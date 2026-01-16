Premium

Hertl zařídil vyrovnání v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru Bostonu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:05
Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní vyřazení dresu obránce Zdena Cháry. Velký duel odehrál Tomáš Hertl. V přestřelce 6:5pp proti Torontu jednou asistoval a hlavně zařídil pro Vegas důležitou vyrovnávací trefu z času 59:53. Další výhru zapsal ve formě chytající Karel Vejmelka z Utahu, bek David Špaček debutoval v NHL v dresu Minnesoty.
Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem.

Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem. | foto: AP

Karel Vejmelka si hlídá tyčku před dorážejícími hráči Dallasu.
David Pastrňák během utkání se Seattlem.
David Pastrňák střílí na prázdnou branku.
Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.
7 fotografií

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
16. 1. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Góly:
04:05 T. Thompson (Östlund, Zucker)
10:30 Doan (T. Thompson, Östlund)
28:55 Tuch (T. Thompson, Dahlin)
45:12 T. Thompson (Doan)
58:20 T. Thompson (Benson)
Góly:
03:11 Caufield (Dobson)
14:20 Děmidov (L. Hutson, Suzuki)
23:05 Suzuki (L. Hutson, Caufield)
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Bryson, Byram, Metsa, Power – Tuch, T. Thompson (A), Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Krebs, Östlund – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Sestavy:
J. Fowler (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Guhle – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Z. Bolduc – Gallagher (A), Veleno, Blais.

Rozhodčí: J. McIsaac, A. Lepkowski – M. MacPherson, J. Marquis

Počet diváků: 19070

NHL
16. 1. 2026 2:00
Boston Bruins Boston Bruins : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Góly:
00:54 Chusnutdinov (McAvoy)
03:45 Arvidsson (Zacha, Mittelstadt)
24:40 Kastelic
59:45 Pastrňák (McAvoy)
Góly:
07:29 Stephenson (McCann, Dunn)
32:27 Tolvanen (Montour, Kakko)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – Chusnutdinov, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Steeves, Minten, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, C. Fleury, Montour, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Gaudreau, Meyers.

Rozhodčí: O'Rourke, Kea – Brisebois, Faucher

Počet diváků: 17850

NHL
16. 1. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly:
17:25 Coyle (Marčenko, Fantilli)
25:49 Marčenko
30:14 Werenski (K. Johnson)
50:13 K. Johnson (Jenner, Severson)
Góly:
34:09 Boeser (Elias Pettersson, Buium)
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Severson, Christiansen, Gudbranson (A) – C. Sillinger, Fantilli, Marčenko – Jenner, Monahan, K. Johnson – Voronkov, Coyle, Olivier – Heinen, Gaunce, Pyyhtiä.
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers, Willander, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), L. Karlsson – O'Connor, Sasson, Boeser (A) – Öhgren, Kämpf, Garland – E. Kane, Räty, Bains.

Rozhodčí: South, L'Ecuyer – Oliver, Gawryletz

Počet diváků: 14918

NHL
16. 1. 2026 3:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 6:5P (1:3, 1:1, 3:1 - 1:0)
Góly:
08:12 Dorofejev (Marner, Eichel)
25:51 Kolesar (Bowman, Hanifin)
42:10 Dorofejev (Marner, Hertl)
50:14 Stone (Barbašov, Eichel)
59:53 Hertl (Eichel, Stone)
62:44 Eichel (Stone)
Góly:
02:05 Rielly (Nylander, Tavares)
05:03 Nylander (Maccelli, Carlo)
09:57 Matthews (McCabe, Stecher)
32:46 Tavares (Maccelli, Knies)
48:58 Laughton (Knies, Lorentz)
Sestavy:
Hill (Schmid) – Hanifin, Whitecloud, Lauzon, Theodore, Hutton, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner (A), Dorofejev – Bowman, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Laczynski, Holtz.
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson, P. Myers – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Nylander – Knies, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Cowan.

