Zacha rozhodl prodloužení na ledě Buffala, Pastrňák zazářil třemi body

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:45aktualizováno  7:29
Den po domácím nezdaru 2:4 s Torontem hokejisté Bostonu v NHL zabrali a hlavně díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (1+2) a Pavla Zachy (1+1) zvítězili 4:3 po prodloužení na ledě rozjetého Buffala. Rozhodující trefu z nastavení zařídil už po 38 vteřinách hry Zacha za asistence Pastrňáka.
Pavel Zacha (18), Charlie McAvoy (73) a David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví v zápase s Buffalo Sabres.

Boston si středečním ziskem dvou bodů z ledu Buffala upevnil pozici s divokou kartou v tabulce Východní konference. S průběžnými 88 body navýšil svůj odstup od Ottawy (85 bodů) a konkurentů z prvních pozic pod čarou postupu Islanders (85 bodů) a Detroitem (84 bodů).

Stála za tím akce českých útočníků hned z úvodních vteřin nastavení, kdy výsledek 4:3 zařídili v obklíčení tří bránících hráčů přihrávající David Pastrňák (21:56, 1+2, +3, 3 střely) a z levého kruhu mezi betony brankáře Ukka-Pekky Luukkonena zakončující Pavel Zacha (14:33, 1+1, +2, 1 střela). Centr druhé formace Bruins si tak opět vylepšil své nové sezonní střelecké maximum, aktuálně je již na 24 gólech. Za březen Zacha zatížil konta gólmanů již devátým zásahem. Společně s Martinem Nečasem z Colorada tak za daný časový úsek patří Zacha mezi elitních pět kanonýrů NHL.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 67z. - 90b.(29+61)

2. Nečas (COL), 67z. - 88b.(34+54)

3. Hertl (VGK), 72z. - 54b.(24+30)

4. Zacha (BOS), 69z. - 54b.(24+30)

5. Hronek (VAN), 70z. - 41b.(8+33)

Češi v sestavě hostů však sbírali body i v řádné hrací době. Ve 12. minutě otevíral skóre Pastrňák pohotovou střelou z pravého kruhu po pasu Frasera Mintena od zadního mantinelu. Za lídry Atlantické divize z Buffala záhy na to odpovídal využitou přesilovkou Jason Zucker.

Hosté si znovu vzali vedení v polovině řádné hrací doby. Pastrňák sice sám před Luukkonenem neuspěl poté, co mu gólman vypíchl puk. Akci však dojížděl Viktor Arvidsson, jenž si v zakončení věděl rady.

Velkou radost fanouškům Sabres přinesla 46. minuta, kdy v rozmezí pouhých 33 vteřin otočili skóre Zach Benson a podruhé se radující Zucker. Boston se ale nevzdal a v 54. minutě vybojoval vyrovnání na 3:3 Casey Mittelstadt, jenž těžil z odrazu puku od zadního mantinelu a zakončoval do odkryté brány zmateného brankáře Luukkonena.

Pastrňák byl se třemi zápisy (1+2) zvolen první hvězdou duelu. Bodovat dokázal už v jedenáctém startu za sebou, když z dané série posbíral skvělých 18 bodů (7+11). Sezonní bilanci si vylepšil na 90 bodů, díky čemuž opět převzal vedení mezi krajany od Martina Nečase z Colorada. V dosavadní kariéře pokořil devadesátku již popáté.

Výsledky:

NHL
26. 3. 2026 0:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Boston Bruins Boston Bruins 3:4P (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly:
15:18 Zucker (T. Thompson, Quinn)
45:21 Benson
45:54 Zucker (T. Thompson)
Góly:
11:07 Pastrňák (Minten, Chusnutdinov)
29:45 Arvidsson (Pastrňák, Zadorov)
54:00 Mittelstadt (Aspirot, Zacha)
60:38 Zacha (Pastrňák, McAvoy)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Benson.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: Eric Furlatt, Carter Sandlak – James Tobias, Scott Cherrey

Počet diváků: 19070

NHL
26. 3. 2026 0:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New York Rangers New York Rangers 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly:
05:15 McCabe (Maccelli, Joshua)
12:08 N. Robertson (Domi)
25:41 Joshua (Maccelli, Woll)
51:57 Tavares
Góly:
30:16 Lafrenière (J. Miller, Fox)
38:01 Zibanejad (Lafrenière, Fox)
53:04 Zibanejad (Perreault, Lafrenière)
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Joshua, Groulx, Maccelli – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Fox, Gavrikov, Borgen, Schneider, Iorio, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sýkora, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller, Kartye – Chmelař, Brodzinski, T. Raddysh.

