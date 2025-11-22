Premium

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, v prodloužení rozhodl Geekie

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:15aktualizováno  7:38
Po dvou porážkách se hokejisté Bostonu vrátili na vítěznou vlnu, když i díky asistenci Davida Pastrňáka uspěli 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles. Obě branky Bruins obstaral Morgan Geekie, jenž tak s 16 zásahy vyrovnal Nathana MacKinnona na čele tabulky střelců NHL.
Útočník Bostonu Pavel Zacha (vpravo) v zápase proti Los Angeles Kings.

Útočník Bostonu Pavel Zacha (vpravo) v zápase proti Los Angeles Kings. | foto: AP

Kapitán Winnipegu Adam Lowry se snaží clonit před brankou Caroliny.
Trevor Moore (vlevo) z Los Angeles Kings objíždí Matěje Blümela z Bostonu.
Brankář Chicaga Arvid Söderblom sleduje hru před sebou v zápase proti Buffalu.
Hokejisté Buffala se radují z vysoké výhry proti Chicagu.
V souboji Los Angeles s Bostonem se čekalo na první branku až do 49. minuty, kdy hostující Bruins poslal do trháku tvrdou ranou zpoza kruhů střelec Morgan Geekie. V 53. minutě se domácí Kevin Fiala provinil podražením Davida Pastrňáka a Bruins tak dostali šanci pojistit vedení v přesilové hře.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 20z. - 28b. (13+15)

2. Pastrňák (BOS), 23z. - 28b. (11+17)

3. Hertl (VGK), 20z. - 17b. (8+9)

4. Zacha (BOS), 23z. - 17b. (5+12)

5. Hronek (VAN), 22z. - 12b. (1+11)

Paradoxně se však při hře v oslabení radovali hráči Kings poté, co do brejku 2 na 1 ujeli Joel Armia a Trevor Moore. Prvně jmenovaný pak odražený puk snadno doklepával do zcela odkryté brány Jeremyho Swaymana. Za stavu 1:1 se tak pokračovalo v prodloužení.

V jeho třetí minutě Pastrňák na útočné modré čáře zpracoval puk a uvolnil na pravé straně volného Geekieho, který podruhé v zápase ukázal přesnost své střely. Darcyho Kuempera překonal ranou nad vyrážečku a mohl slavit výhru společně se sdíleným vedením v ligové tabulce střelců. 16 gólů má krokě Geekieho také vedoucí muž bodování Natnan MacKinnon z Colorada. Pastrňák díky přihrávce s 28 zápisy vyrovnal krajana Martina Nečase z Colorada. Další Češi, centr Pavel Zacha (20:03, -1, 2 střely) a Matěj Blümel (15:19, -1, 1 střela), tentokrát nebodovali.

Výsledky

NHL
22. 11. 2025 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Boston Bruins Boston Bruins 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
53:03 Armia (T. Moore, Dumoulin)
Góly:
48:01 M. Geekie (Steeves, Zadorov)
62:27 M. Geekie (Pastrňák, Zadorov)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Edmundson, Dumoulin, B. Clarke, Moverare, Ceci – Fiala, Byfield, Kempe (A) – T. Moore, Kopitar (C), Kuzmenko – Foegele, Danault (A), Laferriere – Armia, Turcotte, Perry.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei, Peeke – Blümel, Zacha, Pastrňák (A) – Steeves, Chusnutdinov, M. Geekie – Jeannot, Minten, Kastelic – Tufte, Kuraly, Eyssimont.

Rozhodčí: Beach, Furlatt – Apperson, Murchison

Počet diváků: 18145

NHL
22. 11. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly:
03:45 Morrissey (Scheifele, DeMelo)
09:28 Vilardi (Perfetti)
44:13 Vilardi (Connor)
Góly:
00:16 Staal (Martinook)
23:08 Staal (Chatfield, K. Miller)
26:31 Jarvis (Sebastian Aho, K. Miller)
43:19 Svečnikov (Ehlers, Sebastian Aho)
Sestavy:
Comrie (Milic) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, K. Miller, Reilly, Nyström – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: Graham Skilliter, Brandon Blandina – Shawn Oliver, Mark Shewchyk

Počet diváků: 15225

NHL
22. 11. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Góly:
Góly:
03:57 Boldy (Faber, Eriksson Ek)
09:39 Eriksson Ek (Buium, Boldy)
11:42 M. Johansson (Brodin, Faber)
21:09 Kaprizov (J. Middleton, Zuccarello)
37:46 Boldy (Kaprizov)
Sestavy:
Šilovs (22. Murašov) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Dewar – Mantha, Malkin (A), Hayes – Poulin, Kindel, Novak – Heinen, Lizotte, Koppanen.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian, Buium – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Trenin, M. Foligno (A) – Pitlick, B. Jones, Öhgren.

Rozhodčí: J. Hebert, K. Nicholson – S. Alphonso, D. Berg

Počet diváků: 17527

NHL
22. 11. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)
Góly:
13:57 Doan (T. Thompson, Tuch)
15:19 Zucker (Quinn)
17:33 Byram (Tuch, McLeod)
25:42 McLeod (Zucker, Timmins)
25:50 Samuelsson (I. Rosén, Bryson)
37:31 Doan (Dahlin, Tuch)
41:56 T. Thompson (Tuch)
47:07 Quinn (Byram, Zucker)
56:22 Bryson (Malenstyn, Greenway)
Góly:
18:12 Bertuzzi (Rinzel, Bedard)
34:44 Vlasic (Greene, Rinzel)
40:24 Bertuzzi (Bedard, Nazar)
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Bryson, Timmins, Byram – Tuch (A), T. Thompson, Doan – Quinn, McLeod, Zucker – I. Rosén, Östlund, Kozak – Malenstyn, Krebs, Greenway.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Levšunov, Murphy (A), Grzelcyk, Kaiser – Bertuzzi, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, O. Moore – Michejev, Donato, C. Dach – Slaggert, Lafferty.

Rozhodčí: South, MacDougall – Murray, Brisebois

Počet diváků: 17058

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Po dvou porážkách se hokejisté Bostonu vrátili na vítěznou vlnu, když i díky asistenci Davida Pastrňáka uspěli 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles. Obě branky Bruins obstaral Morgan Geekie, jenž...

