Pastrňák třikrát asistoval, Dobeš znovu zářil v bráně Montrealu

Martin Korbáš
  7:12aktualizováno  8:25
V úterních deseti zápasech hokejové NHL vynikl výkon Davida Pastrňáka, jenž asistoval u tří gólů Bostonu. Jednu přihrávku bral i Pavel Zacha a Bruins porazili Dallas jasně 6:3. Mezi střelce se zapsal mladík v sestavě Rangers Jaroslav Chmelař. Ve skvělých výkonech pokračuje gólman Jakub Dobeš, jenž byl znovu hvězdou zápasu Montrealu. Naposledy 36 zákroky podpořil triumf 4:1 v Tampě. Naopak nedařilo se Danu Vladařovi z Philadelphie.
David Pastrňák se snaží udržet kotouč před Wyattem Johnstonem.

David Pastrňák se snaží udržet kotouč před Wyattem Johnstonem. | foto: Reuters

V předešlé partii proti Columbusu vyšel David Pastrňák (18:27, 0+3, +2, 3 střely) bodově naprázdno a přerušil tak svou dvanáctizápasovou sérii, během které nabral skvělých dvacet bodů.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 70z. - 95b.(29+66)

2. Nečas (COL), 70z. - 92b.(35+57)

3. Zacha (BOS), 72z. - 60b.(28+32)

4. Hertl (VGK), 75z. - 55b.(24+31)

5. Hronek (VAN), 73z. - 42b.(8+34)

Hned v dalším startu si ale načal sérii novou a to ve velkém stylu, když u výhry Bostonu 6:3 nad Dallasem asistoval u tří branek. Další důležité body v boji o postupové pozice do play off asistencí za Bruins podpořil i centr Pavel Zacha (15:46, 0+1, +1, 1 střela).

Hattrickem se za domácí blýskl švédský forvard Viktor Arvidsson, jenž v závěru duelu dvakrát mířil do prázdné klece soupeře. Boston se na první pozici s divokou kartou zlepšil na 94 bodů a zvýšil tak svůj odstup od posledního postupujícího Columbusu (88 bodů) a hlavně od týmů pod čarou Ottawy, Detroitu a Philadelphie (všechny tři celky mají 86 bodů).

Pastrňák byl zvolen první hvězdou zápasu a s průběžnými 95 body se opět osamostatnil na čele produktivity Čechů od colorádského Martina Nečase. V rámci celé ligy mu patří šestá příčka v bodování, Nečas je devátý.

První hvězdou byl ve stejný hrací den zvolen i v obrovské formě chytající Jakub Dobeš z Montrealu. 24letý rodák z Ostravy byl po skvělých výsledcích z posledních dní zvolen první hvězdou ligy za uplynulý týden a ve stejném duchu vstoupil i do toho dalšího. Na ledě silné Tampy zastavil 36 z 37 střel domácích a výrazně podpořil triumf Canadiens 4:1.

U dvou gólů kanadského celku byl slovenský reprezentant Juraj Slafkovský (1+1). Na nejlepšího střelce NHL Nathana MacKinnona z Colorada (49 gólů) tlačí kanonýr Montrealu Cole Caufield, jenž se prosadil už po 47. Do prázdné klece Lightning v závěru za hosty zvyšovali skóre Mike Matheson a kapitán Nick Suzuki.

Montreal uspěl už pošesté v řadě, přičemž čtyřikrát byl u toho v bráně Dobeš. V každém ze svých posledních šesti startů neinkasoval více, než dvě branky.

V newyorském derby Rangers porazili New Jersey 4:1 i díky třetí trefě začínající kariéry od mladého českého forvarda Jaroslava Chmelaře (10:31, 1+0, +1, 3 střely). Diváci v Madison Square Garden se však v konfrontaci týmů mimo postupové pozice tabulky Východní konference hlavně bavili u bitkařské vložky od brankářů Igora Šesťorkina s Jacobem Markströmem.

Běžela 50. minuta utkání, když Šesťorkina rozohnil kontakt s jedním z hráčů Devils. Po hvizdu rozhodčího se vše vydal řešit se spoluhráči za bránu, na což reagoval Markström a přes celé kluziště jel svého spoluhráče bránit. Výsledkem byla pěstní výměna mezi oběma gólmany.

