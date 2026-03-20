Po návratu z třízápasového tripu, při němž vytěžili čtyři z šesti možných bodů, hokejisté Bostonu potěšili své fanoušky jasným triumfem 6:1 nad Winnipegem. Shodnou bilancí gólu a přihrávky výsledek podpořili i oba Češi David Pastrňák (14:55, 1+1, +2, 4 střely) s Pavlem Zachou (12:54, 1+1, +2, 2 střely).
Jako první v zápase slavila česká „88“. Běžela 15. minuta, když po kolizi se soupeřem v útočném pásmu Pastrňák přišel o svou hůl. Rychle ji však zvedl z ledu a mohl tak okamžitě zakončovat z levého kruhu poté, co zachytil pokus o rozehrávku soupeře.
Ve druhém dějství pak kanadskou jedničku Jets Connora Hellebuycka pokořili čerstvá posila Lukas Reichel a Viktor Arvidsson. Druhému jmenovanému asistoval i Zacha, který pak ve 44. minutě sám zvyšoval průběžné skóre už na 4:0. Svou 23. trefou sezony si tak opět vylepšil nový osobní rekord kariéry v NHL.
Nulu domácího Jeremyho Swaymana vymazal až ve 46. minutě z přesilovky Jonathan Toews, více toho ale Winnipeg nepředvedl. Naopak ještě dvakrát inkasoval. Triumf Bruins, kteří bojují o postupové pozice do play off v nabité tabulce Východní konference, v závěru ještě pojistili Fraser Minten a Jonathan Aspirot.
Svou druhou nulou sezony a celkově osmou kariéry v NHL si ve čtvrtečním zápase vysloužil post první hvězdy gólman Karel Vejmelka. Na ledě Vegas pochytal všech 28 střel u triumfu Utahu 4:0. Domácího brankáře Adina Hilla hosté třikrát pokořili hned v úvodu, když se ve 3., 7. a 9. minutě prosadili dvakrát Clayton Keller a jednou Jack McBain.
Na další změnu skóre se čekalo až do 60. minuty, kdy do prázdné klece Golden Knights zpečetil skóre Barrett Hayton. Nejčastěji nasazovaného gólmana ligy Vejmelku, jenž v sezoně z 53 startů vychytal už 31 výher (lepší je pouze Andrej Vasilevskij z Tampy s 32 vítězstvími), ze tří pokusů nepřekonal ani centr Tomáš Hertl (18:28, -2, 3 střely).
V konfrontaci konkurentů o postupové pozice do play off Východní konference mezi Detroitem a Montrealem se dlouho čekalo na úvodní branku. První se radovali až ve 38. minutě hostující Canadiens, když z přesilové hry uspěl Juraj Slafkovský. Na třetí třetinu si však domácí Red Wings schovali třígólový obrat. Brankáře Jakuba Dobeše překonali ve 43. a 57. minutě J.T. Compher s Alexem DeBrincatem.
V čase 59:43 pak výhru do prázdné brány jistil ještě Andrew Copp. Produktivní DeBrincat si připsal asistenci a s bilancí 1+2 tak nechyběl u žádné z tref domácích. Montrealský Dobeš utkání zakončil s bilancí 25 zákroků proti 27 střelám. V tabulce Atlantické divize třetí Canadiens tak zůstali na 84 bodech a konkurenti z Bostonu a právě Detroitu se na ně už bodově dotáhli.
V repríze posledních dvou finále Stanley Cupů Florida nedala výsledkem 4:0 šanci Edmontonu, který nastupuje bez zraněného Leona Draisaitla. Za Panthers se prosadili Cole Reinhardt, A.J. Greer, Anton Lundell a Carter Verhaeghe.
Gólman Sergej Bobrovskij na čisté konto potřeboval 21 zákroků, jednou jej ohrozil i lídr produktivity soutěže Connor McDavid. Cenný skalp potěšil i centra čtvrté formace Floridy Tomáše Noska (12:53, +1), jenž v předešlé partii dosáhl na 500 startů v nejlepší hokejové lize světa.
Výsledky
35:47 Sturm (Haight, Faber)
16:22 Michejev (Mangiapane)
31:47 Bedard
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes (A), Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Boldy, Jurov, Brink – Tarasenko, Hartman, Zuccarello (A) – M. Foligno, McCarron, M. Johansson – Haight, Sturm, Trenin.
Knight (A. Söderblom) – Levšunov, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Del Mastro – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Mangiapane – Slaggert, Grzelcyk, Lardis.
Rozhodčí: M. Markovic, P. MacDougall – D. Blujus, B. Mills
Počet diváků: 19086
02:52 Keller (Marino, Schmidt)
06:05 Keller (Crouse, Schmaltz)
08:12 McBain (Hayton, Sergačov)
59:12 Hayton (Stenlund)
Hill (9. Schmid) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, Hertl, Dorofejev – Bowman, Sissons, Howden – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, Hayton, McBain – Yamamoto, Kerfoot, Stenlund.
Rozhodčí: Brian Pochmara, Brandon Schrader – Trent Knorr, Travis Toomey
Počet diváků: 17875
19:32 Byfield (T. Moore, Laferriere)
20:47 Kopitar (B. Clarke, Panarin)
50:28 Panarin (Laughton)
20:26 Konecny (Ristolainen, Bump)
24:12 Cates (Mičkov, Ristolainen)
26:59 Sanheim (Cates, Mičkov)
Zegras
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Grebjonkin, Zegras, Tippett – Grundström, Cates, Mičkov – Hathaway, Wilson.
