Sestavy:

C. Lindgren (L. Thompson) – M. Roy, Chychrun, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, Desharnais – A. Protas, Dubois, T. Wilson (A) – R. Leonard, I. Protas, Tuch – Ovečkin (C), D. Strome (A), Beauvillier – Sourdif, Mirošničenko, Jenner.

Sestavy:

Markström (Schmid) – Ekblad (A), Forsling, Mikkola, S. Jones, Gudas, Kulikov – Verhaeghe, Barkov (C), Reinhart – B. Tkachuk, Lundell, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Bennett, Marchand – Vilmanis, Eller, Hathaway.