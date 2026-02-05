Vítězové posledních dvou Stanley Cupů, hokejisté Floridy, po čtyřech porážkách konečně zabrali. Panthers, kterým dlouhodobě chybí zraněný kapitán Aleksander Barkov a postupové pozice do play off se jim v tabulce Východní konference začínají nebezpečně vzdalovat, ve středu porazili 5:4 po samostatných nájezdech Boston.
Blíže k úspěchu měli domácí už v řádné hrací době, když do třetí třetiny nastupovali za vedení 4:2 zejména díky tříbodovému výkonu finského centra Antona Lundella (1+2). Mark Kastelic a Casey Mittelstadt, kterému v přesilovce z 51. minuty asistoval i David Pastrňák (27:52, 0+1, -2, 2 střely), však dokázali dostat Bruins zpátky do hry.
Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel, v jehož čtvrté sérii Brad Marchand předčil Caseyho Mittelstadta. V dresu Bostonu kvůli zranění vynechal před blížící se olympiádou druhý zápas v řadě český reprezentant Pavel Zacha.
Výsledky
25:09 Eichel (Andersson, Stone)
26:34 Reinhardt (Bowman, Theodore)
27:39 Barbašov (Stone, Eichel)
42:31 Dorofejev (Marner)
43:31 Holtz (Kolesar, Lauzon)
27:11 Elias Pettersson (Öhgren, Blueger)
39:51 P. Joseph (Garland, Blueger)
Schmid (Hill) – Theodore (A), Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Holtz, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl, R. Smith – Bowman, Uchacz, Reinhardt.
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander, M. Pettersson – O'Connor, Elias Pettersson (A), E. Kane – L. Karlsson, Kämpf, DeBrusk – Garland, Blueger, Öhgren – Lekkerimäki, Räty, Sasson.
Rozhodčí: Cody Beach, Tom Chmielewski – Caleb Apperson, Kiel Murchison
Počet diváků: 17622
04:46 Werenski (C. Sillinger, Coyle)
12:50 Provorov (Fantilli, Marchment)
25:17 Heinen (Coyle)
55:33 Monahan
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Heinen, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Bertuzzi, Bedard, Nazar – Burakovsky, O. Moore, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, N. Foligno (C), C. Dach.
Rozhodčí: K. Nicholson, B. Blandina – B. Kovachik, K. Flemington
Počet diváků: 18575
04:22 Luostarinen
20:30 Balinskis (M. Tkachuk, Lundell)
22:47 M. Tkachuk (Lundell, Balinskis)
38:33 Lundell (Reinhart)
Marchand
07:18 Eyssimont (Steeves, H. Lindholm)
12:43 Eyssimont (Chusnutdinov, Peeke)
47:52 Kastelic (McAvoy, H. Lindholm)
50:30 Mittelstadt (Pastrňák, M. Geekie)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Lundell, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Luostarinen – Marchand, Rodrigues, Greer – Samoskevich, Schwindt, Vilmanis.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Minten, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.
Rozhodčí: Rank, Luxmore – Alphonso, McNamara
Počet diváků: 18843
07:42 Kuzmenko (B. Clarke, Fiala)
30:27 Kuzmenko (Kempe, Fiala)
09:16 S. Wright (Winterton)
10:14 Larsson (Stephenson, Gaudreau)
15:21 Dunn (McCann, Stephenson)
45:52 S. Wright (Gaudreau, Kakko)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare – Kempe, Laferriere, Perry – Armia, Kopitar (C), T. Moore – Kuzmenko, Byfield, Fiala – Ward, S. Helenius, Malott.
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Winterton, Stephenson, Tolvanen – Kakko, S. Wright, Schwartz (A) – Melanson, Gaudreau, Kartye.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, MacDougall – Gibbons, Oliver
Počet diváků: 18145
11:37 J. Robertson (Rantanen)
21:56 Duchene (Harley, Benn)
23:58 Bourque (J. Robertson, Hintz)
31:57 Benn (Duchene, Lindell)
59:37 Benn (Heiskanen)
07:29 Bučněvič (Kyrou, Faulk)
18:33 Kyrou (Faulk, Tucker)
51:05 Snuggerud
55:31 Toropčenko (Broberg, Snuggerud)
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Capobianco, Ljubuškin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Steel, Duchene, Benn – Bäck, Faksa, Erne.
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – B. Schenn, Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Fabbri, Suter, N. Walker – Toropčenko, Sundqvist.
00:57 Durzi
08:11 Schmaltz (Hayton, Keller)
44:40 Guenther
57:42 Keller (Schmaltz, Crouse)
55:52 Larkin (Seider, P. Kane)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, Yamamoto – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Gibson (Talbot) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Hamilton – Mills, Mahon
Počet diváků: 12478
09:26 F. Forsberg (Josi, Marchessault)
16:45 Stamkos (F. Forsberg, O'Reilly)
18:21 Haula (Marchessault, Perbix)
20:41 Evangelista (Stamkos, O'Reilly)
55:48 Josi (O'Reilly, Stamkos)
01:49 Boldy (Bogosian, Eriksson Ek)
03:39 Boldy (Q. Hughes, Zuccarello)
12:58 Boldy (Q. Hughes, Faber)
36:06 Trenin
55:14 Tarasenko (J. Middleton, Jurov)
64:14 Spurgeon (Boldy, Kaprizov)
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Wilsby, Perbix, Hague, Blankenburg – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Haula, Marchessault – Bunting, McCarron, C. Smith – R. Schaefer, Jost, Matthew Wood.
Gustavsson (Petersen) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Hinostroza, Sturm, Pitlick.
Rozhodčí: McCauley, Markovic – Grillo, Baker
Počet diváků: 17235
03:12 Huberdeau (Weegar, Gridin)
14:44 Gridin (Weegar, D. Cooley)
31:43 Zary (Whitecloud, Kadri)
46:44 Lomberg (Kadri, Whitecloud)
05:14 Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard)
38:26 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
44:17 K. Kapanen (Podkolzin, Bouchard)
D. Cooley (Wolf) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Parekh, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Pospíšil, Lomberg.
Jarry (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Samanski, Savoie – Lazar, Janmark, Mangiapane.
Rozhodčí: Skilliter, Hebert – Knorr, Shewchyk
Počet diváků: 19289
21:05 Lehkonen (Ničuškin, C. Makar)
35:47 Lehkonen (MacKinnon, Ničuškin)
52:44 Manson (Ničuškin, MacKinnon)
58:43 Nelson
40:43 Liljegren (Wennberg, Klingberg)
43:34 Kurashev
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Girard – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Olofsson, Nelson, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, T. Makar.
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, Muchamadullin – W. Smith, Celebrini, Sherwood – Toffoli (A), Misa, Eklund – Graf, Wennberg (A), Kurashev – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: syvret, Dwyer – B. Gawryletz, Deschamps
Počet diváků: 18136
06:07 Connor (Vilardi, Scheifele)
16:26 O. Kapanen (Dobson, Slafkovský)
25:28 Josh Anderson (Struble, Gallagher)
26:44 L. Hutson (Josh Anderson, Gallagher)
50:57 Gallagher (K. Dach, Z. Bolduc)
59:46 Danault (Josh Anderson, Dobson)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Naměstnikov, J. Toews, Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Koepke.
Montembeault (Dobeš) – Guhle, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Z. Bolduc, J. Evans, Veleno – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Stephen Hiff – Travis Gawryletz, Travis Toomey
Počet diváků: 15225