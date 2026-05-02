Pastrňák se Zachou konec Bostonu neodvrátili, postup slaví Buffalo a Vegas

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:09aktualizováno  7:33
Hokejisté Bostonu nezvládli domácí zápas proti Buffalu a po výsledku 1:4 se loučí s letošním play off NHL. Jediný gól Bruins, kteří v sérii neuspěli 2:4 na zápasy, padl po české souhře přihrávajícího Pavla Zachy a skórujícího Davida Pastrňáka. Do dalších bojů ve stejný den prošli i hokejisté Vegas po triumfu 5:1 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v bráně. V dalším pátečním souboji Tampa Bay zvítězila fotbalovým výsledkem 1:0 po prodloužení nad Montrealem a vynutila si rozhodující sedmý duel.
Hráči Bostonu a Buffala si podávají ruce po posledním utkání série. Právě se zdraví dvojice David Pastrňák, Rasmus Dahlin. | foto: Reuters

Poprvé od roku 2007 se hokejisté Buffala podívají do druhého kola play off. Rozhodla o tom výhra 4:1 z ledu Bostonu, přes který Sabres přešli 4:2 na zápasy. V další fázi Buffalo narazí na lepšího z dvojice Tampa Bay - Montreal, které čeká rozhodující sedmý duel.

„Je to jen jeden krok správným směrem,“ komentoval první úspěch Sabres útočník Alex Tuch, jenž ve 4. minutě otevíral skóre. V první třetině navýšil náskok hostů ještě obránce Mattias Samuelsson.

Bruins vymazali nulu na kontě Alexe Lyona v 22. minutě poté, co Pavel Zacha (18:21, 0+1, -3, 1 střela) v přečíslení 2 na 1 vybídl ke střele Davida Pastrňáka (18:35, 1+0, -3, 5 střel). Na vyrovnání ale Bruins nedosáhli a ve třetí třetině za Sabres navíc náskok navyšovali Zach Benson a do prázdné klece mířící Josh Norris.

„Není to náhoda, že vyhráli divizi. Mají hodně rychlosti a dovedností. Jejich obránci jsou aktivní při hře dopředu, byli prostě lepším týmem,“ komentoval sérii zklamaný Pastrňák.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
2. 5. 2026 4:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Góly:
47:42 Yamamoto (Sergačov, Weegar)
Góly:
15:02 Howden (Marner, Stone)
39:15 Marner (Barbašov, Hanifin)
49:39 Sissons (McNabb, Korczak)
52:10 Marner (Theodore, Eichel)
56:23 C. Smith
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Kerfoot, Carcone, Peterka – Stenlund, B. Tanev, McBain.
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Dorofejev – Howden, Marner, Stone (C) – R. Smith, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Skilliter – Alphonso, Fournier

Počet diváků: 12478

Stav série: 2:4

NHL
2. 5. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:1P (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
Góly:
69:03 Goncalves (James, Hagel)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Josh Anderson, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Slafkovský – Z. Bolduc, K. Dach, Texier – Gallagher (A), Danault, Newhook.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Point, Hagel – Guentzel (A), Cirelli, Gourde – Bjorkstrand, James, Goncalves – Perry, Paul, Girgensons.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Francis Charron – Andrew Smith, Jesse Marquis

Počet diváků: 20962

Stav série: 3:3

NHL
2. 5. 2026 1:30
Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly:
21:54 Pastrňák (Zacha, H. Lindholm)
Góly:
03:25 Tuch (Dahlin, T. Thompson)
12:26 Samuelsson (Krebs, T. Thompson)
45:58 Benson (Doan)
56:40 Norris (Dahlin, Benson)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Jokiharju, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Zacha, Chusnutdinov – M. Geekie, E. Lindholm, Mittelstadt – Eyssimont, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Kesselring, Timmins – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.

Rozhodčí: Dwyer, Lambert – Baker, Knorr

Počet diváků: 17850

Stav série: 2:4

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

29. dubna 2026  20:54,  aktualizováno  1. 5. 22:14

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

1. května 2026  18:50,  aktualizováno  22:09

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Vládce střídačky Libor Zábranský, jeho pobočník Kamil Pokorný a jejich „prodloužená ruka“ na ledě Martin Erat. Tak vypadal velitelský štáb hokejové Komety v letech 2017 a 2018, kdy se do Brna po víc...

1. května 2026  9:57,  aktualizováno  18:56

Dovedl je do extraligy a teď se vrací. Fiala po letech znovu na střídačce Olomouce

Brněnský trenér Petr Fiala během duelu s Olomoucí

Na střídačku extraligových hokejistů Olomouce se vrací Petr Fiala. Šestašedesátiletý kouč, který Hanáky vedl v letech 2007 až 2014, nahradí Róberta Petrovického, jenž po sezoně zamířil do Českých...

1. května 2026  17:27

Šimon Stránský znovu vítkovický. Vrací se po více než šesti letech

Šimon Stránský z Brna ujíždí před Auvituem z Vítkovic.

Šimon Stránský se po více než šesti letech vrací do hokejových Vítkovic. Osmadvacetiletý odchovanec ostravského klubu, který strávil uplynulou sezonu a půl v útoku Komety Brno a získal s ní loni...

1. května 2026  15:31

Velký krok vzad. A co dál? McDavid nešetřil kritikou: Celý rok jsme jen průměrní

Zklamaný Connor McDavid po vyřazení z play off.

Končit sezonu tak brzy? Na to není zvyklý. V předchozích dvou sezonách měl Stanley Cup na dosah, letos mu zůstal na míle vzdálený. Connor McDavid, nejlepší hokejista současnosti, ale po vyřazení...

1. května 2026  14:14

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

1. května 2026  14:12

Hronek netrénoval, čeká se na vyšetření. A Faksa? Skládáme to, uvidíme, říká Kalous

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Obránce Filip Hronek vynechal po zranění ve čtvrtečním úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku trénink hokejové reprezentace. Před víkendovými zápasy turnaje Euro Hockey Tour...

1. května 2026  13:55

Kousal opouští Pardubice. Je to klubová ikona, patří mu respekt, loučí se Sýkora

Robert Kousal se stříbrnou medailí za prohru s Kometou. V nadcházející sezoně...

Hokejový útočník Robert Kousal nebude pokračovat v Pardubicích, za které během kariéry odehrál 13 sezon. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, jenž se podílel i na letošním...

1. května 2026  12:43

Litvínov po barážové sezoně opouští osm hráčů, končí Hlava i Fin Hännikäinen

Maxim Čajkovič slaví gól do sítě Hradce.

Hokejový Litvínov po barážové sezoně zásadně řeže do kádru, nejslabší tým letošní extraligy opouští osm hráčů. Končí obránci František Gajdoš, Markuss Komuls, Quinn Schmiemann a útočníci Jaroslav...

1. května 2026  12:16

Rulík povolal do reprezentace třineckého Sikoru, nahradí zraněného Špačka

Český kapitán Petr Sikora smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.

Českou hokejovou reprezentaci doplní na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, který se může těšit na premiéru v národním týmu. Nahradí...

1. května 2026  10:17

Rulíka namíchly finské zákroky. Zbytečně intenzivní, stěžuje si kouč reprezentace

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Vítězný vstup do Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku (3:2) pokazil trenérovi českých hokejistů Radimu Rulíkovi fakt, že kvůli zranění nedohráli zápas útočník Michael Špaček a také hlavní...

1. května 2026

