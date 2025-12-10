Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pastrňák s Nečasem sbírali asistence, Vladař byl hvězdou zápasu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:19aktualizováno  7:43
Po pětizápasové pauze vinou zranění se do sestavy Bostonu vrátil David Pastrňák a hned třemi asistencemi pomohl k výhře 5:2 nad St. Louis. Mezi střelci Bruins figuroval i Pavel Zacha. Dvě přihrávky v úterním programu NHL zapsal produktivní Martin Nečas, lídr soutěže Colorado ale nakonec překvapivě podlehl Nashvillu 3:4 po nájezdech. Skvělý výkon podal brankář Dan Vladař, jehož Philadelphia uspěla 4:1 nad San Jose. Mladík Jakub Dobeš naopak střídal v nevydařené partii Montrealu 1:6 proti Tampě.
Hokejisté Boston Bruins slaví trefu proti St. Louis Blues.

Hokejisté Boston Bruins slaví trefu proti St. Louis Blues. | foto: Jeff Curry/Imagn ImagesReuters

Jakub Dobeš z Montreal Canadiens inkasuje v zápase s Tampa Bay Lightning.
Martin Nečas z Colorado Avalanche jede v samostatných nájezdech na brankáře...
Radko Gudas z Anaheim Ducks brání Tommyho Novaka z Pittsburgh Penguins.
Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights stíhá Kylea MacLeana z New York Islanders.
6 fotografií

Za výhrou Bostonu 5:2 na ledě St. Louis stáli dva dvougóloví útočníci Mark Kastelic a Fraser Minten. Po pětizápasové absenci se hned třemi přihrávkami vrátil do NHL po hokeji hladový David Pastrňák (15:36, 0+3, +2, 3 střely).

Svůj třetí bod večera zaznamenal v 59. minutě u trefy do prázdné klece v podání parťáka Pavla Zachy (15:55, 1+0, +1, 6 střel), jenž v zápase platil za střelecky nejaktivnějšího hráče Bruins.

Obě trefy domácích Blues obstaral elitní centr Robert Thomas. Boston tak zvítězil už potřetí za sebou a s 36 body společně s týmem Tampa Bay vévodí Atlantické divizi.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
10. 12. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:4P (0:1, 0:2, 3:0 - 0:1)
Góly:
40:10 McDavid (Ekholm)
41:56 Podkolzin (Draisaitl, Emberson)
59:59 McDavid (Nugent-Hopkins, Bouchard)
Góly:
19:01 Doan (Dahlin, T. Thompson)
31:03 T. Thompson
31:59 Doan (T. Thompson, Dahlin)
60:33 Tuch (McLeod, Dahlin)
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse (A), Emberson, Kulak – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Savoie, Draisaitl, Podkolzin – Mangiapane, Henrique, Janmark – Tomášek, Lazar, Frederic.
Sestavy:
Ellis (20. Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – Tuch (A), T. Thompson, Greenway – Doan, I. Rosén, Benson – Quinn, McLeod, Dunne – Kozak, Krebs, Malenstyn.

Rozhodčí: Furlatt, Hiff – Marquis, Baker

Počet diváků: 17622

NHL
10. 12. 2025 3:30
Nashville Predators Nashville Predators : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:3N (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
04:05 Marchessault (O'Reilly, F. Forsberg)
05:30 R. Schaefer (Svečkov)
52:56 Skjei (Wilsby, Evangelista)
O'Reilly
Góly:
01:12 Nelson (Manson, Burns)
10:21 Lehkonen (Nečas, MacKinnon)
59:52 C. Makar (Nečas, MacKinnon)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Hague, Josi (C), Skjei, Wilsby, Stastney, Blankenburg, Perbix – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Svečkov, Matthew Wood – Bunting, Haula, Marchessault – R. Schaefer, McCarron.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Colton – Ničuškin, Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Kiviranta.

Rozhodčí: Dunning, Luxmore – Daisy, Brisebois

Počet diváků: 17159

NHL
10. 12. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Dallas Stars Dallas Stars 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Góly:
31:04 Scheifele (Connor)
38:52 Scheifele (Morrissey, Connor)
45:54 Stanley (Perfetti, Vilardi)
Góly:
00:44 Lindell (W. Johnston, Rantanen)
21:16 Hintz (Rantanen, W. Johnston)
22:31 Petrovic (Bourque)
44:46 J. Robertson (Heiskanen, Rantanen)
Sestavy:
Comrie (DiVincentiis) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Niederreiter – Perfetti, Naměstnikov, Pearson – Koepke, M. Barron, J. Toews.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Capobianco – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Duchene – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.

