Za výhrou Bostonu 5:2 na ledě St. Louis stáli dva dvougóloví útočníci Mark Kastelic a Fraser Minten. Po pětizápasové absenci se hned třemi přihrávkami vrátil do NHL po hokeji hladový David Pastrňák (15:36, 0+3, +2, 3 střely).
Svůj třetí bod večera zaznamenal v 59. minutě u trefy do prázdné klece v podání parťáka Pavla Zachy (15:55, 1+0, +1, 6 střel), jenž v zápase platil za střelecky nejaktivnějšího hráče Bruins.
Obě trefy domácích Blues obstaral elitní centr Robert Thomas. Boston tak zvítězil už potřetí za sebou a s 36 body společně s týmem Tampa Bay vévodí Atlantické divizi.
Výsledky
40:10 McDavid (Ekholm)
41:56 Podkolzin (Draisaitl, Emberson)
59:59 McDavid (Nugent-Hopkins, Bouchard)
19:01 Doan (Dahlin, T. Thompson)
31:03 T. Thompson
31:59 Doan (T. Thompson, Dahlin)
60:33 Tuch (McLeod, Dahlin)
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse (A), Emberson, Kulak – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Savoie, Draisaitl, Podkolzin – Mangiapane, Henrique, Janmark – Tomášek, Lazar, Frederic.
Ellis (20. Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – Tuch (A), T. Thompson, Greenway – Doan, I. Rosén, Benson – Quinn, McLeod, Dunne – Kozak, Krebs, Malenstyn.
Rozhodčí: Furlatt, Hiff – Marquis, Baker
Počet diváků: 17622
04:05 Marchessault (O'Reilly, F. Forsberg)
05:30 R. Schaefer (Svečkov)
52:56 Skjei (Wilsby, Evangelista)
O'Reilly
01:12 Nelson (Manson, Burns)
10:21 Lehkonen (Nečas, MacKinnon)
59:52 C. Makar (Nečas, MacKinnon)
Saros (Annunen) – Hague, Josi (C), Skjei, Wilsby, Stastney, Blankenburg, Perbix – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Svečkov, Matthew Wood – Bunting, Haula, Marchessault – R. Schaefer, McCarron.
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Colton – Ničuškin, Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Kiviranta.
Rozhodčí: Dunning, Luxmore – Daisy, Brisebois
Počet diváků: 17159
31:04 Scheifele (Connor)
38:52 Scheifele (Morrissey, Connor)
45:54 Stanley (Perfetti, Vilardi)
00:44 Lindell (W. Johnston, Rantanen)
21:16 Hintz (Rantanen, W. Johnston)
22:31 Petrovic (Bourque)
44:46 J. Robertson (Heiskanen, Rantanen)
Comrie (DiVincentiis) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Niederreiter – Perfetti, Naměstnikov, Pearson – Koepke, M. Barron, J. Toews.
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Capobianco – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Duchene – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.
Rozhodčí: G. Rank, J. Brenk – J. Tobias, T. Hughes
Počet diváků: 13675
19:34 Horvat (Pulock, M. Schaefer)
23:55 Gatcomb (Cizikas, MacLean)
33:29 Holmström (Ritchie, Duclair)
50:15 Horvat (Barzal, Šabanov)
Heineman
12:02 Hanifin (Eichel, Theodore)
16:00 Marner (Korczak, Stone)
41:27 Barbašev (Bowman, Eichel)
59:46 Dorofejev (Marner, Stone)
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, T. Mitchell, Mayfield – Lee (C), Barzal, Pageau – Heineman, Horvat (A), Šabanov – Duclair, Ritchie, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Hart (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – R. Smith, Hertl, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: Rehman, Sullivan – Shewchyk, Gibbons
Počet diváků: 13514
09:49 Acciari (Dewar)
39:41 Novak (E. Karlsson, Shea)
56:05 Mantha (Crosby, E. Karlsson)
25:17 LaCombe (Sennecke, C. Gauthier)
34:10 Terry
59:59 Sennecke
Leo Carlsson
Šilovs (Jarry) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Clifton – Novak, Crosby (C), Rust (A) – Mantha, Hayes, Brazeau – McGroarty, Kindel, Koivunen – Dewar, Heinen, Acciari.
