Pastrňák gólem z prodloužení udržel Boston ve hře, Edmonton vyhnal Dostála

Martin Korbáš
  7:09aktualizováno  7:55
Hokejisté Bostonu odvrátili první hrozbu vyřazení z play off NHL. Díky gólu Davida Pastrňáka ze 70. minuty v úterý zvítězili 2:1 po prodloužení na ledě Buffala a snížili tak stav série na 2:3 na zápasy. Ve stejné situaci se radoval i Edmonton po výsledku 4:1 nad Anaheimem, za který po třech inkasovaných gólech utkání nedochytal Lukáš Dostál. V dalším duelu Minnesota uspěla 4:2 na ledě Dallasu a odskočila do vedení 3:2 na zápasy.
David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je Alex Lyon. | foto: Jeffrey T. BarnesAP

Po raketovém vstupu do play off, když z úvodních dvou startů vytěžil pět bodů (1+4), vyšel David Pastrňák v dalších dvou duelech naprázdno a jeho Boston se postupně dostal za stavu série 1:3 na zápasy na pokraj vyřazení.

Česká „88“ se však v pátém pokračování série opět dokázala prosadit a udržela Bruins ve hře. Běžela desátá minuta nastavení, když Pastrňák (25:15, 1+0, +1, 7 střel) ujel do samostatného úniku. Brankáře domácího Buffala Alexe Lyona oklamal rychlou kličkou a puk zasunul do brány vedle jeho levé tyče.

Zámořští novináři jej vyhlásili první hvězdou zápasu, právě před gólmanem Lyonem. Ten kryl 27 z 29 střel Bostonu. Post třetí hvězdy patřil obránci Rasmusi Dahlinovi, jenž už ve 4. minutě posílal Sabres do vedení využitou přesilovkou.

Na 1:1 vyrovnával Elias Lindholm v polovině řádné hrací doby. Následně se na gól čekalo až do 70. minuty. Společně s Pastrňákem vítěznou branku hostů mohl slavit i Pavel Zacha (24:19, +1, 1 střela).

V podobné situaci jako Boston nastupoval v úterý i Edmonton. Finalisté posledních dvou Stanley Cupů měli ovšem výhodu domácího ledu, což po výsledku 4:1 proti Anaheimu dokázali využít a snížili tak stav série na 2:3 na zápasy.

Česká jednička Ducks Lukáš Dostál po třech rychlých gólech v 11. minutě přepustil bránu Ville Hussovi. Z úvodních devíti střel domácích jej překonali Vasilij Podkolzin, Zach Hyman a Leon Draisaitl.

Ve druhém dějství z přesilovky snížil Alex Killorn, drama se ale nekonalo. V 31. minutě totiž vrátil Oilers třígólový náskok podruhé skórující Draisaitl a stav 4:1 se již nezměnil. Connor McDavid se na úspěchu kanadského celku podílel dvěma asistencemi, ofenzivní bek Evan Bouchard přihrál dokonce na tři góly.

Hokejisté Minnesoty urvali výsledek 4:2 z ledu Dallasu a vrací se tak do domácího prostředí za vedení v sérii 3:2 na zápasy.

Gólově se o to postarali útočníci Mats Zuccarello, Matt Boldy, Michael McCarron a Kirill Kaprizov. Za Stars v sestavě i s Radkem Faksou (11:16, +/-: 0, 1 střela) se prosadili Miro Heiskanen a Jason Robertson.

Výsledky:

NHL
29. 4. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Boston Bruins Boston Bruins 1:2P (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
3:34 Dahlin (Zucker, T. Thompson)
Góly:
29:24 E. Lindholm
69:14 Pastrňák (H. Lindholm)
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Stanley, Timmins – Krebs, T. Thompson, Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Östlund, Doan – Greenway, Kozak, Malenstyn.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy, H. Lindholm (C), Jokiharju, Zadorov, Peeke – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Eyssimont – Steeves, Minten, Chusnutdinov – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Alphonso, Fournier

Počet diváků: 19070

Stav série: 3:2

NHL
29. 4. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Góly:
08:58 Heiskanen (J. Robertson, Duchene)
56:39 J. Robertson (Heiskanen, Rantanen)
Góly:
03:51 Zuccarello (Kaprizov, Hartman)
39:28 Boldy (Q. Hughes, Kaprizov)
47:47 McCarron (Trenin, Tarasenko)
58:00 Kaprizov (Boldy, J. Middleton)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Bourque, Duchene, J. Robertson – Benn (C), Hyry, Steel – Blackwell, Faksa, Bäck.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, McCarron, Tarasenko – N. Foligno, Trenin, M. Foligno (A).

