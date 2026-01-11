Winnipeg těsně přehrál New Jersey, do akce nastupuje Pastrňák

Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy, Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – Chusnutdinov, E. Lindholm, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Steeves, Minten, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
S. Skinner (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Kulak, Letang, Shea, St. Ivany – Novak, Crosby, Rakell – Malkin, Kindel, Činachov – Mantha, Hayes, Brazeau – Dewar, Lizotte, Acciari.
Rozhodčí: McIsaac, Skilliter – MacPherson, Marquis
18:50 Iafallo (Niederreiter, Samberg)
22:36 J. Toews (Perfetti)
37:57 Vilardi (Perfetti, Morrissey)
46:17 Pearson (Morrissey, Koepke)
19:27 Hischier (L. Hughes, Bratt)
21:05 Glass (L. Hughes, J. Hughes)
28:08 Glass (J. Hughes, Kovacevic)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, Zhilkin, Koepke.
Allen (Markström) – Pesce, L. Hughes, Kovacevic, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Dadonov, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Gricjuk – Cotter, Glendening, Palát (A).
Rozhodčí: B. Blandina, K. Nicholson – J. Mahon, R. Daisy
Počet diváků: 14165
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Iorio, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – Černyšov, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Graf, Gaudette, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Lindbom (Schmid) – Whitecloud, Hanifin, Theodore, Lauzon, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov (A) – Dorofejev, Marner, R. Smith – Kolesar, Hertl, Howden – Bowman, Sissons, Reinhardt.