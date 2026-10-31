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Češi bodovali u obratu, Pastrňák je třetím nejlepším střelcem historie Bostonu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   20:54aktualizováno  21:40
Bostonský útočník David Pastrňák překonává brankáře Arvida Soderbloma z Chicaga.

Bostonský útočník David Pastrňák překonává brankáře Arvida Soderbloma z Chicaga. | foto: AP

Bostonský útočník David Pastrňák slaví vstřelený gól.
Bostonský útočník David Pastrňák překonává brankáře Arvida Soderbloma z Chicaga.
Bostonský útočník David Pastrňák střílí gól v utkání proti Chicagu.
Bostonský útočník David Pastrňák slaví vstřelený gól.
8 fotografií
Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřely tradiční předehrávané zápasy. Boston i díky produktivitě přihrávajícího Pavla Zachy a skórujícího Davida Pastrňáka, jenž tak překonal zápis bývalého spoluhráče Patrice Bergerona, dokázal v prodloužení završit obrat na 5:4 proti Chicagu. Detroit naopak před svými fanoušky podlehl 4:5 St. Louis a Islanders se nedokázali prosadit po výsledku 0:4 s Edmontonem.

Po dvou porážkách 1:2 s Carolinou a 1:4 se St. Louis hokejisté Bostonu v NHL zabrali. Sobotní vítězství 5:4 po prodloužení nad Chicagem se však pro Bruins nerodilo rozhodně lehce.

Hostující Blackhawks v průběhu řádné hrací doby třikrát odskočili do vedení. Ve 14. minutě do skóre promluvili i Češi poté, co centr Pavel Zacha (22:12, 0+1, +1, 3 střely) z obranného pásma parádním bekhendem našel za obranu soupeře nabrusleného Davida Pastrňáka (24:48, 1+0, +1, 4 střely).

Nejproduktivnější Čech v soutěži si před Arvidem Söderblomem chladnokrevně poradil a svou 428. trefou kariéry se osamostatnil na třetí pozici historické střelecké tabulky Bostonu. Za sebou produktivní „88“ nechala bývalého dlouholetého parťáka Patrice Bergerona (427 gólů) a před ním jsou již pouze další legendy Phil Esposito (459 gólů) a Johnny Bucyk (545 gólů).

Mnoho nechybělo a šťastnější po zápase byli hráči Chicaga, za které v úvodu třetí třetiny skórovali Ryan Greene a Connor Bedard. Bruins však zásahy z 54. a 60. minuty vybojovali prodloužení a v jeho třetí minutě završil velký obrat Elias Lindholm.

Detroit, hrající bez na výměnu čekajícího útočníka Dylana Larkina, po využité přesilovce Emmitta Finnieho z 44. minuty vedl doma nad St. Louis již 4:2. Nadějný náskok si však Red Wings nechali trestuhodně utéct.

Góly z 49. a 53. minuty Blues srovnali na 4:4, když se prosadili Pavel Bučněvič a Justin Barron. Rozhodující akci si pak schoval na 54. minutu 22letý Fin Aleksanteri Kaskimaki, pro něhož to byla premiérová trefa začínající kariéry v NHL. Radovat se s ním mohl i český obránce Adam Jiříček (20:22, +1, 2 střely).

Výsledky NHL

NHL
31. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
San Jose Sharks San Jose Sharks : Ottawa Senators Ottawa Senators 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
16:06 Misa (Trouba, Sherwood)
Góly:
13:25 Cozens (Stützle, Zub)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse, Trouba (A), S. Dickinson, Allan, Orlov – Graf, Celebrini (C), I. Stenberg – W. Smith, Misa, Marchment – Toffoli, Bystedt, Sherwood – Ostapchuk, Dellandrea, Goodrow (A).
Sestavy:
Ersson (J. Johansson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Chabot (C), Matinpalo, Kleven – Giroux (A), Stützle, Zetterlund – Batherson, Cozens, Amadio – Pinto, Greig, Cousins – Halliday, Bourgault, Tomasino.

Rozhodčí: Chmielewski, L'Ecuyer – Mahon, Mills

NHL
31. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:1 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
06:35 Quinn
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty, M. Anderson, Dumoulin – Panarin, Laferriere, Chromiak – T. Moore, Byfield, Perry – Andre Lee, Laughton, Armia – Haula, S. Helenius, Ward.
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin, Samuelsson, Power, Zellweger, Metsa, Crevier – Benson, Krebs, T. Thompson – Doan, Östlund, Quinn – Zucker, Norris, McLeod – Malenstyn, Kozak, Carrick.

