Tříbodový Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, přesně mířil i Zacha

Martin Korbáš
Aktualizujeme   5:20
Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu 5:3 nad Torontem. Na v pořadí sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel Zacha. První hvězdou duelu byl ale zvolen suverénní Pastrňák, jenž po Jágrovi a Eliášovi jako třetí Čech historie soutěže pokořil hranici čtyř stovek gólů.

David Pastrňák z Boston Bruins slaví trefu proti New York Islanders. | foto: Winslow Townson/Imagn Images

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
12. 11. 2025 4:00
zápas probíhá
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3 (2:3, 0:0, -:-)
Góly:
10:21 Sherwood (Q. Hughes)
11:58 DeBrusk (Q. Hughes, Elias Pettersson)
Góly:
04:57 Lowry (Morrissey, Perfetti)
14:38 Morrissey
14:53 Niederreiter (Lowry, Iafallo)
Sestavy:
Demko (21. Lankinen) – Hronek, Q. Hughes, T. Myers, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Garland, Elias Pettersson, E. Kane – Sherwood, Reichel, Boeser – DeBrusk, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, Bains.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Pionk, Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele, Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry, Niederreiter – Čibrikov, Ford, Pearson.
NHL
12. 11. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Góly:
19:18 Josh Anderson (L. Hutson, J. Evans)
Góly:
21:17 Edmundson (B. Clarke, Kopitar)
24:17 Byfield (Edmundson, Kempe)
25:22 Fiala (Laferriere, Byfield)
51:08 Armia
55:31 Foegele (Danault)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Armia, Kopitar (C), Kempe (A) – Fiala, Byfield, Laferriere – Kuzmenko, Danault, T. Moore – Foegele, Turcotte, Perry.

Rozhodčí: Markovic, St. Laurent – Flemington, Cormier

Počet diváků: 20962

NHL
12. 11. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Góly:
04:27 Zacha (Pastrňák, McAvoy)
09:32 H. Lindholm (Lohrei, Eyssimont)
17:23 Steeves (H. Lindholm)
20:49 Pastrňák (M. Geekie, McAvoy)
49:48 Pastrňák (Kastelic, Jeannot)
Góly:
06:41 Lorentz
38:58 McMann (Domi, Rielly)
43:32 Ekman-Larsson (N. Robertson, Nylander)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Viel.
Sestavy:
Stolarz (21. Hildeby) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Ekman-Larsson – N. Robertson, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), McMann – Maccelli, N. Roy, Joshua – Blais, Domi, Lorentz.

Rozhodčí: Furlatt E., Kea J. – Tobias J., MacPherson M.

Počet diváků: 17850

NHL
12. 11. 2025 4:00
zápas probíhá
Seattle Kraken Seattle Kraken : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:1 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
16:43 Winterton (Meyers, Oleksiak)
Góly:
38:22 Fantilli (Marčenko, Monahan)
Sestavy:
Matt Murray (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Schwartz, Beniers (A), Kakko – Marchment, Stephenson, Eberle (C) – Catton, S. Wright, Winterton – Kartye, Meyers, Tolvanen.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan (A), Činachov – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Miles Wood, Del Bel Belluz, Lundeström.

Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Knorr, Murchison

NHL
12. 11. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:2P (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
25:02 Boldy (Zuccarello, Buium)
Góly:
51:57 W. Smith (Celebrini, Toffoli)
62:41 Graf (Celebrini, S. Dickinson)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Buium, Spurgeon (C), Brodin, Jiříček, Daemon Hunt – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Hartman, Hinostroza – Trenin, Jurov, M. Foligno (A).
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Ferraro (A), Muchamadullin, Orlov, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Eklund, Wennberg (A), Kurashev – J. Skinner, Dellandrea, Graf – Reaves, Gaudette, Goodrow.

