Rittich slavil výhru na ledě Dallasu, Hertl s Klapkou v NHL asistovali

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:11aktualizováno  8:06
Hokejový brankář David Rittich byl jmenován třetí hvězdou u cenné výhry Islanders 3:2 na ledě Dallasu. Do akce se v úterý dostal i Vítek Vaněček, jenž pomohl Utahu k zisku bodu proti San Jose. Centr Tomáš Hertl asistoval u dvou ze tří gólů Vegas a do statistik se díky jedné přihrávce zapsal i bojovník ze čtvrté formace Calgary Adam Klapka.

David Rittich (vlevo) a Bo Horvat oslavují výhru NY Islanders nad Utahem. | foto: Reuters

V šestém z celkově sedmidílné série venkovních zápasů hokejisté Islanders urvali už pátou výhru poté, co těsně 3:2 přemohli domácí Dallas. Během dané série dvakrát nastoupil náhradní gólman New Yorku David Rittich a pokaždé slavil. Proti Stars pochytal 22 z 24 střel a vysloužil si pozici třetí hvězdy duelu. 33letý rodák z Jihlavy v letošní sezoně zatím ze sedmi startů vychytal už páté vítězství.

V dresu Ostrovanů se prosadili útočníci Calum Ritchie, Bo Horvat a Kyle Palmieri, jenž rozdílové trefy duelu dosáhl při hře v oslabení z 48. minuty. Dallas, v jehož čtvrté formaci nechyběl český centr Radek Faksa (10:05, +/-: 0, 1 střela), alespoň korigoval skóre zásluhou produktivního forvarda Jasona Robertsona (2+0).

Teprve druhou výhru z posledních sedmi zápasů uhráli trápící se hokejisté Vegas, když si těsně 3:2 poradili na domácím ledě proti Rangers. Velkou zásluhu na výsledku má český centr Golden Knights Tomáš Hertl (15:01, 0+2, +1, 2 střely), jenž asistoval u prvních dvou zásahů.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 21z. - 26b. (11+15)

2. Nečas (COL), 19z. - 25b. (13+12)

3. Hertl (VGK), 19z. - 17b. (8+9)

4. Zacha (BOS), 21z. - 16b. (5+11)

5. Hronek (VAN), 21z. - 12b. (1+11)

Po Hertlově pokusu v přesilovce z 12. minuty otevíral skóre dorážející Braeden Bowman. Podruhé urostlý střední útočník bodoval v 24. minutě poté, co v útočném pásmu vybojoval puk u mantinelu a umožnil tak Benu Huttonovi vyslat gólovou střelu na 2:0.

Rangers v polovině duelu dostal do kontaktu Jonny Brodzinski, na následnou využitou přesilovku obráncem Shea Theodorem však hosté odpověděli jen opakovaným snížením. Posledním střelcem zápasu byl v 58. minutě Vincent Trocheck.

Chicago si díky gólům ze závěru duelu poradilo s posledním týmem soutěže z Calgary výsledkem 5:2, když se svým druhým hattrickem letošní sezony i celé dosavadní kariéry blýskl hvězdný forvard Connor Bedard. 20letý centr se tak zlepšil na 29 bodů (13+16) z 19 startů a figuruje na čtvrté příčce ligové produktivity. Z Čechů jsou nejvýše 8. David Pastrňák (26 bodů) a 10. Martin Nečas (25 bodů).

Za Flames byl hodně vidět bojovník Adam Klapka (14:48, 0+1, -1, 2 střely). Asistencí se ve 44. minutě podílel na vyrovnání na průběžných 2:2 od beka Rasmuse Anderssona. Soupeři rozdal vysoký počet 11 hitů a celkově si po šarvátkách ze třetí třetiny odnesl 14 trestných minut.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
19. 11. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : New York Islanders New York Islanders 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Góly:
32:26 J. Robertson (Seguin, Heiskanen)
58:01 J. Robertson (Seguin, Rantanen)
Góly:
30:31 Ritchie (Duclair, Pulock)
43:12 Horvat (Palmieri, Heineman)
47:38 Palmieri
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen (A), Capobianco, Koljačonok, Bichsel, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Seguin (A) – Bäck, Hryckowian, Bourque – Benn (C), Faksa, Blackwell.
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Romanov, Mayfield – Drouin, Barzal, Šabanov – Heineman, Horvat (A), Palmieri – Lee (C), Pageau, Duclair – Cizikas, Ritchie, Cyplakov.

Rozhodčí: Dwyer, Hiff – O'Quinn, Murray

Počet diváků: 18532

NHL
19. 11. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2P (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
05:36 McCabe
29:32 Lorentz (Blais, Ekman-Larsson)
64:06 Nylander (Rielly, Tavares)
Góly:
01:50 N. Walker
33:18 Dvorský (R. Thomas, Fowler)
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), McCabe, Benoit, Stecher, Mermis – Nylander (A), Tavares (A), N. Robertson – Cowan, Domi, McMann – Blais, Quillan, Maccelli – Järnkrok, Lorentz, Joshua.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, B. Schenn (C) – M. Joseph, Suter, Bučněvič – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.

