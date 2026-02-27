Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nečas dvakrát skóroval, Pastrňák v poolympijském startu zapsal asistenci

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:03aktualizováno  8:00
Ve druhém hracím dnu hokejové NHL po olympijské přestávce se prosadili oba elitní Češi v soutěži. Znovu bodoval ve formě hrající Martin Nečas. Jeho dva góly tentokrát ovšem stačily jen na zmírnění prohry Colorada 2:5 s Minnesotou. Naopak výhru slavil David Pastrňák, jenž jednou asistencí podpořil triumf Bostonu 4:2 nad Columbusem. V sestavě Bruins nechyběl navrátilec z marodky Pavel Zacha.
Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě.

Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě. | foto: Reuters

Coloradský gólman MacKenzie Blackwood oddechuje během přerušené hry.
Vince Dunn, obránce Seattlu, střílí v utkání proti St. Louis.
Minnesotský gólman Filip Gustavsson si prohlíží kostku nad coloradským ledem.
Nikita Kučerov, útočník Tampy, ukázal, že jeho hokejka dokáže zapružit.
13 fotografií

Skvělou olympijskou formu si útočník Martin Nečas přenesl i do NHL. Po návratu do sestavy Colorada byl hned v prvním startu zvolen první hvězdou s bilancí 1+1 u výhry 4:2 nad Utahem a o den později pro změnu dvakrát přesně pálil proti Minnesotě.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 53z. - 72b.(22+50)

2. Nečas (COL), 54z. - 66b.(25+41)

3. Hertl (VGK), 58z. - 50b.(22+28)

4. Zacha (BOS), 55z. - 37b.(15+22)

5. Hronek (VAN), 58z. - 32b.(5+27)

Z konfrontace dvou elitních celků Západní konference i celé soutěže vyšli nakonec vítězně hostující Wild, kterým k vítězství 5:2 pomohli hlavně autor 44 zákroků Filip Gustavsson a čtyřbodový forvard Matt Boldy (2+2). Dva góly za hosty vstřelil také centr Joel Eriksson Ek.

Nečas (24:21, 2+0, +/-: 0, 7 střel) se poprvé prosadil v 34. minutě, kdy srovnával průběžný stav na 1:1 střelou z pravého kruhu. Asistoval mu Kanaďan Nathan MacKinnon a stejně tomu bylo i v 60. minutě, když při závěrečné snaze Avalanche bez brankáře zakončoval do odkryté brány. Nečas tak snížil na 2:4, krátce nato ovšem Minnesota uťala snahu domácích pojistkou do prázdné klece v podání Boldyho.

Boston si na domácím ledě poradil 4:2 s Columbusem. Dvakrát přesně zakončoval švédský forvard Viktor Arvidsson, jenž v první třetině srovnával na 1:1 a v samém závěru přidal pojistku do prázdné brány Blue Jackets.

Coloradský gólman MacKenzie Blackwood oddechuje během přerušené hry.
Vince Dunn, obránce Seattlu, střílí v utkání proti St. Louis.
Minnesotský gólman Filip Gustavsson si prohlíží kostku nad coloradským ledem.
Nikita Kučerov, útočník Tampy, ukázal, že jeho hokejka dokáže zapružit.
13 fotografií

David Pastrňák (22:20, 0+1, +/-: 0, 2 střely), největší hvězda Bruins, si připsal jednu asistenci poté, co v prostředním dějství byl u využité přesilovky Morgana Geekieho. Autorem rozdílové trefy domácích byl v 52. minutě útočník Sean Kuraly. Výhru Bostonu slavil i navrátilec z marodky Pavel Zacha (15:29, +1, 1 střela).

Po neúspěšné přestřelce 5:6 s Anaheimem si hokejisté Edmontonu spravili náladu na Los Angeles. Domácí Kings potupili osmigólovým přídělem. Statistiky si hlavně vylepšovali Leon Draisaitl (1+3), Zach Hyman (1+2) a dvougólový obránce Jake Walman.

