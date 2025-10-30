Premium

Columbus šesti góly přejel Toronto, čtyři body brali Coyle s Olivierem

Martin Korbáš
  5:35aktualizováno  6:12
V úterý měla NHL napilno, když nastoupilo všech šestnáct mužstev. Středeční program naopak nabídl jen jediné utkání. Se druhým startem ve dvou dnech se lépe vypořádal Columbus, když na domácím ledě rozstřílel Toronto 6:3. Čtyři asistence posbíral zkušený centr Charlie Coyle a osobní statistiky si výrazně vylepšoval také sváteční střelec Mathieu Olivier (1+3).

Kouč Craig Berube na střídačce Toronta dává pokyny Matthewovi Kniesovi. | foto: AP

Columbus k triumfu 6:3 nad Torontem dovedl parádní výkon třetí formace Olivier (1+3) - Coyle (0+4) - C. Sillinger (2+1), která doručila většinu puků do sítě Maple Leafs. O další trefy Blue Jackets se postarali obránci zásluhou Dante Fabbreho, Ivana Provorova a hvězdného Zacha Werenskiho.

Columbus tak slavil potřetí za sebou a z delšího časového úseku pošesté z dosavadních deseti startů. Toronto, hrající bez zraněného Williama Nylandera, pro změnu neuspělo po dvou výhrách a celkově na vstupu do nového ročníku zvítězilo pětkrát z jedenácti startů. Veterán John Tavares patřil mezi střelce kanadského celku a zaznamenal svou jubilejní 500. trefu kariéry v NHL.

Výsledek

NHL
30. 10. 2025 0:30
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Góly:
06:56 C. Sillinger (Coyle, Olivier)
11:16 Werenski (Coyle, Olivier)
28:33 Provorov (Voronkov, Marčenko)
33:24 C. Sillinger (Coyle, Werenski)
36:58 Fabbro (Olivier, C. Sillinger)
47:50 Olivier (Coyle)
Góly:
22:43 Blais (McCabe, Lorentz)
55:45 Tavares (Knies, N. Robertson)
58:10 N. Robertson (Domi, Blais)
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Christiansen, Fabbro – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Primeau (Stolarz) – Rielly (A), P. Myers, Benoit, McCabe, Ekman-Larsson, Carlo – McMann, Matthews (C), N. Robertson – Knies, Tavares (A), Maccelli – Joshua, N. Roy, Cowan – Lorentz, Domi, Blais.

Rozhodčí: Chmielewski, Kea – Suchánek, Gawryletz

Počet diváků: 16558

