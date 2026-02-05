Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vejmelka byl hvězdou zápasu, Pastrňák v posledním startu asistoval

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:13aktualizováno  7:40
Předposlední hrací den hokejové NHL před olympijskou přestávkou bylo na programu deset duelů. Z českých hráčů v poli se díky asistenci jako jediný prosadil David Pastrňák z Bostonu. Jeho spoluhráč Pavel Zacha stejně jako colorádský Martin Nečas vinou zranění opět nenastoupili. Dařilo se brankáři Karlu Vejmelkovi, jenž 29 zákroky podpořil výhru Utahu 4:1 nad Detroitem.

Karel Vejmelka a Nate Schmidt slaví vítězství Utahu proti Seattlu. | foto: Reuters

Vítězové posledních dvou Stanley Cupů, hokejisté Floridy, po čtyřech porážkách konečně zabrali. Panthers, kterým dlouhodobě chybí zraněný kapitán Aleksander Barkov a postupové pozice do play off se jim v tabulce Východní konference začínají nebezpečně vzdalovat, ve středu porazili 5:4 po samostatných nájezdech Boston.

Blíže k úspěchu měli domácí už v řádné hrací době, když do třetí třetiny nastupovali za vedení 4:2 zejména díky tříbodovému výkonu finského centra Antona Lundella (1+2). Mark Kastelic a Casey Mittelstadt, kterému v přesilovce z 51. minuty asistoval i David Pastrňák (27:52, 0+1, -2, 2 střely), však dokázali dostat Bruins zpátky do hry.

Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel, v jehož čtvrté sérii Brad Marchand předčil Caseyho Mittelstadta. V dresu Bostonu kvůli zranění vynechal před blížící se olympiádou druhý zápas v řadě český reprezentant Pavel Zacha.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
5. 2. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Góly:
25:09 Eichel (Andersson, Stone)
26:34 Reinhardt (Bowman, Theodore)
27:39 Barbašov (Stone, Eichel)
42:31 Dorofejev (Marner)
43:31 Holtz (Kolesar, Lauzon)
Góly:
27:11 Elias Pettersson (Öhgren, Blueger)
39:51 P. Joseph (Garland, Blueger)
Sestavy:
Schmid (Hill) – Theodore (A), Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Holtz, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl, R. Smith – Bowman, Uchacz, Reinhardt.
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander, M. Pettersson – O'Connor, Elias Pettersson (A), E. Kane – L. Karlsson, Kämpf, DeBrusk – Garland, Blueger, Öhgren – Lekkerimäki, Räty, Sasson.

Rozhodčí: Cody Beach, Tom Chmielewski – Caleb Apperson, Kiel Murchison

Počet diváků: 17622

NHL
5. 2. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly:
04:46 Werenski (C. Sillinger, Coyle)
12:50 Provorov (Fantilli, Marchment)
25:17 Heinen (Coyle)
55:33 Monahan
Góly:
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Heinen, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Bertuzzi, Bedard, Nazar – Burakovsky, O. Moore, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, N. Foligno (C), C. Dach.

Rozhodčí: K. Nicholson, B. Blandina – B. Kovachik, K. Flemington

Počet diváků: 18575

NHL
5. 2. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Boston Bruins Boston Bruins 5:4N (1:2, 3:0, 0:2 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
04:22 Luostarinen
20:30 Balinskis (M. Tkachuk, Lundell)
22:47 M. Tkachuk (Lundell, Balinskis)
38:33 Lundell (Reinhart)
Marchand
Góly:
07:18 Eyssimont (Steeves, H. Lindholm)
12:43 Eyssimont (Chusnutdinov, Peeke)
47:52 Kastelic (McAvoy, H. Lindholm)
50:30 Mittelstadt (Pastrňák, M. Geekie)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Lundell, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Luostarinen – Marchand, Rodrigues, Greer – Samoskevich, Schwindt, Vilmanis.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Minten, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.

