V předešlé partii proti Columbusu vyšel David Pastrňák (18:27, 0+3, +2, 3 střely) bodově naprázdno a přerušil tak svou dvanáctizápasovou sérii, během které nabral skvělých dvacet bodů.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 70z. - 95b.(29+66)
2. Nečas (COL), 70z. - 92b.(35+57)
3. Zacha (BOS), 72z. - 60b.(28+32)
4. Hertl (VGK), 75z. - 55b.(24+31)
5. Hronek (VAN), 73z. - 42b.(8+34)
Hned v dalším startu si ale načal sérii novou a to ve velkém stylu, když u výhry Bostonu 6:3 nad Dallasem asistoval u tří branek. Další důležité body v boji o postupové pozice do play off asistencí za Bruins podpořil i centr Pavel Zacha (15:46, 0+1, +1, 1 střela).
Hattrickem se za domácí blýskl švédský forvard Viktor Arvidsson, jenž v závěru duelu dvakrát mířil do prázdné klece soupeře. Boston se na první pozici s divokou kartou zlepšil na 94 bodů a zvýšil tak svůj odstup od posledního postupujícího Columbusu (88 bodů) a hlavně od týmů pod čarou Ottawy, Detroitu a Philadelphie (všechny tři celky mají 86 bodů).
Pastrňák byl zvolen první hvězdou zápasu a s průběžnými 95 body se opět osamostatnil na čele produktivity Čechů od colorádského Martina Nečase. V rámci celé ligy mu patří šestá příčka v bodování, Nečas je devátý.
První hvězdou byl ve stejný hrací den zvolen i v obrovské formě chytající Jakub Dobeš z Montrealu. 24letý rodák z Ostravy byl po skvělých výsledcích z posledních dní zvolen první hvězdou ligy za uplynulý týden a ve stejném duchu vstoupil i do toho dalšího. Na ledě silné Tampy zastavil 36 z 37 střel domácích a výrazně podpořil triumf Canadiens 4:1.
U dvou gólů kanadského celku byl slovenský reprezentant Juraj Slafkovský (1+1). Na nejlepšího střelce NHL Nathana MacKinnona z Colorada (49 gólů) tlačí kanonýr Montrealu Cole Caufield, jenž se prosadil už po 47. Do prázdné klece Lightning v závěru za hosty zvyšovali skóre Mike Matheson a kapitán Nick Suzuki.
Montreal uspěl už pošesté v řadě, přičemž čtyřikrát byl u toho v bráně Dobeš. V každém ze svých posledních šesti startů neinkasoval více, než dvě branky.
V newyorském derby Rangers porazili New Jersey 4:1 i díky třetí trefě začínající kariéry od mladého českého forvarda Jaroslava Chmelaře (10:31, 1+0, +1, 3 střely). Diváci v Madison Square Garden se však v konfrontaci týmů mimo postupové pozice tabulky Východní konference hlavně bavili u bitkařské vložky od brankářů Igora Šesťorkina s Jacobem Markströmem.
Po konfliktech Sergeje Bobrovského s Alexem Nedeljkovičem a Andreje Vasilevského s Jeremy Swaymanem viděla v úterý NHL třetí brankářskou bitku sezony. Proti sobě se postavili Igor Šesťorkin z Rangers a Jacob Markström z New Jersey.
Běžela 50. minuta utkání, když Šesťorkina rozohnil kontakt s jedním z hráčů Devils. Po hvizdu rozhodčího se vše vydal řešit se spoluhráči za bránu, na což reagoval Markström a přes celé kluziště jel svého spoluhráče bránit. Výsledkem byla pěstní výměna mezi oběma gólmany.
Washington přestřílel 6:4 Philadelphii a se ziskem 85 bodů se zařadil těsně za trio celků pod čarou postupu tabulky Východní konference - Ottawu, Detroit a právě Flyers (všichni s 86 body). Brankář hostů Dan Vladař čelil jen 17 střeleckým pokusům Capitals, kteří jej i tak dokázali pětkrát překonat a finální pojistku dodali do prázdné klece.
