Pastrňák zařídil výhru Bostonu, Vaněček uspěl nad bývalými spoluhráči

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:14aktualizováno  8:02
Ve velké formě hrající David Pastrňák bodoval v hokejové NHL už poosmé v řadě. Naposledy zapsal bilanci 1+1 poté, co v prodloužení rozhodl o vítězství Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Mezi střelce se v úterý zapsal i obránce Filip Hronek, jeho Vancouver ale padl 2:5 se San Jose. Cenný skalp získal gólman Vítek Vaněček, jenž Utahu vychytal výhru 4:3 na ledě svých bývalých spoluhráčů z Floridy. Vítězství bral i Jakub Dobeš z Montrealu.
Český útočník David Pastrňák (první zleva) se raduje se svými bostonskými spoluhráči Charliem McAvoyem a Maratem Chusnutdinovem. | foto: Reuters

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání proti Floridě.
V pořadí šestý nejproduktivnější hráč letošní sezony NHL David Pastrňák se dokázal prosadit už v osmi posledních zápasech za sebou, během nichž posbíral celkově skvělých 14 bodů (3+11). Boston během dané série navíc šestkrát zvítězil. Naposledy Pastrňák vstřelil vítězný gól na 3:2 proti Nashvillu už po patnácti vteřinách hry v nastavení, když se prosadil tečí na brankovišti.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 49z. - 69b. (22+47)

2. Nečas (COL), 50z. - 62b. (22+40)

3. Hertl (VGK), 52z. - 45b. (21+24)

4. Zacha (BOS), 53z. - 36b. (14+22)

5. Hronek (VAN), 53z. - 31b. (5+26)

29letý rodák z Havířova (23:46, 1+1, +2, 7 střel) byl za svůj výkon zvolen první hvězdou duelu. To vše den poté, co jako teprve třetí Čech historie a šestý hráč Bostonu pokořil hranici devíti stovek bodů v kariéře.

Do statistik se zapsal i během úvodních 60 minut hry, když v 23. minutě asistoval u jubilejní 30. trefy sezony od Morgana Geekieho. Ten je společně s Jasonem Robertsonem z Dallasu a Colem Caufieldem z Montrealu třetím nejlepším střelcem soutěže za Connorem McDavidem z Edmontonu (33 gólů) a Nathanem MacKinnonem z Colorada (38 gólů).

Boston měl blíže k úspěchu už během řádné hrací doby. Vedení 2:0 však udržet nedokázal. Těsně před druhým odchodem do kabin z přesilovky snížil ofenzivní bek Roman Josi a vyrovnání Predators zařídil v 54. minutě další obránce Nick Blankenburg. Prodloužení si však podmanil Pastrňák, společně s ním tak mohl slavit výhru i Pavel Zacha (17:24, -1, 1 střela).

Přes skvěle chytajícího krajana Karla Vejmelku, jenž s 25 vychytanými výhrami kraluje NHL a rovněž patří mezi nejvytíženější muže v masce, se Vítek Vaněček dostává do brány Utahu jen zřídka. O to cennější je pro něj úterní výhra 4:3 na ledě Floridy. Proti bývalým spoluhráčům, se kterými v minulé sezoně slavil slavný Stanley Cup, pochytal 25 z 28 střel.

Góly týmu Mammoth doručili Nick Schmaltz, Sean Durzi, Michail Sergačov a Barrett Hayton. Posledně jmenovaný se v čase 59:04 prosadil do prázdné klece Panthers. Právě jeho akce byla ovšem nakonec rozhodující, když domácí v samém závěru ještě snížili zásluhou Cartera Verhaegheho.

Ve stejný den jako Vaněček vychytal výhru i další český gólman Jakub Dobeš z Montrealu. Vítězství 3:2 po prodloužení nad Vegas podpořil 32 zákroky, za což byl zvolen druhou hvězdou. Přednost v hlasování novinářů dostal jen autor vítězné akce z nastavení Jake Evans.

