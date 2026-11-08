Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bitka hned po buly, 124 trestných minut. Pastrňák se Zachou sbírali asistence

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:09aktualizováno  22:28
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Seth Jones z Floridy se snaží zastavit průnik Pavla Zachy.

Seth Jones z Floridy se snaží zastavit průnik Pavla Zachy. | foto: AP

David Pastrňák (vlevo) slaví gól se spoluhráči z Bostonu.
Michael Eyssimont z Bostonu ujíždí Forslingovi z Floridy.
Hráči Bostonu slaví vítězství nad Floridou.
Pavel Zacha zakončuje na bránu Floridy.
5 fotografií
Otevírací zápas nedělního programu NHL přinesl pravou hokejovou bitvu. Rozhodčí v souboji Bostonu s Floridou rozdali přes sto trestných minut. Gólově byli produktivnější domácí Bruins. Na výsledku 4:1 se výrazně podepsali i čeští útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou (oba 0+2). Po dvou absencích se do obrany Panthers vrátil Radko Gudas.

V součtu 124 udělených trestných minut posunulo nedělní bitvu Bostonu s Floridou do čela sezonní statistiky nejvyhrocenějších zápasů NHL. Kromě řady pěstních soubojů a šarvátek byly k vidění i parádní gólové akce.

Fanoušci v TD Garden, které dostala do varu hned po úvodním buly bitka Nikity Zadorova s Brady Tkachukem, se poprvé radovali z gólu v 5. minutě. Jásat však mohli až se zpožděním poté, co trefu Eliase Lindholma musel potvrdit videorozhodčí. Brankář Jacob Markström totiž překryl lapačkou puk za brankovou čarou.

Na 2:0 krátce nato zvyšoval z farmy povolaný Michael Eyssimont a v 16. minutě Bruins úřadovali v přesilovce. Pavel Zacha (21:51, 0+2, +1, 1 střela) s Davidem Pastrňákem (21:16, 0+2, +1, 3 střely) připravili střeleckou pozici pro Morgana Geekieho.

Ještě před prvním odchodem do kabin za Panthers kontroval Carter Verhaeghe. Stav 3:1 ovšem následně vydržel až do třetí třetiny, v jejímž úvodu opět zafungovala česká souhra v útoku Bostonu. Z gólu se tentokrát radoval JJ Peterka, jenž stanovil konečnou podobu skóre na 4:1. Po dvou zápasech pouze v roli nehrajícího náhradníka se do sestavy Floridy opět dostal zkušený bek Radko Gudas (13:14, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky NHL

NHL
8. 11. 2026 21:30
zápas probíhá
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:2 (0:0, 0:2, -:-)
Góly:
Góly:
32:17 Marner
33:43 Eichel (Barbašov)
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Dahlin, Samuelsson, Power, Zellweger, Metsa, Timmins – Benson, Krebs, T. Thompson – Doan, Östlund, Quinn – Kulich, Norris, Zucker – Malenstyn, Kozak, Carrick.
Sestavy:
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Coghlan – Howden, Eichel, Stone – Barbašov, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Gatcomb, Dowd, Bowman.

Rozhodčí: Chmielewski, Kea – Alphonso, Toomey

NHL
9. 11. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
9. 11. 2026 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Hanley, Whitecloud, Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund, Farabee – Sunijev, Frost, Šarangovič – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Strömgren.
Sestavy:
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim, Bonk, York, Benoit, Seeler – Konecny, Dvorak, Foerster – Mičkov, Cates, Martone – Tippett, Knuble, Zegras – Acciari, Couturier, Barkey.
NHL
9. 11. 2026 2:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
9. 11. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 11. 2026 19:00
Boston Bruins Boston Bruins : Florida Panthers Florida Panthers 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Góly:
04:53 E. Lindholm (Mittelstadt, McAvoy)
06:11 Eyssimont (Minten)
15:59 M. Geekie (Pastrňák, Zacha)
40:58 Peterka (Pastrňák, Zacha)
Góly:
18:05 Verhaeghe (B. Tkachuk, M. Tkachuk)
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Poitras – Chusnutdinov, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Eyssimont, Jeannot (A).
Sestavy:
Markström (Schmid) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas, Balinskis – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Lundell, Reinhart (A), Verhaeghe – Reinhardt, Eller, Luostarinen – Hathaway, Schwindt, Imama.

Rozhodčí: Blandina, Lambert – Baker, Grillo

Počet diváků: 17850

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Tipsport - partner programu
Buffalo vs. VegasHokej - - 8. 11. 2026:Buffalo vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 25.00
  • 6.80
  • 1.15
Calgary vs. PhiladelphiaHokej - - 9. 11. 2026:Calgary vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
9. 11. 01:00
  • 2.65
  • 4.07
  • 2.37
Winnipeg vs. TampaHokej - - 9. 11. 2026:Winnipeg vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
9. 11. 01:00
  • 3.10
  • 4.16
  • 2.07
Toronto vs. New JerseyHokej - - 9. 11. 2026:Toronto vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
9. 11. 01:00
  • 3.20
  • 4.13
  • 2.04
Anaheim vs. PittsburghHokej - - 9. 11. 2026:Anaheim vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
9. 11. 02:00
  • 2.36
  • 4.24
  • 2.60
Dánsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 9. 11. 2026:Dánsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
9. 11. 19:00
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Zvítězí ti nejsilnější. Zlodějíčky se nedáme zastrašit, reagují Rusové na bojkot

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během...

