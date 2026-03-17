Krásné góly Pastrňáka a Zachy Bostonu stačily jen na bod, Nečas asistoval

Martin Korbáš
Aktualizujeme   4:00aktualizováno  4:11
České útočné duo Bostonu v pondělním programu NHL pálilo ostrými. David Pastrňák se blýskl dvěma pohlednými góly a mezi střelci figuroval i Pavel Zacha. Bruins to ovšem nakonec stačilo jen k zisku bodu, když se po výsledku 4:3 po prodloužení radovali hráči New Jersey. Za Colorado si připsal asistenci Martin Nečas a gólman Vítek Vaněček slavil s Utahem na ledě Dallasu.

David Pastrňák střílí na branku Penguins | foto: Reuters

Poprvé se David Pastrňák (24:03, 2+0, +1, 4 střely) prosadil v 5. minutě, když se k němu odrazil puk přímo před Jacobem Markströmem a český šikula jej po rychlé kličce uklidil brankáři mezi betony. V 15. minutě bylo na lavici Bostonu ještě veseleji. Zasloužil se o to z rychlého protiútoku přihrávající Victor Arvidsson a zakončující Pavel Zacha (18:54, 1+0, -1, 1 střela).

V dalším průběhu ale domácí New Jersey převzalo iniciativu a postupně otočilo skóre na 3:2. Svým jubilejním 400. bodem kariéry, na který dosáhl nejrychleji ze všech hráčů Devils v historii už po 414 startech, k tomu přispěl i útočník Jack Hughes. Boston však ve třetí třetině zachránil hvězdný Pastrňák. V 45. minutě se krásnou stahovačkou zbavil obránce a následně umně poslal puk přemísťujícímu se Markströmovi pod betonem.

Velkou šanci měli hosté i v prodloužení, kdy Pastrňák nabíjel obránci McAvoyovi. Jeho ránu ale zastavila tyč a z protiútoku rozjásal fanoušky Devils v zápase podruhé skórující Paul Cotter.

Gólman Vítek Vaněček zneškodnil 27 z 30 střel domácího Dallasu, který před svými fanoušky nestačil 3:6 na Utah. Hosté rozhodli o svém triumfu ve třetí třetině sérií čtyř gólů, o něž se postarali Jack McBain, Kailer Yamamoto, Michael Carcone a Lawson Crouse.

Dlouhán Adam Klapka se tentokrát nevešel do sestavy Calgary, které padlo 2:5 v Detroitu. Za favorizované Red Wings se blýskl třemi asistencemi útočník Alex DeBrincat, dvakrát přesně mířil veterán Patrick Kane.

Osamostatnil se tak na čtvrté pozici historické tabulky střelců pro hráče narozené v USA. Kane má 504 gólů a lepší jsou jen Jeremy Roenick (513), Keith Tkachuk (538) a Mike Modano (561). Nedávno tomu již Kane překonal Modana (1 374 bodů) na čele v historickém bodování hráčů narozených v USA, když má na kontě již 1 383 bodů.

Emotivní večer prožil Artěmij Panarin, jenž se po přestupu z Rangers do Los Angeles poprvé v dresu nového klubu představil na ledě Madison Square Garden. Proti bývalým spoluhráčům zapsal bod za asistenci a slavil výhru Kings 4:1.

Dokonce tři body (1+2) bral forvard Alex Laferriere, kapitán Anže Kopitar si čerstvě nabytou metu nejproduktivnějšího hráče v historii Los Angeles vylepšil jednou asistencí. Ve čtvrté řadě New Yorku nastoupil český mladík Jaroslav Chmelař (7:41, +/-: 0).

Výsledky

NHL
17. 3. 2026 0:00
New York Rangers New York Rangers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Góly:
42:29 Trocheck (Fox, Zibanejad)
Góly:
13:29 Doughty (M. Anderson, Panarin)
24:31 M. Anderson (Laferriere, Byfield)
24:59 Laferriere (Kopitar, Byfield)
58:12 T. Moore (Laferriere)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – J. Miller (C), Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Edström, T. Raddysh.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – M. Joseph, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Turcotte – Ward, S. Helenius, Malott.

Rozhodčí: J. Brenk, W. McCauley – J. Murray, L. Suchánek

Počet diváků: 17752

NHL
17. 3. 2026 0:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Boston Bruins Boston Bruins 4:3P (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
20:32 C. Brown
28:08 Bratt (C. Brown, J. Hughes)
42:50 Cotter (Cyplakov, Dillon)
64:53 Cotter (J. Hughes, Hamilton)
Góly:
04:02 Pastrňák (Jokiharju, Chusnutdinov)
14:29 Zacha (Arvidsson, McAvoy)
44:32 Pastrňák
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: Dunning, Rank – Brisebois, Kelly

Počet diváků: 16034

NHL
17. 3. 2026 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : Utah Mammoth Utah Mammoth 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Góly:
06:17 Steel (Benn, Lindell)
35:34 W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson)
59:56 Erne (Hyry, T. Myers)
Góly:
12:11 Keller (Sergačov)
27:20 Schmidt (L. Cooley)
44:16 McBain
48:05 Yamamoto (Kerfoot)
56:06 Carcone (Peterka)
59:20 Crouse (Schmaltz)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn (C) – Bunting, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Erne.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – B. Tanev, Kerfoot, Yamamoto.

Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Kovachik, Berg

Počet diváků: 18532

NHL
17. 3. 2026 2:30
zápas probíhá
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:6 (2:4, 0:2, -:-)
Góly:
04:08 MacKinnon (Nečas, C. Makar)
14:21 Burns (Brindley)
Góly:
03:00 Malkin (Rust, Acciari)
04:23 Mantha (E. Karlsson)
12:59 Malkin (Činachov, Wotherspoon)
13:43 E. Söderblom (E. Karlsson, Dewar)
30:36 E. Karlsson
36:19 Rust (Malkin, Rakell)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar, Kulak, Malinski, Manson, Burns, Blankenburg – Ničuškin, MacKinnon, Nečas – Kadri, Nelson, N. Roy – Kelly, Drury, Kiviranta – Brindley, Bardakov.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang, Solovjov, Clifton – Mantha, Rakell, Rust – Činachov, Novak, Malkin – Koivunen, Kindel, Brazeau – E. Söderblom, Dewar, Acciari.

Rozhodčí: Rooney, Hanson – Gibbons, Toomey

NHL
17. 3. 2026 0:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Calgary Flames Calgary Flames 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Góly:
21:03 P. Kane (DeBrincat)
25:06 Finnie (A. Johansson, Raymond)
26:37 P. Kane (DeBrincat, Compher)
31:45 Seider (DeBrincat, Compher)
58:55 Shine
Góly:
17:35 Frost (Gridin, Coronato)
27:23 Coronato
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Compher, DeBrincat – Raymond (A), Finnie, Perron – J. van Riemsdyk, Kasper, J. Leonard – Shine, Dries, Appleton.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud (A), Bahl, Määttä, Brzustewicz, Parekh, Hanley – Farabee, Backlund (C), Coleman (A) – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Coronato, Frost, Gridin – Pospíšil, Lomberg, Zary.

Rozhodčí: Jean Hebert, Justin Kea – Scott Cherrey, Andrew Smith

Počet diváků: 19515

Výsledky

