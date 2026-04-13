Pastrňák se stovky nedočkal ani napodruhé, Hronek uspěl proti Dostálovi

Martin Korbáš
  7:11aktualizováno  7:59
Hokejový útočník David Pastrňák v NHL vyšel bodově naprázdno ve druhém startu za sebou a zůstává tak na 99 zápisech. Naposledy jeho Boston uspěl těsně 3:2 na ledě Columbusu, na pokoření stovky má ještě domácí duel proti New Jersey. Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně nečekaně podlehl 3:4 po prodloužení poslednímu Vancouveru, za který jednou asistoval Filip Hronek. Na výhru nedosáhl ani další český gólman Vítek Vaněček z Utahu.

Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu. | foto: AP

Boston již s jistou účastí v play off nastoupil na ledě Columbusu s obměněnou sestavou. Odpočívajícího Pavla Zachu nahradil debutující talent James Hagens. 19letá sedmička draftu 2025 si hned připsala asistenci a pomohla tak k těsné výhře Bruins 3:2, kterou uťali sérii pěti nezdarů za sebou.

Prosadit se ale nedokázal hlavní ofenzivní lídr hostů David Pastrňák (16:45, -2, 3 střely), jenž usiluje o svou čtvrtou stobodovou sezonu v řadě. 29letý rodák z Havířova tak zůstává na 99 zápisech (29+70) a šanci na bájnou metu bude mít už jen v posledním duelu základní části proti New Jersey.

Blue Jackets (92 bodů) neuspěli, přestože do zápasu šli stále s malou nadějí na posun na postupové příčky. Společně s Washingtonem (93 bodů) ohrožují Philadelphii (94 bodů) na třetí příčce Metropolitní divize. Flyers však mají na oba soupeře zápas k dobru.

Hokejisté Anaheimu před blížícím se play off nejsou v optimální formě. Po předešlém triumfu 6:1 nad San Jose, kdy ukončili šestizápasovou sérii proher, na domácím ledě nečekaně podlehli 3:4 po prodloužení poslednímu Vancouveru a prováhali tak šanci definitivně si zpečetit účast ve vyřazovacích bojích.

Mnoho nechybělo a Canucks slavili už po řádné hrací době. Díky gólu Brocka Boesera z oslabení totiž od 45. minuty drželi trhák 1:3. Jednou přihrávkou se na tom podílel i český obránce Filip Hronek (27:42, 0+1, -2, 5 střel).

V pokračující výhodě však Ducks dostal zpátky do kontaktu svou druhou trefou večera Cutter Gauthier a v 47. minutě srovnal na 3:3 centr Leo Carlsson. V následném prodloužení chybělo do nájezdů jen deset vteřin, kdy Lukáše Dostála (kryl 22 z 26 střel) v bráně Anaheimu počtvrté překonal Marco Rossi. Vítěznou akci Vancouveru sledoval z trestné lavice Chris Kreider.

Do sestavy domácích se z marodky vrátil kapitán Radko Gudas (10:05, -1) a v první třetině se pustil do pěstního souboje s Teddy Bluegerem.

Jak Calgary, tak Utah v neděli nastoupili ke druhému zápasu ve dvou dnech. Více sil zbylo domácím Flames, kteří uspěli 4:1. Skvělý výkon podal zejména obránce kanadského celku Brayden Pachal, jenž ke gólu přidal i dvě asistence. Český útočník Adam Klapka (12:13, +1) se proti krajanovi v bráně týmu Mammoth Vítku Vaněčkovi (kryl 19 z 23 střel Calgary) neprosadil.

Brankář vítězů Dustin Wolf si již začal myslet na vychytanou nulu, o čistý štít jej však za rozhodnutého stavu v 52. minutě čestnou trefou Utahu nakonec připravil Lawson Crouse.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
13. 4. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly:
48:44 Cizikas (Mayfield, Pulock)
Góly:
35:56 Suzuki (Slafkovský, L. Hutson)
36:24 Děmidov (Suzuki, L. Hutson)
36:51 Newhook (Z. Bolduc, A. Xhekaj)
59:45 Z. Bolduc (K. Dach, Newhook)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Anders Lee (C), Horvat, Holmström – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Duclair, Pageau, Heineman – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Matheson, L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Guhle, Reinbacher – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Texier, J. Evans, Z. Bolduc – Josh Anderson, Danault, K. Dach.