Rozhodčí: C. Syvret, M. Markovic – S. Alphonso, M. Cormier

Počet diváků: 18353

NHL
19. 11. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Utah Mammoth Utah Mammoth 3:2P (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0)
Góly:
01:47 Celebrini (W. Smith, Kurashev)
05:56 Celebrini (Graf)
62:52 Celebrini (Eklund, W. Smith)
Góly:
49:25 Peterka (Crouse, L. Cooley)
57:09 Peterka (Schmidt)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Leddy, Ferraro (A), Muchamadullin, S. Dickinson, Desharnais – Kurashev, Celebrini, W. Smith – Eklund, Wennberg (A), Graf – Gaudette, Dellandrea, Toffoli (A) – Goodrow, Ostapchuk, Reaves.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Sergačjov (A), Cole, Schmidt, Marino, Määttä, DeSimone – Keller (C), L. Cooley, Schmaltz – Yamamoto, Hayton, Guenther – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Carcone.

Rozhodčí: Schrader, Furlatt – Apperson, Knorr

Počet diváků: 12101

NHL
19. 11. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : New York Rangers New York Rangers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly:
11:40 Bowman (Hertl, Marner)
23:23 Hutton (Dorofejev, Hertl)
47:18 Theodore (Hanifin, Sissons)
Góly:
28:56 Brodzinski (Cuylle)
57:17 Trocheck (Panarin, J. Miller)
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Whitecloud, Hanifin, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith (A) – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Soucy, M. Robertson, Borgen – J. Miller (C), Zibanejad, Cuylle – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – Brodzinski, Laba, Sheary – T. Raddysh, Carrick, Pärssinen.

Rozhodčí: Charron F., Rehman K. – Murchison K., Gawryletz B

Počet diváků: 18008

NHL
19. 11. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Góly:
21:19 Raymond (DeBrincat, Seider)
22:04 Danielson (Appleton, Sandin-Pellikka)
30:56 Finnie (Danielson, Copp)
59:30 Larkin (Raymond, DeBrincat)
Góly:
19:02 Eberle (Beniers, Tolvanen)
27:26 R. Evans (Tolvanen, S. Wright)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Finnie, Compher, P. Kane – Kasper, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Winterton, Stephenson, Schwartz (A) – S. Wright, Catton, Tolvanen – Nyman, Gaudreau, Kartye.

Rozhodčí: Brenk, Nicholson – Murray, Kelly

Počet diváků: 19515

NHL
19. 11. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Góly:
07:35 Lowry (Niederreiter, Pionk)
21:12 Morrissey (Scheifele, Connor)
35:30 Pionk (Nyquist, Niederreiter)
42:45 Connor (Scheifele, Morrissey)
46:23 Stanley (Scheifele, L. Schenn)
Góly:
18:27 Miles Wood (Severson, Merzļikins)
44:04 Werenski (C. Sillinger, Coyle)
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Pearson.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Marčenko, Fantilli, Voronkov – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Del Bel Belluz, Lundeström, Aston-Reese.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Cody Beach – Bevan Mills, Travis Toomey

Počet diváků: 13847

NHL
19. 11. 2025 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Calgary Flames Calgary Flames 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Góly:
15:05 Donato (Crevier, O. Moore)
35:11 Bedard (Rinzel)
44:57 Bedard (Greene, Burakovsky)
53:04 O. Moore (Nazar)
59:19 Bedard
Góly:
39:34 Coronato (Kadri, Andersson)
43:02 Andersson (Backlund, Klapka)
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Rinzel – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, O. Moore – Michejev, Donato, C. Dach – Lafferty, Slaggert.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Pachal, Bean – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Zary – Klapka, Morton, Lomberg.

Rozhodčí: Sutherland, Halkidis – Tobias, Oliver

Počet diváků: 17518

NHL
19. 11. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly:
11:40 Guentzel
19:38 Kučerov (Cirelli)
30:38 Guentzel (D. Raddysh, Bjorkstrand)
44:49 D. Raddysh (Point, Moser)
47:48 Guentzel (Kučerov, D. Raddysh)
Góly:
37:47 Hischier (Gricjuk, Bratt)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Santini, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, Point, Guentzel – Gourde, James, Girgensons – Bjorkstrand, Finley, Douglas.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Nemec, Cholowski – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Gricjuk, Mercer, Dadonov – Noesen, Lammikko, Palát (A) – C. Brown, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: Samuels-Thomas J., Luxmore TJ – Barton S., Hughes T

Počet diváků: 19092

Rittich slavil výhru na ledě Dallasu, Hertl s Klapkou v NHL asistovali

