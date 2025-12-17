Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pastrňák se Zachou proti Vaněčkovi sbírali asistence, bodovali i další Češi

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:39aktualizováno  7:12
Hokejoví útočníci David Pastrňák (0+2) a Pavel Zacha (0+1) produktivitou podpořili výhru Bostonu 4:1 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. V dalších úterních zápasech NHL se prosadili ještě Martin Nečas z Colorada (0+2) a po jedné přihrávce brali Filip Hronek z Vancouveru s Adamem Klapkou z Calgary. Brankář Dan Vladař s Philadelphií uspěl na ledě Montrealu.

Gólové oslavy bostonského Davida Pastrňáka. | foto: Reuters

Po prohře 2:6 s Minnesotou, kterou přerušili svou čtyřdílnou výherní sérii, se hokejisté Bostonu vrátili na vítěznou vlnu, když v úterý na domácím ledě porazili 4:1 Utah. Asistencemi se pod výsledek podepsali i čeští forvardi Bruins David Pastrňák (19:40, 0+2, +1, 5 střel) s Pavlem Zachou (18:29, 0+1, +1, 1 střela).

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 33z. - 45b. (14+31)

2. Pastrňák (BOS), 29z. - 38b. (13+25)

3. Hertl (VGK), 31z. - 22b. (13+9)

4. Zacha (BOS), 32z. - 22b. (8+14)

5. Hronek (VAN), 33z. - 17b. (2+15)

Jako první v zápase ale skórovali hosté. Tým Mammoth poslal do vedení využitou přesilovkou z 9. minuty centr Barrett Hayton. Vítka Vaněčka, jenž dostal přednost před odpočívajícím Karlem Vejmelkou, však ještě v prvním dějství připravil o šanci na nulu kanonýr Morgan Geekie.

Stejný hráč se navíc prosadil podruhé už po 23. vteřinách hry prostředního dějství. S průběžnými 24 zásahy si tak Geekie upevnil druhou pozici v tabulce střelců NHL za odskočeným Nathanem MacKinnonem z Colorada (28 gólů).

Ve třetí třetině si Boston pohlídal náskok a Casey Mittelstadt s Michaelem Eyssimontem skóre navíc ještě navýšili. Vaněček duel zakončil s bilancí 19 zákrok proti 23 střelám soupeře.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
17. 12. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Góly:
49:59 Ekman-Larsson (Matthews, Nylander)
56:51 Matthews (Nylander)
56:59 Joshua (Stecher, McCabe)
Góly:
10:21 Kaiser (Toninato)
14:58 J. Dickinson (Michejev, Crevier)
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, Thrun, Benoit – Nylander, Matthews (C), Knies – N. Robertson, Tavares (A), McMann – Cowan, Laughton, Lorentz – Domi, N. Roy, Joshua.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Kaiser, Grzelcyk, Murphy (A), Del Mastro – Burakovsky, Nazar, Bertuzzi – Lardis, Greene, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Teräväinen – Donato, Toninato, C. Dach.

Rozhodčí: Carter Sandlak, Kendrick Nicholson – Michel Cormier, Mark Shewchyk

Počet diváků: 18568

NHL
17. 12. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:3P (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)
Góly:
08:21 Werenski (Jenner, Činachov)
23:59 Werenski (Gaunce, K. Johnson)
24:18 Jenner (Provorov)
63:32 Fantilli (K. Johnson, Werenski)
Góly:
23:35 R. Strome (Poehling, I. Moore)
25:29 Granlund (Vatrano)
56:44 LaCombe (Poehling, Granlund)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan (A), Činachov – Miles Wood, Coyle, C. Sillinger – Lundeström, Gaunce, K. Johnson.
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson (A), Killorn (A) – Kreider, McTavish, Sennecke – Vatrano, Granlund, Terry – R. Johnston, Poehling, R. Strome.

