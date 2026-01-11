Premium

Hertl šel v NHL ve stopách Pastrňáka, proti San Jose zazářil pěti body

Martin Korbáš
22:51aktualizováno  12. ledna 7:58
Den po neuvěřitelném šestibodovém výkonu Davida Pastrňáka z Bostonu (0+6 proti Rangers) v NHL zazářil další český reprezentant. Centr Tomáš Hertl bilancí dvou gólů a tří asistencí režíroval triumf Vegas 7:2 na ledě San Jose. V akci byl znovu i Boston, po desetigólovém přídělu Rangers však tentokrát uhrál pro změnu hubenou výhru 1:0 nad Pittsburghem. V bráně Utahu se představil Vítek Vaněček.
Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas. | foto: AP

Útočník Nico Hischier z New Jersey se raduje z gólu v utkání proti Winnipegu.
Cole Perfetti z Winnipegu s pukem před Connorem Brownem z New Jersey
Winnipežský útočník Mark Scheifele si kryje puk před Lukem Hughesem z New...
Tomáš Hertl hledá cestu zpoza brány, brání ho MacKlin Celebrini, situaci...
Volbu první hvězdy nedělní partie mezi San Jose a Vegas hostující centr Tomáš Hertl (15:35, 2+3, +3, 4 střely, 14 vyhraných buly z 19) zámořským novinářům velice usnadnil. Svým dominantním výkonem proti bývalému zaměstnavateli dal základ k triumfu Golden Knights v poměru 7:2.

Společně s českým reprezentantem si za hosty statistiky vylepšovali také kapitán Mark Stone (0+3) a Jack Eichel (2+0) s Pavlem Dorofejevem (1+2). Naopak třetí hráč v bodování celé soutěže, 19letý supertalent Sharks Macklin Celebrini, vyšel po třinácti zápasech poprvé naprázdno a sbíral jen záporné zápisy -4 do tabulky +/-.

Svůj první gól zápasu Hertl vstřelil v 31. minutě, když v přesilovce uspěl ze svého stanoviště na brankovišti. Podruhé se radoval za rozhodnutého stavu v 59. minutě, kdy pálil tvrdě a přesně z pravého kruhu. 32letý rodák z Prahy se tak zlepšil v sezoně na 39 bodů (18+21) z 44 startů a v kariéře se blíží k posunu do elitní dvacítky Čechů v historii NHL. Z 21. pozice aktuálně ztrácí na 20. Radka Dvořáka jen dva body.

V sobotu rozdrtili Rangers 10:2 po skvělých výkonech Davida Pastrňáka (0+6) a Pavla Zachy (3+0), v neděli pro změnu hokejisté Bostonu uspěli v gólově chudém souboji 1:0 nad Pittsburghem.

Po odvolané brance domácího Seana Kuralyho z 5. minuty se jediným střelcem utkání stal v 11. minutě útočník Viktor Arvidsson. Bezchybný výkon v dresu Bruins podal brankář Joonas Korpisalo, jenž na své první čísté konto sezony a osmé kariéry potřeboval 27 zákroků.

David Pastrňák (22:36, +/-: 0, 4 střely) s Pavlem Zachou (17:33, +1) tentokrát bodovat nedokázali, těšila je ale již pátá výhra Bostonu z posledních šesti startů.



Po nedávné černé sérii jedenácti porážek v řadě hokejisté Winnipegu zabrali a zvítězili ve dvou navazujících startech. Po výsledku 5:1 nad Los Angeles byli v neděli o gól lepší proti New Jersey. Skóre 4:3 pro Jets zařídili útočníci Alex Iafallo, Jonathan Toews, Gabriel Vilardi a Tanner Pearson, jenž rozhodl akcí z 47. minuty.

V dresu Devils, za které ve čtvrté formaci stihl jen deset střídání upozaděný Ondřej Palát (6:32, -1), dvakrát domácího brankáře Connora Hellebuycka překonal Cody Glass. Svými zásahy ovšem neodvrátil čtvrtou prohru New Jersey v řadě. V dané sérii navíc bije do očí hrozivý debakl 0:9 od Islanders.

Výsledky

NHL
11. 1. 2026 23:00
Boston Bruins Boston Bruins : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Góly:
11:00 Arvidsson (Jokiharju, Mittelstadt)
Góly:
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Aspirot, McAvoy (A), Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – Chusnutdinov, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Steeves, Minten, Eyssimont – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Kulak, Letang (A), Shea, Clifton – Novak, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Kindel, Činachov – Mantha, Hayes, Brazeau – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: McIsaac, Skilliter – MacPherson, Marquis

Počet diváků: 17850

NHL
11. 1. 2026 20:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Góly:
18:50 Iafallo (Niederreiter, Samberg)
22:36 J. Toews (Perfetti)
37:57 Vilardi (Perfetti, Morrissey)
46:17 Pearson (Morrissey, Koepke)
Góly:
19:27 Hischier (L. Hughes, Bratt)
21:05 Glass (L. Hughes, J. Hughes)
28:08 Glass (J. Hughes, Kovacevic)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, Zhilkin, Koepke.
Sestavy:
Allen (Markström) – Pesce, L. Hughes, Kovacevic, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Dadonov, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Gricjuk – Cotter, Glendening, Palát (A).

Rozhodčí: B. Blandina, K. Nicholson – J. Mahon, R. Daisy

Počet diváků: 14165

NHL
12. 1. 2026 2:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Góly:
09:33 Graf (J. Skinner)
36:29 Wennberg (Liljegren, Toffoli)
Góly:
07:19 Eichel (Barbašov, Lauzon)
10:57 Dorofejev (Hertl, Stone)
24:19 Eichel (Stone)
31:00 Hertl (Dorofejev, Marner)
32:25 Whitecloud (Hertl, Hanifin)
57:03 Theodore (Hertl)
58:59 Hertl (Dorofejev, Hanifin)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Iorio, Ferraro (A), Klingberg, S. Dickinson – Černyšov, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Graf, Gaudette, J. Skinner – Misa, Ostapchuk, Goodrow.
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – Whitecloud, Hanifin, Theodore, Lauzon, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov (A) – Dorofejev, Marner, R. Smith – Kolesar, Hertl, Holtz – Bowman, Sissons, Reinhardt.

Rozhodčí: Jake Brenk, Jordan Samuels-Thomas – Bevan Mills, Libor Suchánek

Počet diváků: 17435

NHL
12. 1. 2026 1:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:3P (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
16:20 McBain (Keller, DeSimone)
21:02 Sergačov (Keller, Schmaltz)
Góly:
02:47 Pyyhtiä (Heinen, Provorov)
38:31 Coyle (Fantilli, Marčenko)
61:01 Voronkov (Werenski, Marčenko)
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Severson, Zamula, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan (A), K. Johnson – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Heinen, Gaunce, Pyyhtiä.

Rozhodčí: McCauley, Dwyer – Gibbons, Apperson

Počet diváků: 12478

NHL
12. 1. 2026 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : Washington Capitals Washington Capitals 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Góly:
13:14 Stamkos (F. Forsberg, Josi)
41:12 C. Smith (Josi, R. Schaefer)
43:29 Josi (Stamkos, O'Reilly)
Góly:
05:56 Ovečkin (Carlson, R. Leonard)
49:03 Frank (Ovečkin, D. Strome)
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Evangelista – Bunting, Haula, Stamkos – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Fehérváry, Chisholm, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), D. Strome, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Dowd (A), Beauvillier – Leason, Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: Schlenker, Rooney – Cherrey, Berg

Počet diváků: 17159



