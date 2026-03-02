Když v čase 58:02 vrátil Floridu do hry kanonýr Sam Reinhart, začínalo se na ledě Islanders za stavu 4:4 od znova. Do prodloužení se ale nakonec nešlo. Rozhodl o tom v poslední minutě domácí kaptán Anders Lee. Fanoušky v UBS Aréně rozjásal v čase 59:28.
Výhru Islanders 5:4 hned třemi body podpořil talentovaný obránce Matthew Schaefer (2+1). Do statistik se zapsal i český útočník Ondřej Palát (15:16, 0+1, +2, 2 střely), jenž asistoval u druhé trefy zápasu v podání Schaefera. Gólman David Rittich pochytal 29 z 33 střel Panthers, kterým se vzdalují postupové pozice do play off ve Východní konferenci.
Třetí start po olympijské přestávce a třetí vítězství. Celkově jednička Anaheimu Lukáš Dostál vychytal výhru už dokonce v pěti zápasech za sebou. Naposledy 32 zákroky a úspěšným penaltovým rozstřelem pomohl k výsledku 3:2SN nad Calgary.
V řádné hrací době hosté s Adamem Klapkou (9:24, +/-: 0, 1 střela) v sestavě dvakrát odskočili do vedení. Trefy Joela Farabeeho a Jegora Šarangoviče však vždy dokázal vymazat kanonýr Cutter Gauthier, jenž se zlepšil už na 28. zásahů.
Když v přodloužení gól nepadl, přišly na řadu nájezdy. V nich za Ducks skórovali Leo Carlsson a Mason McTavish. Dostál naopak nestačil jen na zakončení Nazema Kadriho a společně s Radko Gudasem (13:36, -1, 1 střela) tak mohli slavit prodloužení vítězné série.
Třetím českým gólmanem v akci byl v neděli Karel Vejmelka. Jednička Utahu, jenž s průběžnými 28 vychytanými triumfy sdílí prvenství v NHL s Andrejem Vasilevským z týmu Tampa Bay, však tentokrát neuspěla. Tým Mammoth doma propadl s Chicagem 0:4.
Lukáš Dostál lapačkou nedal Joelu Farabeemu šanci, po zákroku měl k soupeři navíc pár slov... pic.twitter.com/FtSFplnQGd— Martin Korbas (@MKidnesNHL) March 2, 2026
Vejmelka kryl 24 z 28 střel a inkasoval dvakrát od Teuvo Teräväinena a po jednom gólu dostal od Nicka Folignoa a Landona Slaggerta. Brankář Blackhawks Arvid Söderblom na svou první nulu kariéry v NHL potřeboval 22 zákroků.
Hokejisté Pittsburghu, kterým chybí zraněný kapitán Sidney Crosby, dokázali bodovat i ve třetím startu po olympijské přestávce. V neděli na domácím ledě přejeli překvapivě hladce 5:0 tým Vegas.
Gólman Arturs Šilovs zastavil všech 22 ran soupeře, včetně jedné šance Tomáše Hertla (18:30, -1, 1 střela). Ofenzivu Penguins táhli útočníci Ben Kindel, Justin Brazeau a Bryan Rust (všichni 1+1). Hosté kromě porážky navíc utrpěli ztrátu v podobě zranění kapitána Marka Stonea.
Výsledky
31:14 C. Gauthier (Leo Carlsson)
50:41 C. Gauthier (LaCombe, Sennecke)
McTavish
09:41 Farabee (Lomberg, Beecher)
36:10 Šarangovič (Bahl, Frost)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas (C), Zellweger, Helleson, Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, Viel – Killorn (A), Poehling, Harkins – I. Moore, Washe, R. Johnston.
D. Cooley (Wolf) – Weegar (A), Bahl, Whitecloud, Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Coleman – Klapka, Beecher, Lomberg.
Rozhodčí: Michael Markovic, Peter MacDougall – CJ Murray, Kiel Murchison
Počet diváků: 16214
18:01 M. Schaefer (Pulock, Barzal)
27:28 Soucy (Holmström, DeAngelo)
37:15 Horvat (M. Schaefer)
50:29 M. Schaefer (Palát)
59:29 Anders Lee (DeAngelo, Pelech)
03:44 Vilmanis (Greer, Bobrovskij)
14:54 Bennett (Ekblad, M. Tkachuk)
32:04 Bennett (M. Tkachuk)
58:02 Reinhart (Ekblad, M. Tkachuk)
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Palát – Heineman, Ritchie, Duclair – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Samoskevich – Marchand, Lundell, Luostarinen – Vilmanis, J. Boqvist, Greer.
Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Barton, Daisy
36:09 Kaprizov (Boldy, Q. Hughes)
38:05 Mailloux (R. Thomas, B. Schenn)
56:21 Bučněvič (Snuggerud)
59:35 R. Thomas (Bučněvič)
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – Hinostroza, Sturm, Pitlick.
Hofer (Binnington) – Faulk (A), Broberg, Mailloux, C. Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), B. Schenn (C) – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – Suter, Dvorský, Holloway – Sundqvist, Finley, Toropčenko.
Rozhodčí: J. McIsaac, B. Halkidis – J. Marquis, D. Kelly
Počet diváků: 19121
41:47 W. Smith (Graf, Celebrini)
61:40 Misa (Eklund, S. Dickinson)
02:44 M. Barron (Pearson, Koepke)
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – Sherwood, Celebrini (A), W. Smith – Graf, Wennberg, Kurashev – Toffoli (A), Misa, Eklund – Regenda, Ostapchuk, Goodrow (A).
Hellebuyck (Comrie) – Salomonsson, Samberg, DeMelo, Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Iafallo, Lowry (C), Perfetti – Duehr, J. Toews, Nyquist – Pearson, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Justin Kea – Bevan Mills, Jeremy Faucher
Počet diváků: 17435
19:05 Teräväinen (Bertuzzi)
31:38 N. Foligno
33:07 Slaggert (O. Moore, Levšunov)
41:25 Teräväinen (Vlasic, Murphy)
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, McBain – Yamamoto, Hayton, Peterka – Carcone, Stenlund, Kerfoot.
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Korchinski, Murphy (A), Levšunov, Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, Greene – Teräväinen, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Slaggert, N. Foligno (C), Donato.
Rozhodčí: Dunning, Schlenker – Alphonso, Gawryletz
Počet diváků: 12478
14:56 Kindel
25:47 Činachov (Novak, Brazeau)
29:34 Rust (E. Karlsson, Malkin)
35:06 Rakell (E. Karlsson, Rust)
54:59 Brazeau (Kindel, Letang)
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Malkin (A), Novak, Činachov – Rust (A), Rakell, A. Hayes – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Hill (Schmid) – Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, McNabb (A) – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – R. Smith, Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl, Bowman – Reinhardt, Sissons, Saad.
Rozhodčí: Rooney, Nicholson – Smith, MacPherson
Počet diváků: 18195