Rozhodčí: Rank, Luxmore – Alphonso, McNamara

Počet diváků: 18843

NHL
5. 2. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Góly:
07:42 Kuzmenko (B. Clarke, Fiala)
30:27 Kuzmenko (Kempe, Fiala)
Góly:
09:16 S. Wright (Winterton)
10:14 Larsson (Stephenson, Gaudreau)
15:21 Dunn (McCann, Stephenson)
45:52 S. Wright (Gaudreau, Kakko)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare – Kempe, Laferriere, Perry – Armia, Kopitar (C), T. Moore – Kuzmenko, Byfield, Fiala – Ward, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Winterton, Stephenson, Tolvanen – Kakko, S. Wright, Schwartz (A) – Melanson, Gaudreau, Kartye.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, MacDougall – Gibbons, Oliver

Počet diváků: 18145

NHL
5. 2. 2026 3:30
Dallas Stars Dallas Stars : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)
Góly:
11:37 J. Robertson (Rantanen)
21:56 Duchene (Harley, Benn)
23:58 Bourque (J. Robertson, Hintz)
31:57 Benn (Duchene, Lindell)
59:37 Benn (Heiskanen)
Góly:
07:29 Bučněvič (Kyrou, Faulk)
18:33 Kyrou (Faulk, Tucker)
51:05 Snuggerud
55:31 Toropčenko (Broberg, Snuggerud)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Capobianco, Ljubuškin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Steel, Duchene, Benn – Bäck, Faksa, Erne.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – B. Schenn, Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Fabbri, Suter, N. Walker – Toropčenko, Sundqvist.
NHL
5. 2. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly:
00:57 Durzi
08:11 Schmaltz (Hayton, Keller)
44:40 Guenther
57:42 Keller (Schmaltz, Crouse)
Góly:
55:52 Larkin (Seider, P. Kane)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, Yamamoto – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Hamilton – Mills, Mahon

Počet diváků: 12478

NHL
5. 2. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:6P (3:3, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
09:26 F. Forsberg (Josi, Marchessault)
16:45 Stamkos (F. Forsberg, O'Reilly)
18:21 Haula (Marchessault, Perbix)
20:41 Evangelista (Stamkos, O'Reilly)
55:48 Josi (O'Reilly, Stamkos)
Góly:
01:49 Boldy (Bogosian, Eriksson Ek)
03:39 Boldy (Q. Hughes, Zuccarello)
12:58 Boldy (Q. Hughes, Faber)
36:06 Trenin
55:14 Tarasenko (J. Middleton, Jurov)
64:14 Spurgeon (Boldy, Kaprizov)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Wilsby, Perbix, Hague, Blankenburg – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Haula, Marchessault – Bunting, McCarron, C. Smith – R. Schaefer, Jost, Matthew Wood.
Sestavy:
Gustavsson (Petersen) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Hinostroza, Sturm, Pitlick.

Rozhodčí: McCauley, Markovic – Grillo, Baker

Počet diváků: 17235

NHL
5. 2. 2026 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly:
03:12 Huberdeau (Weegar, Gridin)
14:44 Gridin (Weegar, D. Cooley)
31:43 Zary (Whitecloud, Kadri)
46:44 Lomberg (Kadri, Whitecloud)
Góly:
05:14 Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard)
38:26 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
44:17 K. Kapanen (Podkolzin, Bouchard)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Parekh, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Pospíšil, Lomberg.
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Samanski, Savoie – Lazar, Janmark, Mangiapane.

Rozhodčí: Skilliter, Hebert – Knorr, Shewchyk

Počet diváků: 19289

NHL
5. 2. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Góly:
21:05 Lehkonen (Ničuškin, C. Makar)
35:47 Lehkonen (MacKinnon, Ničuškin)
52:44 Manson (Ničuškin, MacKinnon)
58:43 Nelson
Góly:
40:43 Liljegren (Wennberg, Klingberg)
43:34 Kurashev
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Girard – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Olofsson, Nelson, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, T. Makar.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, Muchamadullin – W. Smith, Celebrini, Sherwood – Toffoli (A), Misa, Eklund – Graf, Wennberg (A), Kurashev – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: syvret, Dwyer – B. Gawryletz, Deschamps

Počet diváků: 18136

NHL
5. 2. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Góly:
06:07 Connor (Vilardi, Scheifele)
Góly:
16:26 O. Kapanen (Dobson, Slafkovský)
25:28 Josh Anderson (Struble, Gallagher)
26:44 L. Hutson (Josh Anderson, Gallagher)
50:57 Gallagher (K. Dach, Z. Bolduc)
59:46 Danault (Josh Anderson, Dobson)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Naměstnikov, J. Toews, Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Guhle, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Z. Bolduc, J. Evans, Veleno – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Stephen Hiff – Travis Gawryletz, Travis Toomey

Počet diváků: 15225

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.37
  • 4.96
  • 6.76
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.52
  • 3.82
  • 2.39
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.06
  • 13.30
  • 23.90
Litoměřice vs. Pardubice BHokej - 45. kolo - 5. 2. 2026:Litoměřice vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
5. 2. 18:00
  • 2.83
  • 4.50
  • 2.00
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 30.00
  • 22.40
  • 1.01
Washington vs. NashvilleHokej - - 6. 2. 2026:Washington vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
6. 2. 01:00
  • 2.07
  • 4.00
  • 3.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

To je snad vtip? Pastrňák se radoval z gólu, rozhodčí ho ale místo oslav vyloučil

David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil...