V řádné hrací době za Canadiens skórovali ve druhé dvacetiminutovce Phillip Danault a Cole Caufield. Golden Knights udržel ve hře o výhru dvougólový útočník Pavel Dorofejev. Český útočník hostů Tomáš Hertl (18:54, -1, 1 střela) se bodově neprosadil. 24letý Dobeš tak slavil výhru už pošesté ze svých posledních sedmi startů.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
28. 1. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Dallas Stars Dallas Stars 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)
Góly:
43:15 Fabbri (Faulk, Tucker)
46:22 B. Schenn (Snuggerud, Dvorský)
55:50 B. Schenn (Snuggerud)
Góly:
23:20 Duchene (Rantanen, J. Robertson)
24:00 Duchene (Steel, Harley)
38:06 Hintz (J. Robertson, Heiskanen)
58:53 Harley (W. Johnston)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk (A), Tucker, Mailloux, C. Fowler – Snuggerud, B. Schenn (C), Berggren – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – M. Joseph, Dvorský, Fabbri – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Bourque, Hintz, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: G. Dwyer, S. Hiff – K. McNamara, L. Suchánek

Počet diváků: 18096

NHL
28. 1. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Utah Mammoth Utah Mammoth 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Góly:
22:52 Vilmanis
29:55 Schwindt
59:44 Verhaeghe (Bennett, Marchand)
Góly:
15:46 Schmaltz
23:46 Durzi (McBain, Carcone)
51:05 Sergačov (Durzi)
59:04 Hayton (Stenlund)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Vilmanis – Marchand, Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Schwindt, Greer.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – But, Hayton, Peterka – Yamamoto, McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.

Rozhodčí: Jean Hebert, Chris Lee – James Tobias, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 20073

NHL
28. 1. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Washington Capitals Washington Capitals 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Góly:
21:15 McCann (Eberle, Stephenson)
30:09 McCann (Beniers, R. Lindgren)
37:54 Eberle (McCann, Larsson)
53:12 R. Evans (Gaudreau)
56:27 Beniers (McCann, Montour)
Góly:
42:30 Ovečkin (R. Leonard, Chychrun)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, R. Lindgren – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Catton, Stephenson, Tolvanen – Schwartz, S. Wright, Kakko – Winterton, Gaudreau, Melanson.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, McIlrath, Chisholm, T. van Riemsdyk – McMichael, D. Strome, R. Leonard – Protas, Sourdif, Wilson (A) – Ovečkin (C), Dowd, Frank – Duhaime, Lapierre, Beauvillier.

Rozhodčí: Chmielewski, Samuels-Thomas – Murchison, Mahon

Počet diváků: 17151

NHL
28. 1. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Góly:
01:15 Willander (Elias Pettersson, DeBrusk)
49:15 Hronek (Elias Pettersson, DeBrusk)
Góly:
01:51 Celebrini (W. Smith, S. Dickinson)
04:43 Gaudette (Eklund, Celebrini)
05:55 Toffoli (Wennberg, S. Dickinson)
29:07 W. Smith (Klingberg, Celebrini)
40:28 Klingberg (W. Smith, Celebrini)
Sestavy:
Lankinen (6. Tolopilo) – Willander, M. Pettersson, Hronek (A), Elias Pettersson, T. Myers (A), Mancini – L. Karlsson, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Lekkerimäki, Chytil, O'Connor – Garland, Blueger, Öhgren – E. Kane, Räty, Höglander.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Gaudette, Misa, Eklund – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Graedy Hamilton – CJ Murray, Matt MacPherson

Počet diváků: 18964

NHL
28. 1. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
Góly:
08:02 Hämeenaho (Gricjuk)
39:24 Bratt (J. Hughes, Hamilton)
58:14 Hischier (Bratt, J. Hughes)
Góly:
01:33 Scheifele (Connor, Vilardi)
23:23 Vilardi (Scheifele, Connor)
27:51 Koepke (Iafallo, M. Barron)
36:42 Niederreiter (Naměstnikov, Lowry)
Sestavy:
Allen (Markström) – Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, Dillon, Hamilton, Nemec – Mercer, J. Hughes (A), Dadonov – Bratt, Hischier (C), Meier – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – C. Brown, Glendening, Cotter.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Halkidis, Pochmara – Kovachik, Fournier

