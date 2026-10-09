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Pastrňák umlčel kritiku čtyřmi zápisy, bodovali i Zacha s Klapkou

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:48aktualizováno  7:14
David Pastrňák z Bostonu slaví trefu proti Utahu.

David Pastrňák z Bostonu slaví trefu proti Utahu. | foto: Eric Canha-Imagn Images

David Pastrňák z Bostonu slaví výhru nad Utahem s brankářem Jeremym Swaymanem.
David Pastrňák z Bostonu tečuje puk před Karlem Vejmelkou Utahu.
David Pastrňák z Bostonu slaví trefu proti Utahu.
David Pastrňák z Bostonu se raduje se spoluhráči z výhry proti Utahu.
8 fotografií
Po dvou porážkách a oprávněné kritice hokejisté Bostonu v NHL zabrali. Ve čtvrtek na domácím ledě roznesli 6:1 Utah a kapitán týmu David Pastrňák se na tom podílel hned čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí. Poprvé v sezoně bodoval i centr Pavel Zacha (0+1), gólman hostů Karel Vejmelka nahradil parťáka Cossu po třetím inkasovaném gólu. V dalším duelu jednou trefou mírnil prohru Calgary 3:7 s Coloradem útočník Adam Klapka.

Po dvou shodných nezdarech 1:4 s Minnesotou a Ottawou se hokejisté Bostonu odrazili k lepšímu výkonu a před domácím publikem roznesli 6:1 Utah. Hlavní hvězdou nemohl být vyhlášen nikdo jiný, než kapitán Bruins David Pastrňák (16:25, 2+2, +1, 4 střely). Po pouhých dvou asistencích z úvodních čtyř startů si český reprezentant vylepšil statistiky hned čtyřmi zápisy.

Bruins za ziskem dvou bodů rázně nakročili už v zahajovacím dějství, kdy třemi góly vyhnali na střídačku Sebastiana Cossu. V 11. minutě vše odstartoval Casey Mittelstadt, v 15. minutě z přesilovky pálil Pastrňák a krátce na to se radoval i obránce Mason Lohrei.

Trenéři Utahu na třígólovou ztrátu zareagovali střídáním brankářů a do akce tak šel Karel Vejmelka. Ani on však rozjetý Boston nedokázal přibrzdit. V 25. minutě v další přesilovce opět přesně pálil Pastrňák a v 28. minutě trestali domácí další faul soupeře, když po asistencích Pastrňáka a Zachy (16:25, 0+1, +/-: 0, 1 střela) skóroval Morgan Geekie. Gólové hody Bruins navíc nekončily poté, co v 35. minutě aktivní Pastrňák z brejku 2 na 1 přesně našel Matthewa Poitrase.

Třetí třetina přinesla již pouze čestnou trefu Utahu v podání Jacka McBaina. Vejmelka utkání zakončil s bilancí 11 zákroků proti 14 střelám Bostonu.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
9. 10. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Nashville Predators Nashville Predators 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
Góly:
23:12 Suzuki
28:50 Newhook (J. Anderson)
Góly:
35:06 Kerfoot (Wilsby, Colton)
39:28 Wood (Stamkos, F. Forsberg)
56:44 O'Reilly (Josi, Stamkos)
57:23 Edström (Skjei, Kerfoot)
58:34 Edström (Josi, Drury)
Sestavy:
Fowler (Dobeš) – Matheson, A. Carrier, L. Hutson, Dobson, Engström, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Kreider, Newhook, J. Anderson – Bolduc, Danault, Texier – F. Xhekaj, J. Evans, K. Dach.
Sestavy:
Saros (Murray) – Hague, Josi, Perbix, Skjei, Trudeau, Wilsby – Stamkos, O'Reilly, Kerfoot – F. Forsberg, Wood, Höglander – R. Schaefer, Bourque, Marchessault – Drury, Colton, Edström.