Rozhodčí: Trevor Hanson, Thomas John Luxmore – Bevan Mills, David Brisebois

Počet diváků: 18532

Stav série: 2:3

NHL
29. 4. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Góly:
02:22 Podkolzin (Bouchard, Nugent-Hopkins)
08:33 Hyman (Nugent-Hopkins)
10:13 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
30:24 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Góly:
28:26 Killorn (McTavish, C. Gauthier)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Nurse (A), Bouchard, Walman, Murphy, Emberson, Ekholm – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – J. Dickinson, Savoie, Roslovic – C. Dach, Samanski, Lazar.
Sestavy:
Dostál (11. Husso) – LaCombe (A), Trouba, Minťukov, Carlson, Hinds, Helleson – C. Gauthier, Leo Carlsson, Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Kreider, Poehling, McTavish (A) – Viel, Washe, I. Moore.

Rozhodčí: Furlatt, Nicholson – Mutchison, Toomey

Počet diváků: 18347

Stav série: 2:3

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Tampa vs. MontrealHokej - - 30. 4. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
30. 4. 01:00
  • 2.01
  • 3.94
  • 3.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pastrňák gólem z prodloužení udržel Boston ve hře, Edmonton vyhnal Dostála

David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je...

Hokejisté Bostonu odvrátili první hrozbu vyřazení z play off NHL. Díky gólu Davida Pastrňáka ze 70. minuty v úterý zvítězili 2:1 po prodloužení na ledě Buffala a snížili tak stav série na 2:3 na...

29. dubna 2026  7:09,  aktualizováno  7:55

Laurinko, je to tady! Will se zbavil nálepky smolaře. Ušel jsem dlouhou cestu

Pardubický brankář Roman Will

Loni Roman Will zadržoval slzy z porážky, teď emotivně prožíval opačnou situaci. Odchytal patrně nejlepší play off své kariéry. A přestože i v šestém finále s Třincem (4:5P) čtyřikrát inkasoval, zase...

28. dubna 2026  23:36

Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší

Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s...

Měli sklopené hlavy, smutně postávali na ledě a sledovali, jak se z mistrovského titulu radují jejich protihráči z Pardubic. Hokejoví Oceláři Třinec se po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále vrátili do...

28. dubna 2026  22:39

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Na extraligový pohár si sáhl po osmnácti letech. Po Slavii v dresu Pardubic. „Pro tohle jsem se vracel ze Švýcarska do Česka,“ pronesl Roman Červenka v úterý večer už s kšiltovkou pro českého...

28. dubna 2026  21:45

Rulík vyhlíží Pastrňáka se Zachou. Váží si Hronka, osloví finalisty play off

Radim Rulík s týmem v Českých Budějovicích (28. dubna 2026).

Už brzy může být po vypadnutí z play off NHL volný hvězdný český tandem David Pastrňák – Pavel Zacha. Uvědomuje si to i reprezentační trenér Radim Rulík. Stejně jako u dalších hráčů ze zámoří či z...

28. dubna 2026  21:42

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  20:36

Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Předchozí dvě sezony pro ně končily finálovým smutkem, který teď střídá mistrovská euforie. Počtvrté v české historii, poprvé od roku 2012. Pardubice jsou novými hokejovými šampiony, redakce iDNES.cz...

28. dubna 2026  20:19

Rulík škrtá muže pro šampionát. Z MS se omluvili Chlapík i Ondřej Kaše

Sparťanský útočník Filip Chlapík cloní před brankářem Romanem Willem z Pardubic.

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nemůže pro květnové mistrovství světa ve Švýcarsku počítat s útočníky Ondřejem Kašem z Litvínova a Filipem Chlapíkem ze Sparty. Oba hráči se omluvili. Rulík to...

28. dubna 2026  19:56

Další smůla. Vladaře zaskočil bláznivý odraz: Vždycky můžete udělat něco líp

Daniel Vladař v brance Philadelphie inkasuje první gól v pátém utkání proti...

Podruhé v krátké době prožil v NHL velmi smolný moment. A bohužel pro jeho tým opět rozhodující. Dan Vladař z Philadelphie inkasoval proti Pittsburghu po odrazu puku od zadního mantinelu a musel...

28. dubna 2026  14:22

POHLED: Zlatá doba brankářská? Do hokejové špičky se valí mocná česká vlna

Premium
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.

Měl jsem to štěstí sledovat na vlastní oči úžasné umění Dominika Haška ve finále Stanley Cupu nebo Tomáše Vokouna v mači o zlato na mistrovství světa. A že to byla podívaná! S podporou skvělých...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

28. dubna 2026  11:56

Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Když hokejový Litvínov definitivně stvrdil v baráži s Jihlavou záchranu v extralize, v Jiřím Šlégrovi explodovaly nahromaděné emoce. „Alby mi říkal: Tohle už mi nedělej, do toho už mě neposílej! A já...

28. dubna 2026  9:10

