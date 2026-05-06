Colorado tak napodobilo letošní bilanci Caroliny (4:0 nad Ottawou a aktuálně vede 2:0 nad Philadelphií), která v play off zůstává bez porážky i po šestém startu. Vítěz základní části nejprve vyprovodil hladce 4:0 na zápasy Los Angeles a ve druhém kole navázal na otevírací kanonádu s Minnesotou 9:6 pro změnu výsledkem 5:2.
Češi v play off NHL:
1. Pastrňák (BOS), 6z. - 7b.(3+4)
2. Nečas (COL), 6z. - 7b.(1+6)
3. Zacha (BOS), 6z. - 3b.(1+2)
4. Hertl (VGK), 7z. - 2b.(0+2)
5. Gudas (ANA), 1z. - 0b.
6. Faksa (DAL), 6z. - 0b.
U tří gólů Avalanche figuroval nejlepší střelec letošní sezony Nathan MacKinnon (1+2). Kapitán Gabriel Landeskog vyprodukoval body dva (1+1) stejně jako Martin Nečas (19:02, 1+1, +/-: 0, 3 střely).
Gólman vítězů Scott Wedgewood zastavil 29 z 31 střel Wild, kteří poprvé v play off nasadili na místo mladíka Jespera Wallstedta zkušenějšího Filipa Gustavssona (kryl 18 z 22 střel).
V součtu s úvodní partií Colorado nasázelo Minnesotě již 14 gólů, což je na začátku série play off NHL nejvíce od roku 1988. Tehdy obdobně dominovalo Calgary, když Los Angeles nastřílelo gólů dokonce 15.
Výsledek
02:51 Nečas (MacKinnon, Kulak)
08:24 Landeskog (MacKinnon, Nečas)
21:24 N. Roy (Colton, Nelson)
53:18 MacKinnon (Kadri, Landeskog)
59:56 Ničuškin
02:57 Kaprizov (Hartman, Zuccarello)
54:33 M. Johansson (Jurov, Daemon Hunt)
Wedgewood – C. Makar, D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Colton – N. Roy, Kadri, Landeskog – L. O'Connor, Drury, Kelly.
Gustavsson – Faber, Q. Hughes, Spurgeon, J. Middleton, Petry, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Jurov, M. Johansson – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno.
Rozhodčí: Rooney, Skilliter – MacPherson, Fournier
Počet diváků: 18154
Stav série: 2:0