Rozhodčí: Charron, Schrader – Deschamps, MacPherson

Počet diváků: 14120

NHL
17. 12. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:5 (0:1, 3:1, 0:3)
Góly:
23:02 S. Wright (Nyman, Kakko)
25:48 Eberle (Beniers, Larsson)
39:25 Stephenson (Tolvanen, Dunn)
Góly:
12:19 Lehkonen (Nečas, Manson)
33:29 Girard (Ničuškin, Burns)
42:40 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
48:24 Nelson (MacKinnon, C. Makar)
59:37 MacKinnon (Ničuškin, Landeskog)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Beniers (A), Marchment, Eberle (C) – Kakko, S. Wright, Nyman – Winterton, Meyers, Melanson.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Brindley, Colton, Olofsson – Kiviranta, Drury, Kelly.

Rozhodčí: Cody Beach, Kelly Sutherland – Ryan Gibbons, Joe Mahon

NHL
17. 12. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Washington Capitals Washington Capitals 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Góly:
02:09 Tarasenko (Jurov, Faber)
32:51 Kaprizov (Eriksson Ek, Q. Hughes)
44:23 Tarasenko (Jurov)
48:53 Jurov (Tarasenko)
54:12 Boldy (Kiersted)
Góly:
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček, Kiersted – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov (A) – Tarasenko, Jurov, Trenin – Aube-Kubel, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, Sturm, B. Jones.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Sourdif, Protas – Frank, Lapierre, Milano – McMichael, Dowd, Duhaime.

Rozhodčí: Syvret, Rehman – Toomey, McNamara

Počet diváků: 18044

NHL
17. 12. 2025 1:30
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)
Góly:
19:14 Novak (Mantha)
26:24 E. Karlsson (Crosby, Rakell)
56:51 Rust (Mantha, E. Karlsson)
59:46 Heinen (Novak, Shea)
Góly:
11:38 Hyman (McDavid, Draisaitl)
11:52 McDavid (Draisaitl, Bouchard)
24:35 Savoie (Regula, Janmark)
29:36 Bouchard (McDavid, Draisaitl)
46:47 Podkolzin (Draisaitl, Ekholm)
58:41 McDavid (Hyman)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, St. Ivany, Kulak – Crosby (C), Rakell, Rust (A) – Brazeau, Kindel, McGroarty – Hayes, Mantha, Novak – Acciari, Heinen, Dewar.
Sestavy:
Jarry (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Nurse, Regula, Stastney, Emberson – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Draisaitl (A), Podkolzin, Savoie – Henrique, Janmark, Mangiapane – Frederic, Q. Hutson, Lazar.

Rozhodčí: Brenk, Dunning – Murray, Knorr

Počet diváků: 15285

NHL
17. 12. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Calgary Flames Calgary Flames 6:3 (3:2, 0:0, 3:1)
Góly:
01:02 Klingberg (Celebrini)
06:00 Goodrow (Ostapchuk, Iorio)
19:41 Goodrow (Celebrini, Dellandrea)
42:46 Celebrini (Graf)
52:53 Toffoli (Eklund, Wennberg)
58:50 Celebrini (Orlov, Goodrow)
Góly:
11:01 Coleman (Weegar, Zary)
14:23 Lomberg (Klapka)
53:31 Kadri (Huberdeau)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro, Iorio, Muchamadullin – Černišev, Celebrini (A), Graf – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Cardwell, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Zary, Backlund (C) – Klapka, Beecher, Lomberg.

Rozhodčí: Graham Skilliter, Graedy Hamilton – Travis Gawryletz, Ryan Jackson

Počet diváků: 14261

NHL
17. 12. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly:
19:00 Texier (J. Evans, Josh Anderson)
Góly:
19:38 Grundström (Tippett, Couturier)
26:25 Zegras (Konecny, Andrae)
39:09 Brink (Mičkov)
58:24 Konecny (Dvorak, Couturier)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Struble, Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Suzuki, Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Texier, Josh Anderson, J. Evans – Veleno, Beck, Gallagher.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim, Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny – Grundström, Couturier, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Deslauriers, Abols, Hathaway.

