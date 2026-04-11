Boston v případě sobotní výhry mohl nabýt definitivní jistoty účasti v play off. Dlouhé čekání na úvodní branku bitvy již s jistým účastníkem vyřazovacích bojů týmem Tampa Bay ukončil k velké radosti fanoušků v TD Garden v 31. minutě domácí kanonýr Morgan Geekie, jenž proměnil samostatný únik.
Hubené skóre 1:0 následně vydrželo až do 47. minuty, kdy hosty vrátil zpět do hry navrátilec z marodky Brandon Hagel. Do prodloužení však vyrovnané utkání nakonec nedospělo. V čase 58:25 totiž Lightning dokonali obrat trefou obránce Emila Lilleberga. Bruins už na vyrovnání nezbyl dostatek času, v závěrečné hře bez brankáře se neprosadili Pavel Zacha (17:11, -1, 2 střely) ani jubilejní stý bod atakující David Pastrňák (18:53, +/-: 0, 2 střely).
Výsledky
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov, Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse, Schmaltz, Keller – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Andersen (Bussi) – Gostisbehere, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Blake, Stankoven, Hall – Nadeau, Kotkaniemi, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier – Robinson, Brind'Amour, Josiah Slavin.
30:47 M. Geekie (McAvoy)
46:37 Hagel (Goncalves, McDonagh)
58:25 Lilleberg (Guentzel, Point)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy, Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm – Pastrňák, E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Černák, McDonagh, Lilleberg, D'Astous, Carlile – Kučerov, Point, Guentzel – Perry, Cirelli, Goncalves – Bjorkstrand, Gourde, Sabourin – Paul, C. Geekie, Hagel.
Rozhodčí: South, Dwyer – Kelly, Shewchyk
Počet diváků: 17850
Wedgewood (Blackwood) – Malinski, D. Toews, Manson, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog – Kiviranta, N. Roy, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.
Hill (Hart) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Hutton, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašov – Dorofejev, Marner, Howden – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang, Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby, Činachov – Malkin, Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – A. Hayes, Acciari, E. Söderblom.
L. Thompson (M. Gibson) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – T. Wilson, I. Protas, A. Protas – R. Leonard, Dubois, McMichael – Mirošničenko, Sourdif, Duhaime.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Sandlak – MacPherson, Murray
13:06 Greig (Amadio)
52:36 Sanderson (Cozens, Stützle)
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Holmström, Horvat (A), Anders Lee (C) – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Rozhodčí: Rooney, Brenk – Suchánek, McNamara
J. Gibson (Talbot) – Seider, Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond, Larkin, Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Mazur, Compher, Perron – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Daws (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Cholowski, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier, Meier – C. Brown, J. Hughes, Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.