v 60. minutě podruhé slavící Keller. Vejmelku dokázali překonat jen Leon Draisaitl a Shakir Muchamadullin. S 18 body (4+14) ze sedmi startů suverénní lídr produktivity soutěže Connor McDavid si tentokrát odnesl jen jednu asistenci.

Souboj Minnesoty se St. Louis nabídl i konfrontaci dvou českých obránců. Nováčkové David Špaček (19:31, +1, 3 střely) a Adam Jiříček (15:43, +1, 1 střela) sice nebodovali, svými výkony však rozhodně nezklamali.

Těsnou výhru 5:4 nakonec brali domácí Wild, za které řádil autor hattricku a jedné asistence Matt Boldy. Tři body si připsal Kirill Kaprizov (1+2) a na straně Blues veterán v obraně Cam Fowler (0+3).

Centr Tomáš Hertl (16:51, -1, 3 střely) slavil s Vegas hladké vítězství 6:2 nad Calgary. Jasného favorita táhl za ziskem dvou bodů elitní centr Jack Eichel (1+2) s kapitánem Markem Stonem (3+0) a Ivanem Barbašovem (0+3).

V útoku Flames nechyběl silák Adam Klapka (11:22, -1, 1 střela). Jeho slovenský spoluhráč Martin Pospíšil asistoval u jedné ze dvou branek kanadského celku.

Výsledky NHL

NHL
16. 10. 2026 1:30
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly:
24:31 Anton Johansson (Larkin, Faulk)
55:22 Copp (Rasmussen, Danielson)
Góly:
17:32 Mičkov
Sestavy:
Tarasov (Gibson) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Albert Johansson, Anton Johansson, Sandin-Pellikka – DeBrincat (A), Finnie, Brandsegg-Nygård – Danielson, Larkin, Arvidsson – Rasmussen, Copp, Raymond (A) – Dries, Kolesar.
Sestavy:
Woll (Vladař) – Sanheim (A), Bonk, Seeler, Drysdale, Benoit, D. Jiříček – Barkey, Dvorak (A), Foerster – Zegras, Couturier (C), Tippett – Martone, Cates, Mičkov – Bunting, Studnicka, Acciari.

Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Grillo, Baker

Počet diváků: 17551

NHL
16. 10. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)
Góly:
07:31 Boldy (Q. Hughes, Eriksson Ek)
11:17 Jurov (Šabanov, Trenin)
25:24 Boldy (Eriksson Ek, Kaprizov)
28:47 Kaprizov (Q. Hughes, Boldy)
36:47 Boldy (Kaprizov, McCarron)
Góly:
01:45 Berggren (C. Fowler, Dvorský)
24:57 McTavish (Suter, Parayko)
56:00 Thomas (C. Fowler)
59:45 Holloway (Thomas, C. Fowler)
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin (A), Hunt, Bogosian, Špaček, Kiersted – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, Hartman, Brink – Trenin, Jurov, Šabanov – Lorenz, McCarron, Pitlick.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, A. Jiříček, J. Barron, Parayko (A), C. Fowler, Carlo – Holloway (A), Thomas (C), Snuggerud – McMichael, McTavish, Berggren – Neighbours, Dvorský, Suter – R. Johnston, Dean, Peterson.

Rozhodčí: Schlenker, Skilliter – Oliver, Marquis

Počet diváků: 18623

NHL
16. 10. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Calgary Flames Calgary Flames 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Góly:
00:26 Howden (Marner)
09:34 Eichel
31:02 Bowman (Barbašov, W. Karlsson)
41:06 Stone (Eichel, Barbašov)
52:09 Stone (Hanifin, Barbašov)
56:13 Stone (Eichel, Marner)
Góly:
30:17 Middleton (Farabee, Pospíšil)
58:39 Coronato (Gridin, Frost)
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Andersson, Lauzon, Coghlan, Hanifin – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Lavoie – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Nemec, Kuzněcov, Whitecloud, Middleton, Parekh – Sunijev, Frost, Coronato – Šarangovič, Backlund, Farabee – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Cyplakov, Castagna, Klapka.

