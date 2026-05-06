Nečas dvěma body nasměroval Colorado za druhou výhrou proti Minnesotě

Martin Korbáš
  7:11aktualizováno  7:41
V jediném úterním zápase play off hokejové NHL Colorado zdolalo Minnesotu 5:2 a navýšilo své vedení v sérii na 2:0 na zápasy. Dvěma body se na výsledku podílel i český útočník domácích Martin Nečas, jenž ve 3. minutě otevíral skóre a po rychlém vyrovnání Kirilla Kaprizova v 9. minutě asistoval u přesilovkové trefy kapitána Gabriela Landeskoga.
Martin Nečas sleduje puk letící za Filipa Gustavssona. | foto: AP

Colorado tak napodobilo letošní bilanci Caroliny (4:0 nad Ottawou a aktuálně vede 2:0 nad Philadelphií), která v play off zůstává bez porážky i po šestém startu. Vítěz základní části nejprve vyprovodil hladce 4:0 na zápasy Los Angeles a ve druhém kole navázal na otevírací kanonádu s Minnesotou 9:6 pro změnu výsledkem 5:2.

Češi v play off NHL:

1. Pastrňák (BOS), 6z. - 7b.(3+4)

2. Nečas (COL), 6z. - 7b.(1+6)

3. Zacha (BOS), 6z. - 3b.(1+2)

4. Hertl (VGK), 7z. - 2b.(0+2)

5. Gudas (ANA), 1z. - 0b.

6. Faksa (DAL), 6z. - 0b.

U tří gólů Avalanche figuroval nejlepší střelec letošní sezony Nathan MacKinnon (1+2). Kapitán Gabriel Landeskog vyprodukoval body dva (1+1) stejně jako Martin Nečas (19:02, 1+1, +/-: 0, 3 střely).

Gólman vítězů Scott Wedgewood zastavil 29 z 31 střel Wild, kteří poprvé v play off nasadili na místo mladíka Jespera Wallstedta zkušenějšího Filipa Gustavssona (kryl 18 z 22 střel).

V součtu s úvodní partií Colorado nasázelo Minnesotě již 14 gólů, což je na začátku série play off NHL nejvíce od roku 1988. Tehdy obdobně dominovalo Calgary, když Los Angeles nastřílelo gólů dokonce 15.

Výsledek

NHL
6. 5. 2026 2:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Góly:
02:51 Nečas (MacKinnon, Kulak)
08:24 Landeskog (MacKinnon, Nečas)
21:24 N. Roy (Colton, Nelson)
53:18 MacKinnon (Kadri, Landeskog)
59:56 Ničuškin
Góly:
02:57 Kaprizov (Hartman, Zuccarello)
54:33 M. Johansson (Jurov, Daemon Hunt)
Sestavy:
Wedgewood – C. Makar, D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Colton – N. Roy, Kadri, Landeskog – L. O'Connor, Drury, Kelly.
Sestavy:
Gustavsson – Faber, Q. Hughes, Spurgeon, J. Middleton, Petry, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Jurov, M. Johansson – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno.

Rozhodčí: Rooney, Skilliter – MacPherson, Fournier

Počet diváků: 18154

Stav série: 2:0

Nečas dvěma body nasměroval Colorado za druhou výhrou proti Minnesotě

