Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas

Martin Korbáš
  7:11aktualizováno  8:18
Hokejisté Bostonu v boji o play off NHL roznesli na domácím ledě 6:1 Winnipeg i díky dvěma bodům českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy (oba 1+1). Dařilo se rovněž brankáři Karlu Vejmelkovi, jenž uhájil čisté konto u venkovního triumfu Utahu 4:0 proti Vegas. Poražený naopak odcházel jiný český brankář Jakub Dobeš, jehož Montreal ve třetí třetině třikrát inkasoval od Detroitu.
Brankář Utahu Karel Vejmelka slaví výhru nad Vegas v utkání NHL. | foto: AP

Po návratu z třízápasového tripu, při němž vytěžili čtyři z šesti možných bodů, hokejisté Bostonu potěšili své fanoušky jasným triumfem 6:1 nad Winnipegem. Shodnou bilancí gólu a přihrávky výsledek podpořili i oba Češi David Pastrňák (14:55, 1+1, +2, 4 střely) s Pavlem Zachou (12:54, 1+1, +2, 2 střely).

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 64z. - 84b.(27+57)
2. Nečas (COL), 64z. - 81b.(31+50)
3. Hertl (VGK), 69z. - 54b.(24+30)
4. Zacha (BOS), 66z. - 51b.(23+28)
5. Hronek (VAN), 68z. - 38b.(7+31)

Jako první v zápase slavila česká „88“. Běžela 15. minuta, když po kolizi se soupeřem v útočném pásmu Pastrňák přišel o svou hůl. Rychle ji však zvedl z ledu a mohl tak okamžitě zakončovat z levého kruhu poté, co zachytil pokus o rozehrávku soupeře.

Ve druhém dějství pak kanadskou jedničku Jets Connora Hellebuycka pokořili čerstvá posila Lukas Reichel a Viktor Arvidsson. Druhému jmenovanému asistoval i Zacha, který pak ve 44. minutě sám zvyšoval průběžné skóre už na 4:0. Svou 23. trefou sezony si tak opět vylepšil nový osobní rekord kariéry v NHL.

Nulu domácího Jeremyho Swaymana vymazal až ve 46. minutě z přesilovky Jonathan Toews, více toho ale Winnipeg nepředvedl. Naopak ještě dvakrát inkasoval. Triumf Bruins, kteří bojují o postupové pozice do play off v nabité tabulce Východní konference, v závěru ještě pojistili Fraser Minten a Jonathan Aspirot.

Svou druhou nulou sezony a celkově osmou kariéry v NHL si ve čtvrtečním zápase vysloužil post první hvězdy gólman Karel Vejmelka. Na ledě Vegas pochytal všech 28 střel u triumfu Utahu 4:0. Domácího brankáře Adina Hilla hosté třikrát pokořili hned v úvodu, když se ve 3., 7. a 9. minutě prosadili dvakrát Clayton Keller a jednou Jack McBain.

Na další změnu skóre se čekalo až do 60. minuty, kdy do prázdné klece Golden Knights zpečetil skóre Barrett Hayton. Nejčastěji nasazovaného gólmana ligy Vejmelku, jenž v sezoně z 53 startů vychytal už 31 výher (lepší je pouze Andrej Vasilevskij z Tampy s 32 vítězstvími), ze tří pokusů nepřekonal ani centr Tomáš Hertl (18:28, -2, 3 střely).

V konfrontaci konkurentů o postupové pozice do play off Východní konference mezi Detroitem a Montrealem se dlouho čekalo na úvodní branku. První se radovali až ve 38. minutě hostující Canadiens, když z přesilové hry uspěl Juraj Slafkovský. Na třetí třetinu si však domácí Red Wings schovali třígólový obrat. Brankáře Jakuba Dobeše překonali ve 43. a 57. minutě J.T. Compher s Alexem DeBrincatem.

V čase 59:43 pak výhru do prázdné brány jistil ještě Andrew Copp. Produktivní DeBrincat si připsal asistenci a s bilancí 1+2 tak nechyběl u žádné z tref domácích. Montrealský Dobeš utkání zakončil s bilancí 25 zákroků proti 27 střelám. V tabulce Atlantické divize třetí Canadiens tak zůstali na 84 bodech a konkurenti z Bostonu a právě Detroitu se na ně už bodově dotáhli.

