Poprvé od roku 2007 se hokejisté Buffala podívají do druhého kola play off. Rozhodla o tom výhra 4:1 z ledu Bostonu, přes který Sabres přešli 4:2 na zápasy. V další fázi Buffalo narazí na lepšího z dvojice Tampa Bay - Montreal, které čeká rozhodující sedmý duel.
„Je to jen jeden krok správným směrem,“ komentoval první úspěch Sabres útočník Alex Tuch, jenž ve 4. minutě otevíral skóre. V první třetině navýšil náskok hostů ještě obránce Mattias Samuelsson.
Bruins vymazali nulu na kontě Alexe Lyona v 22. minutě poté, co Pavel Zacha (18:21, 0+1, -3, 1 střela) v přečíslení 2 na 1 vybídl ke střele Davida Pastrňáka (18:35, 1+0, -3, 5 střel). Na vyrovnání ale Bruins nedosáhli a ve třetí třetině za Sabres navíc náskok navyšovali Zach Benson a do prázdné klece mířící Josh Norris.
„Není to náhoda, že vyhráli divizi. Mají hodně rychlosti a dovedností. Jejich obránci jsou aktivní při hře dopředu, byli prostě lepším týmem,“ komentoval sérii zklamaný Pastrňák.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
47:42 Yamamoto (Sergačov, Weegar)
15:02 Howden (Marner, Stone)
39:15 Marner (Barbašov, Hanifin)
49:39 Sissons (McNabb, Korczak)
52:10 Marner (Theodore, Eichel)
56:23 C. Smith
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Kerfoot, Carcone, Peterka – Stenlund, B. Tanev, McBain.
Hart (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Dorofejev – Howden, Marner, Stone (C) – R. Smith, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Skilliter – Alphonso, Fournier
Počet diváků: 12478
Stav série: 2:4
69:03 Goncalves (James, Hagel)
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Josh Anderson, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Slafkovský – Z. Bolduc, K. Dach, Texier – Gallagher (A), Danault, Newhook.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Point, Hagel – Guentzel (A), Cirelli, Gourde – Bjorkstrand, James, Goncalves – Perry, Paul, Girgensons.
Rozhodčí: Jon McIsaac, Francis Charron – Andrew Smith, Jesse Marquis
Počet diváků: 20962
Stav série: 3:3
21:54 Pastrňák (Zacha, H. Lindholm)
03:25 Tuch (Dahlin, T. Thompson)
12:26 Samuelsson (Krebs, T. Thompson)
45:58 Benson (Doan)
56:40 Norris (Dahlin, Benson)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Jokiharju, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Zacha, Chusnutdinov – M. Geekie, E. Lindholm, Mittelstadt – Eyssimont, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Kesselring, Timmins – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Rozhodčí: Dwyer, Lambert – Baker, Knorr
Počet diváků: 17850
Stav série: 2:4