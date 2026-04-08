Klapka, Pastrňák a Zacha brali po dvou bodech, dařilo se i českým gólmanům

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:29aktualizováno  7:25
V jedenáctizápasovém úterním programu hokejové NHL byli Češi hodně vidět. U dvou gólů byli bostonští David Pastrňák (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) a také Adam Klapka (0+2) z Calgary. Rozdílový gól Colorada vstřelil Martin Nečas. Výhru slavili hned tři čeští gólmani, rozjetý Jakub Dobeš z Montrealu, Dan Vladař z Philadelphie a Karel Vejmelka z Utahu. Zklamaný odcházel jen Lukáš Dostál, jehož Anaheim se propadá do výsledkové krize.
Adam Klapka (43) z Calgary Flames sleduje puk. | foto: Jerome MironReuters

Hokejisté Bostonu vytěžili z přestřelky na ledě Caroliny bod za remízu 5:5 z řádné hrací doby a s přehledem si udržují pozici s divokou kartou. Po prodloužení se nakonec radovali domácí, když se své první trefy sezony v 62. minutě dočkal defenzivní obránce Jaccob Slavin. Hurricanes tak získali titul v Metropolitní divizi, což se jim podařilo již počtvrté za posledních šest let.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 74z. - 99b.(29+70)

2. Nečas (COL), 74z. - 95b.(37+58)

3. Zacha (BOS), 76z. - 64b.(30+34)

4. Hertl (VGK), 78z. - 55b.(24+31)

5. Hronek (VAN), 77z. - 46b.(8+38)

Mnoho nechybělo a Boston mohl z Lenovo Center odjíždět s prázdnou. V polovině řádné hrací doby totiž ztrácel o dva góly. Vedení Caroliny 5:3 ale postupně vymazali Morgan Geekie, jenž tak završil svůj druhý hattrick kariéry, a v životní formě hrající Pavel Zacha (16:59, 1+1, +/-. 0, 2 střely). Svá nová kariérní maxima si posunul na 30 gólů a 64 bodů.

Pozadu v produktivitě nezůstala ani hlavní ofenzivní hvězda Bruins David Pastrňák (20:09, 0+2, +1, 1 střela), jenž suverénně míří za čtvrtou stobodovou sezonou v řadě. Proti Carolině nasbíral dvě přihrávky a zlepšil se průběžných 99 zápisů. V základní části se Boston představí ještě třikrát.

Post třetí hvězdy zápasu si v úterý vybojoval Adam Klapka (9:12, 0+2, +2, 2 střely) z Calgary. S minimálním časovým vytížením ve čtvrté formaci vyprodukoval dva body za asistence a výrazně tak Flames pomohl k cennému zisku bodu za remízu 3:3 z ledu Dallasu.

Domácí favorit se radoval až po prodloužení, které svou druhou trefou večera a celkově 43. sezony rozhodl forvard Wyatt Johnston. V tabulce střelců tak dorovnal Kirilla Kaprizova z Minnesoty s Nikitou Kučerovem z Tampy (oba 43 gólů). Lepší jsou v NHL jen edmontonský Connor McDavid s 44 zásahy, montrealský Cole Caufield s 49 trefami a lídr Nathan MacKinnon, jenž za Colorado nasázel 51 branek.

Podruhé v krátké době na sebe narazily celky Colorada se St. Louis. Na úvodní překvapivou výhru 3:2 však tentokrát Blues navázat nedokázali, když na domácím ledě lídrovi soutěže podlehli 1:3. Dvakrát za Avalanche pálil Valerij Ničuškin a rozdílová akce byla připsána Martinu Nečasovi (21:21, 1+0, +1, 4 střely), jenž byl zvolen třetí hvězdou zápasu.

