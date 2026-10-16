Vancouveru vyšel náramně vstup do zápasu na ledě favorita. Proti Floridě kanadský celek poslali v první třetině do dvougólového trháku útočník Liam Ohgren a obránce Elias N. Pettersson, kterému asistoval i český navrátilec do sestavy Canucks Filip Chytil (18:30, 0+1, +/-: 0). 27letý centr vinou zranění ramene z přípravy přišel o úvodních osm startů sezony.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 7z. - 8b. (2+6)
2. Nečas (COL), 7z. - 7b. (4+3)
3. Hertl (VGK), 9z. - 7b. (4+3)
4. Hronek (VAN), 9z. - 6b. (0+6)
5. Zacha (BOS), 7z. - 3b. (2+1)
Stav 0:2 svítil na ukazateli skóre Amerant Bank Arény až do 52. minuty, kdy Panthers povzbudil kontaktní trefou Brady Tkachuk. Stejný hráč pak udeřil i při závěrečné snaze Floridy s odvolaným brankářem. Časomíra se zastavila na 59 minutách a 47 vteřinách, když z pravého kruhu propálil Leevi Meriläinena podruhé.
V prodloužení navíc Brady Tkachuk v 63. minutě uspěl ranou z mezikruží, díky čemuž zařídil vítězný obrat domácích a mohl slavit svůj druhý hattrick v řadě. V předchozí partii totiž bilancí 3+1 řídil triumf 7:3 nad Columbusem. Kvůli zranění vynechal druhý zápas za sebou obránce Floridy Radko Gudas, naopak v dresu Vancouveru Filip Hronek (28:38, -1, 1 střela) odehrál suverénně nejvyšší počet minut ze všech beků.
Hokejisté Edmontonu po pěti výhrách za sebou narazili na přemožitele, když na domácím ledě podlehli 2:4 Utahu. 22 zákroky proti 24 střelám Oilers k tomu přispěl český gólman hostů Karel Vejmelka, za což byl zvolen třetí hvězdou duelu.
Góly týmu Mammoth obstarali z přesilovek Barrett Hayton a Clayton Keller. Rozdílovou akci zapsal v 35. minutě centr Logan Cooley a finální trefu do prázdné klece doručil v 60. minutě podruhé slavící Keller. Vejmelku dokázali překonat jen Leon Draisaitl a Shakir Muchamadullin. S 18 body (4+14) ze sedmi startů suverénní lídr produktivity soutěže Connor McDavid si tentokrát odnesl jen jednu asistenci.
Souboj Minnesoty se St. Louis nabídl i konfrontaci dvou českých obránců. Nováčkové David Špaček (19:31, +1, 3 střely) a Adam Jiříček (15:43, +1, 1 střela) sice nebodovali, svými výkony však rozhodně nezklamali.
Brankář Joel Hofer ze St. Louis se nepáral s hvězdou Minnesoty Kirillem Kaprizovem. Atakem za bránou poslal svůj tým do oslabení. https://t.co/MdFKemSR1U— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 16, 2026
Těsnou výhru 5:4 nakonec brali domácí Wild, za které řádil autor hattricku a jedné asistence Matt Boldy. Tři body si připsal Kirill Kaprizov (1+2) a na straně Blues veterán v obraně Cam Fowler (0+3).
Centr Tomáš Hertl (16:51, -1, 3 střely) slavil s Vegas hladké vítězství 6:2 nad Calgary. Jasného favorita táhl za ziskem dvou bodů elitní centr Jack Eichel (1+2) s kapitánem Markem Stonem (3+0) a Ivanem Barbašovem (0+3).
Čtvrtek přinesl v NHL hned několik hattricků. Kromě Stonea z Vegas, Brady Tkachuka z Floridy se ze tří gólů radovala i posila Toronta Kirill Marčenko. Takto se navíc výstavně trefil s hokejkou mezi bruslemi. https://t.co/0nu9lSovrL— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 16, 2026
V útoku Flames nechyběl silák Adam Klapka (11:22, -1, 1 střela). Jeho slovenský spoluhráč Martin Pospíšil asistoval u jedné ze dvou branek kanadského celku.
Výsledky NHL
24:31 Anton Johansson (Larkin, Faulk)
55:22 Copp (Rasmussen, Danielson)
17:32 Mičkov
Tarasov (Gibson) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Albert Johansson, Anton Johansson, Sandin-Pellikka – DeBrincat (A), Finnie, Brandsegg-Nygård – Danielson, Larkin, Arvidsson – Rasmussen, Copp, Raymond (A) – Dries, Kolesar.
