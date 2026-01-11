Premium

Winnipeg těsně přehrál New Jersey, do akce nastupuje Pastrňák

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:51
V úvodním nedělním zápase hokejové NHL Winnipeg porazil těsně 4:3 New Jersey. Rozdílovou branku Jets vstřelil v 47. minutě útočník Pearson. V dalším předehrávaném duelu Boston hostí Pittsburgh. Do akce tak nastoupí i české duo Pastrňák se Zachou.
Útočník Nico Hischier z New Jersey se raduje z gólu v utkání proti Winnipegu. | foto: AP

Výsledky

NHL
11. 1. 2026 23:00
Boston Bruins Boston Bruins : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy, Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – Chusnutdinov, E. Lindholm, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Steeves, Minten, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Kulak, Letang, Shea, St. Ivany – Novak, Crosby, Rakell – Malkin, Kindel, Činachov – Mantha, Hayes, Brazeau – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: McIsaac, Skilliter – MacPherson, Marquis

NHL
11. 1. 2026 20:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Góly:
18:50 Iafallo (Niederreiter, Samberg)
22:36 J. Toews (Perfetti)
37:57 Vilardi (Perfetti, Morrissey)
46:17 Pearson (Morrissey, Koepke)
Góly:
19:27 Hischier (L. Hughes, Bratt)
21:05 Glass (L. Hughes, J. Hughes)
28:08 Glass (J. Hughes, Kovacevic)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, Zhilkin, Koepke.
Sestavy:
Allen (Markström) – Pesce, L. Hughes, Kovacevic, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Dadonov, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Gricjuk – Cotter, Glendening, Palát (A).

Rozhodčí: B. Blandina, K. Nicholson – J. Mahon, R. Daisy

Počet diváků: 14165

NHL
12. 1. 2026 2:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Iorio, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – Černyšov, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Graf, Gaudette, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – Whitecloud, Hanifin, Theodore, Lauzon, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov (A) – Dorofejev, Marner, R. Smith – Kolesar, Hertl, Howden – Bowman, Sissons, Reinhardt.
NHL
12. 1. 2026 1:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 1. 2026 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Winnipeg těsně přehrál New Jersey, do akce nastupuje Pastrňák

