Vaněček čelil ofenzivě Toronta, Ovečkin vstřelil jubilejní 900. gól

Martin Korbáš
  6:32aktualizováno  7:34
Středeční zápasy hokejové NHL přinesly jeden český gól a start jednoho tuzemského gólmana. Dlouhán v útoku Calgary Adam Klapka jednou trefou podpořil triumf kanadského celku 5:1 nad Columbusem. Naopak nespokojený odcházel do kabin brankář Vítek Vaněček, jenž čtyřikrát inkasoval od Toronta a nezabránil tak prohře Utahu. Washington přejel jasně 6:1 St. Louis i díky jubilejní 900. brance kariéry v podání nejlepšího střelce historie NHL Alexe Ovečkina.
Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí na bránu. | foto: Geoff BurkeReuters

Calgary neprožívá vydařený úvod sezony. Flames z prvních 14 startů dokázali zvítězit jen třikrát. Středeční domácí zápas proti Columbusu, ozdobený jubilejním 1 000. startem v NHL jejich elitního centra Nazema Kadriho, však dokázali ovládnout.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 14z. - 18b. (9+9)

2. Pastrňák (BOS), 15z. - 18b. (7+11)

3. Zacha (BOS), 15z. - 13b. (3+10)

4. Hertl (VGK), 12z. - 11b. (5+6)

5. Hronek (VAN), 15z. - 7b. (0+7)

Kanadský celek si pomohl dvěma rychlými góly z úvodu. Morgan Frost a Blake Coleman zařídili stav 2:0 už od 2. minuty. Blue Jackets následně vstřelili kontaktní trefu, když v oslabení uspěl Kirill Marčenko. To bylo ale ze strany hostů vše.

Ve druhém dějství se prosadil oslavenec Kadri a na průběžných 4:1 pak svou druhou trefou sezony zvyšoval český reprezentant v dresu Calgary Adam Klapka (9:53, +1, 2 střely). V závěrečné třetině si poslední slovo vzal ještě střelou do prázdné klece Columbusu domácí kapitán Mikael Backlund. Skvělý výkon podala brankářská jednička vítězů Dustin Wolf, jenž zastavil vysoký počet 42 střel soupeře.

Už třetí výhru v řadě vybojovali hokejisté Toronta. Naposledy porazili před svými fanoušky 5:3 Utah s Vítkem Vaněčkem v bráně. Český gólman, jenž ve druhém startu ve dvou dnech týmu Mammoth dostal přednost před odpočívajícím Karlem Vejmelkou, zastavil 14 z 18 střel Maple Leafs.

V úvodních dvou třetinách se ještě Utah výsledkově držel. Domácí proti unavenějšímu soupeři rozhodli až sérií tří branek ze třetího dějství, kdy se prosadili John Tavares, Matias Maccelli a do prázdné klece Matthew Knies. Poslední slovo ale patřilo hostům, když v 59. minutě výsledek ještě korigoval Dylan Guenther.

Washington ve středu nedal šanci nevýraznému St. Louis a ukončil tak svou sérii čtyř proher v řadě. Tým ze dna soutěže přejel jasně 6:1 a největší pozornost sklidil kapitán Alex Ovečkin, jenž po překonání historického střeleckého rekordu Waynea Gretzkého z loňské sezony nově vylepšil svou bilanci jubilejním 900. zásahem.

Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí na bránu.
Alex Ovečkin z Washington Capitals se chystá na zápas.
Alex Ovečkin z Washington Capitals s pukem, kterým trefil svůj 900. gól v základní části NHL.
John Carlson (74) a Alex Ovečkin slaví gól Washington Capitals.
Je tak prvním hokejistou historie, který se dokázal dostat na metu devíti stovek branek. 40letý veterán, pro kterého to byla teprve třetí trefa z 13 startů v letošním ročníku, daného milníku dosáhl ve svém celkově 1 504. startu.

Dvakrát za Capitals přesně mířili Anthony Beauvillier a Tom Wilson, tři asistence posbíral bek Jakob Chychrun. Gólman domácích Logan Thompson zastavil 23 z 24 střel Blues.

Obránce Filip Hronek (22:04, +1, 1 střela) už se ve druhé třetině radoval ze své osmé asistence v sezoně. V domácí partii Vancouveru s Chicagem však po trenérské výzvě hostů nakonec daná branka neplatila. Po dvou třetinách se tak odcházelo do kabin stále za stavu 0:0.

Třetí dějství pak přineslo doslova gólovou smršť a produktivnější byli jednoznačně hosté. Dokonce hattrickem se stihl blýsknout Tyler Bertuzzi a když se prosadili i Connor Bedard a Ilja Michejev, odvezli si Blackhawks výhru 5:2.