Woll (Vladař) – Sanheim (A), Bonk, Seeler, Drysdale, Benoit, D. Jiříček – Barkey, Dvorak (A), Foerster – Zegras, Couturier (C), Tippett – Martone, Cates, Mičkov – Bunting, Studnicka, Acciari.
Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Grillo, Baker
Počet diváků: 17551
07:31 Boldy (Q. Hughes, Eriksson Ek)
11:17 Jurov (Šabanov, Trenin)
25:24 Boldy (Eriksson Ek, Kaprizov)
28:47 Kaprizov (Q. Hughes, Boldy)
36:47 Boldy (Kaprizov, McCarron)
01:45 Berggren (C. Fowler, Dvorský)
24:57 McTavish (Suter, Parayko)
56:00 Thomas (C. Fowler)
59:45 Holloway (Thomas, C. Fowler)
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin (A), Hunt, Bogosian, Špaček, Kiersted – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, Hartman, Brink – Trenin, Jurov, Šabanov – Lorenz, McCarron, Pitlick.
Hofer (Binnington) – Broberg, A. Jiříček, J. Barron, Parayko (A), C. Fowler, Carlo – Holloway (A), Thomas (C), Snuggerud – McMichael, McTavish, Berggren – Neighbours, Dvorský, Suter – R. Johnston, Dean, Peterson.
Rozhodčí: Schlenker, Skilliter – Oliver, Marquis
Počet diváků: 18623
00:26 Howden (Marner)
09:34 Eichel
31:02 Bowman (Barbašov, W. Karlsson)
41:06 Stone (Eichel, Barbašov)
52:09 Stone (Hanifin, Barbašov)
56:13 Stone (Eichel, Marner)
30:17 Middleton (Farabee, Pospíšil)
58:39 Coronato (Gridin, Frost)
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Andersson, Lauzon, Coghlan, Hanifin – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Lavoie – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Nemec, Kuzněcov, Whitecloud, Middleton, Parekh – Sunijev, Frost, Coronato – Šarangovič, Backlund, Farabee – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Cyplakov, Castagna, Klapka.
Rozhodčí: Dwyer, Syvret – Brisebois, Gibbons
Počet diváků: 16433
49:05 O'Reilly (Marchessault, Josi)
59:59 Stamkos (F. Forsberg)
05:30 Marchment (Toffoli, Wennberg)
44:28 W. Smith (Kesselring, Černyšov)
Celebrini
Saros (Annunen) – Josi (C), Struble, Perbix, Skjei, Wilsby, Hague – Kerfoot, O'Reilly, Stamkos (A) – Höglander, Wood, F. Forsberg (A) – Marchessault, Pinčuk, Colton – Edström, Drury, R. Schaefer.
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Orlov, Trouba (A), S. Dickinson, Cagnoni, Allan – W. Smith, Celebrini (C), Černyšov – Toffoli (A), Wennberg, Marchment – Sherwood, Misa, Stenberg – Graf, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, McCauley – Blujus, MacPherson
Počet diváků: 17181
08:11 Bedard (Kane, Bertuzzi)
15:10 Nazar
17:11 Donato (O. Moore, Kaiser)
61:37 Levšunov (Bedard, Kane)
16:57 Pionk (M. Barron, Lambert)
24:44 Connor (Scheifele, Pionk)
45:39 Iafallo (Pionk, Rosén)
Knight (A. Söderblom) – Levšunov, Del Mastro, Kane (A), Bedard (C), Kancerov – Cole, Vlasic, Teräväinen – Frondell, Bertuzzi (A), Rinzel – Kaiser, Donato, Nazar – O. Moore, Greenway, Greene – C. Smith.
Skinner (Stevenson) – Pionk, Ferraro, Perfetti, Scheifele (A), Connor (A) – DeMelo, Samberg, Vilardi – Björck, Niederreiter, St. Ivany – H. Fleury, Iafallo, Lowry (C) – Rosén, Koepke, M. Barron – Naměstnikov, Lambert.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Ben Betker – Brandon Gawryletz, Joe Mahon
Počet diváků: 15028
35:43 Greig (Foegele, Zub)
Pinto
19:48 Maccelli
Ullmark (Ersson) – Zub, Chabot (C), Yakemchuk, Kleven, Spence, Crotty – Batherson, Stützle (A), Halliday – Giroux (A), Cozens, Burakovsky – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Greig, Foegele.
