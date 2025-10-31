V úterý Boston porazil 5:2 Islanders a ve čtvrtek pro změnu 4:3 po prodloužení Buffalo. V obou případech si post druhé hvězdy zápasu shodně za bilanci gólu a asistence vysloužila česká útočná hvězda David Pastrňák. Jeho Bruins se tak odrazili ze dna Atlantické divize, kde je dostala nedávná série šesti nezdarů.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 13z. - 17b. (7+10)
2. Nečas (COL), 11z. - 13b. (7+6)
3. Zacha (BOS), 13z. - 11b. (2+9)
4. Hertl (VGK), 10z. - 9b. (4+5)
5. Hronek (VAN), 12z. - 6b. (0+6)
Se 17 body průběžně šestý muž tabulky produktivity NHL se ve čtvrtek poprvé prosadil ve 14. minutě, kdy společně s krajanem Pavlem Zachou (17:22, 0+1, -1, 1 střela) v přesilovce vymysleli otevírací gól pro Morgana Geekieho. V 16. minutě se Pastrňák (20:17, 1+1, +1, 4 střely) řítil do brejku 2 na 1 a střelou z levého kruhu zvyšoval na 2:0 pro Boston.
Po dvou třetinách se odcházelo do kabin za stavu 3:1. V závěrečném dějství ovšem střelecky výrazně aktivnější hosté (22:40) dokázali dvěma góly poslat duel do prodloužení. V jeho třetí minutě se ale opět radovali domácí. Do šance se z pravé strany dostal Marat Chusnutdinov a po střele nad lapačku Alexe Lyona bylo hotovo.
Parádní start v novém angažmá zažívá Dan Vladař. Po letním přesunu z Calgary slavil už čtvrtou výhru z šestého startu v nové sezoně. Navíc s 93,9 procenty úspěšnosti zákroků je třetí nejlepší v lize a 1,67 góly na zápas čtvrtý v pořadí. Naposledy Philadelphii pomohl 32 zákroky k úspěchu 4:1 nad Nashvillem, za což jej zámořští novináři zvolili druhou hvězdou večera.
O čisté konto jej připravil jediný střelec Predators, když v závěru druhé třetiny snižoval průběžný stav na 2:1 Matthew Wood. Klid do řad Flyers ale vnesl v 47. minutě svou druhou brankou zápasu forvard Trevor Zegras. Po něm ještě zamířil do prázdné klece soupeře Travis Konecny.
Na rozdíl od Vladaře smolný večer prožil další český gólman David Rittich. Po dvou výhrách (4:2 nad Edmontonem a 7:2 nad Detroitem) za Islanders dostal ve čtvrtek šanci předvést své kvality potřetí v sezoně, na ledě Caroliny ale se svými spoluhráči propadl.
Hurricanes nedali soupeři šanci po výsledku 6:2, Rittich inkasoval šestkrát z 33 střel. Dva body za domácí brali útočníci Logan Stankoven a Andrej Svečnikov (oba 1+1).
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
35:02 Hagel (Goncalves, D'Astous)
62:36 Cirelli
42:03 Erne (Petrovic, Faksa)
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D'Astous, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – Douglas, Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel, Capobianco – Rantanen, Seguin (A), Steel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Bastian, Faksa, Hryckowian – Blackwell, Erne.
Rozhodčí: Dan O'Rourke, Carter Sandlak – Andrew Smith, James Tobias
Počet diváků: 19092
32:45 Zegras (Mičkov, Tippett)
35:40 Drysdale (Mičkov, Zegras)
47:00 Zegras (York, Cates)
55:54 Konecny (Dvorak)
38:03 Matthew Wood (Bunting, Haula)
Vladař (Kolosov) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Tippett, Couturier (C), Konecny (A) – Foerster, Cates, Brink – Zegras, Dvorak, Mičkov – Deslauriers, Abols, Hathaway.
Saros (Annunen) – Skjei, Perbix, Hague, Blankenburg, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Matthew Wood – Stamkos (A), Svečkov, Marchessault – Bunting, Haula, Evangelista – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.
Rozhodčí: Sutherland, Lepkowski – MacPherson, Hughes
Počet diváků: 15812
32:39 Laferriere (Byfield, Ceci)
57:47 Perry (Kempe, Fiala)
58:27 Byfield (Kopitar, Fiala)
33:22 DeBrincat (Raymond, Seider)
35:46 Kasper (Sandin-Pellikka, Copp)
54:45 Kasper (Appleton, DeBrincat)
65:00 Raymond
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson, Moverare – Kempe, Kopitar (C), Kuzmenko – Perry, Byfield, Fiala – Armia, Danault (A), Laferriere – Turcotte, Malott.
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: South, Hanson – Apperson, McNamara
00:42 Eklund (Kurashev)
12:12 Kurashev (Wennberg)
15:47 Wennberg (Ferraro, Liljegren)
36:50 W. Smith (Celebrini)
38:30 Toffoli (Orlov, Liljegren)
19:00 Mercer (J. Hughes, Hamilton)
44:19 Mercer (Hamilton, Bratt)
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Liljegren, Ferraro, Klingberg, S. Dickinson, Muchamadullin – Toffoli (A), Celebrini (A), W. Smith – Kurashev, Wennberg, Eklund – J. Skinner, Dellandrea, Graf – Goodrow (A), Giles, Reaves.
