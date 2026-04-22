Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

Martin Korbáš
  7:11aktualizováno  8:24
Hokejový útočník Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól u výhry Bostonu 4:2 na ledě Buffala. Dvě asistence bral za vítěze David Pastrňák, jenž tak s průběžnými pěti zápisy kraluje produktivitě play off NHL. Srovnáno na 1:1 na zápasy je i v sérii Tampy s Montrealem a Vegas s Utahem. Brankář Jakub Dobeš tak tentokrát odcházel poražen a slavit mohl naopak Karel Vejmelka. Colorado i díky asistenci útočníka Martina Nečase podruhé porazilo Los Angeles.
Fotogalerie4

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku. | foto: AP

V zahajovacím duelu série Boston ve třetí třetině neudržel nadějné vedení a po čtyřbrankové smršti Buffala se k velké radosti bouřlivého publika radovali 4:3 domácí. V odvetě Bruins vedli dokonce rozdílem čtyř gólů, když ve třetí třetině Sabres opět začali ztrátu stahovat. Tentokrát ovšem dvěma zásahy jen upravili skóre, série se tak přesune do Bostonu za stavu 1:1 na zápasy.

Boston nakročil za úspěchem ve druhé třetině, kdy brankáře Ukko-Pekka Luukkonena překonali Viktor Arvidsson, šťastným nahozením ze středního pásma Morgan Geekie a z přesilovky Pavel Zacha (14:24, 1+0, +1, 2 střely). V české spolupráci v prostoru mezi kruhy změnil směr střílené přihrávky od Davida Pastrňáka (20:04, 0+2, +/-: 0), jenž po dvou startech s pěti body kraluje produktivitě play off NHL.

Když se pouhých šestnáct vteřin po startu třetí třetiny podruhé v zápase radoval útočník Bruins Arvidsson, nahradil Luukkonena v domácí bráně Alex Lyon. Ten ze zbylých sedmi pokusů hostů neinkasoval a naopak sledoval, jak Bowen Byram a Peyton Krebs v 54. a 56. minutě vykřesali pro Sabres naději. Další senzační obrat se však nekonal.

Také ve druhém duelu série mezi Tampou a Montrealem se prodlužovalo. Úvodní partii rozhodl hattrickovým gólem na 3:4PP hostující Juraj Slafkovský, v odvětě se pro změnu hrdinou stal švýcarský obránce domácích Lightning J.J. Moser. Na 3:2 po prodloužení stanovil výsledek v 73. minutě.

V řádné hrací době skóre otevíral v 9. minutě Brandon Hagel, jenž si ze zápasu odnesl hattrick Gordie Howea díky gólu, asistenci a pěstnímu souboji se Slafkovským. Následně Canadiens vývoj otočili, když se v 17. minutě z přesilovky prosadil obránce Lane Hutson a jediným střelcem druhé dvacetiminutovky byl bourák ze čtvrté formace kanadského celku Josh Anderson.

Tampu zachránil až v 53. minutě lídr ofenzivy Nikita Kučerov, jenž si nejrychleji našel odražený puk za bránou a bleskovým výpadem jej zasunul do brány před přemísťujícím se Jakubem Dobešem. Jednička Montrealu pochytala 31 z 34 střel, domácí Andrej Vasilevskij zastavil 25 z 27 pokusů.

Srovnáno 1:1 na zápasy je i v souboji Vegas s Utahem. Domácí po výhře 4:2 v odvetě na tým českého brankáře Karla Vejmelky, jenž kryl 19 z 21 střel, nestačili těsně 2:3.

Autorem rozdílové akce byl v 54. minutě centr Logan Cooley poté, co z bezprostřední blízkosti brány Cartera Harta dorážel puk po předchozí skvělé akci Dylana Guenthera. Ten nabral rychlost a přebruslil oba obránce domácích. Zklamaný tak odcházel do kabin i český centr Golden Knights Tomáš Hertl (12:54, +/-: 0, 1 střela).

Stejně jako v prvním zápase porazili favorizovaní hokejisté Colorada tým Los Angeles 2:1. V odvetě se ale prodlužovalo a vítěz Prezidentovy trofeje měl v řádné hrací době namále. Dlouhé čekání na úvodní gól totiž ukončil v 54. minutě z přesilovky hostující Artěmij Panarin.

Za asistence aktivního Martina Nečase (21:02, 0+1, +1, 5 střel) však domácí borce vrátil do hry v 57. minutě kapitán Gabriel Landeskog. V nastavení fanoušci viděli jen dalších osm minut hokeje, než je rozjásal pohotovou dorážkou v předbrankovém prostoru Nicolas Roy.

Výsledky

NHL
22. 4. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Boston Bruins Boston Bruins 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly:
53:54 Byram (Malenstyn, Power)
55:08 Krebs (Dahlin, Tuch)
Góly:
24:54 Arvidsson (Aspirot, Mittelstadt)
36:29 M. Geekie (Pastrňák, Kuraly)
38:10 Zacha (Pastrňák, McAvoy)
40:16 Arvidsson (Mittelstadt, Aspirot)
Sestavy:
Luukkonen (41. Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Byram, Power, Stanley, Timmins – Krebs, T. Thompson (A), Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Lohrei, Zadorov, Peeke – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Hagens, Minten, Chusnutdinov – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Furlatt, Nicholson – Tobias, Berg

Počet diváků: 19070

Stav série: 1:1

NHL
22. 4. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
08:40 Hagel (Guentzel, Černák)
52:33 Kučerov (Cirelli, Hagel)
72:48 Moser (Cirelli)
Góly:
16:11 L. Hutson (Suzuki, Caufield)
38:36 Josh Anderson (Danault, J. Evans)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel (A), Cirelli, Hagel – Paul, Gourde, Girgensons – Sabourin, James, Perry.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, Newhook, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc – Josh Anderson (A), Danault, J. Evans.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Graham Skilliter – Andrew Smith, Jesse Marquis

Počet diváků: 19092

Stav série: 1:1

NHL
22. 4. 2026 4:20
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:1P (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
56:25 Landeskog (Nečas, D. Toews)
67:44 N. Roy (Manson, Kadri)
Góly:
53:04 Panarin (T. Moore, Byfield)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Kelly – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – L. O'Connor, Drury, Kiviranta.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Malott, S. Helenius, M. Joseph.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Thomas John Luxmore – Kiel Murchison, Travis Toomey

Počet diváků: 18142

Stav série: 2:0

NHL
22. 4. 2026 3:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Góly:
11:42 Stone (Eichel, Marner)
35:57 Barbašov (Eichel)
Góly:
16:59 Weegar
34:54 Guenther (Yamamoto)
54:00 L. Cooley (Guenther, Yamamoto)
Sestavy:
Hart (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Korczak, Lauzon – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Marino, Durzi, Cole – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Kerfoot, Peterka, Carcone – O'Brien, B. Tanev, Stenlund.

Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Cherrey, McNamara

Počet diváků: 17871

Stav série: 1:1

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Výsledky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.