Kapitán Oilers Connor McDavid bral bilanci 1+1, díky níž zaokrouhlil svůj bodový zisk v sezoně na rovnou stovku. Průběžný lídr produktivity tak podeváté v kariéře NHL pokořil danou bájnou metu. V letošní sezoně mu na to stačilo 60 zápasů (35+65).

Obhájci posledních dvou Stanley Cupů, hokejisté Floridy, odstartovali svou poolympijskou stíhací jízdu za postupovými pozicemi do play off ve Východní konferenci výhrou 5:1 nad Torontem.

Kanadský veterán Brad Marchand se pod to podepsal dvěma zásahy, jednou přesně mířil i vítěz ZOH s USA Matthew Tkachuk. Gólmana Sergeje Bobrovského připravil o čisté konto jediný střelec Maple Leafs, John Tavares.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
27. 2. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Calgary Flames Calgary Flames 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly:
21:17 Toffoli (Ferraro, Misa)
Góly:
35:02 Kadri (Farabee, Weegar)
45:22 Zary (Backlund, Kuzněcov)
51:56 Kadri (Zary)
57:30 Backlund (Coronato, Whitecloud)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Ferraro, Klingberg, Orlov, Desharnais, S. Dickinson – Sherwood, Celebrini (A), W. Smith – Toffoli (A), Misa, Eklund – Graf, Wennberg, Kurashev – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Parekh, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Coleman – Klapka, Beecher, Pospíšil.

Rozhodčí: Syvret, MacDougall – Mahon, Gavryletz

Počet diváků: 17435

NHL
27. 2. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)
Góly:
12:15 Foegele (Edmundson)
Góly:
07:25 Emberson (Roslovic, Savoie)
08:19 Podkolzin (Mangiapane, Nurse)
22:59 Mangiapane (Hyman, Ekholm)
24:58 McDavid (Hyman)
28:44 Hyman (Draisaitl, Bouchard)
40:31 Draisaitl (McDavid)
45:24 Walman (Savoie, Draisaitl)
47:37 Walman (Draisaitl)
Sestavy:
Kuemper (27. A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe (A), Laferriere, Panarin – T. Moore, Kopitar (C), Byfield – Malott, Turcotte, Foegele – Perry, Ward, Armia.
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl, Savoie – Frederic, Henrique, Podkolzin – Lazar, Mangiapane.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Chris Lee – Shandor Alphonso, Jesse Marquis

Počet diváků: 17037

NHL
27. 2. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Góly:
33:29 Nečas (MacKinnon)
59:03 Nečas (MacKinnon, Landeskog)
Góly:
27:47 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)
37:37 Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes)
55:08 Zuccarello (Hartman, Kaprizov)
56:38 Boldy
59:28 Boldy (Faber, J. Middleton)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Malinski, Kulak – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kiviranta, Kelly, Brindley.
Sestavy:
Gustavsson (59. Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – M. Foligno (A), Sturm, Hinostroza.

Rozhodčí: Hanson, Kea – Knorr, Gibbons

Počet diváků: 18148

NHL
27. 2. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly:
07:58 Holloway (Berggren, Suter)
21:12 Kyrou (Bučněvič, Parayko)
21:35 Holloway (Berggren, Suter)
41:52 Suter (Holloway, Faulk)
56:57 Holloway (Faulk)
Góly:
12:32 Kakko (S. Wright, Montour)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, Mailloux, C. Fowler – B. Schenn, Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Holloway, Suter, Berggren – Toropčenko, Fabbri, N. Walker.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle, Beniers, McCann – Tolvanen, Stephenson, Catton – Gaudreau, S. Wright, Schwartz – Melanson, Meyers, Winterton – Kakko.

Rozhodčí: Garrett Rank, Brandon Schrader – Brad Kovachik, Kyle Flemington

NHL
27. 2. 2026 2:00
New York Rangers New York Rangers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3P (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
09:55 Carrick (T. Raddysh, Borgen)
21:23 Lafrenière (Cuylle, Trocheck)
Góly:
30:26 Mičkov (Cates, Tippett)
40:39 Zegras (Konecny, Sanheim)
62:10 Mičkov (Couturier, Seeler)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), Schneider, Borgen, M. Robertson, Iorio – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Cuylle, Trocheck (A), Lafrenière – Sheary, Laba, Brisson – Othmann, Carrick, T. Raddysh.
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier (C), Tippett – Grebjonkin, Grundström, Hathaway.