Rozhodčí: G. Rank, J. Brenk – J. Tobias, T. Hughes

Počet diváků: 13675

NHL
10. 12. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 5:4N (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
19:34 Horvat (Pulock, M. Schaefer)
23:55 Gatcomb (Cizikas, MacLean)
33:29 Holmström (Ritchie, Duclair)
50:15 Horvat (Barzal, Šabanov)
Heineman
Góly:
12:02 Hanifin (Eichel, Theodore)
16:00 Marner (Korczak, Stone)
41:27 Barbašev (Bowman, Eichel)
59:46 Dorofejev (Marner, Stone)
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, T. Mitchell, Mayfield – Lee (C), Barzal, Pageau – Heineman, Horvat (A), Šabanov – Duclair, Ritchie, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Sestavy:
Hart (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – R. Smith, Hertl, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: Rehman, Sullivan – Shewchyk, Gibbons

Počet diváků: 13514

NHL
10. 12. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:4N (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
09:49 Acciari (Dewar)
39:41 Novak (E. Karlsson, Shea)
56:05 Mantha (Crosby, E. Karlsson)
Góly:
25:17 LaCombe (Sennecke, C. Gauthier)
34:10 Terry
59:59 Sennecke
Leo Carlsson
Sestavy:
Šilovs (Jarry) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Clifton – Novak, Crosby (C), Rust (A) – Mantha, Hayes, Brazeau – McGroarty, Kindel, Koivunen – Dewar, Heinen, Acciari.
Sestavy:
Husso (Butejec) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – R. Johnston, Poehling, Granlund – Vatrano, R. Strome, Killorn (A).

Rozhodčí: McIsaac, Kea – Cromier, Kelly

Počet diváků: 15165

NHL
10. 12. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Boston Bruins Boston Bruins 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Góly:
05:27 R. Thomas (Bučněvič, Faulk)
44:51 R. Thomas (Bučněvič)
Góly:
32:48 Minten (Chusnutdinov, Pastrňák)
34:34 Kastelic (Kuraly, Söderström)
48:01 Kastelic (Kuraly, Zadorov)
51:33 Minten
58:19 Zacha (E. Lindholm, Pastrňák)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Tucker, Mailloux, Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – M. Joseph, B. Schenn (C), Holloway – Bjugstad, Dvorský, Suter – Luff, Sundqvist, Kaskimäki.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Peeke, H. Lindholm (A), Aspirot, Zadorov (A), Söderström, Lohrei – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: MacDougall, Chmielewski – Knorr, Blujus

Počet diváků: 18096

NHL
10. 12. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
18:39 Dvorak (Zegras, Konecny)
23:20 Grundström (Seeler, Sanheim)
39:48 Cates (Brink, Drysdale)
58:17 Konecny (Dvorak)
Góly:
11:33 Graf (Klingberg, W. Smith)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen, Murchinson – Tippett, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Grebjonkin – Hathaway, Abols, Grundström.
Sestavy:
Nedeljkovic (Kowalkoski) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Dellandrea, Kurashev – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Jordan Samuels-Thomas – Julien Fournier, Steve Barton

Počet diváků: 17497

NHL
10. 12. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly:
39:09 O. Kapanen (Suzuki, Děmidov)
Góly:
02:27 Point (Guentzel, Bjorkstrand)
06:03 Holmberg
17:12 Kučerov (Crozier)
22:43 D'Astous (Kučerov)
41:22 D. Raddysh (Cirelli)
48:41 D. Raddysh (Point)
Sestavy:
Dobeš (21. Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Texier, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Davidson, Veleno, Z. Bolduc.
Sestavy:
J. Johansson (Halverson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Lilleberg, Hedman (C), Crozier – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel, Point, Bjorkstrand – Girgensons, Gourde, Holmberg – Douglas, Paul, Sabourin.

Rozhodčí: Charron, Markovic – Oliver, Kovachik

Počet diváků: 20962

NHL
10. 12. 2025 1:30
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Góly:
29:42 Jarvis (Svečnikov)
47:53 Robinson (Hall, Nyström)
53:38 Staal (Svečnikov, Gostisbehere)
58:45 Martinook (K. Miller, S. Walker)
Góly:
12:39 Voronkov (Monahan, Marčenko)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Nikišin, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Ehlers, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – C. Sillinger, Monahan (A), K. Johnson – Miles Wood, Coyle (A), Lundeström – Del Bel Belluz, Gaunce, Činachov.