Washington přestřílel 6:4 Philadelphii a se ziskem 85 bodů se zařadil těsně za trio celků pod čarou postupu tabulky Východní konference - Ottawu, Detroit a právě Flyers (všichni s 86 body). Brankář hostů Dan Vladař čelil jen 17 střeleckým pokusům Capitals, kteří jej i tak dokázali pětkrát překonat a finální pojistku dodali do prázdné klece.

Dvakrát za Washington pálil nejlepší střelec historie Alex Ovečkin, jenž se tak zlepšil na sezonních 31 zásahů. Metu tří desítek gólů tak pokořil již podvacáté v kariéře. Dva góly slavil rovněž Tom Wilson a centr Pierre-Luc Dubois posbíral dokonce čtyři asistence.

Hokejisté Buffala udolali 4:3 Islanders a společně s Carolinou v úterý rozšířili počet stobodových klubů sezony na čtyři. Již dříve danou metu pokořil lídr z Colorada a také Dallas.

Sabres se na bájnou metu dostali podesáté v klubové historii, poprvé od ročníku 2009/10. Aby jubilejí nebylo málo, tak úspěch nad Ostrovany byl pro Buffalo 2 000. výhrou historie. Danou cifru před týmem kapitána Tage Thompsona (v zápase 1+1) pokořilo jen deset dalších celků NHL.

Speciální byl duel i pro útočníka Islanders Ondřeje Paláta (11:42, -1, 2 střely), jenž jako 22. Čech historie odehrál 900. start v nejlepší hokejové lize světa.

Výsledky

NHL
1. 4. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly:
08:14 Sheary (Kartye, Borgen)
13:39 J. Miller (Lafrenière, Fox)
31:12 Chmelař (Schneider)
43:49 Zibanejad (Perreault, Fox)
Góly:
20:51 C. Brown (Hischier, L. Hughes)
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Fox, Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Sýkora, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Brodzinski.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Cyplakov, Cotter, Dadonov.

Rozhodčí: Peter MacDougall, Liam Maaskant – Andrew Smith, Jesse Marquis

Počet diváků: 17422

NHL
1. 4. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Góly:
05:28 M. Jones (Walman)
12:43 K. Kapanen
57:34 McDavid (Nugent-Hopkins, Hyman)
Góly:
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Savoie – Roslovic, Nugent-Hopkins (A), Hyman – Samanski, J. Dickinson, K. Kapanen – M. Jones, Henrique, Lazar.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour, Oleksiak, R. Lindgren – Catton, Beniers (A), Eberle (C) – McMann, Stephenson, Kakko – Schwartz (A), Mølgaard, McCann – Meyers, Gaudreau, Tolvanen.

Rozhodčí: Rank, Markovic – Knorr, Toomey

Počet diváků: 18347

NHL
1. 4. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Góly:
04:10 Rakell (Crosby, Činachov)
08:34 Mantha (Malkin, Dewar)
18:02 Činachov (Letang)
32:23 Brazeau (Clifton)
52:09 Acciari (Shea, E. Söderblom)
Góly:
23:17 Larkin (P. Kane)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rakell, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Novak, Mantha – Brazeau, Kindel, A. Hayes – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Gibson (21. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Mazur, Compher, Perron – Appleton, Kasper, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: Charron, Beach – Fournier, Gawryletz

Počet diváků: 18399

NHL
1. 4. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Ottawa Senators Ottawa Senators 6:3 (5:0, 1:2, 0:1)
Góly:
00:07 Gregor (S. Jones, Nosek)
01:06 Samoskevich (S. Jones, M. Tkachuk)
09:07 Verhaeghe (M. Tkachuk, S. Jones)
14:02 Greer (Luostarinen, Sebrango)
14:36 Verhaeghe (Bennett, M. Tkachuk)
32:41 M. Tkachuk (Bennett, Verhaeghe)
Góly:
21:40 Batherson
35:14 Spence (Stützle, Amadio)
44:29 Amadio (Greig, Thomson)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad, Sebrango, S. Jones, Kulikov, Mike Benning – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Samoskevich, Luostarinen, Greer – Gregor, Nosek, J. Boqvist – Reinhart, Kunin, Hinostroza.
Sestavy:
Ullmark (15. Reimer) – Kleven, Zub, Matinpalo, Spence, Thomson, Yakemchuk – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk, Cozens, Greig – Cousins, Amadio, Pinto – Foegele, Eller, Zetterlund.