Rozhodčí: Beach, Nicholson – Apperson, Deschamps

Počet diváků: 20962

NHL
9. 10. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:3N (1:3, 2:0, 0:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
17:36 Stone (Eichel, Barbašov)
21:12 Howden (Marner, W. Karlsson)
23:58 Eichel
Connelly
Góly:
00:34 Roslovic (Matthews, Marčenko)
03:20 Cowan (C. Tanev)
08:37 Paul (Raddysh, McKenna)
Sestavy:
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Lavoie, Hertl, Connelly – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – Raddysh, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Marčenko – Nylander, Tavares (A), Cowan – Sissons, Paul, McKenna – Groulx, Blugers, Duhaime.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Tom Chmielewski – James Tobias, Ben O'Quinn

Počet diváků: 15977

NHL
9. 10. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:7 (1:1, 0:3, 2:3)
Góly:
17:30 Klapka (Castagna)
47:17 Backlund (R. Strome)
48:28 Bahl (Farabee, Šarangovič)
Góly:
15:54 Toews (Makar, Nelson)
26:45 Toews (Juulsen, Kelly)
29:16 Makar (MacKinnon, Kulak)
31:39 MacKinnon (L'Heureux)
45:35 Makar (MacKinnon, Kadri)
46:34 Schwartz (T. Hughes, Kulak)
49:41 Schwartz (Svečkov, Burns)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud (A), Kuzněcov, Nemec, Middleton, Parekh – Gridin, Frost, Coronato – Šarangovič, Backlund (C), Farabee – Honzek, Pospíšil, R. Strome (A) – Sunijev, Castagna, Klapka.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – Toews, Makar (A), Kulak, Juulsen, Manson, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Kadri – Landeskog (C), Nelson, Nečas – Schwartz, Svečkov, T. Hughes – L'Heureux, N. Roy, Kelly.

Rozhodčí: South, Skilliter – Murchison, Daisy

Počet diváků: 16903

NHL
9. 10. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:3P (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
03:52 McMichael (McTavish, Berggren)
41:39 Dubé
Góly:
28:48 Toffoli (Misa, Trouba)
46:05 Graf (S. Dickinson, Toffoli)
61:03 Nurse (Stenberg, Wennberg)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – A. Jiříček, Broberg (A), Parayko, J. Barron, Carlo, Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Holloway – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours (A) – R. Johnston, Suter, Dubé.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, S. Dickinson, Cagnoni, Orlov – Černyšov, W. Smith, Marchment – Sherwood, Wennberg, Stenberg – Toffoli (A), Misa, Graf – Dellandrea, Ostapchuk, Goodrow (A).

Rozhodčí: Schrader, Hebert – Lapointe, Baker

Počet diváků: 18096

NHL
9. 10. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Utah Mammoth Utah Mammoth 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)
Góly:
10:06 Mittelstadt (Hagens, E. Lindholm)
14:22 Pastrňák (Brunet, M. Geekie)
15:51 Lohrei (Poitras, Kastelic)
24:40 Pastrňák (M. Geekie, H. Lindholm)
27:57 M. Geekie (Pastrňák, Zacha)
34:08 Poitras (Pastrňák)
Góly:
49:48 McBain (Simašev, Hayton)
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – Borgen, H. Lindholm (A), Clifton, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, M. Geekie – Peterka, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Sestavy:
Cossa (16. Vejmelka) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Simašev, Peeke – Trocheck, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Anders Lee – McBain, Hayton, Crouse (A) – Carcone, Stenlund, But.

Rozhodčí: Francis Charron, Stephen Hiff – Ryan Jackson, Joe Mahon

Počet diváků: 17850

NHL
9. 10. 2026 1:30
New York Islanders New York Islanders : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly:
19:03 Horvat (M. Schaefer)
26:44 Heineman (Maccelli, Pelech)
29:38 Duclair (Stanley, Pageau)
58:27 Horvat (Stanley)
Góly:
57:28 Nazar (Kane, Rinzel)
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – Stanley, M. Schaefer (A), Pelech, Pulock, DeAngelo, Mayfield – Heineman, Horvat (C), Palmieri (A) – B. Schenn, Ritchie, V. Eklund – Holmström, Pageau, Duclair – Palát, Cizikas, Maccelli.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Byram, Levšunov, Vlasic, Cole, Kaiser, Rinzel – O. Moore, Nazar, Kane (A) – Bertuzzi (A), Frondell, Kantserov – C. Smith, Greene, Greenway – Donato, Lardis, Toninato.

