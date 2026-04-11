Tampa těsně porazila Boston, Pastrňák se stého bodu zatím nedočkal

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:08aktualizováno  21:23
Po jednodenní pauze se v sobotu NHL rozbíhá patnácti zápasy. V tom prvním Boston podlehl těsně 1:2 celku Tampa Bay a nevyužil tak možnost definitivně si pojistit účast v play off. Útočné duo David Pastrňák - Pavel Zacha tentokrát nebodovalo, prvně jmenovaný lídr produktivity Čechů tak zatím zůstává na 99 bodech.
Fotogalerie3

Bostonský útočník Pavel Zacha (vlevo) se snaží bránit Nikitu Kučerova z Tampy. | foto: AP

Boston v případě sobotní výhry mohl nabýt definitivní jistoty účasti v play off. Dlouhé čekání na úvodní branku bitvy již s jistým účastníkem vyřazovacích bojů týmem Tampa Bay ukončil k velké radosti fanoušků v TD Garden v 31. minutě domácí kanonýr Morgan Geekie, jenž proměnil samostatný únik.

Hubené skóre 1:0 následně vydrželo až do 47. minuty, kdy hosty vrátil zpět do hry navrátilec z marodky Brandon Hagel. Do prodloužení však vyrovnané utkání nakonec nedospělo. V čase 58:25 totiž Lightning dokonali obrat trefou obránce Emila Lilleberga. Bruins už na vyrovnání nezbyl dostatek času, v závěrečné hře bez brankáře se neprosadili Pavel Zacha (17:11, -1, 2 střely) ani jubilejní stý bod atakující David Pastrňák (18:53, +/-: 0, 2 střely).

Výsledky

NHL
12. 4. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
11. 4. 2026 22:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
11. 4. 2026 23:00
Dallas Stars Dallas Stars : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 4. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
11. 4. 2026 23:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov, Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse, Schmaltz, Keller – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Gostisbehere, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Blake, Stankoven, Hall – Nadeau, Kotkaniemi, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier – Robinson, Brind'Amour, Josiah Slavin.
NHL
11. 4. 2026 23:00
Nashville Predators Nashville Predators : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
11. 4. 2026 18:30
Boston Bruins Boston Bruins : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Góly:
30:47 M. Geekie (McAvoy)
Góly:
46:37 Hagel (Goncalves, McDonagh)
58:25 Lilleberg (Guentzel, Point)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy, Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm – Pastrňák, E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Černák, McDonagh, Lilleberg, D'Astous, Carlile – Kučerov, Point, Guentzel – Perry, Cirelli, Goncalves – Bjorkstrand, Gourde, Sabourin – Paul, C. Geekie, Hagel.

Rozhodčí: South, Dwyer – Kelly, Shewchyk

Počet diváků: 17850

NHL
12. 4. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 4. 2026 2:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – Malinski, D. Toews, Manson, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog – Kiviranta, N. Roy, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.
Sestavy:
Hill (Hart) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Hutton, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašov – Dorofejev, Marner, Howden – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.
NHL
11. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang, Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby, Činachov – Malkin, Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – A. Hayes, Acciari, E. Söderblom.
Sestavy:
L. Thompson (M. Gibson) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – T. Wilson, I. Protas, A. Protas – R. Leonard, Dubois, McMichael – Mirošničenko, Sourdif, Duhaime.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Sandlak – MacPherson, Murray

NHL
11. 4. 2026 19:00
zápas probíhá
New York Islanders New York Islanders : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:3 (0:1, 0:0, -:-)
Góly:
Góly:
13:06 Greig (Amadio)
52:36 Sanderson (Cozens, Stützle)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Holmström, Horvat (A), Anders Lee (C) – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.

Rozhodčí: Rooney, Brenk – Suchánek, McNamara

NHL
12. 4. 2026 1:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
11. 4. 2026 23:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 4. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
11. 4. 2026 23:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
J. Gibson (Talbot) – Seider, Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond, Larkin, Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Mazur, Compher, Perron – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Daws (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Cholowski, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier, Meier – C. Brown, J. Hughes, Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Výsledky

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

ONLINE: Sparta v Pardubicích v závěru srovnává. Třinec udolal Vary a je ve finále

Sledujeme online
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Romana Červenky v semifinále extraligy...