Varlamov (Sorokin) – M. Schaefer, L. Stanley, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Kessel – Palmieri, Horvat (C), Maccelli – V. Eklund, Ritchie, B. Schenn (A) – Duclair, Pageau, Palát – Holmström, Cizikas, Heineman.
Rozhodčí: Nicholson, Hebert – Hughes, Shewchyk
Počet diváků: 14534
16:53 Hagel (Point, Guentzel)
23:38 Hagel (Cirelli, James)
49:58 Michejev
62:07 Hedman (Holmberg)
05:43 Winterton (Gaudreau)
42:54 McCann (Eberle, Stephenson)
55:41 Beniers (Dunn)
Vasilevskij (Hildeby) – Moser, Carlson, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Crozier, Lilleberg – Hagel, Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel, Point, C. Geekie – Michejev, Girgensons, Holmberg – Viel, James.
Grubauer (Daccord) – Dunn (A), Larsson, R. Evans, Montour, Mahura, Ottavainen – McCann, Beniers (A), Samoskevich – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Kakko, Catton, S. Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.
Rozhodčí: Sutherland, Markovic – Lapointe, Murray
Počet diváků: 19092
33:54 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
41:40 Muchamadullin (Michaels, Joseph)
10:38 Hayton (Yamamoto, Marino)
31:57 Keller (L. Cooley, Schmaltz)
34:19 L. Cooley (Trocheck, Guenther)
59:32 Keller (Schmaltz, Crouse)
Levi (Jarry) – Ekholm, Bouchard (A), Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – Frederic, Hållander, K. Kapanen – Formenton, Michaels, Joseph – M. Jones, Samanski, Howard.
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Simašev, Peeke – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – L. Cooley, Trocheck, Guenther – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – McBain, Stenlund, But.
Rozhodčí: Rank, Beach – Apperson, Toomey
Počet diváků: 16176
02:24 Matthews (Roslovic)
13:10 Marčenko (Tavares, Raddysh)
31:13 Marčenko (Tavares)
36:51 Marčenko (Sissons, Cowan)
03:35 Quinn (Benson, Metsa)
22:41 Quinn (Östlund, Samuelsson)
50:05 Gilbert (Quinn, Benson)
52:16 Samuelsson (T. Thompson)
63:14 Power (Quinn, Östlund)
Bobrovskij (Stolarz) – Raddysh, McCabe, Stecher, Rielly (A), Blankenburg, Ekman-Larsson, Rifai – Nylander, Matthews (C), Roslovic – Marčenko, Tavares (A), Paul – Cowan, Sissons, McKenna – Blugers, Duhaime, MacEwen.
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Zellweger, Metsa, Power, Crevier, Gilbert – Doan, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, McLeod, Norris – Carrick, Danforth, Malenstyn.
Rozhodčí: E. Furlatt, S. Hiff – S. Alphonso, J. Deschamps
Počet diváků: 18886
19:30 Rodrigues
20:18 L. Hughes (Meier, Pesce)
24:08 Hischier (Meier, Mercer)
24:39 Gricjuk (J. Hughes, Hamilton)
36:34 L. Hughes (Pesce, Lombardi)
47:01 Noesen (Lombardi, Rodrigues)
54:54 Glass (Mercer, Hamilton)
48:02 Dorofejev (Fox, Lafrenière)
Daws (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Mercer, Hischier (C), Meier – Noesen, Rodrigues, Mantha – Boqvist, Glass, Lombardi.
Garand (25. Martin) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Dorofejev, Zibanejad (A), Perreault – Lafrenière, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Dowling, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Peter MacDougall, Brandon Blandina – James Tobias, Dan Kelly
Počet diváků: 16527
51:11 B. Tkachuk (Ekblad, M. Tkachuk)
59:47 B. Tkachuk (Verhaeghe, S. Jones)
62:23 B. Tkachuk (S. Jones, Reinhart)
07:23 Öhgren (L. Karlsson)
17:06 Elias Pettersson (Chytil, Boeser)
Schmid (Black) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Kulikov, Balinskis – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Imama, Lafferty, Hathaway.
Meriläinen (Lankinen) – Elias Pettersson, Hronek, Oleksiak, Willander, Buium, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Lekkerimäki – Öhgren, Rossi, L. Karlsson – Cotter, Chytil, Boeser (A) – D. O'Connor, Sasson, Gallagher.
Rozhodčí: St. Laurent, Halkidis – O'Quinn, McNamara
Počet diváků: 18900