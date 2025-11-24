Premium

Rittich uhájil nulu proti Seattlu, Hronek s Pastrňákem bodovali

Martin Korbáš
  7:07aktualizováno  7:50
Hokejový brankář David Rittich v nedělním zápase NHL kryl všech 19 střel Seattlu a uspěl i v rozhodujícím penaltovém rozstřelu, po kterém Islanders zvítězili fotbalovým výsledkem 1:0. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou duelu. Do výčtu nejlepších hráčů zápasu se dostal i David Pastrňák, přestože asistencí jen mírnil prohru Bostonu 1:3 v San Jose. Obránce Filip Hronek pálil za Vancouver proti Calgary.
David Rittich a Matthew Schaefer sledující letící kotouč.

David Rittich a Matthew Schaefer sledující letící kotouč. | foto: AP

David Pastrňák střílí na branku San Jose.
Pavel Zacha na zemi bojuje o kotouč s Vincentem Desharnaisem.
33letý rodák z Jihlavy David Rittich předvádí ve své první sezoně v dresu Islanders skvělé výkony. Z pozice dvojky za Iljou Sorokinem dokázal vychytat Ostrovanům výhry v šesti z dosavadních osmi startů a naposledy se proti Seattlu dokonce blýskl svým prvním čistým kontem sezony, celkově osmým kariéry v NHL.

Potřeboval na něj 19 zákroků. Když gól během 65. minut hry nepustil ani hostující Joey Daccord, jenž měl s 34 zákroky mnohem více práce, přišel na řadu rozhodující penaltový rozstřel. V něm sice Ritticha přelstil hned první exekutor Freddy Gaudreau, další tři střelci týmu Kraken ale uspět nedokázali a Bo Horvat s Kylem Palmierim zařídili vítězství pro domácí.

Už čtvrtou prohru z posledních šesti zápasů utrpěli hokejisté Bostonu poté, co v neděli nestačili 1:3 na San Jose. V dresu domácích Sharks opět řádila jednička draftu 2024 Macklin Celebrini. Stále teprve 19letý rodák z Vancouveru v 32. minutě z přesilovky zařídil rozdílový gól a v samém závěru ještě asistoval u pojistky do prázdné klece, díky čemuž se s 34 zápisy (14+20) posunul na druhou příčku bodování za Nathana MacKinnona z Colorada (37 bodů, 17+20).

Bruins se v zápase prosadili jen v jednom případě. Brankáře Askarova obral o nulu v 51. minutě společně s MacKinnonem nejlepší střelec NHL Morgan Geekie. Na jeho 17. trefě sezony se výraznou měrou podílel David Pastrňák (21:29, 0+1, +/-: 0, 6 střel), jenž s bránícím hráčem na zádech obkroužil bránu a přihrávkou jednou rukou našel svého spoluhráče u vzdálenější tyče. Centr Pavel Zacha (21:11, -1, 2 střely) se bodově neprosadil a Matěj Blümel byl po třech odehraných duelech bez bodu jen mezi nehrajícími náhradníky Bostonu.

V kanadském derby Vancouver před svými fanoušky podlehl 2:5 Calgary, za které posbíral tři asistence švédský obránce Rasmus Andersson. Flames tak brali dva body už potřetí za sebou, když navázali na triumf 6:2 nad Buffalem a 3:2 po nájezdech nad Dallasem.

Prvním střelcem duelu byl už po 65. vteřinách obránce Canucks Filip Hronek (24:50, 1+0, +/-: 0, 3 střely). Jeden z nejvytěžovanějších hráčů NHL se dostal do rychlého protiútoku, na pravém křídle se stahovačkou efektně zbavil blokujícího soupeře a ranou švihem vymetl horní roh brány Dustina Wolfa.

Hostující Morgan Frost a Connor Zary však ještě v prvním dějství otočili vývoj na stranu Calgary, které si s bojovníkem Adamem Klapkou (8:00, +/-: 0) v sestavě vedení pohlídalo až do finální sirény. Kromě Hronka tak do kabin odcházel zklamaný i centr David Kämpf (14:07, +/-: 0) a náhradní brankář Jiří Patera.

Výsledky

NHL
23. 11. 2025 19:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
05:51 Tuch (McLeod, Doan)
23:55 Quinn (McLeod, Zucker)
38:31 Malenstyn (Kozak, Krebs)
59:39 T. Thompson (Benson)
Góly:
14:36 Gostisbehere
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Bryson, Power, Timmins, Byram – Tuch (A), T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Kozak – Malenstyn, Krebs, Greenway – Dunne.
Sestavy:
Andersen (Kočetkov) – S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, K. Miller, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: Rank, South – Deschamps, Baker

NHL
24. 11. 2025 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Calgary Flames Calgary Flames 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Góly:
01:05 Hronek (DeBrusk)
48:16 Q. Hughes (Lankinen)
Góly:
07:33 Frost (Andersson, Coronato)
08:10 Zary (Backlund, Coleman)
30:37 Bahl (Kadri, Andersson)
36:31 Šarangovič (Andersson, Kadri)
47:59 Coleman (Backlund)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Q. Hughes (C), T. Myers, M. Pettersson, Hronek, Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Kämpf, Garland – O'Connor, Räty, Sherwood – MacEachern, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Pachal – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri, Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Lomberg, Beecher, Klapka.

Rozhodčí: St. Laurent, Blandina – Flemington, O'Quinn

Počet diváků: 18671

NHL
24. 11. 2025 2:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Boston Bruins Boston Bruins 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
15:53 Muchamadullin (Ferraro, Goodrow)
31:45 Celebrini (Orlov, Toffoli)
58:53 Graf (Eklund, Celebrini)
Góly:
50:02 M. Geekie (Pastrňák)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, Zadorov (A), Jokiharju, H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), Zacha, Chusnutdinov – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Tufte.

Rozhodčí: Dwyer G., Markovic M. – Jackson R., Gawryletz B.

Počet diváků: 17435

NHL
23. 11. 2025 22:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
28:23 Jurov (Trenin)
38:12 Faber (M. Johansson)
46:29 Kaprizov (J. Middleton, Zuccarello)
Sestavy:
Comrie (Milic) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, C. Miller – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, Lowry (C), Perfetti – Niederreiter, J. Toews, Nyquist – Koepke, M. Barron, Iafallo.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Buium, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – M. Foligno (A), Sturm, Trenin – Öhgren, B. Jones, Pitlick.

Rozhodčí: Skilliter, Halkidis – Toomey, Shewchyk

NHL
24. 11. 2025 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
38:21 C. Makar (Nielsen)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Rinzel – Bertuzzi, Bedard (A), Greene – O. Moore, Nazar, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Lafferty, C. Dach.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Polin, Bardakov, Nielsen.

Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Murray, Faucher

Počet diváků: 20441

NHL
23. 11. 2025 23:00
New York Islanders New York Islanders : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:0N (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
Palmieri
Góly:
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Šabanov, Barzal, Drouin – Holmström, Cyplakov, Lee (C) – Duclair, Ritchie, Cizikas.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – S. Wright, Gaudreau, Catton – Winterton, Nyman, Kartye.

Rozhodčí: Chmielewski, MacDougall – Tobias, MacPherson

Počet diváků: 17255

Výsledky

