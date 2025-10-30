Columbus k triumfu 6:3 nad Torontem dovedl parádní výkon třetí formace Olivier (1+3) - Coyle (0+4) - C. Sillinger (2+1), která doručila většinu puků do sítě Maple Leafs. O další trefy Blue Jackets se postarali obránci zásluhou Dante Fabbreho, Ivana Provorova a hvězdného Zacha Werenskiho.
Columbus tak slavil potřetí za sebou a z delšího časového úseku pošesté z dosavadních deseti startů. Toronto, hrající bez zraněného Williama Nylandera, pro změnu neuspělo po dvou výhrách a celkově na vstupu do nového ročníku zvítězilo pětkrát z jedenácti startů. Veterán John Tavares patřil mezi střelce kanadského celku a zaznamenal svou jubilejní 500. trefu kariéry v NHL.
Výsledek
06:56 C. Sillinger (Coyle, Olivier)
11:16 Werenski (Coyle, Olivier)
28:33 Provorov (Voronkov, Marčenko)
33:24 C. Sillinger (Coyle, Werenski)
36:58 Fabbro (Olivier, C. Sillinger)
47:50 Olivier (Coyle)
22:43 Blais (McCabe, Lorentz)
55:45 Tavares (Knies, N. Robertson)
58:10 N. Robertson (Domi, Blais)
Merzļikins (Greaves) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Christiansen, Fabbro – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Miles Wood.
Primeau (Stolarz) – Rielly (A), P. Myers, Benoit, McCabe, Ekman-Larsson, Carlo – McMann, Matthews (C), N. Robertson – Knies, Tavares (A), Maccelli – Joshua, N. Roy, Cowan – Lorentz, Domi, Blais.
Rozhodčí: Chmielewski, Kea – Suchánek, Gawryletz
Počet diváků: 16558