V repríze posledních dvou finále Stanley Cupů Florida nedala výsledkem 4:0 šanci Edmontonu, který nastupuje bez zraněného Leona Draisaitla. Za Panthers se prosadili Cole Reinhardt, A.J. Greer, Anton Lundell a Carter Verhaeghe.

Gólman Sergej Bobrovskij na čisté konto potřeboval 21 zákroků, jednou jej ohrozil i lídr produktivity soutěže Connor McDavid. Cenný skalp potěšil i centra čtvrté formace Floridy Tomáše Noska (12:53, +1), jenž v předešlé partii dosáhl na 500 startů v nejlepší hokejové lize světa.

Výsledky

NHL
20. 3. 2026 0:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
35:47 Sturm (Haight, Faber)
Góly:
16:22 Michejev (Mangiapane)
31:47 Bedard
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes (A), Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Boldy, Jurov, Brink – Tarasenko, Hartman, Zuccarello (A) – M. Foligno, McCarron, M. Johansson – Haight, Sturm, Trenin.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Levšunov, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Del Mastro – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Mangiapane – Slaggert, Grzelcyk, Lardis.

Rozhodčí: M. Markovic, P. MacDougall – D. Blujus, B. Mills

Počet diváků: 19086

NHL
20. 3. 2026 3:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Góly:
Góly:
02:52 Keller (Marino, Schmidt)
06:05 Keller (Crouse, Schmaltz)
08:12 McBain (Hayton, Sergačov)
59:12 Hayton (Stenlund)
Sestavy:
Hill (9. Schmid) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, Hertl, Dorofejev – Bowman, Sissons, Howden – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, Hayton, McBain – Yamamoto, Kerfoot, Stenlund.

Rozhodčí: Brian Pochmara, Brandon Schrader – Trent Knorr, Travis Toomey

Počet diváků: 17875

NHL
20. 3. 2026 3:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:4N (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
19:32 Byfield (T. Moore, Laferriere)
20:47 Kopitar (B. Clarke, Panarin)
50:28 Panarin (Laughton)
Góly:
20:26 Konecny (Ristolainen, Bump)
24:12 Cates (Mičkov, Ristolainen)
26:59 Sanheim (Cates, Mičkov)
Zegras
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Grebjonkin, Zegras, Tippett – Grundström, Cates, Mičkov – Hathaway, Wilson.

Rozhodčí: Beach, Dwyer – Gibbons, Oliver

Počet diváků: 18145

NHL
20. 3. 2026 2:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Florida Panthers Florida Panthers 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
11:12 Reinhardt (Mike Benning)
19:03 Greer (Mike Benning, Rodrigues)
34:21 Lundell (Bennett, Rodrigues)
55:23 Verhaeghe (M. Tkachuk, Bennett)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Stastney – Savoie, McDavid, Hyman – Nugent-Hopkins, J. Dickinson, Roslovic – Podkolzin, Samanski, K. Kapanen – M. Jones, Henrique, Frederic.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Kulikov, Mike Benning – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Luostarinen, Lundell, J. Boqvist – Greer, Rodrigues, Samoskevich – Reinhardt, Nosek, Kunin.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Eric Furlatt – Julien Fournier, Jonathan Deschamps

NHL
20. 3. 2026 3:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Góly:
Góly:
29:05 Östlund (Doan, Stanley)
29:41 Carrick (Dahlin, Benson)
30:48 Dahlin (Zucker, Samuelsson)
40:40 T. Thompson (Krebs, Tuch)
56:54 Carrick (Stanley, Metsa)
Sestavy:
Nedeljkovic (Brossoit) – Desharnais, Orlov, Ferraro, S. Dickinson, Leddy, Muchamadullin – Toffoli (A), Celebrini (A), Graf – W. Smith, Wennberg, Regenda – Sherwood, Misa, Eklund – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Krebs.