Rozhodčí: South, Lambert – Barton, Oliver

Počet diváků: 20962

NHL
17. 12. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly:
16:01 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
20:23 M. Geekie (Pastrňák, Zadorov)
50:16 Mittelstadt (Zacha, Chusnutdinov)
56:02 Eyssimont
Góly:
08:34 Hayton (Durzi, But)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Lohrei, Söderström – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Chusnutdinov, Zacha, Mittelstadt – Eyssimont, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Durzi, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Crouse (A) – But, McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: Blandina, Luxmore – Kovachik, Brisebois

Počet diváků: 17850

NHL
17. 12. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New York Islanders New York Islanders 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Góly:
42:03 Sandin-Pellikka (Raymond)
43:55 DeBrincat (Seider, Raymond)
57:43 DeBrincat (Seider, Raymond)
Góly:
04:27 Heineman (Barzal, Drouin)
51:26 Mayfield (Pageau, Lee)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – Leonard, Copp, DeBrincat – E. Söderblom, Danielson, Kasper – J. van Riemsdyk, Compher, Rasmussen.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, T. Mitchell – Heineman, Barzal, Drouin – Šabanov, Ritchie, Duclair – Holmström, Pageau, Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: J. Samuels-Thomas, T. Hanson – S. Alphonso, T. Baker

Počet diváků: 19515

NHL
17. 12. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
01:46 E. Kane (Boeser, Elias Pettersson)
23:24 Öhgren (L. Karlsson)
56:44 Garland (Hronek)
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, Morrow, M. Robertson – Panarin, Zibanejad (A), Lafrenière – Cuylle, Trocheck (A), J. Miller (C) – Sheary, Laba, T. Raddysh – Chmelař, Carrick, Rempe.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – DeBrusk, Rossi, Boeser (A) – Höglander, Kämpf, Garland – Sherwood, O'Connor, E. Kane – Öhgren, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: Halkidis, St. Laurent – Berg, O ́Quinn

Počet diváků: 17452

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 33. kolo - 17. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:00
  • 1.85
  • 4.38
  • 3.43
Frýdek-M. vs. JihlavaHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:00
  • 3.82
  • 4.55
  • 1.68
Vítkovice vs. PlzeňHokej - 13. kolo - 17. 12. 2025:Vítkovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.73
Přerov vs. ChomutovHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Přerov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 2.56
  • 4.10
  • 2.16
Vsetín vs. ZlínHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Vsetín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 1.76
  • 4.35
  • 3.59
Pardubice vs. OlomoucHokej - 31. kolo - 17. 12. 2025:Pardubice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
17. 12. 18:00
  • 1.40
  • 5.28
  • 6.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Pastrňák se Zachou proti Vaněčkovi sbírali asistence, bodovali i další Češi

Aktualizujeme
Český útočník David Pastrňák se proti Torontu prosadil hned dvakrát.

Hokejoví útočníci David Pastrňák (0+2) a Pavel Zacha (0+1) produktivitou podpořili výhru Bostonu 4:1 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. V dalších úterních zápasech NHL se prosadili ještě Martin...

17. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  7:12

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Premium
Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry Sawchuk. Trpký konec ji jen korunoval. Famózní hokejový gólman zemřel 31. května 1970 v New Yorku na...

17. prosince 2025

Čtyři Češi pomohli Zugu do semifinále Ligy mistrů. Dál jdou i tři švédské celky

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Hokejisté Zugu v sestavě se čtveřicí českých hráčů Janem Kovářem, Dominikem Kubalíkem, Danielem Voženílkem a Davidem Skleničkou postoupili do semifinále Ligy mistrů poté, co odvetném utkání...