Rozhodčí: Luxmore, Sandlak – Fournier, Hughes

Počet diváků: 16918

NHL
13. 4. 2026 2:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:4P (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)
Góly:
03:41 C. Gauthier (Kreider, Killorn)
45:05 C. Gauthier (LaCombe, McTavish)
46:56 Leo Carlsson (Kreider)
Góly:
10:49 Douglas (Räty, Kudrjavcev)
14:37 DeBrusk (Rossi, Hronek)
44:28 Boeser
64:50 Rossi (DeBrusk, Boeser)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe, Trouba, Hinds, Gudas (C), Minťukov, Carlson – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Viel, McTavish, C. Gauthier – Washe, Poehling, I. Moore.
Sestavy:
Tolopilo (Lankinen) – Buium, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, Kudrjavcev – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Höglander – Öhgren, Blueger, Boeser (A) – D. O'Connor, Rossi, L. Karlsson – Douglas, Mueller, Räty.

Rozhodčí: Sutherland, Pochmara – Mahon, O'Quinn

Počet diváků: 16731

NHL
13. 4. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly:
07:06 Coronato (Frost, Pachal)
08:27 Zary (Parekh, Whitecloud)
46:01 Backlund (Coleman, Pachal)
49:10 Pachal (Sunijev, Määttä)
Góly:
51:20 Crouse (Keller, Weegar)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Parekh, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Wiebe, Pachal – Coleman, Backlund, Farabee – Olofsson, Frost, Coronato – Zary, R. Strome, Klapka – Šarangovič, Gross, Sunijev.
Sestavy:
Vaněček (Villalta) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Simašev, Cole, Durzi – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.

Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Tobias, Knorr

Počet diváků: 17575

NHL
13. 4. 2026 0:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Boston Bruins Boston Bruins 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly:
03:59 Marchment (Fabbro, Jenner)
41:27 Fantilli (Heinen)
Góly:
10:31 Kuraly (Kastelic, Jokiharju)
39:41 Jokiharju (Kuraly, Hagens)
50:22 Kastelic (Kuraly, Harris)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Fabbro, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Lundeström – Fantilli, Marčenko, Garland – Coyle, C. Sillinger, Heinen – Jenner (C), Marchment, K. Johnson – Monahan, Miles Wood.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Jokiharju, Zadorov (A), Harris, Aspirot, Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), M. Geekie – Eyssimont, Mittelstadt, Reichel – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Steeves.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Jon McIsaac – Matt MacPherson, David Brisebois

Počet diváků: 18532

NHL
13. 4. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:3P (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)
Góly:
05:12 Hischier (Mercer, Meier)
14:51 C. Brown (J. Hughes)
52:28 Mercer (Hischier)
63:18 Hischier (J. Hughes, Hamilton)
Góly:
27:42 Amadio (Zub, Cousins)
30:25 Pinto (Giroux, Batherson)
34:14 Zetterlund
Sestavy:
Daws (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon, Kovacevic, Vilén – Meier, Hischier (C), Mercer – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Bjugstad, Glass – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Sestavy:
Reimer (Ullmark) – Zub, Gilbert, Spence, Crotty, Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Batherson (A), Halliday – Greig, Cozens, MacDermid – Amadio, Pinto (A), Cousins – Eller, Zetterlund, Foegele.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Mitch Dunning – Kilian McNamara, Dan Kelly

Počet diváků: 16514

NHL
12. 4. 2026 21:00
Washington Capitals Washington Capitals : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly:
32:22 T. van Riemsdyk (Dubois, McMichael)
55:50 McMichael (R. Leonard, Fehérváry)
57:16 McMichael (Ovečkin, Fehérváry)
Góly:
Sestavy:
L. Thompson (Stevenson) – Liljegren, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – T. Wilson (A), I. Protas, A. Protas – R. Leonard, Dubois, McMichael – Mirošničenko, Sourdif, Duhaime.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Solovjov, St. Ivany – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, K. Hayes, Koivunen – McGroarty, Koppanen, E. Söderblom.

Rozhodčí: Rooney, South – Suchánek, Daisy

Počet diváků: 18347

Tipsport - partner programu
Sparta vs. PardubiceHokej - Semifinále - 13. 4. 2026:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
13. 4. 18:30
  • 2.53
  • 3.83
  • 2.59
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 14. 4. 2026:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 2.48
  • 3.89
  • 2.50
Florida vs. NY RangersHokej - - 14. 4. 2026:Florida vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 2.78
  • 3.82
  • 2.27
Tampa vs. DetroitHokej - - 14. 4. 2026:Tampa vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 1.85
  • 4.16
  • 3.57
Toronto vs. DallasHokej - - 14. 4. 2026:Toronto vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:30
  • 3.23
  • 4.02
  • 1.99
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Nejčtenější