Dvakrát za Washington pálil nejlepší střelec historie Alex Ovečkin, jenž se tak zlepšil na sezonních 31 zásahů. Metu tří desítek gólů tak pokořil již podvacáté v kariéře. Dva góly slavil rovněž Tom Wilson a centr Pierre-Luc Dubois posbíral dokonce čtyři asistence.
Hokejisté Buffala udolali 4:3 Islanders a společně s Carolinou v úterý rozšířili počet stobodových klubů sezony na čtyři. Již dříve danou metu pokořil lídr z Colorada a také Dallas.
Sabres se na bájnou metu dostali podesáté v klubové historii, poprvé od ročníku 2009/10. Aby jubilejí nebylo málo, tak úspěch nad Ostrovany byl pro Buffalo 2 000. výhrou historie. Danou cifru před týmem kapitána Tage Thompsona (v zápase 1+1) pokořilo jen deset dalších celků NHL.
Rodák z Frýdku-Místku Ondřej Palát jako 22. Čech historie odehrál 900. start v nejlepší hokejové lize světa.
Speciální byl duel i pro útočníka Islanders Ondřeje Paláta (11:42, -1, 2 střely), jenž jako 22. Čech historie odehrál 900. start v nejlepší hokejové lize světa.
Výsledky
08:14 Sheary (Kartye, Borgen)
13:39 J. Miller (Lafrenière, Fox)
31:12 Chmelař (Schneider)
43:49 Zibanejad (Perreault, Fox)
20:51 C. Brown (Hischier, L. Hughes)
Šesťorkin (Garand) – Fox, Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Sýkora, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Brodzinski.
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Cyplakov, Cotter, Dadonov.
Rozhodčí: Peter MacDougall, Liam Maaskant – Andrew Smith, Jesse Marquis
Počet diváků: 17422
05:28 M. Jones (Walman)
12:43 K. Kapanen
57:34 McDavid (Nugent-Hopkins, Hyman)
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Savoie – Roslovic, Nugent-Hopkins (A), Hyman – Samanski, J. Dickinson, K. Kapanen – M. Jones, Henrique, Lazar.
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour, Oleksiak, R. Lindgren – Catton, Beniers (A), Eberle (C) – McMann, Stephenson, Kakko – Schwartz (A), Mølgaard, McCann – Meyers, Gaudreau, Tolvanen.
Rozhodčí: Rank, Markovic – Knorr, Toomey
Počet diváků: 18347
04:10 Rakell (Crosby, Činachov)
08:34 Mantha (Malkin, Dewar)
18:02 Činachov (Letang)
32:23 Brazeau (Clifton)
52:09 Acciari (Shea, E. Söderblom)
23:17 Larkin (P. Kane)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rakell, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Novak, Mantha – Brazeau, Kindel, A. Hayes – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Gibson (21. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Mazur, Compher, Perron – Appleton, Kasper, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: Charron, Beach – Fournier, Gawryletz
Počet diváků: 18399
00:07 Gregor (S. Jones, Nosek)
01:06 Samoskevich (S. Jones, M. Tkachuk)
09:07 Verhaeghe (M. Tkachuk, S. Jones)
14:02 Greer (Luostarinen, Sebrango)
14:36 Verhaeghe (Bennett, M. Tkachuk)
32:41 M. Tkachuk (Bennett, Verhaeghe)
21:40 Batherson
35:14 Spence (Stützle, Amadio)
44:29 Amadio (Greig, Thomson)
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad, Sebrango, S. Jones, Kulikov, Mike Benning – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Samoskevich, Luostarinen, Greer – Gregor, Nosek, J. Boqvist – Reinhart, Kunin, Hinostroza.
Ullmark (15. Reimer) – Kleven, Zub, Matinpalo, Spence, Thomson, Yakemchuk – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk, Cozens, Greig – Cousins, Amadio, Pinto – Foegele, Eller, Zetterlund.
