Boston do domácí partie proti Torontu vstoupil úspěšně, když v 7. minutě využil přesilovou hru Casey Mittelstadt. Po odstoupení zraněného Davida Pastrňáka (5:50, +/-: 0) však ofenziva Bruins v dalším průběhu již nic dalšího vyprodukovat nedokázala.
Rychlý start po buly vedl ke zranění, po kterém David Pastrňák zamířil předčasně do kabiny Bostonu. Kvůli zranění v dolní části těla odstoupil proti Torontu už během první třetiny. https://t.co/3HxwIMPfva— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 27, 2026
Maple Leafs se radovali z vyrovnání ještě v prvním dějství, když se v 17. minutě poprvé v sezoně radoval bek Morgan Rielly. Stejný hráč navíc neřekl poslední slovo. Běžela 38. minuta a po jeho další střele šlo Toronto do vedení. Zkušený zadák dosáhl na jubilejní 100. branku kariéry v NHL.
Ve třetí třetině navíc naděje Bostonu na zvrat ochladil třetím zásahem hostů Colton Sissons. Po konečném výsledku 1:3 tak Pavel Zacha (19:40, -1, 3 střely) odcházel do kabin zklamaný.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
00:52 F. Forsberg (Höglander, S. Wright)
16:43 Josi (Edström, Drury)
42:40 Kerfoot
47:47 Colton (Wilsby)
51:46 Bourque (R. O'Reilly, Hague)
18:33 Keller (Weegar, Trocheck)
19:56 Sergačov (Weegar, Keller)
38:21 Anders Lee (Simašev, Sergačov)
46:58 Crouse (L. Cooley, Weegar)
56:05 Anders Lee (Guenther)
Trocheck
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Skjei, Perbix, Hague, Struble – Stamkos (A), R. O'Reilly, Bourque – F. Forsberg (A), S. Wright, Höglander – R. Schaefer, Kerfoot, Marchessault – Colton, Drury, Edström.
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Peeke, Simašev, Weegar, Z. Jones, Biber – Keller (C), Trocheck, Crouse (A) – Anders Lee, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Yamamoto – O'Brien, Stenlund, But.
Rozhodčí: McCauley, MacPhee – Cherrey, Oliver
00:26 Broberg (Kaskimäki, Bučněvič)
12:19 Thomas (Neighbours, Holloway)
28:38 Hintz (J. Robertson, Rantanen)
29:44 J. Robertson (W. Johnston, Heiskanen)
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg (A), Parayko, C. Fowler, A. Jiříček, J. Barron – Neighbours (A), Thomas (C), Holloway – Dvorský, McTavish, O. Stenberg – Berggren, Suter, Kaskimäki – R. Johnston, N. Walker, Toropčenko – Bučněvič.
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (C), Lindell, Lundkvist, Harley, Myers, Burroughs – Rantanen, Hintz, Steel – Hyry, W. Johnston, J. Robertson – Benn, Seguin (A), J. Hryckowian – Perron, Faksa, Kiviranta.
Rozhodčí: Beach, Hiff – Martenet, Brisebois
10:26 C. Hutson (R. Leonard, Dubois)
C. Lindgren (L. Thompson) – M. Roy, Chychrun, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, Desharnais – A. Protas, Dubois, T. Wilson (A) – R. Leonard, I. Protas, Tuch – Ovečkin (C), D. Strome (A), Beauvillier – Sourdif, Mirošničenko, Jenner.
Markström (Schmid) – Ekblad (A), Forsling, Mikkola, S. Jones, Gudas, Kulikov – Verhaeghe, Barkov (C), Reinhart – B. Tkachuk, Lundell, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Bennett, Marchand – Vilmanis, Eller, Hathaway.
Rozhodčí: Maaskant, Sutherland – Apperson, Blujus
Commesso (Knight) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Cole, Del Mastro, Korchinski – Kane (A), Nazar, O. Moore – Bertuzzi (A), Kancerov, Donato – Teräväinen, Frondell, Greene – Greenway, Glendening, C. Smith.
Garand (Korpisalo) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, Pettersson, Morrow, Schneider – Lafrenière, Zibanejad (A), Cuylle – Rempe, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Laba, Tolvanen – T. Raddysh, Sasson, Gawdin.
