Po dvou porážkách 1:2 s Carolinou a 1:4 se St. Louis hokejisté Bostonu v NHL zabrali. Sobotní vítězství 5:4 po prodloužení nad Chicagem se však pro Bruins nerodilo rozhodně lehce.
Hostující Blackhawks v průběhu řádné hrací doby třikrát odskočili do vedení. Ve 14. minutě do skóre promluvili i Češi poté, co centr Pavel Zacha (22:12, 0+1, +1, 3 střely) z obranného pásma parádním bekhendem našel za obranu soupeře nabrusleného Davida Pastrňáka (24:48, 1+0, +1, 4 střely).
Nejproduktivnější Čech v soutěži si před Arvidem Söderblomem chladnokrevně poradil a svou 428. trefou kariéry se osamostatnil na třetí pozici historické střelecké tabulky Bostonu. Za sebou produktivní „88“ nechala bývalého dlouholetého parťáka Patrice Bergerona (427 gólů) a před ním jsou již pouze další legendy Phil Esposito (459 gólů) a Johnny Bucyk (545 gólů).
Zacha dokonalým pasem poslal do úniku Pastrňáka a ten se 428. gólem kariéry stal třetím nejlepším střelcem v bohaté historii týmu "Original Six" Boston Bruins 👏 https://t.co/WSMTkovjKO— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 31, 2026
Mnoho nechybělo a šťastnější po zápase byli hráči Chicaga, za které v úvodu třetí třetiny skórovali Ryan Greene a Connor Bedard. Bruins však zásahy z 54. a 60. minuty vybojovali prodloužení a v jeho třetí minutě završil velký obrat Elias Lindholm.
Detroit, hrající bez na výměnu čekajícího útočníka Dylana Larkina, po využité přesilovce Emmitta Finnieho z 44. minuty vedl doma nad St. Louis již 4:2. Nadějný náskok si však Red Wings nechali trestuhodně utéct.
Góly z 49. a 53. minuty Blues srovnali na 4:4, když se prosadili Pavel Bučněvič a Justin Barron. Rozhodující akci si pak schoval na 54. minutu 22letý Fin Aleksanteri Kaskimaki, pro něhož to byla premiérová trefa začínající kariéry v NHL. Radovat se s ním mohl i český obránce Adam Jiříček (20:22, +1, 2 střely).
Výsledky NHL
16:06 Misa (Trouba, Sherwood)
13:25 Cozens (Stützle, Zub)
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse, Trouba (A), S. Dickinson, Allan, Orlov – Graf, Celebrini (C), I. Stenberg – W. Smith, Misa, Marchment – Toffoli, Bystedt, Sherwood – Ostapchuk, Dellandrea, Goodrow (A).
Ersson (J. Johansson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Chabot (C), Matinpalo, Kleven – Giroux (A), Stützle, Zetterlund – Batherson, Cozens, Amadio – Pinto, Greig, Cousins – Halliday, Bourgault, Tomasino.
Rozhodčí: Chmielewski, L'Ecuyer – Mahon, Mills
06:35 Quinn
A. Forsberg (Kuemper) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty, M. Anderson, Dumoulin – Panarin, Laferriere, Chromiak – T. Moore, Byfield, Perry – Andre Lee, Laughton, Armia – Haula, S. Helenius, Ward.
Luukkonen (Ellis) – Dahlin, Samuelsson, Power, Zellweger, Metsa, Crevier – Benson, Krebs, T. Thompson – Doan, Östlund, Quinn – Zucker, Norris, McLeod – Malenstyn, Kozak, Carrick.
Rozhodčí: Beach, Brenk – Gibbons, Lapointe
08:13 Compher (Rasmussen)
20:41 Kolesar (Mazur, Faulk)
33:14 Raymond
43:29 Finnie (Raymond, Seider)
02:29 Dvorský (J. Barron, Holloway)
39:32 Snuggerud (Thomas, Broberg)
48:37 Bučněvič (Neighbours)
52:57 J. Barron (Snuggerud)
53:15 Kaskimäki (Toropčenko, Suter)
J. Gibson (Tarasov) – Seider (A), Chiarot, Faulk, Wallinder, Anton Johansson, Englund – Arvidsson, Finnie, DeBrincat (A) – Raymond (A), Copp, Brandsegg-Nygård – Danielson, Compher, Rasmussen – Kolesar, Dries, Mazur.
Hofer (Binnington) – Broberg (A), Carlo, A. Jiříček, C. Fowler, Lindstein, J. Barron – Snuggerud, Thomas (C), Neighbours – Berggren, McTavish, Bučněvič – McMichael, Dvorský, Holloway (A) – Kaskimäki, Suter, Toropčenko.
Rozhodčí: Rooney, MacPhee – O'Quinn, Alphonso
Počet diváků: 17565
13:05 Pastrňák (Zacha)
32:34 Mittelstadt (Hagens)
53:06 Lohrei (Peterka, Jeannot)
59:48 M. Geekie (McAvoy, Peterka)
62:32 E. Lindholm (McAvoy)
06:04 Frondell (Kane, Bedard)
23:31 Frondell (Bertuzzi, Rinzel)
49:38 Greene (Mangiapane)
52:20 Bedard (Donato, Kancerov)
DiPietro (Swayman) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Aspirot, Lohrei – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
A. Söderblom (Knight) – Cole, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Del Mastro, Rinzel – Donato, Bedard (C), Kancerov – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Kane (A), Nazar, O. Moore – Greenway, Greene, C. Smith.
Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Deschamps, MacPherson
Počet diváků: 17850
28:42 Nugent-Hopkins (K. Kapanen)
29:50 Podkolzin (Draisaitl, Bouchard)
38:26 Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl)
57:23 J. Dickinson (Joseph, Ekholm)
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Kessel – Palmieri (A), Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Heineman – Duclair, Pageau, Palát – Chaffee, Cizikas, MacLean.
Jarry (Tomkins) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins, C. Dach – Frederic, Michaels, Formenton – Howard, J. Dickinson, Joseph.
Rozhodčí: Justin Kea, Kyle Rehman – Scott Cherrey, Onni Hautamaeki
Počet diváků: 16587
11:14 R. Schaefer (Kerfoot, Perbix)
20:45 Edström (Skjei, Perbix)
39:43 Struble (Wilsby, F. Forsberg)
47:27 Stamkos (F. Forsberg, O'Reilly)
13:38 Carlson (Kučerov, D'Astous)
20:18 Guentzel (Carlson, Kučerov)
23:23 Hedman (Kučerov, Point)
43:31 C. Geekie (Viel)
Annunen (Saros) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hunt – Bourque, O'Reilly, Stamkos (A) – Höglander, Matthew Wood, F. Forsberg (A) – R. Schaefer, Marchessault, Kerfoot – Edström, Drury, Colton.
Vasilevskij (Hildeby) – McDonagh (A), Moser, D'Astous, Carlson, Crozier, Hedman (C) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Holmberg, Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Michejev – Sabourin, C. Geekie, Viel.
Rozhodčí: South, Furlatt – Marquis, Oliver