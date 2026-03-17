Poprvé se David Pastrňák (24:03, 2+0, +1, 4 střely) prosadil v 5. minutě, když se k němu odrazil puk přímo před Jacobem Markströmem a český šikula jej po rychlé kličce uklidil brankáři mezi betony. V 15. minutě bylo na lavici Bostonu ještě veseleji. Zasloužil se o to z rychlého protiútoku přihrávající Victor Arvidsson a zakončující Pavel Zacha (18:54, 1+0, -1, 1 střela).
V dalším průběhu ale domácí New Jersey převzalo iniciativu a postupně otočilo skóre na 3:2. Svým jubilejním 400. bodem kariéry, na který dosáhl nejrychleji ze všech hráčů Devils v historii už po 414 startech, k tomu přispěl i útočník Jack Hughes. Boston však ve třetí třetině zachránil hvězdný Pastrňák. V 45. minutě se krásnou stahovačkou zbavil obránce a následně umně poslal puk přemísťujícímu se Markströmovi pod betonem.
Velkou šanci měli hosté i v prodloužení, kdy Pastrňák nabíjel obránci McAvoyovi. Jeho ránu ale zastavila tyč a z protiútoku rozjásal fanoušky Devils v zápase podruhé skórující Paul Cotter.
Gólman Vítek Vaněček zneškodnil 27 z 30 střel domácího Dallasu, který před svými fanoušky nestačil 3:6 na Utah. Hosté rozhodli o svém triumfu ve třetí třetině sérií čtyř gólů, o něž se postarali Jack McBain, Kailer Yamamoto, Michael Carcone a Lawson Crouse.
Dlouhán Adam Klapka se tentokrát nevešel do sestavy Calgary, které padlo 2:5 v Detroitu. Za favorizované Red Wings se blýskl třemi asistencemi útočník Alex DeBrincat, dvakrát přesně mířil veterán Patrick Kane.
Osamostatnil se tak na čtvrté pozici historické tabulky střelců pro hráče narozené v USA. Kane má 504 gólů a lepší jsou jen Jeremy Roenick (513), Keith Tkachuk (538) a Mike Modano (561). Nedávno tomu již Kane překonal Modana (1 374 bodů) na čele v historickém bodování hráčů narozených v USA, když má na kontě již 1 383 bodů.
Emotivní večer prožil Artěmij Panarin, jenž se po přestupu z Rangers do Los Angeles poprvé v dresu nového klubu představil na ledě Madison Square Garden. Proti bývalým spoluhráčům zapsal bod za asistenci a slavil výhru Kings 4:1.
Dokonce tři body (1+2) bral forvard Alex Laferriere, kapitán Anže Kopitar si čerstvě nabytou metu nejproduktivnějšího hráče v historii Los Angeles vylepšil jednou asistencí. Ve čtvrté řadě New Yorku nastoupil český mladík Jaroslav Chmelař (7:41, +/-: 0).
Výsledky
42:29 Trocheck (Fox, Zibanejad)
13:29 Doughty (M. Anderson, Panarin)
24:31 M. Anderson (Laferriere, Byfield)
24:59 Laferriere (Kopitar, Byfield)
58:12 T. Moore (Laferriere)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – J. Miller (C), Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Edström, T. Raddysh.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – M. Joseph, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Turcotte – Ward, S. Helenius, Malott.
Rozhodčí: J. Brenk, W. McCauley – J. Murray, L. Suchánek
Počet diváků: 17752
20:32 C. Brown
28:08 Bratt (C. Brown, J. Hughes)
42:50 Cotter (Cyplakov, Dillon)
64:53 Cotter (J. Hughes, Hamilton)
04:02 Pastrňák (Jokiharju, Chusnutdinov)
14:29 Zacha (Arvidsson, McAvoy)
44:32 Pastrňák
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Dunning, Rank – Brisebois, Kelly
Počet diváků: 16034
06:17 Steel (Benn, Lindell)
35:34 W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson)
59:56 Erne (Hyry, T. Myers)
12:11 Keller (Sergačov)
27:20 Schmidt (L. Cooley)
44:16 McBain
48:05 Yamamoto (Kerfoot)
56:06 Carcone (Peterka)
59:20 Crouse (Schmaltz)
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn (C) – Bunting, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Erne.
Vaněček (Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – B. Tanev, Kerfoot, Yamamoto.
Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Kovachik, Berg
Počet diváků: 18532
04:08 MacKinnon (Nečas, C. Makar)
14:21 Burns (Brindley)
03:00 Malkin (Rust, Acciari)
04:23 Mantha (E. Karlsson)
12:59 Malkin (Činachov, Wotherspoon)
13:43 E. Söderblom (E. Karlsson, Dewar)
30:36 E. Karlsson
36:19 Rust (Malkin, Rakell)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar, Kulak, Malinski, Manson, Burns, Blankenburg – Ničuškin, MacKinnon, Nečas – Kadri, Nelson, N. Roy – Kelly, Drury, Kiviranta – Brindley, Bardakov.
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang, Solovjov, Clifton – Mantha, Rakell, Rust – Činachov, Novak, Malkin – Koivunen, Kindel, Brazeau – E. Söderblom, Dewar, Acciari.
Rozhodčí: Rooney, Hanson – Gibbons, Toomey
21:03 P. Kane (DeBrincat)
25:06 Finnie (A. Johansson, Raymond)
26:37 P. Kane (DeBrincat, Compher)
31:45 Seider (DeBrincat, Compher)
58:55 Shine
17:35 Frost (Gridin, Coronato)
27:23 Coronato
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Compher, DeBrincat – Raymond (A), Finnie, Perron – J. van Riemsdyk, Kasper, J. Leonard – Shine, Dries, Appleton.
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud (A), Bahl, Määttä, Brzustewicz, Parekh, Hanley – Farabee, Backlund (C), Coleman (A) – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Coronato, Frost, Gridin – Pospíšil, Lomberg, Zary.
Rozhodčí: Jean Hebert, Justin Kea – Scott Cherrey, Andrew Smith
Počet diváků: 19515