06:31 Mittelstadt (Lohrei, Peterka)
16:53 Rielly (Stecher, Duhaime)
37:56 Rielly (Cowan, Sissons)
47:24 Sissons (McKenna)
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Clifton, Lohrei – Pastrňák (C), E. Lindholm, M. Geekie – Peterka, Zacha, Mittelstadt – Poitras, Minten, Chusnutdinov – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
Stolarz (Bobrovskij) – D. Raddysh, McCabe, C. Tanev, Ekman-Larsson, Stecher, Rielly (A) – Marčenko, Matthews (C), Paul – Sissons, Tavares (A), McKenna – Nylander, Räty, Cowan – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Jake Brenk – Andrew Smith, Dan Kelly
Počet diváků: 17850
11:51 Compher (Chiarot, Seider)
Greaves (Talbot) – Werenski (A), Severson (A), Provorov, Fabbro, Christiansen, Gudbranson – Ničuškin, Fantilli, Coyle (A) – Knies, Del Bel Belluz, Johnson – Monahan, Sillinger, Williams – Lomberg, Lundeström, Pyyhtiä.
J. Gibson (Tarasov) – Chiarot, Seider (A), Albert Johansson, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Copp, Raymond (A) – Kasper, Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, K. Dach, Compher – Mazur, Rasmussen, Kolesar.
Rozhodčí: Blandina, Lepkowski – Flemington, Murray
Jarry (Levi) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl, McDavid, Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins, C. Dach – Joseph, J. Dickinson, Formenton – Frederic, Michaels, M. Jones.
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Montour, R. Evans, Mahura, R. Lindgren – Eberle, Catton, Stephenson – Samoskevich, Beniers, Kakko – Matthew Wood, Gaudreau, McMann – Melanson, Meyers, Winterton.
03:37 Greig (Chabot)
12:47 Stützle (Amadio)
Hildeby (Vasilevskij) – D'Astous, Carlson, Hedman (C), Crozier, McDonagh (A), Lilleberg – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, Point, Guentzel – Gourde, Girgensons, Michejev – Moser, Viel, S. O'Reilly.
Ullmark (Ersson) – Sanderson, Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle (A), Cozens – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – Burakovsky, Halliday, Cousins.
Rozhodčí: Hamilton, Hebert – McNamara, Shewchyk
Askarov (Nedeljkovic) – Nurse, Kesselring, Allan, S. Dickinson, Orlov, Cagnoni – I. Stenberg, Celebrini, Gaudette – Misa, Wennberg, Toffoli – Marchment, Dellandrea, W. Smith – Goodrow, Ostapchuk, Graf.
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Wotherspoon, Coghlan – Howden, Eichel, Stone – Connelly, W. Karlsson, Marner – Barbašov, Hertl, Olofsson – Bowman, Dowd, Gatcomb.
20:56 L. Hughes (Hamilton, J. Hughes)
21:08 Meier (J. Hughes)
47:35 J. Hughes (Gricjuk, Hamilton)
56:02 Brown (Meier, J. Hughes)
59:49 L. Hughes (Hischier)
16:37 Hanley (Nemec, Šarangovič)
32:24 Coronato (Frost, Sunijev)
38:06 Whitecloud (Šarangovič, Nemec)
Allen – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Koljačonok, Silajev – Brown, J. Hughes (A), Meier – Bratt (A), Hischier (C), Gricjuk – Evangelista, Lombardi, Rodrigues – Noesen, Glass, Boqvist.
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud (A), Middleton (A), Nemec, Hanley, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Klapka, R. Strome, Farabee – Sunijev, Castagna, Gridin – Cyplakov, Frost, Othmann.
Rozhodčí: Skilliter, Sullivan – MacPherson, Jackson
Počet diváků: 16671
Rozhodčí: Hanson, Kea – Gibbons, Lapointe
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon, Kiersted, Špaček, Bogosian – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov – Trenin, Jurov, Šabanov – Brink, McCarron, Coleman – N. Foligno, Hartman, M. Foligno.
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, Toews, C. Makar, Kulak, Burns, Reilly – Nečas, Nelson, Lehkonen – N. Roy, Kadri, Landeskog – T. Hughes, Svečkov, Schwartz – L. O'Connor, Kelly, Beckman.
Rozhodčí: Furlatt, Rank – Baker, Grillo
04:55 Foerster (Konecny)
Vladař (Woll) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Benoit, Seeler, D. Jiříček – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Barkey, Zegras, Martone – Cates, Bunting, Acciari – Couturier (C), Knuble.
Meriläinen (Lankinen) – Hronek (A), Buium (A), Willander, Oleksiak, L. Schenn, Pettersson II – Lekkerimäki, Chytil, DeBrusk – Boeser (A), Rossi, Öhgren – L. Karlsson, Mueller, D. O'Connor – Reinhardt, Quillan, Cotter.
Rozhodčí: Brace, Charron – Hughes, Suchánek