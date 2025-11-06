Calgary neprožívá vydařený úvod sezony. Flames z prvních 14 startů dokázali zvítězit jen třikrát. Středeční domácí zápas proti Columbusu, ozdobený jubilejním 1 000. startem v NHL jejich elitního centra Nazema Kadriho, však dokázali ovládnout.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 14z. - 18b. (9+9)
2. Pastrňák (BOS), 15z. - 18b. (7+11)
3. Zacha (BOS), 15z. - 13b. (3+10)
4. Hertl (VGK), 12z. - 11b. (5+6)
5. Hronek (VAN), 15z. - 7b. (0+7)
Kanadský celek si pomohl dvěma rychlými góly z úvodu. Morgan Frost a Blake Coleman zařídili stav 2:0 už od 2. minuty. Blue Jackets následně vstřelili kontaktní trefu, když v oslabení uspěl Kirill Marčenko. To bylo ale ze strany hostů vše.
Ve druhém dějství se prosadil oslavenec Kadri a na průběžných 4:1 pak svou druhou trefou sezony zvyšoval český reprezentant v dresu Calgary Adam Klapka (9:53, +1, 2 střely). V závěrečné třetině si poslední slovo vzal ještě střelou do prázdné klece Columbusu domácí kapitán Mikael Backlund. Skvělý výkon podala brankářská jednička vítězů Dustin Wolf, jenž zastavil vysoký počet 42 střel soupeře.
Už třetí výhru v řadě vybojovali hokejisté Toronta. Naposledy porazili před svými fanoušky 5:3 Utah s Vítkem Vaněčkem v bráně. Český gólman, jenž ve druhém startu ve dvou dnech týmu Mammoth dostal přednost před odpočívajícím Karlem Vejmelkou, zastavil 14 z 18 střel Maple Leafs.
V úvodních dvou třetinách se ještě Utah výsledkově držel. Domácí proti unavenějšímu soupeři rozhodli až sérií tří branek ze třetího dějství, kdy se prosadili John Tavares, Matias Maccelli a do prázdné klece Matthew Knies. Poslední slovo ale patřilo hostům, když v 59. minutě výsledek ještě korigoval Dylan Guenther.
Washington ve středu nedal šanci nevýraznému St. Louis a ukončil tak svou sérii čtyř proher v řadě. Tým ze dna soutěže přejel jasně 6:1 a největší pozornost sklidil kapitán Alex Ovečkin, jenž po překonání historického střeleckého rekordu Waynea Gretzkého z loňské sezony nově vylepšil svou bilanci jubilejním 900. zásahem.
Je tak prvním hokejistou historie, který se dokázal dostat na metu devíti stovek branek. 40letý veterán, pro kterého to byla teprve třetí trefa z 13 startů v letošním ročníku, daného milníku dosáhl ve svém celkově 1 504. startu.
Dvakrát za Capitals přesně mířili Anthony Beauvillier a Tom Wilson, tři asistence posbíral bek Jakob Chychrun. Gólman domácích Logan Thompson zastavil 23 z 24 střel Blues.
Obránce Filip Hronek (22:04, +1, 1 střela) už se ve druhé třetině radoval ze své osmé asistence v sezoně. V domácí partii Vancouveru s Chicagem však po trenérské výzvě hostů nakonec daná branka neplatila. Po dvou třetinách se tak odcházelo do kabin stále za stavu 0:0.
Třetí dějství pak přineslo doslova gólovou smršť a produktivnější byli jednoznačně hosté. Dokonce hattrickem se stihl blýsknout Tyler Bertuzzi a když se prosadili i Connor Bedard a Ilja Michejev, odvezli si Blackhawks výhru 5:2.
Výsledky:
16:30 Winterton (R. Lindgren, S. Wright)
01:08 Celebrini (Toffoli, Klingberg)
18:42 Cardwell (Wennberg, J. Skinner)
31:21 Klingberg (W. Smith, Celebrini)
41:02 W. Smith (Ferraro, Celebrini)
43:24 Dellandrea (Graf)
43:54 Toffoli (Muchamadullin)
Daccord (44. Matt Murray) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Mahura, Oleksiak – Tolvanen, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Kakko – Marchment, S. Wright, Nyman – Kartye, Catton, Winterton.
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Liljegren, Ferraro, Klingberg, S. Dickinson, Muchamadullin, Desharnais – Toffoli (A), Celebrini (A), W. Smith – Kurashev, Wennberg, Gaudette – J. Skinner, Dellandrea, Cardwell – Goodrow (A), Graf.
Rozhodčí: Beach, Lee – Gawryletz, Blujus
Počet diváků: 17151
56:49 Räty (P. Joseph)
58:01 E. Kane (Q. Hughes, Willander)
43:06 Bertuzzi (Grzelcyk, Murphy)
46:46 Bertuzzi (Bedard, Levšunov)
47:38 Michejev (Donato, O. Moore)
51:37 Bertuzzi (Crevier, Donato)
59:01 Bedard (Knight)
Lankinen (Demko) – Q. Hughes (C), T. Myers, M. Pettersson, Hronek, P. Joseph, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Garland – DeBrusk, Reichel, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Crevier – Greene, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – O. Moore, Donato, Michejev – C. Dach, N. Foligno (C).
Rozhodčí: Skilliter, Markovic – Mills, Murchison
Počet diváků: 19002
24:46 Nylander (Knies, Tavares)
28:56 Matthews (Maccelli, McCabe)
48:06 Tavares (McMann, Ekman-Larsson)
55:40 Maccelli (Joshua, Rielly)
57:01 Knies (Nylander, McCabe)
18:49 Carcone (Crouse)
36:27 Sergačjov (Simašev)
58:53 Guenther (Schmidt, Marino)
Stolarz (Primeau) – Rielly (A), Carlo, Ekman-Larsson, McCabe, Mermis, P. Myers – Knies, Matthews (C), Nylander – N. Robertson, Tavares (A), McMann – Joshua, N. Roy, Maccelli – Lorentz, Laughton, Domi.
Vaněček (Vejmelka) – Simašev, Sergačjov (A), Schmidt, Marino, Määttä, Cole – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.
Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Jackson, Murray
Počet diváků: 18457
09:50 Wilson (Carlson, Chychrun)
22:39 Ovečkin (Chychrun)
24:33 Beauvillier (Chychrun)
29:28 Carlson (Leonard, Fehérváry)
36:20 Beauvillier
49:00 Wilson (Sandin, T. van Riemsdyk)
40:37 Toropčenko (Suter, Fowler)
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), McMichael, Protas – Leonard, Lapierre, Milano – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Binnington (30. Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Bučněvič – Kyrou, Suter, B. Schenn (C) – Sundqvist, Dvorský, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.
Rozhodčí: Wes McCauley, Peter MacDougall – Brandon Grillo, Michel Cormier
Počet diváků: 17437
00:54 Frost (Huberdeau, Coronato)
01:32 Coleman (Hanley, Honzek)
27:47 Kadri (Farabee, Andersson)
28:24 Klapka (Kuzněcov)
59:08 Backlund
06:57 Marčenko (Jenner)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Hanley, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal – Zary, Kadri (A), Farabee – Honzek, Backlund (C), Coleman – Huberdeau, Frost, Coronato – Lomberg, Šarangovič, Kirkland – Klapka.
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Severson, Provorov, Christiansen, Mayo – Voronkov, Monahan (A), Marčenko – Jenner (C), Fantilli, Miles Wood – O. Sillinger, Coyle, Olivier – Aston-Reese, Lundeström, K. Johnson – C. Sillinger.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Hiff – Alphonso, Apperson
Počet diváků: 16802