16. prosince 2025  22:30

Babka dostal ve Vsetíně padáka. Trenéra dočasně nahradí duo Broš a Němec

Trenér Vsetína Daniel Babka.

Od hokejistů Vsetína v první lize byl odvolán hlavní trenér Daniel Babka. Aktuálně šestý tým tabulky druhé nejvyšší soutěže povedou minimálně ve středečním derby proti Zlínu asistenti Michal Broš a...

16. prosince 2025  19:38

Kontumace v první lize. Tábor nasadil až příliš hokejistů na střídavý start

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Hokejisté Tábora přišli o dva body za výhru nad Pardubicemi B 2:1 po samostatných nájezdech v 29. kole první ligy. V dresu nováčka nastoupil nepovolený počet hráčů na takzvané střídavé starty a Český...

16. prosince 2025  15:12

Vánoční dárek pro fanoušky Slovanu, legendární Růžička nastupuje na střídačku

První trénink Vladimíra Růžičky, trenéra mistrů světa, v Ústí nad Labem.

Vánoční dárek pro ústecké fanoušky. Na střídačku Slovanu, utrápeného otloukánka druholigové divize Západ, se postaví hokejová legenda Vladimír Růžička. Mužstvu už pomáhal v tréninkovém procesu....

16. prosince 2025  14:35

Problém, který Češi nemají. Opora Kanady patří k nejhorším, pojede i tak na OH?

Jordan Binnington rozehrává puk v utkání s Montrealem.

Užíval si chvilky slávy. Srovnatelné s rokem 2019, kdy St. Louis dotáhl ke Stanley Cupu. V únoru zase vychytal Kanadě zlato na Four Nations, v napínavém finále předčil americkou hvězdu Connora...

16. prosince 2025  13:13

Éra míru a hojnosti. NHL po krizi jen kvete, hráče dokonce čekají zvláštní prémie

Premium
Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem.

Při covidové pandemii nejslavnější hokejová liga strádala, z krize se však NHL otřepala a v poslední době láme hospodářské rekordy. Její příjmy se v sezoně 2025/26 přiblíží částce sedmi miliard...

16. prosince 2025

V Plzni máme všechno. Zadák z Charkova Merežko doma mluví rusky i ukrajinsky

Plzeňský obránce Igor Merežko

Téměř dvoumetrový řízný bek hokejové Plzně Igor Merežko patří k železným mužům sestavy trenéra Jandače. Po svém loňském příchodu na západ Čech vynechal pouze jediné extraligové utkání. „Upřímně,...

16. prosince 2025  11:14

Dostál se radoval na ledě Rangers, Faksa asistoval. Zářil slovenský nováček

Brankář Lukáš Dostál zastavuje střelu Rangers.

Hokejový brankář Lukáš Dostál se ve svém druhém startu po návratu z marodky dočkal výhry, když 26 zákroky podpořil triumf Anaheimu 4:1 na ledě Rangers. Stejným poměrem uspěl i Dallas nad Los Angeles...

16. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Byl v takovém šoku, až zapomněl výstroj. Jedna z tváří NHL už ale válí za nový tým

Quinn Hughes a David Pastrňák se otáčí směrem ke kotouči.

„Vítej v Minnesotě!“ zakřičel komentátor. Quinn Hughes si najel z druhé vlny, převzal kotouč a z mezikruží vypálil. Trefil místo mezi nohama gólmana Swaymana, odkud se puk přece jen dokutálel za...

15. prosince 2025  18:22

Trenér Montrealu prožíval hrozivé chvíle, měl syna u střelby na americké univerzitě

Martin. St. Louis stojí na lavičce Montrealu.

Ačkoliv jeho svěřenci zdolali Edmonton, sám na tiskové konferenci příliš radosti nerozdával. Krátce poté, co montrealský trenér Martin St. Louis usedl na židli, totiž vyjadřoval upřímnou soustrast...

15. prosince 2025  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.