Rozhodčí: Charron, Sutherland – Smith, Kelly

Počet diváků: 16867

NHL
27. 2. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly:
15:51 Arvidsson (Aspirot)
26:54 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
51:15 Kuraly (Jeannot)
59:27 Arvidsson (McAvoy)
Góly:
04:32 Marčenko (Marchment, Fantilli)
53:45 Fantilli (Marchment, Werenski)
Sestavy:
Korpisalo (27.–33. DiPietro) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.

Rozhodčí: MacPhee, McIsaac – Deschamps, Oliver

Počet diváků: 17850

NHL
27. 2. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:2P (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
18:44 B. Tkachuk (Sanderson, Stützle)
Góly:
25:24 Larkin (Raymond, Seider)
61:50 Larkin (Raymond)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Giroux (A) – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Halliday, Eller, Zetterlund.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: Beach, Brenk – Berg, Toomey

Počet diváků: 17190

NHL
27. 2. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Góly:
03:18 Marchand (Lundell)
05:13 Verhaeghe (Rodrigues, Lundell)
16:40 Rodrigues
56:51 Marchand
58:08 M. Tkachuk (Bennett, Reinhart)
Góly:
40:47 Tavares (Matthews, Ekman-Larsson)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Balinskis (A), Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Marchand – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart – Vilmanis, Schwindt, Greer.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – Knies, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Nylander – Joshua, N. Roy, McMann – Lorentz, Laughton, N. Robertson.

Rozhodčí: South, Skilliter – Baker, Fournier

Počet diváků: 19372

NHL
27. 2. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly:
13:50 F. Forsberg
47:12 Matthew Wood (Haula)
56:44 O'Reilly (Josi)
59:12 Stamkos
Góly:
24:13 Bedard (Greene)
43:16 Bertuzzi (Teräväinen, Rinzel)
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Wilsby, Blankenburg, Hague – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos – Marchessault, Haula, F. Forsberg (A) – McCarron, C. Smith, Bunting – Matthew Wood, Jost, L'Heureux.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Rinzel, Murphy (A) – Burakovsky, Bedard, Greene – Bertuzzi, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, N. Foligno (C), Teräväinen.

Rozhodčí: Halkidis, L'Ecuyer – Apperson, McNamara

Počet diváků: 17224

NHL
27. 2. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Góly:
01:43 Ehlers (K. Miller, Martinook)
02:56 Stankoven (Hall, Chatfield)
06:41 Hall (Blake, Stankoven)
27:21 Jarvis (Svečnikov)
47:17 Sebastian Aho (Jarvis, Svečnikov)
Góly:
16:30 Hagel (Sabourin, Guentzel)
17:05 Kučerov (Point, Moser)
21:58 James (Guentzel, McDonagh)
34:02 Point (Guentzel, D. Raddysh)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), D'Astous, Černák, McDonagh (A), Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel, James, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Sabourin.

Rozhodčí: Nicholson, Blandina – Hughes, Shewcyk

NHL
27. 2. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly:
18:51 Novak (Letang, Malkin)
46:30 Clifton (Shea, Mantha)
47:20 Činachov (Malkin)
58:01 Lizotte
Góly:
24:56 Cotter (Hamilton, J. Hughes)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Rakell, K. Hayes – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar – A. Hayes.
Sestavy:
Markström (Allen) – Kovacevic, Pesce, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.