Husso (Butejec) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – R. Johnston, Poehling, Granlund – Vatrano, R. Strome, Killorn (A).
Rozhodčí: McIsaac, Kea – Cromier, Kelly
Počet diváků: 15165
05:27 R. Thomas (Bučněvič, Faulk)
44:51 R. Thomas (Bučněvič)
32:48 Minten (Chusnutdinov, Pastrňák)
34:34 Kastelic (Kuraly, Söderström)
48:01 Kastelic (Kuraly, Zadorov)
51:33 Minten
58:19 Zacha (E. Lindholm, Pastrňák)
Hofer (Binnington) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Tucker, Mailloux, Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – M. Joseph, B. Schenn (C), Holloway – Bjugstad, Dvorský, Suter – Luff, Sundqvist, Kaskimäki.
Swayman (Korpisalo) – Peeke, H. Lindholm (A), Aspirot, Zadorov (A), Söderström, Lohrei – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: MacDougall, Chmielewski – Knorr, Blujus
Počet diváků: 18096
18:39 Dvorak (Zegras, Konecny)
23:20 Grundström (Seeler, Sanheim)
39:48 Cates (Brink, Drysdale)
58:17 Konecny (Dvorak)
11:33 Graf (Klingberg, W. Smith)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen, Murchinson – Tippett, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Grebjonkin – Hathaway, Abols, Grundström.
Nedeljkovic (Kowalkoski) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Dellandrea, Kurashev – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Jordan Samuels-Thomas – Julien Fournier, Steve Barton
Počet diváků: 17497
39:09 O. Kapanen (Suzuki, Děmidov)
02:27 Point (Guentzel, Bjorkstrand)
06:03 Holmberg
17:12 Kučerov (Crozier)
22:43 D'Astous (Kučerov)
41:22 D. Raddysh (Cirelli)
48:41 D. Raddysh (Point)
Dobeš (21. Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Texier, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Davidson, Veleno, Z. Bolduc.
J. Johansson (Halverson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Lilleberg, Hedman (C), Crozier – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel, Point, Bjorkstrand – Girgensons, Gourde, Holmberg – Douglas, Paul, Sabourin.
Rozhodčí: Charron, Markovic – Oliver, Kovachik
Počet diváků: 20962
29:42 Jarvis (Svečnikov)
47:53 Robinson (Hall, Nyström)
53:38 Staal (Svečnikov, Gostisbehere)
58:45 Martinook (K. Miller, S. Walker)
12:39 Voronkov (Monahan, Marčenko)
Bussi (Andersen) – K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Nikišin, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Ehlers, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Jankowski, Robinson.
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – C. Sillinger, Monahan (A), K. Johnson – Miles Wood, Coyle (A), Lundeström – Del Bel Belluz, Gaunce, Činachov.
Rozhodčí: Lee, Schrader – Suchánek, Murray
Počet diváků: 18299
01:36 Batherson (B. Tkachuk, Sanderson)
12:59 Stützle (B. Tkachuk, Cozens)
30:35 Batherson (Cozens, Stützle)
05:09 Nemec (C. Brown, Gricjuk)
17:59 Gricjuk (C. Brown, Glass)
24:21 Cotter
52:24 Glass (Gricjuk, C. Brown)
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Spence, Kleven, Matinpalo, Jensen – Zetterlund, Stützle (A), Cousins – Batherson, Cozens, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Greig, Amadio – Perron, Eller, Halliday.
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Nemec, White – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Noesen, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Gricjuk – Crookshank, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: Sutherland, St. Laurent – Flemington, Alphonso
Počet diváků: 16159