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec, L. Hughes, Casey – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Gricjuk, Lammikko, C. Brown – Cotter, Glendening, Noesen.
Rozhodčí: McCauley, Syvret – Brisebois, Flemington
Počet diváků: 12930
10:16 Kaprizov (M. Johansson, Rossi)
22:18 Shea (Novak, Letang)
46:29 Rust (Shea, Letang)
47:30 Kindel (Rust, Malkin)
57:18 Mantha
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček, Buium – M. Johansson, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, Tarasenko – Hinostroza, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, Jurov, Trenin.
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Dumba, Pickering – Rust, Crosby (C), Hållander – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Koivunen, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Rank, Dwyer – Blujus, Knorr
Počet diváků: 16203
07:37 Eller (Pinto, Chabot)
42:36 Zub (Eller, Batherson)
57:11 Sanderson (Stützle, Spence)
Batherson
05:51 Šarangovič (Farabee, Weegar)
15:53 Coronato (Frost, Andersson)
48:16 Kadri (Huberdeau)
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson (A), Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Cousins, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Zetterlund.
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Andersson (A), Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri, Frost – Honzek, Backlund (C), Coleman (A) – Farabee, Šarangovič, Coronato – Lomberg, Kirkland, Klapka.
Rozhodčí: Nicholson, Maaskant – Berg, Murray
Počet diváků: 16790
01:42 Naměstnikov (Nyquist, Niederreiter)
16:56 Vilardi (Scheifele, Connor)
21:54 Scheifele (Connor)
31:19 Vilardi (DeMelo, Morrissey)
50:12 Morrissey (DeMelo, J. Toews)
57:19 Connor (Scheifele, Vilardi)
08:57 Teräväinen (Murphy)
53:02 Vlasic
55:03 Burakovsky (Bedard, Levšunov)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Iafallo, J. Toews, Naměstnikov – Nyquist, Niederreiter, M. Barron – Pearson, Koepke, Ford.
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Crevier – Burakovsky, Bedard, Greene – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – C. Dach, J. Dickinson (A), Donato – N. Foligno (C), Slaggert.
Rozhodčí: McIsaac, Furlatt – Toomey, Shewchyk
Počet diváků: 13682
03:23 Holloway (Sundqvist, Suter)
20:58 Snuggerud (Fowler, Binnington)
50:48 Suter (Fowler, Sundqvist)
13:08 Sherwood (E. Kane)
30:42 Sherwood (O'Connor, M. Pettersson)
47:04 Sherwood (Räty, O'Connor)
DeBrusk
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk (A), Fowler, Mailloux, Tucker – Snuggerud, B. Schenn (C), Bučněvič – Kyrou, Dvorský, M. Joseph – Sundqvist, Suter, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.
Lankinen (Demko) – Hronek, Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph – Boeser (A), Elias Pettersson (A), DeBrusk – Sherwood, Reichel, E. Kane – MacEachern, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, Bains.
Rozhodčí: J. Hebert, P. Lambert – J. Fournier, B. O ́Quinn
Počet diváků: 16848
13:07 M. Geekie (Pastrňák, Zacha)
15:07 Pastrňák
39:39 Kastelic (Jeannot, Kuraly)
62:07 Chusnutdinov (Minten)
36:01 Dahlin (Benson, T. Thompson)
47:00 Doan (Tuch, Power)
54:25 Tuch (Dahlin, McLeod)
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), Chusnutdinov, E. Lindholm – Zacha, Arvidsson, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Jeannot – Kuraly, Kastelic, Eyssimont.
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Power, Kesselring, Byram – T. Thompson (A), Kulich, Benson – Tuch (A), McLeod, Doan – Zucker, Greenway, Quinn – Malenstyn, Krebs, Dunne.
Rozhodčí: Lee, Halkidis – Barton, Kelly
Počet diváků: 17850
06:51 Nurse (Walman, Roslovic)
28:48 Savoie (Henrique, Draisaitl)
30:24 Nurse (Howard, Walman)
05:44 Brodzinski
48:18 Schneider (Cuylle, Vaakanainen)
52:04 T. Raddysh (Sheary)
62:49 J. Miller (Schneider, Lafrenière)
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Emberson, Kulak, Stecher – Mangiapane, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Frederic, Henrique, Savoie – Tomášek, Howard.
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin – Lafrenière, J. Miller (C), Sheary – T. Raddysh, Laba, Pärssinen – Brodzinski, Carrick, Edström.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Peter MacDougall – Kiel Murchison, Jesse Marquis
Počet diváků: 17787
02:33 Nadeau
05:21 Reilly
10:21 Martinook (Staal, Svečnikov)
41:51 Blake (Hall, Bussi)
50:59 Svečnikov (Nikišin, Stankoven)
59:49 Stankoven (Ehlers)
13:20 Schaefer (Palmieri, Drouin)
50:48 Holmström (DeAngelo)
Bussi (Andersen) – S. Walker, Nikišin, Nyström, Chatfield, Legault, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Svečnikov – Nadeau, Kotkaniemi, Jankowski.
Rittich (Sorokin) – Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Romanov, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri (A), Duclair, Holmström – Pageau, Lee (C), Cyplakov – Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: L’Ecuyer, Markovic – Jackson, Cormier
Počet diváků: 18299