V souboji Los Angeles s Bostonem se čekalo na první branku až do 49. minuty, kdy hostující Bruins poslal do trháku tvrdou ranou zpoza kruhů střelec Morgan Geekie. V 53. minutě se domácí Kevin Fiala provinil podražením Davida Pastrňáka a Bruins tak dostali šanci pojistit vedení v přesilové hře.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 20z. - 28b. (13+15)
2. Pastrňák (BOS), 23z. - 28b. (11+17)
3. Hertl (VGK), 20z. - 17b. (8+9)
4. Zacha (BOS), 23z. - 17b. (5+12)
5. Hronek (VAN), 22z. - 12b. (1+11)
Paradoxně se však při hře v oslabení radovali hráči Kings poté, co do brejku 2 na 1 ujeli Joel Armia a Trevor Moore. Prvně jmenovaný pak odražený puk snadno doklepával do zcela odkryté brány Jeremyho Swaymana. Za stavu 1:1 se tak pokračovalo v prodloužení.
V jeho třetí minutě Pastrňák na útočné modré čáře zpracoval puk a uvolnil na pravé straně volného Geekieho, který podruhé v zápase ukázal přesnost své střely. Darcyho Kuempera překonal ranou nad vyrážečku a mohl slavit výhru společně se sdíleným vedením v ligové tabulce střelců. 16 gólů má krokě Geekieho také vedoucí muž bodování Natnan MacKinnon z Colorada. Pastrňák díky přihrávce s 28 zápisy vyrovnal krajana Martina Nečase z Colorada. Další Češi, centr Pavel Zacha (20:03, -1, 2 střely) a Matěj Blümel (15:19, -1, 1 střela), tentokrát nebodovali.
Výsledky
53:03 Armia (T. Moore, Dumoulin)
48:01 M. Geekie (Steeves, Zadorov)
62:27 M. Geekie (Pastrňák, Zadorov)
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Edmundson, Dumoulin, B. Clarke, Moverare, Ceci – Fiala, Byfield, Kempe (A) – T. Moore, Kopitar (C), Kuzmenko – Foegele, Danault (A), Laferriere – Armia, Turcotte, Perry.
Swayman (Korpisalo) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei, Peeke – Blümel, Zacha, Pastrňák (A) – Steeves, Chusnutdinov, M. Geekie – Jeannot, Minten, Kastelic – Tufte, Kuraly, Eyssimont.
Rozhodčí: Beach, Furlatt – Apperson, Murchison
Počet diváků: 18145
03:45 Morrissey (Scheifele, DeMelo)
09:28 Vilardi (Perfetti)
44:13 Vilardi (Connor)
00:16 Staal (Martinook)
23:08 Staal (Chatfield, K. Miller)
26:31 Jarvis (Sebastian Aho, K. Miller)
43:19 Svečnikov (Ehlers, Sebastian Aho)
Comrie (Milic) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Koepke.
Bussi (Andersen) – S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, K. Miller, Reilly, Nyström – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: Graham Skilliter, Brandon Blandina – Shawn Oliver, Mark Shewchyk
Počet diváků: 15225
03:57 Boldy (Faber, Eriksson Ek)
09:39 Eriksson Ek (Buium, Boldy)
11:42 M. Johansson (Brodin, Faber)
21:09 Kaprizov (J. Middleton, Zuccarello)
37:46 Boldy (Kaprizov)
Šilovs (22. Murašov) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Dewar – Mantha, Malkin (A), Hayes – Poulin, Kindel, Novak – Heinen, Lizotte, Koppanen.
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian, Buium – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Trenin, M. Foligno (A) – Pitlick, B. Jones, Öhgren.
Rozhodčí: J. Hebert, K. Nicholson – S. Alphonso, D. Berg
Počet diváků: 17527
13:57 Doan (T. Thompson, Tuch)
15:19 Zucker (Quinn)
17:33 Byram (Tuch, McLeod)
25:42 McLeod (Zucker, Timmins)
25:50 Samuelsson (I. Rosén, Bryson)
37:31 Doan (Dahlin, Tuch)
41:56 T. Thompson (Tuch)
47:07 Quinn (Byram, Zucker)
56:22 Bryson (Malenstyn, Greenway)
18:12 Bertuzzi (Rinzel, Bedard)
34:44 Vlasic (Greene, Rinzel)
40:24 Bertuzzi (Bedard, Nazar)
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Bryson, Timmins, Byram – Tuch (A), T. Thompson, Doan – Quinn, McLeod, Zucker – I. Rosén, Östlund, Kozak – Malenstyn, Krebs, Greenway.
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Levšunov, Murphy (A), Grzelcyk, Kaiser – Bertuzzi, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, O. Moore – Michejev, Donato, C. Dach – Slaggert, Lafferty.
Rozhodčí: South, MacDougall – Murray, Brisebois
Počet diváků: 17058