Sobotní odpoledne a večer nabízí pokračování play off hokejové extraligy. Třinec využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup do finále po...

11. dubna 2026  21:28

Tampa těsně porazila Boston, Pastrňák se stého bodu zatím nedočkal

Aktualizujeme
Bostonský útočník Pavel Zacha (vlevo) se snaží bránit Nikitu Kučerova z Tampy.

Po jednodenní pauze se v sobotu NHL rozbíhá patnácti zápasy. V tom prvním Boston podlehl těsně 1:2 celku Tampa Bay a nevyužil tak možnost definitivně si pojistit účast v play off. Útočné duo David...

11. dubna 2026  21:08,  aktualizováno  21:23

Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává

Momentka ze semifinálového klání mezi Spartou a Pardubicemi.

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek napsal e-mail řediteli Asociace profesionálních klubů (APK) Martinu Loukotovi, ve kterém ho informuje, že vyzve vedení extraligy k rezignaci. Reagoval tím na...

11. dubna 2026  14:55

Velký třesk v Hradci. Končí bývalý kapitán Pavelka i kanadský útočník Bunnaman

Střelec gólu Tomáš Pavelka z Hradce Králové slaví se spoluhráči.

V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. V týmu nebudou pokračovat ani brankář Filip Novotný...

11. dubna 2026  11:18

Nejtěsnější souboj v NHL: kdo získá Norris Trophy pro nejlepšího obránce?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Základní část hokejové NHL se pomalu chýlí ke konci a pohled na seznam současných kandidátů na Norrisovu trofej vyvolává v expertech i fanoušcích bouřlivé debaty. V éře technicky vybavených a...

10. dubna 2026  20:31

Zlínští hokejisté vyhráli v Jihlavě a jsou jediný krok od baráže o extraligu

Zlínští hokejisté slaví výhru v Jihlavě.

Zlínští hokejisté vyhráli pátý zápas finále první ligy na ledě Jihlavy 3:1, v sérii hrané na čtyři vítězství se ujali vedení 3:2 a v neděli mohou v domácím prostředí slavit postup do baráže o...

10. dubna 2026  20:07

Montreal slaví. Caufield dosáhl magické padesátky, Slafkovský napodobil Hossu

Cole Caufield (vlevo) v objetí se spoluhráčem Nickem Suzukim po vstřelení 50....

Dlouhých šestatřicet let žádný střelec v barvách nejúspěšnějšího klubu NHL tuhle metu nepokořil. Až v pátečním duelu proti Tampa Bay rozjásal Montreal Cole Caufield svým padesátým gólem v sezoně. O...

10. dubna 2026

Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace pokračuje v Karlových Varech v přípravě před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů,...

7. dubna 2026  19:54,  aktualizováno  10. 4. 15:39

Zadák Seppälä pyká za faul na Kondelíka, Spartě bude v pátém semifinále chybět

Obránce Sparty Niko Seppälä

Obránce Sparty Niko Seppälä dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na jeden zápas a pokutu za faul na Jáchyma Kondelíka ve čtvrtém semifinále. Finský bek tak vynechá sobotní duel na...

10. dubna 2026  14:47

Slováci mají před MS problém. Omluvenky přibývají, průšvihář je v nejistotě v Rusku

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů během utkání o bronz...

Stejně jako Češi zahájili úvodní fázi přípravy na květnový světový šampionát. A už na startu musejí slovenští hokejisté řešit komplikace se skládáním týmu. Trenér Vladimír Országh počítá několik...

10. dubna 2026  13:40

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

Hokejový trenér Josef Jandač přidá v Plzni další sezonu! Sedmapadesátiletý kouč, který Škodu dovedl ke druhé příčce po základní části a s týmem následně vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou ve...

10. dubna 2026  13:18

386 střel v play off. Že víc útočíme? Zas tak bych to nepřeháněl, říká kouč Žabka

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

V předkole play off hokejové extraligy přestříleli Oceláři ve třech utkáních Olomouc 119:57, ve čtvrtfinále v pěti zápasech Hradec Králové 177:141 a v dosavadních čtyřech semifinálových Karlovy Vary...

10. dubna 2026  13:12

