Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:10aktualizováno  7:57
Po sedmi startech bez bodu se v hokejové NHL připomněl útočník David Tomášek. Svým gólem ovšem jen mírnil prohru Edmontonu s Washingtonem. Na straně poražených ve středu stáli i útočníci Bostonu David Pastrňák s Pavlem Zachou (oba 0+1), o gól lepší byl Anaheim se skvělým Lukášem Dostálem v bráně. Výsledek 4:3 pro Ducks jednou trefou podpořil i domácí kapitán Radko Gudas.
David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers. | foto: Geoff BurkeReuters

Pod středeční těsnou výhrou Anaheimu 4:3 nad Bostonem se výrazně podepsal gólman Lukáš Dostál, jenž pochytal vysoký počet 36 z 39 střel. Zámořští novináři jedničku české reprezentace zvolili první hvězdou zápasu, po kterém se s průběžnými deseti vychytanými výhrami Dostál osamostatnil na druhé pozici NHL od Sergeje Bobrovského z Floridy (9 výher).

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 22z. - 27b. (11+16)

2. Nečas (COL), 19z. - 25b. (13+12)

3. Hertl (VGK), 19z. - 17b. (8+9)

4. Zacha (BOS), 22z. - 17b. (5+12)

5. Hronek (VAN), 21z. - 12b. (1+11)

Více dvoubodových zisků zatím uhájil jen Scott Wedgewood (11 výher) z vedoucího týmu soutěže Colorada. Ve svém druhém startu po návratu z marodky se gólově prosadil kapitán Ducks Radko Gudas (15:11, 1+0, +3, 2 střely), jenž v 7. minutě pálil přesně od modré čáry a k dosavadním dvěma přihrávkám přidal i první gól sezony.

Hostující forvardi David Pastrňák (20:09, 0+1, -1, 4 střely) s Pavlem Zachou (15:02, 0+1, -1, 2 střely) v dalším průběhu duelu asistencemi přispěli k remízovému stavu 3:3. Ten však v 57. minutě rozsoudil domácí Ian Moore. Třetí český forvard v sestavě Bruins, z farmy nedávno povolaný Matěj Blümel (12:57, -1, 2 střely), tak odcházel poražen i ve svém druhém startu sezony v NHL.

Útočník David Tomášek (9:46, 1+0, +/-: 0, 2 střely) ve středu zapsal svůj čtvrtý bod premiérové sezony v NHL (15 zápasů, 2+2) poté, co gólem pomohl zmírnit prohru Edmontonu na ledě Washingtonu. 29letý rodák z Prahy bodoval po sedmizápasové odmlce, kterou časově natáhla i častá zařazení mezi nehrající náhradníky.

Tomáškova chvíle přišla v 43. minutě, kdy po přihrávce od zadního mantinelu rychlou kličkou pohotově obhodil brankáře Logana Thompsona a upravoval tak stav na průběžných 4:3.

David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.
Jake Walman (96) z Edmontonu a Aliaksej Protas z Washingtonu bojují o puk.
Lukáš Dostál, brankář Anaheim Ducks, před zápasem.
Lukáš Dostál, brankář Anaheim Ducks, před zápasem.
Domácí Washington se však v zápase mohl opřít hned o dva gvougólové střelce Toma Wilsona a Ryana Leonarda. Prvně jmenovaný se dvakrát trefil v samém závěru do prázdné klece Oilers a navýšil tak konečné skóre na 7:4 pro Capitals. Mezi střelci vítězů byl i kapitán Alex Ovečkin, pro kterého to byla sedmá trefa sezony a celkově posunul rekord NHL na 904 kariérních gólů.

Hvězdy Edmontonu Connor McDavid (0+2) a Leon Draisaitl (1+1) zapsaly po dvou bodech, díky čemuž se v kariéře podíleli společně již na pěti stovkách gólech kanadského celku. Vyrovnali tak počin dalších pěti produktivních dvojic NHL, mezi něž se v minulosti řadili i Ovečkin s Nicklasem Bäckströmem z Washingtonu.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
20. 11. 2025 3:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:3N (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
01:54 Faber (Zuccarello, Jurov)
11:46 Boldy
40:15 Zuccarello (Kaprizov, Jurov)
65:00 Boldy
Góly:
34:03 Blake (S. Walker, Stankoven)
46:34 Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)
58:54 Blake (Ehlers, Gostisbehere)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Daemon Hunt, Buium – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Trenin, M. Foligno (A) – Pitlick, B. Jones, Öhgren.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, Gostisbehere, Nyström, K. Miller, Reilly, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: Lee, Kea – Suchánek, Shewchyk

Počet diváků: 16087

NHL
20. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Boston Bruins Boston Bruins 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly:
02:29 Harkins (R. Johnston, Nesterenko)
06:29 Gudas (McTavish, Sennecke)
33:48 R. Strome (McTavish, C. Gauthier)
56:25 Kreider (Leo Carlsson, Terry)
Góly:
14:57 M. Geekie (H. Lindholm, Zacha)
38:25 Eyssimont (Zadorov)
47:39 M. Geekie (Pastrňák, H. Lindholm)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, I. Moore, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei, Peeke – M. Geekie, Chusnutdinov, Pastrňák (A) – Steeves, Zacha, Blümel – Jeannot, Minten, Kastelic – Viel, Kuraly, Eyssimont.

Rozhodčí: Rehman, Schrader – Apperson, Knorr

Počet diváků: 15000

NHL
20. 11. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 7:4 (3:2, 1:0, 3:2)
Góly:
02:17 Protas (Carlson, Sourdif)
06:04 Ovečkin (Chychrun, M. Roy)
10:34 Leonard (McMichael, Carlson)
31:49 Leonard (McMichael)
46:37 Beauvillier (D. Strome)
58:59 Wilson (McMichael, Carlson)
59:28 Wilson
Góly:
07:05 Nurse (McDavid, Draisaitl)
12:17 Nurse (Hyman)
42:41 Tomášek (Mangiapane, Janmark)
47:47 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Sandin, T. van Riemsdyk – McMichael, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, Milano, Beauvillier – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Nurse, Kulak, Ekholm, Walman, Regula, Emberson – Roslovic, McDavid (C), Savoie – Mangiapane, Draisaitl (A), Podkolzin – Hyman, Henrique, Frederic – Tomášek, Janmark.

Rozhodčí: Rank, St-Laurent – Daisy, MacPherson

Počet diváků: 17929

NHL
20. 11. 2025 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Calgary Flames Calgary Flames 2:6 (0:2, 2:0, 0:4)
Góly:
30:21 Samuelsson
35:57 T. Thompson (Samuelsson, Dahlin)
Góly:
05:58 Andersson (Šarangovič, Bahl)
12:04 Farabee (Kadri, Šarangovič)
42:02 Frost (Huberdeau, Coronato)
47:34 Backlund (Andersson)
49:50 Farabee (Andersson, Kadri)
57:49 Coronato (Huberdeau, Frost)
Sestavy:
Ellis (Lyon) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Bryson – Doan, T. Thompson (A), Tuch – I. Rosén, McLeod, Quinn – Greenway, Kozak, Krebs – Dunne, Östlund, Malenstyn.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Pachal – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri, Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Beecher, Morton, Klapka.

Rozhodčí: McCauley, Sandlak – Marquis, Berg

Počet diváků: 15213

20. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:57