Počet diváků: 15454

NHL
28. 1. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:3N (0:2, 1:1, 2:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
32:32 Trenin (Daemon Hunt)
43:56 Eriksson Ek (M. Johansson, Q. Hughes)
57:58 Spurgeon (Eriksson Ek, Boldy)
Kaprizov
Góly:
01:19 Teräväinen (Bedard, Crevier)
15:14 Donato
25:54 Michejev (Vlasic, J. Dickinson)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – M. Foligno (A), Jurov, Tarasenko – Trenin, Sturm, Hinostroza.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A) – Nazar, Bedard, Teräväinen – Greene, O. Moore, Burakovsky – Bertuzzi, J. Dickinson (A), Michejev – Donato, N. Foligno (C), Slaggert.

Rozhodčí: O ́Rourke, MacPhee – Murray, Kelly

NHL
28. 1. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2P (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
24:24 Danault (Z. Bolduc)
28:55 Caufield (Dobson, Matheson)
63:58 J. Evans (Texier)
Góly:
08:38 Dorofejev
56:52 Dorofejev (Hutton, Bowman)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, K. Dach – Josh Anderson, Danault, Gallagher (A).
Sestavy:
Schmid (Hill) – Lauzon, Theodore, Hanifin, Andersson, Hutton, Korczak – R. Smith, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Marner (A), Bowman – Barbašov, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Laczynski, Holtz.

Rozhodčí: Sullivan, McIsaac – Cormier, Faucher

Počet diváků: 20962

NHL
28. 1. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)
Góly:
07:44 Knies (Tavares, Maccelli)
10:48 Matthews (Domi, Ekman-Larsson)
31:17 McMann (Matthews, Domi)
54:59 Domi (Matthews, McMann)
Góly:
09:29 Dahlin (McLeod, Samuelsson)
13:16 Doan (Dahlin)
18:05 T. Thompson
38:17 Dahlin (Samuelsson, Krebs)
40:16 Tuch (T. Thompson, Samuelsson)
51:33 Quinn (Dahlin)
59:16 Dahlin
Sestavy:
Woll (Stolarz) – McCabe, Ekman-Larsson, Rielly (A), Carlo, Benoit, Stecher – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Sestavy:
Luukkonen (13. Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Metsa, Kesselring – Benson, T. Thompson (A), Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Doan, Östlund, K. Helenius – Kozak, Krebs, Malenstyn.

Rozhodčí: Schlenker, Nicholson – Cherrey, Brisebois

Počet diváků: 18996

NHL
28. 1. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly:
57:45 DeBrincat (Seider, P. Kane)
Góly:
30:00 S. Helenius (Malott)
46:46 Kuzmenko (Kempe, Fiala)
58:47 Perry (Laferriere)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Laferriere, Perry – Foegele, Byfield, T. Moore – Kuzmenko, Armia, Fiala – Ward, S. Helenius, Malott.

Rozhodčí: Rooney, Kea – Oliver, Shewchyk

Počet diváků: 19515

NHL
28. 1. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Nashville Predators Nashville Predators 3:2P (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly:
13:16 H. Lindholm (Lohrei, Minten)
22:48 M. Geekie (Pastrňák, Aspirot)
60:15 Pastrňák (McAvoy, Chusnutdinov)
Góly:
39:25 Josi (O'Reilly, Stamkos)
53:17 Blankenburg (Wilsby, Evangelista)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm (A) – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Wilsby, J. Barron, Blankenburg – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Stamkos, Haula, Bunting – Marchessault, McCarron, C. Smith – Svečkov, Englund, Matthew Wood.

Rozhodčí: Lambert, Brenk – Smith, Daisy

Počet diváků: 17850

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Výsledky