Ve své rekordní sezoně kariéry se zlepšil na 37 gólů a hlavně 95 bodů. Na pokoření bájné stovky má ještě k dispozici dalších pět duelů. Coloradu úterní dvoubodový zisk dodal definitivní jistotu titulu v Centrální divizi i celé Západní konferenci. O zisk Prezidentovy trofeje může Avalanche připravit jen Carolina, její šance jsou však pouze matematické.

Výsledky

NHL
8. 4. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly:
32:50 Sasson (Blueger, L. Karlsson)
Góly:
35:46 McNabb (Theodore, Saad)
52:13 C. Smith (Dowd)
Sestavy:
Tolopilo (Patera) – Hronek (A), Buium, Willander, M. Pettersson, Mancini, Elias Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson (A), D. O'Connor – Boeser (A), Rossi, Öhgren – L. Karlsson, Blueger, Sasson – Höglander, Räty, Douglas.
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Hutton, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Howden – Stone (C), Marner, Barbašov – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Corey Syvret, Peter MacDougall – Bevan Mills, Kiel Murchison

Počet diváků: 18691

NHL
8. 4. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:4N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
10:27 Larkin (P. Kane, Seider)
26:27 Faulk (Larkin, Chiarot)
55:14 Faulk (DeBrincat, Copp)
Góly:
02:06 Heinen (Marchment)
30:59 Werenski (Mateychuk, Greaves)
59:43 Fantilli (Werenski, Marčenko)
Werenski
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Perron, Compher, Kasper – Mazur, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Fabbro, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Christiansen – K. Johnson, Fantilli, C. Sillinger – Garland, Coyle, Marčenko – Heinen, Jenner (C), Marchment – Miles Wood, Monahan, Lundeström.

Rozhodčí: Rooney, Dwyer – Gibbons, Deschamps

Počet diváků: 17687

NHL
8. 4. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Florida Panthers Florida Panthers 4:3N (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
20:54 Děmidov (Caufield, Slafkovský)
46:22 Danault (Dobson, Engström)
59:39 Suzuki (L. Hutson, Slafkovský)
Caufield
Góly:
09:21 Verhaeghe (Sebrango)
33:43 Reinhardt (Kunin, S. Jones)
47:49 Luostarinen (Forsling, J. Boqvist)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Engström – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc – Josh Anderson (A), Danault, Texier.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – S. Jones (A), Forsling (A), Mike Benning, Sebrango, Kulikov, Björnfot – Samoskevich, Bennett (A), Verhaeghe – Greer, Luostarinen, J. Boqvist – Gregor, Nosek, Schwindt – Hinostroza, Kunin, Reinhardt.

Rozhodčí: Furlatt, Kea – Knorr, Faucher

Počet diváků: 20962

NHL
8. 4. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Calgary Flames Calgary Flames 4:3P (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)
Góly:
24:30 Hryckowian (Harley, Lundkvist)
41:16 W. Johnston (Rantanen)
44:51 J. Robertson (Duchene, T. Myers)
63:39 W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen)
Góly:
32:38 Farabee (Klapka, Määttä)
38:52 Šarangovič (Klapka, Whitecloud)
40:26 Parekh (Coronato, Gridin)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel, Ljubuškin – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Blackwell, Duchene, Benn (C) – Bourque, Hryckowian, Bäck – Hyry, Erne.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud (A), Bahl, Parekh, Kuzněcov, Brzustewicz, Määttä – Coronato, Backlund (C), Coleman (A) – Gridin, Frost, Farabee – Pospíšil, R. Strome, Sunijev – Klapka, Zary, Šarangovič.

Rozhodčí: Luxmore, Halkidis – Toomey, Gawryletz

Počet diváků: 18532

NHL
8. 4. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly:
11:57 Boldy (Eriksson Ek, M. Johansson)
20:38 M. Foligno (Trenin)
32:46 Tarasenko (Hartman, Spurgeon)
46:49 M. Johansson (Boldy, Eriksson Ek)
57:16 Eriksson Ek
Góly:
10:24 Montour (Kakko, Schwartz)
13:10 Larsson (Stephenson)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Petry – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Tarasenko, Jurov, Brink – M. Foligno (A), McCarron, Trenin.
Sestavy:
Daccord (Matt Murray) – Dunn, Oleksiak, R. Evans, Larsson, R. Lindgren, Montour – Beniers (A), Eberle (C), McMann – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – McCann, Catton, Kakko – Meyers, Mølgaard, Gaudreau.

