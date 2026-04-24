Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

Martin Korbáš
  7:15aktualizováno  7:59
Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2 a Hurricanes porazili Ottawu 2:1. Také třetí čtvrteční zápas skončil vítězstvím hostů, když se Buffalo radovalo 3:1 na ledě Bostonu. V sérii tak vede 2:1.
Český útočník Martin Nečas se raduje s Nathanem MacKinnonem (vlevo) a Calem Makarem, svými spoluhráči z Colorada. | foto: AP

Na ledě Buffala ze dvou startů David Pastrňák vyprodukoval skvělých pět bodů. Po přesunu série do Bostonu za stavu 1:1 na zápasy se však český útočník (21:21, -3, 5 střel) poprvé neprosadil, navíc byl na ledě u všech inkasovaných branek.

Domácí Bruins se ujali vedení v 24. minutě gólem člena čtvrté formace Tannera Jeannota. Krátce na to mohl navíc náskok navýšit Viktor Arvidsson, z trestného střílení si však na Alexe Lyona nepřišel. Hubené skóre 1:0 tak vydrželo až do 31. minuty, kdy Sabres vrátil do hry obránce Bowen Byram.

Poprvé šli hosté do vedení v 45. minutě poté, co se střelou z kraje levého kruhu prosadil Alex Tuch. Při závěrečné hře Bostonu bez brankáře navíc do prázdné klece výsledek pro Buffalo pojistil Noah Östlund. Stejně jako Pastrňák tak odcházel do kabin zklamaný i Pavel Zacha (19:54, -2, 5 střel).

Po domácích těsných výhrách 2:1 a 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles hokejisté Colorada triumfovali 4:2. Vítěz Prezidentovy trofeje tak suverénně míří za postupem do druhého kola play off.

Vedení se Avalanche ujali už v 6. minutě trefou kapitána Gabriela Landeskoga. Když v 26. minutě srovnal Trevor Moore, smírný stav vydržel jen dalších sedm minut hry. Zpátky do vedení hosty dostal obránce Cale Makar. Ve třetím dějství se při hře v oslabení prosadil Artturi Lehkonen.

Kings vývoj zdramatizovali kontaktní brankou z 56. minuty, kdy přesilovku využil Adrian Kempe. Při následné hře bez brankáře ale na vyrovnání nedosáhli. Colorado naopak pojistilo výsledek trefou Brocka Nelsona. Třetí výhru série tak se spoluhráči slavil i Martin Nečas (17:37, +/-: 0, 1 střela).

Na domácí úspěchy 2:0 a 3:2 hokejisté Caroliny navázali po přesunu do Ottawy výhrou 2:1. Postarali se o ní útočníci Logan Stankoven a Jackson Blake. Gólman Frederik Andersen zastavil 21 z 22 střel Senators, za které jedinou trefu obstaral Drake Batherson.

Třízápasovou ztrátu v historii play off NHL dokázaly otočit jen čtyři celky. Pro Pittsburgh, Los Angeles a Ottawu se tak konec letošní sezony výrazně přiblížil.

Výsledky

NHL
24. 4. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly:
25:55 T. Moore (Laferriere, Byfield)
55:57 Kempe (Panarin, Laferriere)
Góly:
05:29 Landeskog (N. Roy, Manson)
32:12 C. Makar (D. Toews, Lehkonen)
47:39 Lehkonen
57:42 Nelson
Sestavy:
A. Forsberg – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kempe, T. Moore – Byfield, Laferriere, Armia – Kopitar, Laughton, Kuzmenko – Malott, S. Helenius, J. Wright.
Sestavy:
Wedgewood – C. Makar, D. Toews, Manson, Burns, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Kelly – N. Roy, Kadri, Landeskog – L. O'Connor, Drury, Kiviranta.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Corey Syvret – Matt MacPherson, Travis Gawryletz

Počet diváků: 18145

Stav série: 0:3

NHL
24. 4. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
36:06 Batherson (Cousins)
Góly:
05:13 Stankoven (Hall, Robinson)
37:29 Blake (K. Miller, Hall)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Matinpalo, Sanderson, Spence, Chabot (A), Crotty, Kleven – Batherson, Stützle, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Cozens, Greig – Amadio, Pinto, Foegele – Zetterlund, Eller, Cousins.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Charron, McIsaac – Alphonso, Fournier

Počet diváků: 18753

Stav série: 0:3

NHL
24. 4. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly:
23:26 Jeannot (Kastelic, McAvoy)
Góly:
30:58 Byram (Östlund, Power)
44:03 Tuch (Krebs, Byram)
58:36 Östlund
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.

Rozhodčí: Rank, Rehman – Daisy, Flemington

Počet diváků: 17851

Stav série: 1:2

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

Premium
Dan Vladař (80) v dresu Philadelphia Flyers

Je to naprostý unikát. Ačkoliv v poli byste napočítali jen šest hokejistů, v brance Češi světové velmoci porážejí. Ve svých týmech mají navíc naprosto stěžejní pozici, kluby je k udržení nadějí na...

24. dubna 2026

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

Rozhodčí od sebe roztrhává pardubického Lukáše Sedláka a třineckého Patrika...

Několikrát během utkání zůstal ležet na ledě. Třinečtí fanoušci mu spílali, ale vždy se zvedl a hrál dál. Pardubický útočník Lukáš Sedlák byl u obou gólů svého týmu, první dal a na druhý nahrával...

23. dubna 2026  21:53

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

23. dubna 2026  21:43

Česko - Rakousko 5:1, národní tým vyhrál v přípravě. Rulík: Bylo to pod kontrolou

Čeští hokejisté slaví gól proti Německu.

Hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku na vítězné vlně. Ve čtvrtek večer ve Vídni zdolala Rakousko 5:1. Debut v české bráně si odbyl Jan Bednář, který...

23. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:26

Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

Český obránce Jakub Vaněček na MS osmnáctek.

Česká hokejová osmnáctka zdolala na mistrovství světa v Bratislavě obhájce stříbra Švédy 2:1 a uspěla i ve druhém utkání na turnaji. Rozhodl o tom v čase 59:39 v přesilové hře obránce Jakub Vaněček.

23. dubna 2026  19:25

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

23. dubna 2026  19:19

Bez bodu, s chybami i šrámy. McDavid se v play off trápí: Potřebujeme se rychle rozjet

Connor McDavid se snaží proháčkovat obranou Anaheimu.

Z dlouhodobého pohledu to byl obrázek velmi netypický, v aktuálním play off NHL však zatím podtrhující jeho nepříliš oslnivé výkony. Hvězdný Connor McDavid ve druhém střetnutí hokejistů Edmontonu s...

23. dubna 2026  14:56

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