Rozhodčí: Dwyer, Pochmara – Kovachik, Suchánek

Počet diváků: 17672

NHL
1. 4. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:4P (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)
Góly:
04:42 Frondell (Michejev, Crevier)
33:26 Bertuzzi
49:46 Bertuzzi (Michejev, Crevier)
Góly:
21:06 Morrissey (Connor, Scheifele)
31:19 Perfetti (Iafallo, Scheifele)
31:57 I. Rosén (Zhilkin, Pionk)
60:33 Connor (Scheifele, Morrissey)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Greene – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Slaggert, Lafferty, Teräväinen.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Salomonsson, Bryson – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, J. Toews, Koepke – Ford, Zhilkin, I. Rosén.

Rozhodčí: Dunning, Halkidis – Gawryletz, Murchison

Počet diváků: 18726

NHL
1. 4. 2026 1:30
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Góly:
35:14 Marčenko (Werenski, Marchment)
42:07 Fantilli (Marchment, Marčenko)
Góly:
13:29 Gostisbehere (Ehlers, Svečnikov)
16:12 Stankoven (Jankowski)
52:42 Ehlers (Chatfield, Slavin)
53:55 Svečnikov (Ehlers, Sebastian Aho)
59:13 Martinook
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Zamula, Provorov, Mateychuk, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Heinen – K. Johnson, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: South, Syvret – Flemington, Faucher

Počet diváků: 18293

NHL
1. 4. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : New York Islanders New York Islanders 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)
Góly:
14:19 Quinn (Norris)
42:40 T. Thompson (Norris, Quinn)
56:59 Krebs (Tuch, T. Thompson)
58:17 Byram (Samuelsson)
Góly:
37:57 Ritchie (B. Schenn, Horvat)
53:39 Anders Lee (Horvat, M. Schaefer)
59:59 B. Schenn (Barzal, Horvat)
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Carrick, Greenway.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, A. Boqvist, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Duclair, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: J. Brenk, K. Nicholson – J. Tobias, D. Blujus

Počet diváků: 19070

NHL
1. 4. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Dallas Stars Dallas Stars 6:3 (2:0, 0:2, 4:1)
Góly:
09:58 Chusnutdinov (Jokiharju, Pastrňák)
18:51 Arvidsson (Pastrňák, Zacha)
40:13 E. Lindholm (Pastrňák, Aspirot)
45:51 Jokiharju (E. Lindholm, M. Geekie)
56:23 Arvidsson
59:47 Arvidsson (McAvoy)
Góly:
24:48 Benn (W. Johnston)
36:53 Duchene
59:01 W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy, Aspirot, Jokiharju, H. Lindholm, Peeke, E. Lindholm – Pastrňák, Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Zadorov, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Bourque, Duchene, Benn – Blackwell, Hryckowian, Erne – Hyry, Bäck.

Rozhodčí: Chris Rooney, Stephen Hiff – Matt MacPherson, Shawn Oliver

NHL
1. 4. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly:
13:41 Guentzel (Girgensons, McDonagh)
Góly:
12:25 Slafkovský (Děmidov, Caufield)
32:49 Caufield (Slafkovský, Matheson)
57:55 Matheson
58:54 Suzuki
Sestavy:
Vasilevskij – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh, Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, Point, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Perry, Paul.
Sestavy:
Dobeš – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Josh Anderson, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Veleno.

Rozhodčí: J. Hebert, B. Bladina – J. Murray, J. Deschamps

NHL
1. 4. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 6:4 (2:0, 2:2, 2:2)
Góly:
14:59 T. Wilson (Dubois, Sandin)
18:35 Ovečkin (M. Roy, McMichael)
26:58 Chychrun (R. Leonard, Dubois)
37:37 R. Leonard (Dubois, Chychrun)
43:47 Ovečkin (McMichael, Chychrun)
58:56 T. Wilson (Dubois, M. Roy)
Góly:
20:39 Sanheim (Konecny, Dvorak)
24:36 Grundström (Zegras)
40:33 Dvorak (Konecny, Sanheim)
47:52 Barkey (Ristolainen, Cates)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy – Ovečkin, Sourdif, McMichael – Lapierre, Dubois, T. Wilson – Beauvillier, D. Strome, R. Leonard – Duhaime, Kämpf, Mirošničenko.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Barkey, Zegras, Tippett – Konecny, Dvorak, Grundström – Cates, Mičkov, Couturier – Glendening, Hathaway.

Rozhodčí: Sutherland, Sandlak – Alphonso, Brisebois

Počet diváků: 18347