Rozhodčí: Lambert, Blandina – Murray, Marquis

Počet diváků: 19089

NHL
8. 4. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly:
35:38 R. Thomas (Lindstein, Snuggerud)
Góly:
16:11 Ničuškin (D. Toews, Malinski)
19:32 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
21:40 Ničuškin (Nelson)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko, Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas, Holloway – Kyrou, Dvorský, Drouin – Berggren, Suter, Neighbours – Bučněvič, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – Malinski, D. Toews, Manson, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog – N. Roy, Kadri, Colton – Kelly, Drury, L. O'Connor.

Rozhodčí: Carter Sandlak, Wes McCauley – Ben O’Quinn, Kyle Flemington

NHL
8. 4. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Góly:
12:12 Glass (Siegenthaler, Hämeenaho)
Góly:
01:56 Zegras (Sanheim, Tippett)
03:38 Zegras (Martone, Drysdale)
22:46 Foerster (Mičkov)
24:58 Foerster (Zegras, Mičkov)
57:09 Seeler
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Bump – Glendening, Couturier (C), Barkey.

Rozhodčí: F. St-Laurent, M. Markovic – D. Kelly, D. Berg

Počet diváků: 16514

NHL
8. 4. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Nashville Predators Nashville Predators 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Góly:
Góly:
27:07 Haula (Kemell, Wilsby)
31:26 F. Forsberg (Josi, O'Reilly)
39:01 Skjei (Perbix, O'Reilly)
49:51 L'Heureux (Kemell, Haula)
55:07 Svečkov (Jost, Ufko)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Minťukov, Carlson, Hinds, Helleson – Granlund, Leo Carlsson (A), Sennecke – Kreider, Poehling, Terry – Killorn (A), McTavish, Viel – Zellweger, Washe, I. Moore.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Skjei, Josi (C), Wilsby, Perbix, Ufko, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Jost, Haula, L'Heureux – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.

Rozhodčí: Skilliter, Samuels-Thomas – Gawryletz, Apperson

Počet diváků: 15556

NHL
8. 4. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)
Góly:
35:46 Spence (B. Tkachuk, Stützle)
42:45 Zetterlund (B. Tkachuk, Crotty)
44:39 Sanderson (Stützle, B. Tkachuk)
52:51 Stützle (Cozens, Batherson)
53:04 Sanderson (B. Tkachuk, Batherson)
56:41 Pinto
Góly:
38:23 Paul (Perry, Kučerov)
50:35 Perry (McDonagh, Paul)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Matinpalo, Spence, Thomson, Crotty – Batherson, Stützle (A), Giroux (A) – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Foegele, Eller, Zetterlund.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – Moser, D. Raddysh, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg – Guentzel (A), Point, Kučerov (A) – Goncalves, Paul, Perry – Girgensons, Gourde, Bjorkstrand – Pelletier, C. Geekie, Duke.

Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Smith, Shewchyk

Počet diváků: 16603

NHL
8. 4. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Boston Bruins Boston Bruins 6:5P (2:3, 3:1, 0:1 - 1:0)
Góly:
10:04 Svečnikov (Nikišin, S. Walker)
11:38 K. Miller (Staal)
25:17 Stankoven (Hall, Blake)
27:20 W. Carrier (Martinook)
28:33 Hall (Blake, S. Walker)
61:13 Slavin (Sebastian Aho, Svečnikov)
Góly:
04:40 H. Lindholm (Zacha, Arvidsson)
13:36 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
17:25 M. Geekie (Pastrňák, Zadorov)
38:50 M. Geekie (Zadorov, McAvoy)
52:33 Zacha (McAvoy, Arvidsson)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Swayman (29. Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: Jean Hebert, Frederick L'Ecuyer – Libor Suchánek, Kilian McNamara