Rozhodčí: Syvret, Chmielewski – Murchison, T. Gawryletz

Počet diváků: 17435

NHL
20. 3. 2026 0:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New York Islanders New York Islanders 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Góly:
30:27 Pinto (Kleven, Matinpalo)
45:12 Foegele (Zetterlund, Gilbert)
59:47 B. Tkachuk (Spence, Batherson)
Góly:
24:45 M. Schaefer (Pulock, Horvat)
42:02 B. Schenn (Holmström, Mayfield)
Sestavy:
Reimer (Ullmark) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Heineman – Holmström, B. Schenn, Duclair – Ritchie, Pageau, Anders Lee (C) – MacLean, Cizikas, Palát.

Rozhodčí: Furman South, Wes McCauley – Ryan Daisy, Matt MacPherson

Počet diváků: 16785

NHL
20. 3. 2026 0:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Rangers New York Rangers 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Góly:
14:33 Lundeström (Jenner)
19:02 Garland (Werenski)
27:04 Jenner (Heinen, Provorov)
35:25 Fantilli (Werenski, Marčenko)
46:12 Severson (C. Sillinger, Werenski)
57:06 Fantilli (Monahan)
Góly:
05:41 Trocheck
24:44 Zibanejad (Lafrenière, Perreault)
40:50 Lafrenière (Fox, Zibanejad)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Fabbro, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Lundeström, Jenner (C), Heinen.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), M. Robertson, Schneider, Mackey, Borgen – Perreault, Zibanejad (A), Lafrenière – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Cuylle, Trocheck, T. Raddysh – Brodzinski, Edström, Chmelař.

Rozhodčí: St-Laurent, Sandlak – Smith, Tobias

Počet diváků: 15829

NHL
20. 3. 2026 0:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly:
42:14 Compher (P. Kane, DeBrincat)
56:33 DeBrincat
59:43 Copp (DeBrincat)
Góly:
37:45 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Compher, DeBrincat – Raymond (A), Finnie, Perron – J. van Riemsdyk, Kasper, Copp – Shine, Dries, Appleton.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, Guhle, A. Carrier – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Z. Bolduc, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Danault, Veleno.

Rozhodčí: Sutherland, Luxmore – Murray, Baker

Počet diváků: 19515

NHL
20. 3. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Góly:
32:06 Öhgren (Boeser, Rossi)
47:04 L. Karlsson (Rossi)
Góly:
17:37 Guentzel (D'Astous, McDonagh)
20:49 D. Raddysh (Kučerov, Cirelli)
24:16 Gourde (D. Raddysh, Holmberg)
25:31 Kučerov (Černák, Cirelli)
47:36 Cirelli (Hagel, Černák)
50:35 Hagel (Kučerov, Moser)
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, Mancini – O'Connor, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – Sasson, Blueger, L. Karlsson – Höglander, Räty, E. Kane.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D'Astous – Hagel, Cirelli, Kučerov (A) – Goncalves, Point, Guentzel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Perry, Paul, Bjorkstrand.

Rozhodčí: Skilliter, Samuels-Thomas – Gawryletz, Apperson

Počet diváků: 18345

NHL
20. 3. 2026 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly:
06:14 Ufko (Skjei, F. Forsberg)
27:11 O'Reilly (F. Forsberg, Stamkos)
58:10 F. Forsberg
Góly:
18:40 Gaudreau (Stephenson, Kakko)
Sestavy:
Annunen (Matt Murray) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, J. Barron, Ufko – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Wiesblatt.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, R. Lindgren – McMann, Beniers (A), Eberle (C) – McCann, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, Kakko – Nyman, Meyers, Melanson.

Rozhodčí: McIsaac, Hebert – Kovachik, McNamara

NHL
20. 3. 2026 0:00
Boston Bruins Boston Bruins : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Góly:
14:52 Pastrňák
26:23 Reichel
38:16 Arvidsson (Zacha, Mittelstadt)
43:15 Zacha (Mittelstadt, Arvidsson)
55:52 Minten (Pastrňák, Peeke)
58:18 Aspirot (M. Geekie, Reichel)
Góly:
45:38 J. Toews (Salomonsson, Lambert)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Jake Brenk, Justin Kea – Kyle Flemington, Jesse Marquis