Rozhodčí: Beach, Brenk – Gibbons, Lapointe

NHL
31. 10. 2026 18:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
Góly:
08:13 Compher (Rasmussen)
20:41 Kolesar (Mazur, Faulk)
33:14 Raymond
43:29 Finnie (Raymond, Seider)
Góly:
02:29 Dvorský (J. Barron, Holloway)
39:32 Snuggerud (Thomas, Broberg)
48:37 Bučněvič (Neighbours)
52:57 J. Barron (Snuggerud)
53:15 Kaskimäki (Toropčenko, Suter)
Sestavy:
J. Gibson (Tarasov) – Seider (A), Chiarot, Faulk, Wallinder, Anton Johansson, Englund – Arvidsson, Finnie, DeBrincat (A) – Raymond (A), Copp, Brandsegg-Nygård – Danielson, Compher, Rasmussen – Kolesar, Dries, Mazur.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg (A), Carlo, A. Jiříček, C. Fowler, Lindstein, J. Barron – Snuggerud, Thomas (C), Neighbours – Berggren, McTavish, Bučněvič – McMichael, Dvorský, Holloway (A) – Kaskimäki, Suter, Toropčenko.

Rozhodčí: Rooney, MacPhee – O'Quinn, Alphonso

Počet diváků: 17565

NHL
31. 10. 2026 18:00
Boston Bruins Boston Bruins : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:4P (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0)
Góly:
13:05 Pastrňák (Zacha)
32:34 Mittelstadt (Hagens)
53:06 Lohrei (Peterka, Jeannot)
59:48 M. Geekie (McAvoy, Peterka)
62:32 E. Lindholm (McAvoy)
Góly:
06:04 Frondell (Kane, Bedard)
23:31 Frondell (Bertuzzi, Rinzel)
49:38 Greene (Mangiapane)
52:20 Bedard (Donato, Kancerov)
Sestavy:
DiPietro (Swayman) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Aspirot, Lohrei – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Cole, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Del Mastro, Rinzel – Donato, Bedard (C), Kancerov – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Kane (A), Nazar, O. Moore – Greenway, Greene, C. Smith.

Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Deschamps, MacPherson

Počet diváků: 17850

NHL
31. 10. 2026 20:30
New York Islanders New York Islanders : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Góly:
Góly:
28:42 Nugent-Hopkins (K. Kapanen)
29:50 Podkolzin (Draisaitl, Bouchard)
38:26 Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl)
57:23 J. Dickinson (Joseph, Ekholm)
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Kessel – Palmieri (A), Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Heineman – Duclair, Pageau, Palát – Chaffee, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Jarry (Tomkins) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins, C. Dach – Frederic, Michaels, Formenton – Howard, J. Dickinson, Joseph.

Rozhodčí: Justin Kea, Kyle Rehman – Scott Cherrey, Onni Hautamaeki

Počet diváků: 16587

NHL
31. 10. 2026 19:00
zápas probíhá
Nashville Predators Nashville Predators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:4 (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0)
Góly:
11:14 R. Schaefer (Kerfoot, Perbix)
20:45 Edström (Skjei, Perbix)
39:43 Struble (Wilsby, F. Forsberg)
47:27 Stamkos (F. Forsberg, O'Reilly)
Góly:
13:38 Carlson (Kučerov, D'Astous)
20:18 Guentzel (Carlson, Kučerov)
23:23 Hedman (Kučerov, Point)
43:31 C. Geekie (Viel)
Sestavy:
Annunen (Saros) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hunt – Bourque, O'Reilly, Stamkos (A) – Höglander, Matthew Wood, F. Forsberg (A) – R. Schaefer, Marchessault, Kerfoot – Edström, Drury, Colton.
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – McDonagh (A), Moser, D'Astous, Carlson, Crozier, Hedman (C) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Holmberg, Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Michejev – Sabourin, C. Geekie, Viel.

Rozhodčí: South, Furlatt – Marquis, Oliver

NHL
1. 11. 2026 0:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 11. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 11. 2026 0:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 11. 2026 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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Nashville vs. TampaHokej - - 31. 10. 2026:Nashville vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
Živě4:4
  • -
  • -
  • -
San Jose vs. OttawaHokej - - 31. 10. 2026:San Jose vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.20
  • 3.50
  • 2.15
Los Angeles vs. BuffaloHokej - - 31. 10. 2026:Los Angeles vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.40
  • 4.40
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Vancouver vs. TorontoHokej - - 1. 11. 2026:Vancouver vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
1. 11. 00:00
  • 3.53
  • 4.31
  • 1.89
Montreal vs. PittsburghHokej - - 1. 11. 2026:Montreal vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
1. 11. 00:00
  • 2.30
  • 4.19
  • 2.69
Dallas vs. ColumbusHokej - - 1. 11. 2026:Dallas vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
1. 11. 01:00
  • 1.91
  • 4.20
  • 3.54
Program a výsledky
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Výsledky

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