Rozhodčí: Beach, Dwyer – Gibbons, Oliver
Počet diváků: 18145
11:12 Reinhardt (Mike Benning)
19:03 Greer (Mike Benning, Rodrigues)
34:21 Lundell (Bennett, Rodrigues)
55:23 Verhaeghe (M. Tkachuk, Bennett)
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Stastney – Savoie, McDavid, Hyman – Nugent-Hopkins, J. Dickinson, Roslovic – Podkolzin, Samanski, K. Kapanen – M. Jones, Henrique, Frederic.
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Kulikov, Mike Benning – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Luostarinen, Lundell, J. Boqvist – Greer, Rodrigues, Samoskevich – Reinhardt, Nosek, Kunin.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Eric Furlatt – Julien Fournier, Jonathan Deschamps
29:05 Östlund (Doan, Stanley)
29:41 Carrick (Dahlin, Benson)
30:48 Dahlin (Zucker, Samuelsson)
40:40 T. Thompson (Krebs, Tuch)
56:54 Carrick (Stanley, Metsa)
Nedeljkovic (Brossoit) – Desharnais, Orlov, Ferraro, S. Dickinson, Leddy, Muchamadullin – Toffoli (A), Celebrini (A), Graf – W. Smith, Wennberg, Regenda – Sherwood, Misa, Eklund – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Krebs.
Rozhodčí: Syvret, Chmielewski – Murchison, T. Gawryletz
Počet diváků: 17435
30:27 Pinto (Kleven, Matinpalo)
45:12 Foegele (Zetterlund, Gilbert)
59:47 B. Tkachuk (Spence, Batherson)
24:45 M. Schaefer (Pulock, Horvat)
42:02 B. Schenn (Holmström, Mayfield)
Reimer (Ullmark) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Heineman – Holmström, B. Schenn, Duclair – Ritchie, Pageau, Anders Lee (C) – MacLean, Cizikas, Palát.
Rozhodčí: Furman South, Wes McCauley – Ryan Daisy, Matt MacPherson
Počet diváků: 16785
14:33 Lundeström (Jenner)
19:02 Garland (Werenski)
27:04 Jenner (Heinen, Provorov)
35:25 Fantilli (Werenski, Marčenko)
46:12 Severson (C. Sillinger, Werenski)
57:06 Fantilli (Monahan)
05:41 Trocheck
24:44 Zibanejad (Lafrenière, Perreault)
40:50 Lafrenière (Fox, Zibanejad)
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Fabbro, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Lundeström, Jenner (C), Heinen.
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), M. Robertson, Schneider, Mackey, Borgen – Perreault, Zibanejad (A), Lafrenière – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Cuylle, Trocheck, T. Raddysh – Brodzinski, Edström, Chmelař.
Rozhodčí: St-Laurent, Sandlak – Smith, Tobias
Počet diváků: 15829
42:14 Compher (P. Kane, DeBrincat)
56:33 DeBrincat
59:43 Copp (DeBrincat)
37:45 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Compher, DeBrincat – Raymond (A), Finnie, Perron – J. van Riemsdyk, Kasper, Copp – Shine, Dries, Appleton.
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, Guhle, A. Carrier – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Z. Bolduc, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Danault, Veleno.
Rozhodčí: Sutherland, Luxmore – Murray, Baker
Počet diváků: 19515
32:06 Öhgren (Boeser, Rossi)
47:04 L. Karlsson (Rossi)
17:37 Guentzel (D'Astous, McDonagh)
20:49 D. Raddysh (Kučerov, Cirelli)
24:16 Gourde (D. Raddysh, Holmberg)
25:31 Kučerov (Černák, Cirelli)
47:36 Cirelli (Hagel, Černák)
50:35 Hagel (Kučerov, Moser)
Lankinen (Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, Mancini – O'Connor, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – Sasson, Blueger, L. Karlsson – Höglander, Räty, E. Kane.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D'Astous – Hagel, Cirelli, Kučerov (A) – Goncalves, Point, Guentzel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Perry, Paul, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Skilliter, Samuels-Thomas – Gawryletz, Apperson
Počet diváků: 18345
06:14 Ufko (Skjei, F. Forsberg)
27:11 O'Reilly (F. Forsberg, Stamkos)
58:10 F. Forsberg
18:40 Gaudreau (Stephenson, Kakko)
Annunen (Matt Murray) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, J. Barron, Ufko – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Wiesblatt.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, R. Lindgren – McMann, Beniers (A), Eberle (C) – McCann, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, Kakko – Nyman, Meyers, Melanson.
Rozhodčí: McIsaac, Hebert – Kovachik, McNamara
14:52 Pastrňák
26:23 Reichel
38:16 Arvidsson (Zacha, Mittelstadt)
43:15 Zacha (Mittelstadt, Arvidsson)
55:52 Minten (Pastrňák, Peeke)
58:18 Aspirot (M. Geekie, Reichel)
45:38 J. Toews (Salomonsson, Lambert)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Jake Brenk, Justin Kea – Kyle Flemington, Jesse Marquis
Počet diváků: 17850