Rozhodčí: K. Nicholson, J. Brenk – R. Daisy, J. Deschamps

Počet diváků: 18397

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

Nestrašil věřil, Hradci se vítězný gól Třince nezdál. Byly tam fauly, zlobil se kouč

Třinečtí hokejisté se snaží dotlačit kotouč za brankovou čáru.

Důraz Andreje Nestrašila přinesl třineckým hokejistů vítězný gól ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání extraligy. Puk dotlačil do branky u levé tyče, nic na tom nezměnila ani trenérská výzva hostů....

25. března 2026  21:51

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Český podpis v NHL. Gólman Hrabal se domluvil na tříleté smlouvě s Utahem

Český brankář Michael Hrabal.

Brankář Michael Hrabal podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem. Kontrakt začne platit od startu sezony 2026/27. Mammoth držitele dvou bronzů z juniorských světových šampionátů zároveň...

25. března 2026  18:32

Ça va. Dobeš zase uchvátil Montreal, má i nový rekord. Byl neskutečný, smekal tým

Jakub Dobeš zastavuje únik Taylora Halla.

Kdo by v Montrealu po tak hrozivém úvodu tušil, co se z domácího zápasu proti Carolině vyloupne. Hosté se už v osmé minutě ujali dvougólového vedení. Klíčovým mužem utkání se ale nestal nikdo z...

25. března 2026  16:20

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  25. 3. 15:58

Nedokáže to každý. Tresty jsem sbíral kvůli odlišným názorům, říká bouřlivák Lakatoš

Dominik Lakatoš vstřelil Olomouci dva góly.

Dominik Lakatoš patří k nejvýraznějším postavám extraligy, proslul zejména svým provokativním chováním na ledě. Nedávno se osmadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi vracel po náročném zranění. Proč ho...

25. března 2026  14:12

Disciplinárka Hudáčka a Klímu dodatečně netrestá, Hradec platí za vhozenou lahev

Libor Hudáček z Třince se snaží překonat brankáře Stanislava Škorváneka z...

Hokejisté Libor Hudáček a Kevin Klíma nebudou dodatečně trestáni za fauly v úterním zápase čtvrtfinále play off extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje...

25. března 2026  13:13

Gudas je po trestu zpět, incident ho mrzí. Cítím se hrozně, nechci nikoho zranit, říkal

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Od jeho posledního duelu uplynuly necelé dva týdny. A když se blížil jeho návrat do sestavy Anaheimu, před novináři poprvé promluvil o suspendaci po ostrém hitu na Austona Matthewse z Toronta. „Cítím...

25. března 2026

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Němec na Spartě, otec hvězdy NHL či mistr se Zlínem. Jací cizinci trénovali v extralize?

Trenér Sparty Uwe Krupp.

Tolik jich není. U některých musíte při hledání jejich spojení s českou hokejovou scénou zapátrat i do daleké minulosti. Po příchodu Yoricka Treilleho do Vítkovic se počet zahraničních koučů...

25. března 2026  10:10

Nečas se blýskl dvěma góly, do zápasů naskočilo šest českých gólmanů

Martin Nečas slaví svoji první branku v utkání.

V bohatém úterním programu hokejové NHL z Čechů vyčníval výkon Martina Nečase. Útočník Colorada podpořil výhru 6:2 nad Pittsburghem hned dvěma góly. Dva body za asistence bral obránce Vancouveru...

25. března 2026  6:40,  aktualizováno  8:09