Rozhodčí: Dwyer, Syvret – Brisebois, Gibbons

Počet diváků: 16433

NHL
16. 10. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:3N (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
49:05 O'Reilly (Marchessault, Josi)
59:59 Stamkos (F. Forsberg)
Góly:
05:30 Marchment (Toffoli, Wennberg)
44:28 W. Smith (Kesselring, Černyšov)
Celebrini
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Struble, Perbix, Skjei, Wilsby, Hague – Kerfoot, O'Reilly, Stamkos (A) – Höglander, Wood, F. Forsberg (A) – Marchessault, Pinčuk, Colton – Edström, Drury, R. Schaefer.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Orlov, Trouba (A), S. Dickinson, Cagnoni, Allan – W. Smith, Celebrini (C), Černyšov – Toffoli (A), Wennberg, Marchment – Sherwood, Misa, Stenberg – Graf, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, McCauley – Blujus, MacPherson

Počet diváků: 17181

NHL
16. 10. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:3P (3:1, 0:1, 0:1 - 1:0)
Góly:
08:11 Bedard (Kane, Bertuzzi)
15:10 Nazar
17:11 Donato (O. Moore, Kaiser)
61:37 Levšunov (Bedard, Kane)
Góly:
16:57 Pionk (M. Barron, Lambert)
24:44 Connor (Scheifele, Pionk)
45:39 Iafallo (Pionk, Rosén)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Levšunov, Del Mastro, Kane (A), Bedard (C), Kancerov – Cole, Vlasic, Teräväinen – Frondell, Bertuzzi (A), Rinzel – Kaiser, Donato, Nazar – O. Moore, Greenway, Greene – C. Smith.
Sestavy:
Skinner (Stevenson) – Pionk, Ferraro, Perfetti, Scheifele (A), Connor (A) – DeMelo, Samberg, Vilardi – Björck, Niederreiter, St. Ivany – H. Fleury, Iafallo, Lowry (C) – Rosén, Koepke, M. Barron – Naměstnikov, Lambert.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Ben Betker – Brandon Gawryletz, Joe Mahon

Počet diváků: 15028

NHL
16. 10. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New York Islanders New York Islanders 2:1N (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
35:43 Greig (Foegele, Zub)
Pinto
Góly:
19:48 Maccelli
Sestavy:
Ullmark (Ersson) – Zub, Chabot (C), Yakemchuk, Kleven, Spence, Crotty – Batherson, Stützle (A), Halliday – Giroux (A), Cozens, Burakovsky – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Greig, Foegele.
Sestavy:
Varlamov (Sorokin) – M. Schaefer, L. Stanley, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Kessel – Palmieri, Horvat (C), Maccelli – V. Eklund, Ritchie, B. Schenn (A) – Duclair, Pageau, Palát – Holmström, Cizikas, Heineman.

Rozhodčí: Nicholson, Hebert – Hughes, Shewchyk

Počet diváků: 14534

NHL
16. 10. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:3P (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)
Góly:
16:53 Hagel (Point, Guentzel)
23:38 Hagel (Cirelli, James)
49:58 Michejev
62:07 Hedman (Holmberg)
Góly:
05:43 Winterton (Gaudreau)
42:54 McCann (Eberle, Stephenson)
55:41 Beniers (Dunn)
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Moser, Carlson, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Crozier, Lilleberg – Hagel, Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel, Point, C. Geekie – Michejev, Girgensons, Holmberg – Viel, James.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn (A), Larsson, R. Evans, Montour, Mahura, Ottavainen – McCann, Beniers (A), Samoskevich – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Kakko, Catton, S. Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.

Rozhodčí: Sutherland, Markovic – Lapointe, Murray

Počet diváků: 19092

NHL
16. 10. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly:
33:54 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
41:40 Muchamadullin (Michaels, Joseph)
Góly:
10:38 Hayton (Yamamoto, Marino)
31:57 Keller (L. Cooley, Schmaltz)
34:19 L. Cooley (Trocheck, Guenther)
59:32 Keller (Schmaltz, Crouse)
Sestavy:
Levi (Jarry) – Ekholm, Bouchard (A), Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – Frederic, Hållander, K. Kapanen – Formenton, Michaels, Joseph – M. Jones, Samanski, Howard.
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Simašev, Peeke – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – L. Cooley, Trocheck, Guenther – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – McBain, Stenlund, But.