Výsledky:

NHL
6. 11. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Góly:
16:30 Winterton (R. Lindgren, S. Wright)
Góly:
01:08 Celebrini (Toffoli, Klingberg)
18:42 Cardwell (Wennberg, J. Skinner)
31:21 Klingberg (W. Smith, Celebrini)
41:02 W. Smith (Ferraro, Celebrini)
43:24 Dellandrea (Graf)
43:54 Toffoli (Muchamadullin)
Sestavy:
Daccord (44. Matt Murray) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Mahura, Oleksiak – Tolvanen, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Kakko – Marchment, S. Wright, Nyman – Kartye, Catton, Winterton.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Liljegren, Ferraro, Klingberg, S. Dickinson, Muchamadullin, Desharnais – Toffoli (A), Celebrini (A), W. Smith – Kurashev, Wennberg, Gaudette – J. Skinner, Dellandrea, Cardwell – Goodrow (A), Graf.

Rozhodčí: Beach, Lee – Gawryletz, Blujus

Počet diváků: 17151

NHL
6. 11. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:5 (0:0, 0:0, 2:5)
Góly:
56:49 Räty (P. Joseph)
58:01 E. Kane (Q. Hughes, Willander)
Góly:
43:06 Bertuzzi (Grzelcyk, Murphy)
46:46 Bertuzzi (Bedard, Levšunov)
47:38 Michejev (Donato, O. Moore)
51:37 Bertuzzi (Crevier, Donato)
59:01 Bedard (Knight)
Sestavy:
Lankinen (Demko) – Q. Hughes (C), T. Myers, M. Pettersson, Hronek, P. Joseph, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Garland – DeBrusk, Reichel, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Crevier – Greene, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – O. Moore, Donato, Michejev – C. Dach, N. Foligno (C).

Rozhodčí: Skilliter, Markovic – Mills, Murchison

Počet diváků: 19002

NHL
6. 11. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Utah Mammoth Utah Mammoth 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Góly:
24:46 Nylander (Knies, Tavares)
28:56 Matthews (Maccelli, McCabe)
48:06 Tavares (McMann, Ekman-Larsson)
55:40 Maccelli (Joshua, Rielly)
57:01 Knies (Nylander, McCabe)
Góly:
18:49 Carcone (Crouse)
36:27 Sergačjov (Simašev)
58:53 Guenther (Schmidt, Marino)
Sestavy:
Stolarz (Primeau) – Rielly (A), Carlo, Ekman-Larsson, McCabe, Mermis, P. Myers – Knies, Matthews (C), Nylander – N. Robertson, Tavares (A), McMann – Joshua, N. Roy, Maccelli – Lorentz, Laughton, Domi.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Simašev, Sergačjov (A), Schmidt, Marino, Määttä, Cole – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.

Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Jackson, Murray

Počet diváků: 18457

NHL
6. 11. 2025 1:30
Washington Capitals Washington Capitals : St. Louis Blues St. Louis Blues 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Góly:
09:50 Wilson (Carlson, Chychrun)
22:39 Ovečkin (Chychrun)
24:33 Beauvillier (Chychrun)
29:28 Carlson (Leonard, Fehérváry)
36:20 Beauvillier
49:00 Wilson (Sandin, T. van Riemsdyk)
Góly:
40:37 Toropčenko (Suter, Fowler)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), McMichael, Protas – Leonard, Lapierre, Milano – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Sestavy:
Binnington (30. Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Bučněvič – Kyrou, Suter, B. Schenn (C) – Sundqvist, Dvorský, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.

Rozhodčí: Wes McCauley, Peter MacDougall – Brandon Grillo, Michel Cormier

Počet diváků: 17437

NHL
6. 11. 2025 3:30
Calgary Flames Calgary Flames : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Góly:
00:54 Frost (Huberdeau, Coronato)
01:32 Coleman (Hanley, Honzek)
27:47 Kadri (Farabee, Andersson)
28:24 Klapka (Kuzněcov)
59:08 Backlund
Góly:
06:57 Marčenko (Jenner)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Hanley, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal – Zary, Kadri (A), Farabee – Honzek, Backlund (C), Coleman – Huberdeau, Frost, Coronato – Lomberg, Šarangovič, Kirkland – Klapka.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Severson, Provorov, Christiansen, Mayo – Voronkov, Monahan (A), Marčenko – Jenner (C), Fantilli, Miles Wood – O. Sillinger, Coyle, Olivier – Aston-Reese, Lundeström, K. Johnson – C. Sillinger.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Hiff – Alphonso, Apperson

Počet diváků: 16802