Rozhodčí: Dunning, Rank – Barton, Schewchyk

Počet diváků: 16253

NHL
12. 11. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Calgary Flames Calgary Flames 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Góly:
10:59 Holloway (Faulk, Suter)
13:43 Kessel (Sundqvist)
27:20 N. Walker (Toropčenko, Sundqvist)
Góly:
34:04 Coronato (Pachal)
34:27 Andersson (Backlund)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Bučněvič – Bjugstad, Suter, B. Schenn (C) – Kyrou, Dvorský, Holloway – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.

Rozhodčí: McIsaac, Halkidis – Marquis, McNamara

Počet diváků: 18096

NHL
12. 11. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Washington Capitals Washington Capitals 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly:
33:56 Ehlers (Blake, Gostisbehere)
Góly:
05:42 Duhaime (Frank, Dowd)
25:59 D. Strome (Ovečkin, Carlson)
45:46 Chychrun (Leonard, Carlson)
59:29 Ovečkin (Beauvillier)
Sestavy:
Andersen (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin, Nyström, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Hall.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), McMichael, Protas – Leonard, Sourdif, Lapierre – Frank, Dowd, Duhaime.

Rozhodčí: B. Schrader, G. Skilliter – R. Jackson, J. Murray

Počet diváků: 18299

NHL
12. 11. 2025 3:30
zápas probíhá
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:1 (1:1, 1:0, -:-)
Góly:
00:28 Lehkonen (MacKinnon, C. Makar)
31:37 Landeskog (Ničuškin, Malinski)
Góly:
18:16 Leo Carlsson (Trouba, Terry)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Brindley, Bardakov, Kelly.
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, Nesterenko – Vatrano, Harkins, R. Johnston.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Jean Hebert – Libor Suchánek, Travis Gawryletz

NHL
12. 11. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Dallas Stars Dallas Stars 2:3P (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
00:49 Batherson (Sanderson)
08:53 Jensen (Amadio, Giroux)
Góly:
36:22 Rantanen (J. Robertson)
48:00 J. Robertson (Rantanen, Heiskanen)
63:03 Hintz (J. Robertson, Heiskanen)
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Jensen – Perron, Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Hodgson.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Erne.

Rozhodčí: Rehman, Brace – Mills, Daisy

Počet diváků: 16542

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Tříbodový Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, přesně mířil i Zacha

Aktualizujeme
David Pastrňák z Boston Bruins slaví trefu proti New York Islanders.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu 5:3 nad Torontem. Na v pořadí sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr...

12. listopadu 2025  5:20

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  16:08

Radši nic nečtěte! Vladař radí mladým, o olympiádě říká: Trenér vybere ty nejlepší

Brankář Daniel Vladař z Philadelphie si připisuje zákrok v utkání s Nashvillem.

Má náběh na zatím nejvydařenější sezonu v NHL. Poprvé si vysloužil pozici jedničky a má nemalý podíl na slušných výsledcích hokejistů Philadelphie. „Ale čeká mě ještě hodně práce, nicméně za šanci...

11. listopadu 2025  15:01

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Hokejový útočník Jakub Lauko bude i nadále hrát v extraligových Pardubicích. Účastník letošního mistrovství světa, který do Dynama přišel v srpnu ze zámoří, podepsal na východě Čech smlouvu do května...

11. listopadu 2025  14:24

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

11. listopadu 2025

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Obránce národního týmu David Špaček.

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...

11. listopadu 2025  11:26

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Obránce Wyatte Wylie v dresu Belleville Senators.

Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy...

11. listopadu 2025  9:38

Hertl byl mezi střelci Vegas, Rangers se konečně dočkali domácí výhry

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.

Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak...

11. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:04

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

Premium
Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu.

Nikdo z českých hráčů neodehrál v klubu tolik zápasů jako on. Dokonce se mu ani žádný nepřiblížil. Tak silnou osobností švýcarského Zugu je útočník Jan Kovář, jenž v přibližně třicetitisícovém městě...

11. listopadu 2025