Rozhodčí: Rank, Syvret – Tobias, Knorr

Počet diváků: 17975

NHL
16. 1. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Góly:
24:53 Jurov (J. Middleton, Tarasenko)
57:18 M. Johansson (Boldy, Hartman)
Góly:
14:08 J. Toews (Vilardi, Scheifele)
19:49 Pearson (M. Barron, DeMelo)
19:57 Morrissey (Scheifele, J. Toews)
29:33 Stanley
32:51 Vilardi (Morrissey, Scheifele)
37:12 Scheifele (Iafallo, Connor)
Sestavy:
Wallstedt (41. Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), J. Middleton, Špaček, Daemon Hunt – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Hartman, M. Johansson – Pitlick, B. Jones, Tarasenko – Trenin, Sturm, M. Foligno (A).
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Morgan MacPhee – CJ Murray, Tyson Baker

Počet diváků: 18275

NHL
16. 1. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Góly:
30:58 D. Strome (Ovečkin, Chychrun)
49:11 R. Leonard (Carlson, Fehérváry)
Góly:
33:27 Ostapchuk (Orlov, Eklund)
34:53 Graf (Regenda)
36:13 Regenda (Celebrini, Graf)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Frank, D. Strome, Ovečkin (C) – R. Leonard, McMichael, Protas – Beauvillier, Dowd (A), Duhaime – Leason, Lapierre, Milano.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – Graf, Celebrini, Černyšov – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Misa, Regenda – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Sandlak, Furlatt – Murray, O'Quinn

Počet diváků: 18347

NHL
16. 1. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : New York Islanders New York Islanders 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Góly:
Góly:
53:42 Duclair (Ritchie, Barzal)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Emberson, Walman, Stastney – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – Howard, Roslovic, Savoie – Janmark, Lazar, Frederic.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, Mayfield – Anders Lee, Barzal, Duclair – Drouin, Ritchie, Heineman – Šabanov, Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.

Rozhodčí: Graedy Hamilton, Tom Chmielewski – Travis Toomey, Shandor Alphons

NHL
16. 1. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Dallas Stars Dallas Stars 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly:
39:53 Schmaltz (Marino, Keller)
44:03 Marino (Schmaltz)
Góly:
42:04 Rantanen (W. Johnston, J. Robertson)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – But, Hayton, Peterka – Guenther, McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Lindell (A), Petrovic, Harley, Ljubuškin, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hintz (A), J. Robertson – Hryckowian, Duchene, Benn (C) – Erne, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: Schrader, McCauley – Daisy, Shewchyk

Počet diváků: 12478

NHL
16. 1. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Góly:
02:16 Brazeau (Kindel, Mantha)
12:25 Rust (Letang, Crosby)
21:16 Činachov (Malkin, Novak)
38:29 Lizotte (Acciari)
43:10 Crosby (Malkin, Rakell)
44:27 Dewar (Novak)
Góly:
22:17 Abols (York, Grundström)
50:54 Seeler (Barkey, Juulsen)
57:25 Mičkov (Barkey, Couturier)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – Letang (A), Kulak, St. Ivany, Wotherspoon, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Ersson (23. Kolosov) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Tippett, Cates, Zegras – Konecny (A), Dvorak, Grebjonkin – Barkey, Couturier (C), Mičkov – Hathaway, Abols, Grundström.

Rozhodčí: Sutherland, Blandina – Fournier, Cherrey

Počet diváků: 17963

NHL
16. 1. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Calgary Flames Calgary Flames 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Góly:
02:38 N. Foligno (C. Dach, Slaggert)
Góly:
03:14 Šarangovič (Backlund, Zary)
06:05 Backlund
58:59 Coronato (Šarangovič)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, Greene – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Lardis, O. Moore, Donato – Slaggert, N. Foligno (C), C. Dach.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Klapka, Kadri, Zary – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Frost, Huberdeau (A) – Dryden Hunt, Kirkland, Lomberg.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, St. Lauret – McNamara, Smith

Počet diváků: 16652

Výsledky

Další weby