Ruské nadšení z verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) ohledně navrácení hokejistů na mezinárodní turnaje postupně opadá. Přibývá totiž zemí, které rezolutně hlásí: „S vámi hrát nebudeme!“ V...

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu

Finští hokejisté oslavují gól Aleksandera Barkova.

Finové oznámili v pondělí večer zásadní rozhodnutí. Kategoricky odmítají hrát hokejové zápasy proti Rusku a dávají dohromady blok zemí ochotných postavit se za společné stanovisko. Český hokejový...

Bitka hned po buly, 124 trestných minut. Pastrňák se Zachou sbírali asistence

Aktualizujeme
Seth Jones z Floridy se snaží zastavit průnik Pavla Zachy.

Otevírací zápas nedělního programu NHL přinesl pravou hokejovou bitvu. Rozhodčí v souboji Bostonu s Floridou rozdali přes sto trestných minut. Gólově byli produktivnější domácí Bruins. Na výsledku...

8. listopadu 2026  22:09,  aktualizováno  22:28

Hokejistky na mistrovství světa prohrály. Švýcarsku podlehly po prodloužení

České duo Pejzlová a Kaltounková v pěstní bitce se Švýcarkami Baechlerovou a...

Na úvod základní skupiny zapsaly proti Rakousku povinné vítězství. Ve druhém, velmi důležitém utkání, ale už české hokejistky prohrály. Na světovém šampionátu nestačily v neděli na Švýcarky, padly v...

8. listopadu 2026  18:50,  aktualizováno  21:58

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky

České hokejistky se radují z gólu proti Německu.

Mistrovství světa v hokeji žen 2026 se uskuteční od 6. do 16. listopadu v dánských městech Herning a Esbjerg. Českou reprezentaci povede na šampionátu nový hlavní trenér Brian Idalski. V našem...

8. listopadu 2026  21:45

Třebíč podlehla Chomutovu, Pardubice B i přes prohru poskočily na druhé místo

Kapitán Třebíče Martin Dočekal si plácá s brankářem Janem Brožem.

Po sérii pěti výher hokejisté Třebíče podlehli v první lize 1:2 Chomutovu, který uspěl po šesti porážkách a odlepil se ze dna tabulky. Horácká Slavia musela přepustit druhé místo rezervě Pardubic....

8. listopadu 2026  21:17

Moták po premiérové výhře: Řekli jsme si, že zápas bude náš. A měli jsme pravdu

Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.

Načekal se, ale nakonec se trenér Zdeněk Moták prvního vítězství přece jen dočkal. Když čeští hokejisté dohnali dvoubrankovou ztrátu a otočili duel (4:2) proti Švýcarsku. Národní tým však opět...

8. listopadu 2026  20:24

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

8. listopadu 2026  19:07

Česko - Švýcarsko 4:2, do třetice to vyšlo. Motákův výběr otočil zápas a poprvé slaví

Čeští hokejisté se radují z branky proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté zakončili vystoupení na Finských hrách v Helsinkách výhrou nad Švýcarskem 4:2. Po první třetině prohrávali 0:2, ale po obratu vybojovali první vítězství pod novým koučem Zdeňkem...

8. listopadu 2026,  aktualizováno  16:36

Pozici na MS juniorů musí přepustit Rusku. Snad nepadlo poslední slovo, věří Norové

Zklamaní norští hokejisté po prohraném zápase na mistrovství světa juniorů ve...

Dva ročníky v elitní skupině mistrovství světa juniorů chyběli. Naposledy ale ovládli druhou nejvyšší divizi a zajistili si účast na příštím světovém šampionátu v Kanadě. V sobotu však Norsko...

8. listopadu 2026  13:19

Komu fandíš? Prostějovu. Derby na tribuně vyhrál favorit, na ledě nováček

Momentka z prostějovského derby

Zápas, na který čekalo celé město. Prostějov poprvé v historii hostil druholigové hokejové derby dvou týmů z jednoho stadionu. A výsledek byl překvapivý. Nováček SK Prostějov 1913 porazil tým LHK...

8. listopadu 2026  12:20

Nečas dirigoval Colorado při výhře, první gól sezony má Chmelař

Martin Nečas kontroluje puk v utkání s Detroitem.

Martin Nečas čtyřmi body za dva góly a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:0 nad Detroitem a s 23 body je aktuálně nejproduktivnějším Čechem v NHL a 12. nejproduktivnějším hráčem ligy. První gól v...

7. listopadu 2026  21:27,  aktualizováno  8. 11. 10:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jako hluchý do vrat. Góly chybí také na tréninku, Moták stále našel hodně pozitiv

Český útočník Daniel Vozenílek a obránce Jakub Galvas (vpravo) bojují o puk s...

Opět nebyli horší, ale z ledu i tentokrát odcházeli poražení. A s jediným bodem. Proto se nelze divit, že si trenér Zdeněk Moták povzdechl: „Zápas se mi hodnotí těžce...“ Ani druhý duel pod jeho...

8. listopadu 2026  8:30

Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka

Zleva Český útočník Matěj Blümel (vlevo) je atakován finským obráncem Anttonim...

Česká hokejová reprezentace zahájí novou sezonu Euro Hockey Tour na Finských hokejových hrách, které letos nesou název Nocco Hockey Games. Úvodní zápas proti Švédsku odehraje ve čtvrtek 5. listopadu...

7. listopadu 2026  23:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.