Počet diváků: 18571

NHL
8. 4. 2026 3:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 6:5P (1:3, 3:1, 1:1 - 1:0)
Góly:
01:53 Peterka (Cole, Carcone)
30:28 Schmaltz (Keller, Crouse)
35:19 L. Cooley (Guenther, Durzi)
39:24 Schmaltz (Marino, Kerfoot)
52:56 Kerfoot (Durzi, Carcone)
60:33 Keller (Sergačov, Guenther)
Góly:
02:04 Lazar (Henrique, Ekholm)
08:56 McDavid (Bouchard, Jarry)
14:43 Nugent-Hopkins (K. Kapanen)
36:06 Podkolzin (Nurse, McDavid)
42:09 C. Dach (Frederic, J. Dickinson)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – DeSimone, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – Savoie, McDavid (C), Podkolzin – Roslovic, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Frederic, J. Dickinson, C. Dach – Lazar, Henrique, M. Jones.

Rozhodčí: K. Rehman, B. Schrader – J. Mahon, R. Daisy

Počet diváků: 12478

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Šancí dost, potřebný gól scházel. Horáka mrzelo: Musíme si pomoct v přesilovkách

Pardubický Tomáš Dvořák se natahuje po Romanu Horákovi ze Sparty.

Hodnocení zahájil slovy: „Je to škoda.“ Nejen Roman Horák, ale i celá Sparta mohla těsné porážky ve třetím semifinále hokejové extraligy skutečně litovat. Šancí na rozhodnutí si vypracovala dost,...

8. dubna 2026

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

7. dubna 2026  23:28

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

7. dubna 2026  22:56,  aktualizováno  23:01

Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

Gólová radost zlínských hokejistů ve čtvrtém finálovém utkání mezi Zlínem a...

Hokejisté Zlína vyhráli čtvrté finále play off první ligy na domácím ledě nad Jihlavou 5:3 a v sérii na čtyři výhry srovnali stav na 2:2. Berani rozhodli třemi brankami ve druhé třetině, dvakrát se v...

7. dubna 2026  20:06

Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace zahájila v Karlových Varech přípravu před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů....

7. dubna 2026  19:54

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou.

Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně...

7. dubna 2026  19:30

Byl to tu můj poslední zápas. Tomášek se smutně loučí. A dál ze Švédska do Pardubic

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

S čím se počítalo dopředu, teď už David Tomášek jen potvrdil. Český hokejista po třech odehraných sezonách a jednom intermezzu v NHL opouští švédský Färjestad. „Ano, byl to tady můj poslední zápas....

7. dubna 2026  13:55

Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

American Airlines Center, aréna hokejových Stars a basketbalových Mavericks v...

Zatímco v NHL vrcholí základní část a Dallas se chystá na vyřazovací boje, tamní hokejový klub musel řešit nepříjemnou situaci. Před několika dny totiž po sociálních sítích začalo kolovat video, na...

7. dubna 2026  13:12

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Páni, to je tak dávno! Hvězdy vzpomínají, jak Sparta a Pardubice bojovaly o titul

Premium
Sparťanští hokejisté se raduji ze zisku extraligového titulu v roce 2007.

Uplynulo už takřka devatenáct let. Od smutku pardubických hokejistů z finálové porážky. A také od sparťanských titulových oslav, v extralize od té doby stále znovu neviděných. Jak si boj o titul z...

7. dubna 2026

Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání...

Zmrtvýchvstáním na Bílou sobotu třinečtí Oceláři zasadili hokejistům Karlových Varů pořádnou ránu. Prohrávali 1:4, načež třemi góly během 129 vteřin ve druhé třetině vyrovnali a Michal Kovařčík 14...

7. dubna 2026  11:55