Rozhodčí: T. Chmielewski, S. Hiff – CJ Murray, D. Blujus

Počet diváků: 18288

NHL
27. 2. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Islanders New York Islanders 3:4P (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)
Góly:
12:11 Dobson (L. Hutson)
30:06 Dobson (Texier, Newhook)
49:11 Caufield (Děmidov, Slafkovský)
Góly:
37:56 M. Schaefer (Barzal, Ritchie)
38:51 M. Schaefer (DeAngelo, Sorokin)
58:19 Anders Lee (Horvat, Holmström)
61:46 Pageau (Holmström)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Guhle, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Newhook, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Palát – Heineman, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Eric Furlatt – Steve Barton, Jeremy Faucher

Počet diváků: 20962

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. Č. BudějoviceHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Vítkovice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:30
  • 2.03
  • 4.15
  • 3.05
Ml. Boleslav vs. LiberecHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Ml. Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:30
  • 2.59
  • 4.08
  • 2.33
Litvínov vs. PardubiceHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Litvínov vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:30
  • 5.65
  • 5.30
  • 1.40
Kometa vs. TřinecHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Kometa vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 2. 18:00
  • 2.45
  • 4.11
  • 2.45
K. Vary vs. KladnoHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:K. Vary vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
27. 2. 18:00
  • 1.78
  • 4.35
  • 3.72
Olomouc vs. Hradec Kr.Hokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Olomouc vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
27. 2. 18:00
  • 2.70
  • 4.18
  • 2.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Nečas dvakrát skóroval, Pastrňák v poolympijském startu zapsal asistenci

Aktualizujeme
Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě.

Ve druhém hracím dnu hokejové NHL po olympijské přestávce se prosadili oba elitní Češi v soutěži. Znovu bodoval ve formě hrající Martin Nečas. Jeho dva góly tentokrát ovšem stačily jen na zmírnění...

27. února 2026  7:03,  aktualizováno  7:55

Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat

Fanoušci hokejového Přerova.

Nejistotu přerovských fanoušků v posledních měsících ukončila čtvrteční tisková konference hokejových Zubrů. Přerov bude pokračovat v Maxa lize minimálně v sezoně 2026/2027. „Máme z toho velkou...

26. února 2026  20:20

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou.

Ve středečním derby hokejového Západu proti karlovarské Energii patřil útočník Ondřej Rohlík k nejaktivnějším hráčům na ledě. Po jeho akci, kterou přesně zakončil Měchura, odskočila domácí Škoda ve...

26. února 2026  12:06

Crosby po zranění Gudasovi nic nevyčítá: Žádný problém, takhle tvrdě by hrál každý

Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.

Na olympijském turnaji zažil jeden z nejtěžších momentů úchvatné kariéry, spoluhráčům v rozhodujících momentech nemohl pomoci. A chybět navíc bude i Pittsburghu v NHL, absence hokejisty Sidneyho...

26. února 2026  10:32

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora...

Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...

26. února 2026

Nečas byl hvězdou v duelu proti Vejmelkovi, Dostál uspěl proti McDavidovi

Martin Nečas (vpravo) a Cale Makar oslavují gól proti Utahu.

Po olympijské přestávce se rozjela hokejová NHL. V osmi zápasech bodovala trojice Čechů. Martin Nečas byl s bilancí 1+1 zvolen první hvězdou u výhry Colorada 4:2 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v...

26. února 2026  7:05,  aktualizováno  8:03

Nula i po olympiádě. Chtěl jsem chytat hned, hlásil Škorvánek. Zaútočí na rekord?

Hradecký brankář Stanislav Škorvánek slaví výhru a čisté konto po utkání s...

V Miláně si zachytal ve dvou zápasech, v tom druhém ale už za beznadějného stavu. Navíc pak musel sledovat, jak se rozplývá sen, že mu na krku bude viset olympijská medaile. Když se ale Stanislav...

25. února 2026  22:10

Procházka: Začalo naše play-off. Džegr? Je dál s námi, konci stejně nikdo nevěří

Kladenský útočník Martin Procházka v akci proti Třinec.

Jen zpoza skla VIP lóže sledoval hokejový idol Jaromír Jágr, jak jeho Kladno ztratilo první extraligový zápas po olympijské pauze. Během ní legendární útočník oznámil, že ho už fanoušci (asi) na ledě...

25. února 2026  21:43

Dramatický souboj v první lize. Kolo před koncem jde do čela Slavia, přeskočila Kolín

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Slavia se po dvou kolech vrátila do do čela první hokejové ligy. Pražané porazili poslední Chomutov 4:2 a využili zaváhání dosud prvního Kolína, který prohrál doma 1:2 s Frýdkem-Místkem. O vítězi...

25. února 2026  21:42

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.