Počet diváků: 17850

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Liberec vs. K. VaryHokej - Čtvrtfinále - 20. 3. 2026:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
20. 3. 18:00
  • 1.81
  • 3.88
  • 3.99
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - Čtvrtfinále - 20. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
20. 3. 18:30
  • 2.25
  • 3.75
  • 2.86
Toronto vs. CarolinaHokej - - 21. 3. 2026:Toronto vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
21. 3. 00:00
  • 3.84
  • 4.22
  • 1.77
Washington vs. New JerseyHokej - - 21. 3. 2026:Washington vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
21. 3. 00:00
  • 2.24
  • 3.91
  • 2.79
Chicago vs. ColoradoHokej - - 21. 3. 2026:Chicago vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
21. 3. 01:30
  • 4.69
  • 4.51
  • 1.60
Calgary vs. FloridaHokej - - 21. 3. 2026:Calgary vs. Florida //www.idnes.cz/sport
21. 3. 02:00
  • 2.54
  • 3.82
  • 2.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Nejčtenější

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas

Brankář Utahu Karel Vejmelka slaví výhru nad Vegas v utkání NHL.

Hokejisté Bostonu v boji o play off NHL roznesli na domácím ledě 6:1 Winnipeg i díky dvěma bodům českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy (oba 1+1). Dařilo se rovněž brankáři Karlu Vejmelkovi,...

20. března 2026  7:11,  aktualizováno  8:18

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z...

19. března 2026  23:14

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

19. března 2026  21:28

Musí se stát určité věci. Účast Rusů na Světovém poháru je nejistá, zní i kritika

Ruští hokejisté oslavují Burdasovův gól proti Česku na mistrovství světa.

Po odhalení pořadatelských měst se do debat o hokejovém Světovém poháru opět vrátilo diskutované téma. Zúčastní se dalšího turnaje nejlepších hráčů na světě i Rusové? Situace je zatím nejasná....

19. března 2026  17:01

Je to mnohem větší zábava. Zacha si libuje v bojích o play off, v Bostonu dozrál v lídra

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

V NHL hraje už jedenáctou sezonu. Blíží se k metě 700 odehraných zápasů, ovšem teprve letos slavil premiérový hattrick. Radost z třígólového zápasu si navíc v krátké době zopakoval. Pavel Zacha...

19. března 2026  16:36

Porušil smlouvu a znovu dostal vyhazov. Slovák končí v Rusku, agent hrozí soudem

Adam Ružička zkouší vystřelit na finskou branku.

Patřil k největším oporám. Také proto informace, že Adam Ružička končí ve Spartaku Moskva, leckoho překvapila. Ruský klub slovenského hokejistu krátce před play off vyhodil kvůli porušení smlouvy.

19. března 2026  14:05

Rusové na Světovém poháru? Česko by se asi nezúčastnilo, potvrdil šéf NSA

Ruští hokejisté rozhodli o výhře nad Českem 19 sekund před koncem třetí třetiny.

Česká hokejová reprezentace by se s největší pravděpodobností skutečně nezúčastnila Světového poháru, který v únoru 2028 pořádá NHL v Praze a kanadských městech, pokud by se na něm v době probíhající...

19. března 2026  13:20

Pardubice dostaly pokutu za Pešánovu neúčast na tiskové konferenci

Pardubický trenér Pešán organizuje hru svých svěřenců.

Pardubice dostaly od ředitele hokejové extraligy Martina Loukoty pokutu 10000 korun za neúčast hlavního trenéra Filipa Pešána na tiskové konferenci po prvním zápase čtvrtfinále play off proti Brnu....

19. března 2026  12:18

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Tři roky u repre jsou tak akorát. Vést ji sám není varianta, říká Plekanec. Co Kladno?

Premium
Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Tomáš Plekanec, sportovní...

Loučí se s národním týmem a společně přecházejí řídit extraligové Kladno. Špičkový ansámbl v čele s Radimem Rulíkem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem zaštítí další velké hokejové jméno. Sportovní...

19. března 2026

Smutek do půlnoci, ale problém speciálních týmů Komety nezmizí přes noc

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Zábranský na levém kruhu jako David Pastrňák? Tím Kometa odpočaté a připravené Pardubice nepřekvapí. Právě čitelné přesilové hry a naopak nezvládnutá oslabení rozhodly první čtvrtfinále play off, v...

19. března 2026  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.