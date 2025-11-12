Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
10:21 Sherwood (Q. Hughes)
11:58 DeBrusk (Q. Hughes, Elias Pettersson)
04:57 Lowry (Morrissey, Perfetti)
14:38 Morrissey
14:53 Niederreiter (Lowry, Iafallo)
Demko (21. Lankinen) – Hronek, Q. Hughes, T. Myers, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Garland, Elias Pettersson, E. Kane – Sherwood, Reichel, Boeser – DeBrusk, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, Bains.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Pionk, Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele, Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry, Niederreiter – Čibrikov, Ford, Pearson.
19:18 Josh Anderson (L. Hutson, J. Evans)
21:17 Edmundson (B. Clarke, Kopitar)
24:17 Byfield (Edmundson, Kempe)
25:22 Fiala (Laferriere, Byfield)
51:08 Armia
55:31 Foegele (Danault)
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Armia, Kopitar (C), Kempe (A) – Fiala, Byfield, Laferriere – Kuzmenko, Danault, T. Moore – Foegele, Turcotte, Perry.
Rozhodčí: Markovic, St. Laurent – Flemington, Cormier
Počet diváků: 20962
04:27 Zacha (Pastrňák, McAvoy)
09:32 H. Lindholm (Lohrei, Eyssimont)
17:23 Steeves (H. Lindholm)
20:49 Pastrňák (M. Geekie, McAvoy)
49:48 Pastrňák (Kastelic, Jeannot)
06:41 Lorentz
38:58 McMann (Domi, Rielly)
43:32 Ekman-Larsson (N. Robertson, Nylander)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Viel.
Stolarz (21. Hildeby) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Ekman-Larsson – N. Robertson, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), McMann – Maccelli, N. Roy, Joshua – Blais, Domi, Lorentz.
Rozhodčí: Furlatt E., Kea J. – Tobias J., MacPherson M.
Počet diváků: 17850
16:43 Winterton (Meyers, Oleksiak)
38:22 Fantilli (Marčenko, Monahan)
Matt Murray (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Schwartz, Beniers (A), Kakko – Marchment, Stephenson, Eberle (C) – Catton, S. Wright, Winterton – Kartye, Meyers, Tolvanen.
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan (A), Činachov – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Miles Wood, Del Bel Belluz, Lundeström.
Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Knorr, Murchison
25:02 Boldy (Zuccarello, Buium)
51:57 W. Smith (Celebrini, Toffoli)
62:41 Graf (Celebrini, S. Dickinson)
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Buium, Spurgeon (C), Brodin, Jiříček, Daemon Hunt – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Hartman, Hinostroza – Trenin, Jurov, M. Foligno (A).
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Ferraro (A), Muchamadullin, Orlov, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Eklund, Wennberg (A), Kurashev – J. Skinner, Dellandrea, Graf – Reaves, Gaudette, Goodrow.
Rozhodčí: Dunning, Rank – Barton, Schewchyk
Počet diváků: 16253
10:59 Holloway (Faulk, Suter)
13:43 Kessel (Sundqvist)
27:20 N. Walker (Toropčenko, Sundqvist)
34:04 Coronato (Pachal)
34:27 Andersson (Backlund)
Binnington (Hofer) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Bučněvič – Bjugstad, Suter, B. Schenn (C) – Kyrou, Dvorský, Holloway – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Wolf (D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Rozhodčí: McIsaac, Halkidis – Marquis, McNamara
Počet diváků: 18096
33:56 Ehlers (Blake, Gostisbehere)
05:42 Duhaime (Frank, Dowd)
25:59 D. Strome (Ovečkin, Carlson)
45:46 Chychrun (Leonard, Carlson)
59:29 Ovečkin (Beauvillier)
Andersen (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin, Nyström, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Hall.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), McMichael, Protas – Leonard, Sourdif, Lapierre – Frank, Dowd, Duhaime.
Rozhodčí: B. Schrader, G. Skilliter – R. Jackson, J. Murray
Počet diváků: 18299
00:28 Lehkonen (MacKinnon, C. Makar)
31:37 Landeskog (Ničuškin, Malinski)
18:16 Leo Carlsson (Trouba, Terry)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Brindley, Bardakov, Kelly.
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, Nesterenko – Vatrano, Harkins, R. Johnston.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Jean Hebert – Libor Suchánek, Travis Gawryletz
00:49 Batherson (Sanderson)
08:53 Jensen (Amadio, Giroux)
36:22 Rantanen (J. Robertson)
48:00 J. Robertson (Rantanen, Heiskanen)
63:03 Hintz (J. Robertson, Heiskanen)
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Jensen – Perron, Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Hodgson.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Erne.
Rozhodčí: Rehman, Brace – Mills, Daisy
Počet diváků: 16542