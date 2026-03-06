Zápas plný jubilejních zápisů odchytal náhradník Utahu Vítek Vaněček. Vítěz Stanley Cupu s Floridou z loňské sezony v pozici dvojky týmu Mammoth nedostává za skvěle chytajícím krajanem Karlem Vejmelkou mnoho prostoru, čtvrteční duel na ledě Philadelphie mu však vyšel náramně.
U výhry 3:0 si díky 16 zákrokům zapsal první nulu sezony (10. kariérní) a celkově 100. vychytané vítězství dosavadní kariéry v NHL. 30letý rodák z Havlíčkova Brodu, jenž kromě dresu Utahu a zmiňované Floridy nastupoval také za San Jose, New Jersey a Washington, na to potřeboval 202 startů. V sezoně se představil popatnácté a bylo z toho páté vítěstzví.
Stalo se tak navíc v konfrontaci s dalším českým maskovaným mužem Danem Vladařem. Jednička Philadelphie zastavila 20 z 22 střel týmu Mammoth, za který ve druhé třetině skórovali Nick Schmaltz a Clayton Keller. V samém závěru pak ještě přidal pojistku do prázdné klece Michael Carcone.
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
03:17 Panarin (Kopitar, M. Anderson)
34:20 S. Helenius (Malott, Ward)
35:51 M. Anderson (Doughty, Kempe)
42:30 Laferriere (B. Clarke, Kuemper)
48:30 Kempe (B. Clarke, Panarin)
39:59 Horvat (Pageau)
44:30 Pelech (Pageau)
58:01 Heineman (M. Schaefer, Barzal)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Turcotte, J. Wright – T. Moore, Connors, Perry – Ward, S. Helenius, Malott.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Palát – Heineman, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Chmielewski, Lambert – Knorr, Berg
Počet diváků: 17078
14:48 Rust (Kindel)
12:00 McLeod
24:10 Norris (Doan, Byram)
26:18 Tuch (Power, T. Thompson)
30:30 Power (Norris, Östlund)
56:53 Samuelsson
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Malkin (A), Novak, Činachov – Rust (A), Rakell, A. Hayes – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch (A), T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Dunne, Benson.
Rozhodčí: South, Blandina – Murray, O'Quinn
Počet diváků: 17572
35:31 M. Barron (Koepke, Pearson)
39:42 Scheifele (Iafallo, Connor)
45:34 Nyquist (J. Toews, Pearson)
57:59 Connor (Scheifele, Iafallo)
41:52 Point (Guentzel, D. Raddysh)
Hellebuyck (Comrie) – Salomonsson, Samberg, DeMelo, Heinola, Phillips, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Duehr, J. Toews, Nyquist – Pearson, M. Barron, Koepke.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), D'Astous, Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Bjorkstrand, Cirelli, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Carlile, C. Geekie, Sabourin.
Rozhodčí: G. Rank, J. McIsaac – D. Brisebois, D. Kelly
Počet diváků: 13473
06:45 Cuylle (Schneider)
27:29 Gavrikov (T. Raddysh, Brodzinski)
45:38 Lafrenière (Zibanejad)
50:27 Chmelař
51:19 Zibanejad (Lafrenière, Fox)
57:09 Cuylle (Lafrenière, Zibanejad)
00:13 Maccelli (Nylander)
25:27 Cowan (Knies, Tavares)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov (A), Borgen, Schneider, Iorio, M. Robertson – Perreault, Zibanejad (A), Cuylle – Lafrenière, Brodzinski, T. Raddysh – Sheary, Laba, Kartye – Pärssinen, Chmelař, Edström.
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Stecher, P. Myers, Benoit – Nylander, Matthews (C), Cowan – Domi, Tavares (A), Knies – Joshua, Quillan, Maccelli – Lorentz, Järnkrok, N. Robertson.
Rozhodčí: Wes McCauley, Frederick L'Ecuyer – Brad Kovachik, Matt MacPherson
Počet diváků: 17262
13:53 Hague (Wiesblatt, Svečkov)
21:24 Matthew Wood (Perbix)
30:18 Haula (Skjei, Stamkos)
32:37 F. Forsberg (Stamkos, Ufko)
34:44 Matthew Wood (Josi, F. Forsberg)
57:33 Evangelista (F. Forsberg)
23:30 M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm)
46:05 McAvoy (Arvidsson, Zacha)
55:32 Arvidsson (Mittelstadt, Zacha)
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Ufko – Evangelista, Haula, F. Forsberg (A) – Marchessault, Svečkov, Stamkos (A) – Matthew Wood, Jost, Kemell – L'Heureux, Wiesblatt, R. Schaefer.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Harris, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Hebert, Samuels-Thomas – Fournier, Suchánek
Počet diváků: 17330
17:03 Pospíšil (Gridin, Šarangovič)
29:35 Eller (Greig, Zetterlund)
46:33 Cozens (B. Tkachuk)
57:59 Stützle
59:46 Pinto (Amadio, Zub)
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud, Hanley, Pachal, Kuzněcov, Parekh – Zary, Kadri (A), Farabee – Coleman (A), Backlund (C), Coronato – Šarangovič, Frost, Gridin – Lomberg, Pospíšil, Klapka.
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Giroux (A) – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – MacDermid, Eller, Zetterlund.
Rozhodčí: Charron, Schrader – Cherrey, Gibbons
Počet diváků: 17195
21:38 Schmaltz (Guenther, Durzi)
28:03 Keller (Guenther)
58:12 Carcone (Stenlund, Marino)
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Andrae, Juulsen – Zegras, Dvorak, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier, Grebjonkin – Deslauriers, Grundström, Hathaway.
Vaněček (Vejmelka) – Durzi, Sergačov, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Guenther, Schmaltz, Keller – Crouse, L. Cooley, Peterka – Yamamoto, Hayton, McBain – Carcone, Stenlund, Kerfoot.
Rozhodčí: Brian Pochmara, Chris Rooney – Steve Barton, Brandon Grill
05:08 Provorov (Monahan, Marčenko)
30:50 Olivier (Zamula, Provorov)
41:41 Jenner (K. Johnson)
58:18 Olivier (Coyle, Provorov)
49:08 Mikkola (Ekblad, Reinhart)
54:44 Bennett (Ekblad, M. Tkachuk)
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Severson, Zamula, Provorov, Christiansen, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Jenner (C) – C. Sillinger, Coyle (A), Olivier – Voronkov, Lundeström, Miles Wood.
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Kulikov, Sebrango, Balinskis – Rodrigues, Lundell, Reinhart (A) – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Luostarinen, Marchand – Vilmanis, Nosek, J. Boqvist.
Rozhodčí: Lee, MacDougall – Baker, McNamara
Počet diváků: 16669