Rozhodčí: Rank, Beach – Apperson, Toomey

Počet diváků: 16176

NHL
16. 10. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:5P (2:1, 2:1, 0:2 - 0:1)
Góly:
02:24 Matthews (Roslovic)
13:10 Marčenko (Tavares, Raddysh)
31:13 Marčenko (Tavares)
36:51 Marčenko (Sissons, Cowan)
Góly:
03:35 Quinn (Benson, Metsa)
22:41 Quinn (Östlund, Samuelsson)
50:05 Gilbert (Quinn, Benson)
52:16 Samuelsson (T. Thompson)
63:14 Power (Quinn, Östlund)
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – Raddysh, McCabe, Stecher, Rielly (A), Blankenburg, Ekman-Larsson, Rifai – Nylander, Matthews (C), Roslovic – Marčenko, Tavares (A), Paul – Cowan, Sissons, McKenna – Blugers, Duhaime, MacEwen.
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Zellweger, Metsa, Power, Crevier, Gilbert – Doan, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, McLeod, Norris – Carrick, Danforth, Malenstyn.

Rozhodčí: E. Furlatt, S. Hiff – S. Alphonso, J. Deschamps

Počet diváků: 18886

NHL
16. 10. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)
Góly:
19:30 Rodrigues
20:18 L. Hughes (Meier, Pesce)
24:08 Hischier (Meier, Mercer)
24:39 Gricjuk (J. Hughes, Hamilton)
36:34 L. Hughes (Pesce, Lombardi)
47:01 Noesen (Lombardi, Rodrigues)
54:54 Glass (Mercer, Hamilton)
Góly:
48:02 Dorofejev (Fox, Lafrenière)
Sestavy:
Daws (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Mercer, Hischier (C), Meier – Noesen, Rodrigues, Mantha – Boqvist, Glass, Lombardi.
Sestavy:
Garand (25. Martin) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Dorofejev, Zibanejad (A), Perreault – Lafrenière, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Dowling, Bjorkstrand.

Rozhodčí: Peter MacDougall, Brandon Blandina – James Tobias, Dan Kelly

Počet diváků: 16527

NHL
16. 10. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:2P (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)
Góly:
51:11 B. Tkachuk (Ekblad, M. Tkachuk)
59:47 B. Tkachuk (Verhaeghe, S. Jones)
62:23 B. Tkachuk (S. Jones, Reinhart)
Góly:
07:23 Öhgren (L. Karlsson)
17:06 Elias Pettersson (Chytil, Boeser)
Sestavy:
Schmid (Black) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Kulikov, Balinskis – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Imama, Lafferty, Hathaway.
Sestavy:
Meriläinen (Lankinen) – Elias Pettersson, Hronek, Oleksiak, Willander, Buium, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Lekkerimäki – Öhgren, Rossi, L. Karlsson – Cotter, Chytil, Boeser (A) – D. O'Connor, Sasson, Gallagher.

Rozhodčí: St. Laurent, Halkidis – O'Quinn, McNamara

Počet diváků: 18900

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Vejmelka vychytal výhru na ledě Edmontonu, uzdravený Chytil asistoval

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Vasily Podkolzin z Edmontonu se snaží prostrčit puk za Karla Vejmelku do brány...

Ve čtvrtečním programu hokejové NHL se z Čechů jako jediný bodově prosadil centr Filip Chytil. Navrátilec z marodky Vancouveru jednou asistencí přispěl k zisku bodu z ledu Floridy. Favorit uspěl 3:2...

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Po šestnácti pondělních zápasech nabídla hokejová NHL následující den jen dva duely. Dallas uspěl 3:2 po nájezdech v odvetě proti Coloradu. Čeští útočníci Radek Faksa a Martin Nečas se bodově...

15. října 2026  6:46,  aktualizováno  7:28

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Cachnín dal hattrick za třetinu. Slavia se odlepila ze dna, Vsetín poprvé nebodoval

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Hokejisté Vsetína ve 12. kole první ligy poprvé v sezoně nebodovali. V Pardubicích podlehl lídr tabulky tamnímu B-mužstvu 5:6. Jihlava deklasovala Přerov 9:0, Richard Cachnín se v první třetině...

15. října 2026

Liberec zvítězil a z Davosu veze postup, Plzeň vyhrála základní část Ligy mistrů

Liberecký útočník Radan Lenc proměňuje nájezd proti Tobiasi Normannovi ze...

Hokejisté Plzně zůstali v Lize mistrů stoprocentní i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku SaiPa Lappeenranta 6:3. Dva góly vstřelil útočník Ivo...

14. října 2026  17:15,  aktualizováno  23:11

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