Rozhodčí: Lee, Schrader – Suchánek, Murray

Počet diváků: 18299

NHL
10. 12. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Góly:
01:36 Batherson (B. Tkachuk, Sanderson)
12:59 Stützle (B. Tkachuk, Cozens)
30:35 Batherson (Cozens, Stützle)
Góly:
05:09 Nemec (C. Brown, Gricjuk)
17:59 Gricjuk (C. Brown, Glass)
24:21 Cotter
52:24 Glass (Gricjuk, C. Brown)
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Spence, Kleven, Matinpalo, Jensen – Zetterlund, Stützle (A), Cousins – Batherson, Cozens, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Greig, Amadio – Perron, Eller, Halliday.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Nemec, White – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Noesen, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Gricjuk – Crookshank, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: Sutherland, St. Laurent – Flemington, Alphonso

Počet diváků: 16159

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. PřerovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Poruba 2011 vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
10. 12. 16:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Frýdek-M. vs. SlaviaHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:00
  • 2.51
  • 4.10
  • 2.30
Vsetín vs. ChomutovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Vsetín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:30
  • 1.70
  • 4.41
  • 3.84
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:30
  • 1.88
  • 4.19
  • 3.26
Kolín vs. TáborHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
10. 12. 18:00
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.15
Pardubice B vs. ZlínHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Pardubice B vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
10. 12. 18:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Pastrňák s Nečasem sbírali asistence, Vladař byl hvězdou zápasu

Aktualizujeme
Hokejisté Boston Bruins slaví trefu proti St. Louis Blues.

Po pětizápasové pauze vinou zranění se do sestavy Bostonu vrátil David Pastrňák a hned třemi asistencemi pomohl k výhře 5:2 nad St. Louis. Mezi střelci Bruins figuroval i Pavel Zacha. Dvě přihrávky v...

10. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  7:43

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 12. 23:44

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.

9. prosince 2025  14:48

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

9. prosince 2025  14:01

Olympijský turnaj se bude hrát na menším ledě než v NHL. Ale já se těším, hlásí Nečas

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Už tak měla NHL spoustu obav ohledně hokejové haly, která roste v Miláně pro olympijské hry. Nestihne různé testy a zkoušky, pravděpodobně půjde rovnou do provozu. A stavaři si navíc připravili pro...

9. prosince 2025  11:38

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

9. prosince 2025  10:09

Šlégr: Pracujeme s korporátem. Převod Litvínova bude delší, než jsme čekali

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

České přísloví Co se vleče, neuteče v případě převzetí hokejového Litvínova legendami neplatí. Noví akcionáři, kteří získají podíl od odcházejícího Orlen Unipetrolu, už potřebují chystat rozpočet i...

9. prosince 2025  9:31

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

9. prosince 2025  8:51

Tradice v zářivých kulisách, NHL na vlastní oči. Jak se pro diváka za 28 let změnila?

Kyle Capobianco (vlevo) doklepává kotouč do branky Dallasu.

Od našeho zpravodaje v USA Hokejový génius Wayne Gretzky typickým způsobem přihrál puk ze své „kanceláře“ za soupeřovou brankou a jeho parťák Mike Keane pohotově překonal Eddieho Belfoura. Madison Square Garden bouřila a já se...

9. prosince 2025  8:27

Vejmelka s Utahem podlehl Los Angeles, Calgary překvapilo sedmi góly

Karel Vejmelka se snaží přikrýt kotouč.

Hokejisté Utahu s českým reprezentantem Karlem Vejmelkou v bráně na domácím ledě nestačili 2:4 na Los Angeles. Gólově bohatá partie byla mezi Calgary a Buffalem. Domácí Flames s Adamem Klapkou uspěli...

9. prosince 2025  7:18,  aktualizováno  8:23

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 30 559 volných pozic

Být jen na marodce? Otravné. Pastrňákův návrat do sestavy Bostonu se blíží

David Pastrňák z Bostonu zakládá útočnou akci v utkání proti Montrealu.

David Pastrňák se po zranění může vrátit do sestavy Bostonu. Devětadvacetiletá hvězda NHL po dnešním tréninku řekla novinářům, že s týmem odcestuje k sérii tří zápasů na kluzištích soupeřů. Český...

8. prosince 2025  22:18

Jihlava porazila doma Přerov. Díky vítězství už vede první ligu o bod před Slavií

Gólová radost jihlavských hokejistů v duelu proti Vsetínu.

Hokejisté Jihlavy porazili doma 3:1 Přerov a po devátém vítězství za sebou se dostali poprvé v sezoně do čela prvoligové tabulky. Po pondělní dohrávce 25. kola vedou o bod před Slavií Praha, navíc...

8. prosince 2025  20:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.