Už to vypadalo, že Boston zběsilé utkání pod širým nebem proti Tampě nakonec vyhraje, když David Pastrňák v prodloužení vstřelil gól. Jenže ten neplatil. Kvůli faulu, kterého se sám český hokejista...

Vejmelka byl hvězdou zápasu, Pastrňák v posledním startu asistoval

Aktualizujeme
Karel Vejmelka a Nate Schmidt slaví vítězství Utahu proti Seattlu.

Předposlední hrací den hokejové NHL před olympijskou přestávkou bylo na programu deset duelů. Z českých hráčů v poli se díky asistenci jako jediný prosadil David Pastrňák z Bostonu. Jeho spoluhráč...

5. února 2026  7:13

Ruská hvězda mění v NHL dres. Opora Rangers Panarin se stěhuje do Los Angeles

Arťom Panarin z New York Rangers střílí na bránu Washington Capitals, brání ho...

Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole...

4. února 2026  22:09

Ahoj Kide, teda Side. Simon vzpomíná na setkání s Crosbym i šampionát v Praze

Plzeňský útočník Dominik Simon vyváží puk z vlastního pásma.

V roli benjamínka národního týmu zažil domácí mistrovství světa, odehrál přes 250 zápasů v NHL a dnes Dominik Simon obléká dres extraligové Plzně. Jak vzpomíná na sezony v Pittsburghu a setkání se...

4. února 2026  15:15

Dostál s Vladařem v NHL slavili výhry, Palát asistoval za Islanders

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Po úterních zápasech zbývají v NHL do olympijské přestávky jen dva hrací dny. Některé týmy už mají dohráno. Jedním z nich je Anaheim, který do pauzy i díky zákrokům Lukáše Dostála vstoupil výhrou 4:2...

4. února 2026  7:19,  aktualizováno  8:22

Plekanec o povstání Rytířů: Majitel Drastil si za investice zasloužil lepší výsledky

Nový kouč Rytířů Tomáš Plekanec.

Hokejisté Kladna už nejsou barážoví abonenti. Podruhé v řadě své „předplatné“ v záchranářské hře o extraligu zrušili. Letos jim pomohla i trenérská rošáda, místo Davida Čermáka se ujal taktovky nad...

4. února 2026  6:29

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

TÝM „TĚCH PRVNÍCH“. Československá sestava, která na letní olympiádě v roce...

Někdy k velké radosti stačí málo. Třeba i jeden gól v celém turnaji. Československo to dokonale poznalo před 106 lety, kdy se tuzemský hokej dočkal historicky první olympijské medaile. A hned při...

3. února 2026  18:01

Stane se Hronek kapitánem Vancouveru? V zámoří se diví: Vždyť s nikým nemluví

Čský obránce Filip Hronek střílí v utkání proti Pittsburghu.

Zahajují restart. Postupně dávají sbohem oporám, tvoří nové mužstvo. S přestavěným jádrem, obměněnou kulturou v kabině i odlišnými lídry. Na kom by výsledky Vancouveru, aktuálně nejhoršího týmu NHL,...

3. února 2026  16:10

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Začátku olympijského turnaje už se nemůže dočkat. Původně měl do Milána přiletět v neděli s dalšími hráči z NHL, nakonec bude na místě už v pátek. David Pastrňák, tahoun hokejové reprezentace a jedna...

3. února 2026  15:04

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

OSLAVA. Český útočník Aleš Kotalík z Calgary dal gól Tampě a zdraví fanoušky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Celou sezonu nás drží, chtěli jsme otočit kvůli Malíkovi, hlásil plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Dvěma trefami pomohl k pondělní výhře nad Spartou 4:1, v sezoně se posunul už na šestnáct gólů, plzeňský útočník Adam Měchura zároveň vévodí klubové tabulce střelců. „Ten zápas jsme chtěli otočit...

3. února 2026  12:40

Deset bodů za večer, to nedokázal ani Gretzky! Úžasný rekord slaví padesátiny

Premium
7. února 1976 Darryl Sittler (27) šesti brankami a čtyřmi asistencemi zařídil v...

Co se to děje? Zase Sittler! Vážně mě nešálí zrak? Opravdu se mi nezdají tyhle neuvěřitelné scény? V myslích diváků sedících v posvátné aréně Maple Leaf Gardens se mísil jásot s údivem. Reportéři...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.