Rozhodčí: Dwyer, Pochmara – Kovachik, Suchánek
Počet diváků: 17672
04:42 Frondell (Michejev, Crevier)
33:26 Bertuzzi
49:46 Bertuzzi (Michejev, Crevier)
21:06 Morrissey (Connor, Scheifele)
31:19 Perfetti (Iafallo, Scheifele)
31:57 I. Rosén (Zhilkin, Pionk)
60:33 Connor (Scheifele, Morrissey)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Greene – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Slaggert, Lafferty, Teräväinen.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Salomonsson, Bryson – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, J. Toews, Koepke – Ford, Zhilkin, I. Rosén.
Rozhodčí: Dunning, Halkidis – Gawryletz, Murchison
Počet diváků: 18726
35:14 Marčenko (Werenski, Marchment)
42:07 Fantilli (Marchment, Marčenko)
13:29 Gostisbehere (Ehlers, Svečnikov)
16:12 Stankoven (Jankowski)
52:42 Ehlers (Chatfield, Slavin)
53:55 Svečnikov (Ehlers, Sebastian Aho)
59:13 Martinook
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Zamula, Provorov, Mateychuk, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Heinen – K. Johnson, Lundeström, Miles Wood.
Bussi (Andersen) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Rozhodčí: South, Syvret – Flemington, Faucher
Počet diváků: 18293
14:19 Quinn (Norris)
42:40 T. Thompson (Norris, Quinn)
56:59 Krebs (Tuch, T. Thompson)
58:17 Byram (Samuelsson)
37:57 Ritchie (B. Schenn, Horvat)
53:39 Anders Lee (Horvat, M. Schaefer)
59:59 B. Schenn (Barzal, Horvat)
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Carrick, Greenway.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, A. Boqvist, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Duclair, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: J. Brenk, K. Nicholson – J. Tobias, D. Blujus
Počet diváků: 19070
09:58 Chusnutdinov (Jokiharju, Pastrňák)
18:51 Arvidsson (Pastrňák, Zacha)
40:13 E. Lindholm (Pastrňák, Aspirot)
45:51 Jokiharju (E. Lindholm, M. Geekie)
56:23 Arvidsson
59:47 Arvidsson (McAvoy)
24:48 Benn (W. Johnston)
36:53 Duchene
59:01 W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen)
Korpisalo (Swayman) – McAvoy, Aspirot, Jokiharju, H. Lindholm, Peeke, E. Lindholm – Pastrňák, Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Zadorov, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Bourque, Duchene, Benn – Blackwell, Hryckowian, Erne – Hyry, Bäck.
Rozhodčí: Chris Rooney, Stephen Hiff – Matt MacPherson, Shawn Oliver
13:41 Guentzel (Girgensons, McDonagh)
12:25 Slafkovský (Děmidov, Caufield)
32:49 Caufield (Slafkovský, Matheson)
57:55 Matheson
58:54 Suzuki
Vasilevskij – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh, Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, Point, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Perry, Paul.
Dobeš – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Josh Anderson, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Veleno.
Rozhodčí: J. Hebert, B. Bladina – J. Murray, J. Deschamps
14:59 T. Wilson (Dubois, Sandin)
18:35 Ovečkin (M. Roy, McMichael)
26:58 Chychrun (R. Leonard, Dubois)
37:37 R. Leonard (Dubois, Chychrun)
43:47 Ovečkin (McMichael, Chychrun)
58:56 T. Wilson (Dubois, M. Roy)
20:39 Sanheim (Konecny, Dvorak)
24:36 Grundström (Zegras)
40:33 Dvorak (Konecny, Sanheim)
47:52 Barkey (Ristolainen, Cates)
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy – Ovečkin, Sourdif, McMichael – Lapierre, Dubois, T. Wilson – Beauvillier, D. Strome, R. Leonard – Duhaime, Kämpf, Mirošničenko.
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Barkey, Zegras, Tippett – Konecny, Dvorak, Grundström – Cates, Mičkov, Couturier – Glendening, Hathaway.
Rozhodčí: Sutherland, Sandlak – Alphonso, Brisebois
Počet diváků: 18347