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NHL
9. 10. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Góly:
05:26 Cirelli (Černák, Hagel)
06:02 Carlson (Kučerov, Point)
24:55 Carlson (Kučerov, Guentzel)
Góly:
22:32 Q. Hughes (Brink, Spurgeon)
34:01 Coleman (Kaprizov, Q. Hughes)
Sestavy:
Hildeby (Vasilevskij) – Moser, Carlson, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Crozier, D'Astous – Goncalves, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Guentzel – Michejev, Girgensons, Holmberg – C. Geekie, Viel.
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Spurgeon (C), Špaček, Brodin, Hunt, Bogosian – Coleman, Eriksson Ek, Boldy – Kaprizov (A), Jurov, Šabanov – M. Foligno (A), Hartman, Brink – Trenin, McCarron, Sturm (A).

Rozhodčí: McIsaac, Luxmore – MacPherson, Murray

Počet diváků: 19092

NHL
9. 10. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly:
10:14 Cousins (Kleven, Foegele)
53:00 Yakemchuk (Giroux, Pinto)
Góly:
27:46 Mičkov (Zegras, Konecny)
Sestavy:
Ullmark (Ersson) – Chabot, Spence, Kleven, Yakemchuk, Stanley, Matinpalo – W. Eklund, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux – Foegele, Halliday, Cousins.
Sestavy:
Woll (Vladař) – Sanheim, Drysdale, York, D. Jiříček, Seeler, Benoit – Konecny, Couturier, Martone – Zegras, Dvorak, Tippett – Foerster, Barkey, Mičkov – Bunting, Cates, Acciari.

Rozhodčí: Rooney, MacDougall – Mills, Cherrey

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NHL
9. 10. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
Góly:
01:18 K. Miller (W. Carrier, S. Walker)
07:11 Svečnikov (Gostisbehere, Blake)
09:25 Svečnikov (Blake, Gostisbehere)
23:20 Jankowski (Kotkaniemi)
33:13 Stankoven (S. Walker, Aho)
39:02 Stankoven (Hall, S. Walker)
51:36 Stankoven (Hall, S. Walker)
Góly:
24:03 DeBrusk (Lekkerimäki, Elias Pettersson)
53:04 DeBrusk (Elias Pettersson, Buium)
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Kotkaniemi, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Lankinen (40. Meriläinen) – Hronek, Buium (A), Willander, Oleksiak, Mancini, Elias Pettersson – Lekkerimäki, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Rossi, Cotter – L. Karlsson, Sasson, Öhgren – D. O'Connor, Räty, Bains.

Rozhodčí: K. Rehman, K. Sutherland – B. Gawryletz, CJ Murray

Počet diváků: 18800

NHL
9. 10. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Dallas Stars Dallas Stars 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Góly:
Góly:
09:03 J. Robertson (Rantanen, W. Johnston)
29:36 Steel (Harley, Rantanen)
33:56 Rantanen (Steel, Lundkvist)
35:34 Hintz (W. Johnston, Rantanen)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Zellweger, Power, Metsa, Crevier – Krebs, Kulich, T. Thompson (A) – Benson, Östlund, Quinn – K. Helenius, Norris, Doan – Malenstyn, McLeod, Danforth.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Myers – J. Robertson, Hintz, Benn (C) – Steel, W. Johnston, Rantanen – Hryckowian, Hyry, Seguin (A) – Bäck, Faksa, Blackwell.

Rozhodčí: Kea, St. Laurent – Brisebois, Blujus

Počet diváků: 19070

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